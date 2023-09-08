Анализируем итоги 562-го дня войны в Украине.

Обстрелы и ситуация на фронте

Россия сегодня днем обстреливала крупные города Украины.

В частности, ракетный удар был нанесен по зданию полиции в Кривом Роге.

Погиб полицейский, еще девять пострадали, всего - 72 пострадавших.

Повреждены 14 административных зданий, культовое сооружение, 17 многоэтажек и две тысячи квартир, 4 частных дома и более 40 автомобилей. В том числе патрульные машины Нацполиции.

Еще один удар был утром по Сумам - как сообщают власти, ракета прилетела в район жилого сектора, разрушен двухэтажный дом, пострадали два человека. Повреждения получили более 20 домов и 8 транспортных средств, возник большой пожар.

Под удар попал еще один областной центр - Запорожье. Там после прилета баллистических ракет загорелось административное двухэтажное здание и газовый модуль поблизости. Есть пострадавший.

Несмотря на то, что все перечисленные обстрелы вызвали много резонанса, по жертвам их опередило село Отрадокаменка Херсонской области, где после удара авиабомбой погибли три человека.

Ночью была очередная атака беспилотниками по Одесской области. Воздушные силы ВСУ заявили, что ночью сбили 16 "Шахидов" из 20 запущенных. Куда попали остальные - официально не сообщалось, но вчера ночью мониторинговые паблики писали, что они летят в сторону Измаила и Рени.

К слову, РФ развернула в Крыму еще одну станцию для запуска "Шахидов" по Украине.

По данным спикера Сил обороны юга Натальи Гуменюк, оттуда до материковой Украины путь будет немного короче, чем с восточного побережья Азовского моря. Запускаются они над Черным морем, чтобы максимально скрыть их движение, маршрут и звук.

Отметим, что в последние дни РФ регулярно наносит удары беспилотниками по Одесской области. Не исключено, что увеличение числа ударов связано с появлением новой станции.

Ситуация на фронте

Генштаб заявил с утра об успехах ВСУ южнее Работино на Мелитопольском направлении и южнее Бахмута.

Конкретики особенной нет, и аналогичные заявления ГШУ делает ежедневно. Скорее всего, как отмечают западные аналитики, речь идет о продвижении на десятки, в лучшем случае сотни метров.

Российские паблики говорят, что на этом направлении подвижек у сторон не было. Утверждают, что штурмовые действия ВСУ в направлении Вербового отбиты. Как мы уже писали, взятие Вербового имеет большое значение для дальнейших действий на данном направлении, так как должно обезопасить украинские войска от удара по флангам. Без этого для ВСУ опасно развивать наступление на юг от Работино и в направлении Новопрокоповки (которую украинские подразделения обходят с востока), так как есть риск попасть в огневой мешок из-за ударов с флангов.

Сегодня нардеп Юрий Мысягин сообщил о продвижении ВСУ в Опытном под Авдеевкой. При этом украинский военный телеграм-канал Deep State пишет, что части ВСУ зашли на север поселка, но закрепиться там не смогли из-за российской артиллерии.

На Сватовском направлении идут бои возле Новоегоровки, где россияне атакуют ключевую высоту для контроля над селом. Украинские телеграм-каналы сообщают, что РФ удалось занять несколько позиций у высоты. А российские паблики утверждают, что украинские войска с ключевой высоты выбили, но сами россияне на нее не зашли.

Украинское командование заявляет, что РФ создала ударный кулак для прорыва в районе Новоегоровки.



"На Новоегоровку противник бросил все силы, сделал ударный кулак на этом направлении. Мы делаем все, чтобы не дать им прорваться. Они собирают подразделения из остатков ранее разбитых соединений. В штурмовики переводят даже связистов. Основной упор на живую силу", — сказал спикер Восточной группировки войск Илья Евлаш.

В тоже время, украинские войска наступают в районе Бахмута. В частности, сообщается о продвижении ВСУ на южном фланге - в Клещеевке и в Андреевке. Российские паблики также подтверждают продвижение здесь украинских войск, отмечая, что ВСУ уже контролируют большую часть Клещеевки. Добавляя, что армия РФ пытается контратаковать. Данный населенный пункт имеет большое значение для развитие боев, так как там расположены господствующие высоты, с которых можно простреливать пространство к югу от Бахмута. Наступательные действия ВСУ здесь идут еще с начала мая.

Напомним, что западные союзники советовали украинским войскам снизить активность вокруг Бахмута, чтоб перекинуть больше сил на стратегически намного более важный южный фронт, где наступление идет медленно. Но, судя по продолжению атак ВСУ около Бахмута, в Киеве к этому совету если и прислушались, то лишь частично.

Военные перспективы

Владимир Зеленский сегодня заявил, что темпы боевых действий замедляются - как и скорость введения антироссийских санкций и поставок западного оружия Киеву.

По словам президента, для ускорения контрнаступления Украине необходимо больше западной техники и особенно истребителей. "Если в небе нас нет, а Россия есть, они останавливают нас с неба. Останавливают наше контрнаступление", - заявил он.

Впрочем, западные эксперты считают, что есть еще одна причина низких скоростей на поле боя. "Русские становятся лучше", - с таким заголовком вышла статья в издании Foreign Affairs.

Ее автор говорит, что первые шесть-девять месяцев Москва не училась на своих ошибках, но затем ценой больших потерь все же начала совершенствовать свою тактику боя.

"Они научились более эффективно атаковать украинские подразделения и вооружения и лучше защищать свои собственные системы управления. В результате Россия смогла лучше использовать свои численные и огневые преимущества, превратив то, что многие надеялись, будет быстрым наступлением, в вялую, жестокую и тяжелую борьбу", - говорится в статье.

РФ активизировала свои возможности радиоэлектронной борьбы, которые почти не использовала после первых дней вторжения. Это позволило ей восстановить свою инфраструктуру и процессы управления и контроля, которые были разрушены прошлым летом переданными Украине высокоточными орудиями.

Командные пункты стали лучше защищены и за счет закапывания в землю и переноса вдаль от линии фронта. А между ними и воинскими частями была обеспечена более эффективная и безопасная связь, в том числе, за счет прокладки полевых кабелей и использования более безопасной радиосвязи.

За счет пересмотра тактики пехоты, объединения артиллерии в специализированные бригады и применения дешевых ударных дронов РФ удалось использовать свое преимущество в огневой мощи и количестве пехоты.

А улучшение связи между разведывательными системами и войсками позволило быстрее и точнее наносить удары.

Однако у армии РФ остается множество проблем, таких как медленный обмен информацией и как следствие неэффективное взаимодействие подразделений. Ее войска измотаны и утомлены, пишет журнал.

На Западе также обсуждают цену войны, которую платит Украина. Характерный диалог об этом произошел в Европарламенте между депутатом от Ирландии Клэр Дейли с генсеком НАТО Столтенбергом.

Дейли заявила, что в Украине за год погибли полмиллиона человек, но не привела источника своих данных. Также, по ее словам, Украина "теряет территории" и мобилизует в армию инвалидов.

"Вы сказали, что Украина постепенно отвоевывает землю. Это не правда. С тех пор, как вы в последний раз были здесь (в сентябре 2022 года) Украина теряла территории, полмиллиона человек погибли, Украина должна была прибегнуть к мобилизации, по сообщениям, людей c инвалидностью, психическими заболеваниями, мужчины платят деньги, чтобы выбраться из страны, прячутся по домам. Мы находимся в кровавой войне на истощение. И просто жестоко позволить ей продолжаться... Если вы заботитесь об Украине, какое у вас отношение к мирному плану по спасению жизней украинцев?", - спросила Дейли.

В ответ Столтенберг не прокомментировал цифр о полумиллионных потерях. Но заявил, что Запад изначально готовился к изнурительной войне. К тому же, по его словам, россияне построили "правильную" оборону.

"Никто и никогда не говорил, что будет легко. С самого начала было ясно, что это будет кровавое и тяжелое контрнаступление. Мы видим, что Россия правильно выстроила свою оборону. Вряд ли мы видели такое количество мин когда-либо в истории. Было понятно, что это будет чрезвычайно тяжело. Но украинцы решили прорывать оборону, чтобы освободить свою землю. И они делают прогресс. Может быть не так много, как хотелось бы, но постепенно они возвращают территории", - заявил Столтенберг.

Ждать ли электронных повесток в Украине

Одним из программных заявления нового министра обороны Украины Рустема Умерова стала цифровизация воинского учета, что может иметь далекоидущие последствия для миллионов украинцев.

Заявил Умеров о цифровизации, еще выступая в Раде в качестве кандидата в министры.

"Задача: цифровизировать все процессы, запустить единый реестр призывников, который исключит какие-либо коррупционные риски. Все, что можно оцифровать, должно быть оцифровано. Вся информация о воине должна быть в digital: электронный военный билет, цифровизация ВВК и госпиталей, электронный журнал, отчет для военных", - сказал Умеров с трибуны парламента.

Несмотря на то, что Умеров подает эти инициативы как, в первую очередь, борьбу с коррупцией, очевидно, что основная задача - ускорить и упростить набор новобранцев в армию.

Это напоминает то, что уже реализовано в России - там внедряют единый электронный реестр призывников, а также систему рассылки повесток через портал "Госуслуги" (аналог "Дии"). Причем самой главной новацией метода электронного призыва стал принцип, что повестка считается врученной после того, как она появилась в электронном реестре. То есть, не важно - получил ли призывник ее лично в руки в бумажном виде или же через "Госуслуги", все равно она считается врученной и, с момента ее появления в реестре, гражданину запрещен выезд за пределы РФ, а в случае неявки в военкомат в обозначенный срок - поражение в правах и различные меры принуждения.

Отметим, что ни Умеров, ни кто-либо еще из украинских официальных лиц не подтверждал, что предлагаемый к запуску электронный реестр призывников означает реализацию аналогичной с российской схему призыва (то есть - повестка считается врученной после появления в реестре, а сами повестки рассылаются через "Дию"). Более того, планы по повесткам через "Дию", слухи о которых периодически возникали, властями неоднократно опровергались.

Однако, нельзя исключать, что возрастающая потребность в новых бойцах (по мере увеличения потерь и затягивания войны) побудят украинские власти перенять российский опыт.

Тем более, что от внедрения электронного реестра до электронных повесток, по сути, один шаг. Причем, если будет внедрен принцип "повестка вручена с момента появления в электронном реестре", то это сделает бессмысленным отключение потенциальными призывниками "Дии" - все равно это уже не поможет.

Если же электронные повестки так и не решатся внедрять - то электронный реестр, который интегрирован с другими системами "Дии", сам по себе сможет содержать всю исчерпывающую информацию о призывнике. А именно - адрес, актуальный телефон, состояние здоровья (недавно сообщалось об интеграции ВКК и медицинских баз, которые хранятся в системе E-Health) и тому подобную информацию.

Это также может упростить работу военкомов по поиску претендентов на мобилизацию.

Другой вопрос, что даже если будут реализованы самые жесткие варианты с внедрением электронных повесток это еще не гарантирует, что призывники прибудут в военкомат. Им, конечно, можно угрожать уголовной ответственностью или же, например, блокировкой банковских счетов. Но многие нежелающие идти служить просто "лягут на дно", обнулят свои счета и будут пользоваться карточками жен, родителей и прочих друзей и родственников. Либо утроят усилия по поиску способа нелегально уехать за пределы Украины.

Зерновую сделку могут возобновить?

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявляет, что Организация Объединенных Наций готова пойти на выполнение всех условий России для возобновления зерновой сделки.

Об этом сообщает BILD со ссылкой на письмо, которое Гутерриш отправил на имя министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова 28 августа.

В письме генсека содержатся такие предложения:

- ЕС отменит санкции против "Россельхозбанка", который был отключен от SWIFT;

- российские грузовые корабли будут застрахованы от украинских атак в Чёрном и Азовском морях при участии крупной страховой компании Lloyd’s;

- Гуттерриш будет содействовать частичному возвращению замороженных активов российских производителей удобрений;

- российским кораблям, которые перевозят продукты питания и удобрения, вновь разрешат швартоваться в портах стран ЕС. Для этого представители ООН уже провели переговоры с Еврокомиссией, а также властями Германии, Бельгии, Испании и Нидерландов.

В статье отмечается, что реализация этих условий "приведет к выполнению всех требований", ранее озвученных российской стороной.

По данным BILD, в настоящее время Москва изучает предложение ООН.

В тоже время, очевидно, что от ООН выполнение этих условий не зависит. Это завит от правительств стран Запада. Но от них публичных заявлений о готовности выполнять эти условия пока не звучало. Поэтому на данный момент о каких-либо подвижках по зерновой сделке говорить ещё рано. Лишь если со стороны США и стран ЕС прозвучат подтверждения согласия выполнить названные Гуттерриш пункты, тогда, не исключено, дело возобновлению зернового соглашения сдвинется с мертвой точки.