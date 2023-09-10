В Англии будничное занятие йогой прервали полицейские. Их вызвали на занятия спортивно-духовной практикой, потому что лежащих на полу учеников перепутали с жертвами массового ритуального убийства.

Об этом пишет Insider.

Курьёзный инцидент произошёл в здании Обсерватории городка Сент-Леонард в Линкольншире.

"Если кто‑то слышал вечером громкий вой полицейских сирен, то просим вас не беспокоиться. Они направлялись в Обсерваторию после того, как кто‑то сообщил о массовом убийстве в нашем здании, увидев нескольких человек, лежащих на полу. На самом деле оказалось, что это было занятие по йоге", - прокомментировали случившееся владельцы кафе Seascape, что находится в одном из помещений Обсерватории.

В залах кафе часто проводят выставки, а также занятия йогой по вечерам. Владельцы заведения попросили посетителей не забывать об этом и не принимать участников занятий за "какой‑либо безумный культ или клуб сумасшедших".

Инструктор по йоге Милли Лоус рассказала, что в тот вечер проводила занятия с семью учениками. По её словам, занятие шло к концу, она зажгла в комнате свечи и попросила учеников принять шавасану, или "позу трупа", а сама начала бить в традиционный бубен. Тогда она заметила двух людей с собаками, которые заглядывали в окна кафе, но не придала этому значения.

"Только после того, как мы ушли, я узнала, что эти люди позвонили и сообщили о массовом убийстве: мол, кто‑то в плаще ходит и перешагивает через моих учеников, будто это какой‑то ритуал, а люди на полу на самом деле мертвы", - поведала Лоус.

"На вызов прибыли офицеры, и мы рады сообщить, что все были в безопасности и здоровы. Очень сочувствую тем, кто увидел нас вечером, наверняка они были в ужасе. Так что я им сильно сочувствую", - добавила она.

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