Анализируем итоги 564-го дня войны в Украине.

Ситуация на фронте

ВСУ продвинулись на юге более чем на километр, заявил сегодня командующий группировки войск "Таврия" Александр Тарнавский.

Российские военные телеграм-каналы пишут о продвижении ВСУ к востоку от Новопрокоповки (село южнее Работино) и об удержании позиций в районе Работино и Вербового.

При этом вчера Генштаб сообщал, что россияне перебросили под Работино части ВДВ и провели более десяти контратак, пытаясь восстановить утраченное положение.

В Сети появляются видео, снятые бойцами ВСУ на Запорожском направлении. Там есть кадры с подбитой украинской техникой. То есть, продолжаются тяжелые бои.

Интересная ситуация складывается на втором направлении украинского наступления - под Бахмутом.

С конца августа западные СМИ активно писали о том, что американские военные настоятельно советовали украинскому командованию сконцентрировать усилия на наступление на направлении главного удара – на Запорожском фронте. А на остальных участках отказаться от активный действий. В первую очередь – в районе Бахмута, где украинские войска атакуют еще с мая.

Судя по активизации боев в районе Работино и переброски туда подкреплений эта рекомендация была принята. Однако только частично.

В последнюю неделю после некоторого затишья вновь активизировались наступательные действия ВСУ под Бахмутом. Украинские военные заявляют о продвижении на южном фланге от города – в районе Клещеевки и Андреевки. Продвижение ВСУ подтверждают и российские военные паблики, заявляя, что ВСУ контролируют уже большую часть Клещеевки и, возможно, уже взяли Андреевку. Правда, сегодня они писали, что войска РФ на этом направлении начали контратаку с целью вернуть утраченные позиции.

Но, так или иначе, активизация наступательных действий под Бахмутом со стороны ВСУ имеет место. Что противоречит рекомендациям западных партнеров бросить все силы на юг.

Почему украинское командование все же решило возобновить наступление под Бахмутом?

Как уже писала "Страна", рекомендации западных партнеров с военной точки зрения выглядят логично. Стратегическая ценность Бахмута небольшая – даже в случае его освобождения развить наступление будет трудно. На это указывают и ряд украинских экспертов. Например, Арестович заявил, что не понимает зачем командование ВСУ тратит столько сил для борьбы за "груду щебенки", в которую превратился Бахмут, вместо того, чтоб бросить все силы на стратегически многократно более важное южное направление, чтоб перерезать сухопутный коридор в Крым.

В тоже время, у действий под Бахмутом может быть не военная, а политическая и информационно-психологическая логика.

С учетом нынешних, даже ускорившихся, темпов наступления, перспективы до конца года осуществить глубокий прорыв российской обороны на юге с выходом хотя бы к Токмаку, выглядят довольно туманными. В военной разведке США вероятность этого оценивают в 40-50%. То есть, вероятность, как говорится, "50 на 50", "может быть, а может и нет". В тоже время заканчивать год без какого-либо крупного успеха – больший риск для военно-политического руководства Украины. Как в плане поддержания стабильности западной помощи, так и в плане настроений внутри страны, где постепенно увеличивается усталость от войны и разочарование на фоне ранее созданных властями завышенных ожиданий.

И, в таких условиях, не исключено, командование пришло к выводу, что, если шансы взять Токмак небольшие, то можно попробовать взять Бахмут.

При этом информационно-политическое и символическое (в отличие от военного) значение освобождения Бахмута будет даже сильнее, чем у Токмака, поможет укрепить в украинском обществе веру в победу и пресечь рост "зрадных" настроений.

Насколько реально взять Бахмут в ближайшие месяцы?

С одной стороны, таких мощных укреплений как на юге у россиян здесь нет. Однако продвижение тоже идет не быстро. Особенно в последние месяцы. Бои за ту же Клещеевку начались еще в мае (то есть, продолжаются дольше, чем за Работино).

Судя по заявлению командующего сухопутными войсками Украины Сырского, стратегия ВСУ заключается не в том, чтоб взять Бахмут в лоб, а чтоб попытаться обойти его с флангов, создать угрозу окружения и вынудить российские войска уйти из города.

В тоже время, как видно по карте, до выполнение этой задачи украинским войскам еще далеко. При этом, на северном фланге уже давно не было вообще никакого продвижения. На южном продвижение, как видим, есть. И, после взятия господствующих высот в районе Клещеевки, возможно, ситуация на южном фланге для ВСУ улучшится, создавая перспективы для дальнейшего наступления. Но для охвата Бахмута все-равно придется преодолеть большое расстояние.

При этом, как показывает практика боев, в случае продвижения ВСУ, россияне перебрасывают резервы, что не допустить прорыва.

В общем, задача по взятию Бахмута тоже непростая. Поэтому, не исключено, что украинское командование будет по-прежнему пробовать наступать по разным направлениям и, затем, оценив перспективы, бросит основные силы на тот участок, где вероятность успеха будет выше.

Так, например, ВСУ недавно перешли в локальную контратаку к югу от Авдеевки - в направлении Опытного.

"Два дня назад, когда российские военные штурмовали позиции на севере города, украинские военные провели блестящую операцию и заняли часть Опытного. Они там смогли закрепиться. Сейчас продолжаются бои в самом населенном пункте", – сказал глава Авдеевской ВГА Виталий Барабаш.

О том, что подразделения 59-й бригады ВСУ 7 сентября закрепились в части Опытного заявлял ранее и нардеп Юрий Мысягин.

Судя по карте, опубликованной украинским пабликом Deep State, украинские части отбили часть населенного пункта с севера и подступы к нему. При этом, паблик пишет, что пока речь идет в данном случае о тактическом продвижении и "не стоит ожидать, что через месяц бои будут в центре Донецка".

Поддерживается высокий уровень напряженности и в Черном море.

РФ заявляла с утра, что уничтожила с воздуха три украинских десантных катера северо-восточнее Змеиного. Они, по утверждению ведомства, следовали в направлении Крымского побережья.

Украина подтвердила авиаудар, но не поражение катеров. "Ночью противник снова нанес авиационный удар с применением управляемых авиабомб в направлении острова Змеиный", - говорится в заявлении Сил обороны юга.

Российские паблики тем временем пишут, что ВСУ таким образом пытались снова высадиться на мыс Тарханкут в Крыму, но после авиаудара часть катеров было потоплено, а часть ушли назад. Подтверждений этому нет.

Обстрелы и ракеты

Сегодня ночью Киев и область атаковали 33 "Шахида". Украинские власти говорят, что сбили 26 из них.

В частности, в Киеве, как заявляется, уничтожены все воздушные цели, но их обломки упали на три района и вызвали пожары, а также повреждения домов.

При этом на фотографиях, которые с утра опубликовало агентство Reuters, видна ракета, которая вылетает по беспилотнику из района многоэтажной застройки.

На другом снимке агентства оказался запечатлен мощный взрыв, который вызван падением дрона. А киевские студенты выложили видео, как этот взрыв выглядел из окна их общежития.

После публикации фотографий Воздушные силы заявили, что с этим будут разбираться спецслужбы. Впрочем, пока ничего не известно о том, чтобы журналистов западных СМИ привлекали к уголовной ответственности - как это было с киевскими блогерами, заснявшими поражение ЗРК "Пэтриот" ракетой "Кинжал".

Куда попали не сбитые семь дронов официально не сообщалось. При этом, как заявили власти, в Киевской области беспилотники повредили инфраструктурный объект. Четыре человека пострадали, один из них в больнице.

Судя по другим последствиям, взрыв объекта инфраструктуры был мощный. От взрывной волны пострадало более 100 частных домов и 30 квартир в семи многоэтажках. Выбиты окна, двери, посечены фасады и кровли. Также повреждены помещения школы, детского сада, поселкового совета, больницы, учебно-реабилитационного центра, автостанции, двух магазинов, складского помещения.

То, что часть дронов достигли своих целей, военные объясняют разными направлениями атаки. "Шахиды" рассредоточились в воздухе и пытались обойти ПВО, заявил спикер Воздушных сил Юрий Игнат.

Налет с разных сторон – это "стандартная схема", по которой россияне атакуют Украину. Таким образом, они пытаются охватить как можно больше направлений для того, чтобы рассредоточить внимание ПВО.

Украинская разведка тем временем рисует масштаб другой угрозы, связанной с обстрелами. РФ развернула 46 пусковых установок ОТРК "Искандер" вдоль украинской границы, заявил заместитель начальника ГУР Вадим Скибицкий. Эти комплексы могут использовать крылатые, баллистические, а также ракеты с ядерным зарядом.

"Искандер-М" россияне используют для ударов по Украине баллистическими ракетами. Их дальность до 500 км, скорость – 2100 м/c. Подлетное время на минимальную дальность 50 км – 23 секунды, на максимальную 500 км – 238 секунд (чуть более 4 минут).

Также для ударов по Украине россияне иногда используют модификацию "Искандер-К". Для поражения целей используется крылатая ракета Р-500, она летит со скоростью до 900 км/ч.

По данным российских военных пабликов, совокупный залп 46 пусковых установок "Искандер" составляет 92 ракеты.

При этом все настойчивее начали шириться слухи о том, что США "созрели" для передачи Украине своих оперативно-тактических ракет наземного базирования - ATACMS.

О том, что администрация Байдена, скорее всего, отправит Украине дальнобойные ракеты, сообщил телеканал ABC News со ссылкой на неназванных чиновников. Хотя окончательное решение еще не принято. По словам чиновника, "могут пройти месяцы", прежде чем Украина получит ракеты.

О том, что Байден близок к принятию решения об отправке этих ракет, пишет и Financial Times. "Решение может быть принято в ближайшее время", - сказал высокопоставленный представитель администрации.

Глава Офиса президент Украины Андрей Ермак заявил, что верит в согласие американцев на передачу ракет "очень, очень скоро". Указывается, что США начали обдумывать этот шаг из-за того, что война затянулась, пишет FT.

ATACMS могут бить на расстояние до 300 километров и запускаться с уже имеющихся у Киева комплексов HIMARS. Это большое преимущество. В настоящее время у ВСУ есть примерно аналогичные по дальности ракеты Storm Shadow и Scalp, но их можно запускать только с самолетов, что гораздо сложнее. Особенно в условиях, когда Россия развернула целую кампанию по бомбардировке украинских аэродромов.

Впрочем, ранее сами американцы признавались, что экономят ATACMS, поскольку их на вооружении у США не так много - особенно с учетом роста напряженности в Тихоокеанском регионе. Поэтому пока вопрос, какое количество ракет смогут выделить Украине.

Официально в США заявили, комментируя эти слухи, что не исключают поставок новых ракет Украине, но пока не готовы объявить об этом.

Военные перспективы

Контрнаступление Украины продолжится и после наступления холодов, заявил глава ГУР Кирилл Буданов. Но при плохой погоде "бороться с ней (Россией - Ред.) станет сложнее", цитирует Буданова Reuters.

"Боевые действия так или иначе продолжатся. На холоде, в сырости и в грязи воевать труднее. Боевые действия продолжатся. Контрнаступление продолжится", - сказал Буданов.

Он признал, что прогресс был медленнее, чем хотелось, и охарактеризовал ситуацию как сложную.

Помимо огромной концентрации мин, он назвал большое количество небольших российских дронов-камикадзе "ключевым фактором, который до сих пор замедлял прогресс Украины".

В тоже время глава Комитета начальников штабов США Марк Милли считает, что Украине осталось немногим более месяца для контрнаступления.

По его словам, из-за холодов Украине будет намного труднее маневрировать и признал, что наступление шло медленнее, чем ожидалось.

При этом, по мнению Милли, еще слишком рано говорить о провале контрнаступления, поскольку Украина "продвигается очень устойчивыми темпами через российские линии фронта".

"Осталось еще достаточно времени, вероятно, около 30–45 дней до плохой погоды, так что украинцы еще не закончили", - сказал генерал.

"В самом начале этой войны я сказал, что она будет долгой, медленной, тяжелой и с большим количеством жертв, и это именно то, что есть", - добавил Марк Милли.

Сегодня в Украине также озвучили оценки по личному составу россиян в Украине.

"РФ сосредоточила на наших временно оккупированных территориях и на Крымском полуострове более 420 тысяч военнослужащих. Это, если не считать Росгвардию, других структур, специальных подразделений, силовых структур РФ, которые обеспечивают оккупационную власть на наших территориях”, - заявил замначальника ГУР Вадим Скибицкий.

В ГУР отметили, что это "очень мощный контингент", который насчитывает большое количество танков, бронемашин, артиллерийских систем, систем залпового огня и ракетных систем.

Ранее "Страна" приводила оценки, по которым российский контингент в Украине составляет около полумиллиона человек.

Скибицкий добавил, что россияне за три месяца набрали в армию 310 тысяч военных (надо полагать, не только в Украину). Также они перевели свою экономику на военные рельсы.

"В прошлом году они полностью перевели экономику на военный строй. Оборонно-промышленный комплекс сегодня пытается нарастить свои усилия по выпуску, как они называют, высокотехнологичных видов вооружения. И мы видим, что те же удары, которые сейчас наносятся, особенно начиная с мая месяца, то, что выпускается на их предприятиях, сразу идет в армию и сразу применяется по нашему государству", - сказал Скибицкий.

По его словам, на текущий момент в России в войну против Украины "вовлечено все государство".

Тему перевода российской экономики на военные рельсы затронуло и агентство Reuters. Со ссылкой на западного чиновника оно сообщило, что рост производства снарядов и танков у РФ вдвое превышает прогнозные оценки.

Теперь на Западе считают, что Россия сможет увеличить производство артиллерийских снарядов в ближайшие пару лет примерно до двух миллионов в год.

Впрочем, это все еще не соответствует военным потребностям Москвы в Украине, заявил чиновник. По его словам, в прошлом году Россия выпустила по Украине от 10 до 11 миллионов снарядов.

Отметим, что страны НАТО по этому показателю отстают еще сильнее.

Евросоюз сейчас производит 300 тысяч снарядов в год и планирует удвоить этот показатель в следующем году. А США сейчас выпускают и того меньше - 288 000 в год и планируют увеличить производство до 960 тысяч в годовом исчислении к следующей осени.

Также чиновник заявил FT, что РФ сейчас может производить около 200 танков в год, что также "вдвое превышает предыдущие западные оценки". Но и это, по словам чиновника, далеко от того, что нужно стране после тяжелых потерь в Украине (он называет цифру в 2000 уничтоженных танков).

Отметим, в марте замглавы российского совбеза Дмитрий Медведев заявил о планах за 2023-й год поставить армии 1500 танков. При этом источник газеты "Ведомости" заявил, что лишь "несколько сотен" из них будут новыми, остальные - модернизированными.

Издание также напоминало, что до войны в Украине Россия выпускала в год по 200-300 экспортных единиц танков Т-90. Учитывая, что сейчас танковая промышленность работает с большей интенсивностью, можно предположить, что сейчас эти цифры могут быть выше.

Что показал Украине саммит G20

В субботу была обнародована итоговая декларации саммита "Большой двадцатки". Тезисы по Украине там следующие:

1. Группа двадцати в итоговой декларации признала различие взглядов и оценок ситуации в Украине среди членов сообщества;

2. Лидеры G20 призвали все государства соблюдать устав ООН и принципы международного права, включая территориальную целостность и суверенитет.

3. Страны G20 в декларации саммита отметили решающее значение "мирного разрешения конфликтов и диалога".

4. G20 выступает против применения ядерного оружия или соответствующих угроз.

5. Лидеры G20 призвали к полному осуществлению зерновой сделки для обеспечения поставок продовольствия и удобрений как из Украины, так и из России.

Как видим, осуждения России за войну в Украине там не прозвучало даже намеком - но звучат призывы к миру и дипломатии. Поэтому Киев раскритиковал заявление G20.

"Украина благодарна партнерам, пытавшимся включить в текст сильные формулировки. В то же время в части по агрессии России против Украины Группе двадцати нечем гордиться. Очевидно, что участие украинской стороны позволило бы участникам лучше понять ситуацию (Киев не позвали на саммит - Ред.), - отметил спикер МИД Олег Николенко.

На Западе оценки примерно такие же. Как пишет Financial Times, итоговое заявление "Большой двадцатки" стало "ударом по западным странам, которые весь последний год пытались убедить развивающиеся страны осудить Москву и поддержать Украину".

Издание напоминает, что еще в прошлогодней декларации G20 говорилось об "агрессии Российской Федерации против Украины", но теперь такой формулировки нет.

"Западные дипломаты заявили, что отказ Китая повторить эту формулировку имеет решающее значение для того, чтобы подтолкнуть принимающую саммит Индию предложить компромиссные формулировки", - пишет газета.

То есть, этот саммит, хотя там не было лидеров Китая и России, показал, что пока усилия привлечь страны "глобального Юга" на сторону Украины не приводят к успеху.