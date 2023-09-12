Анализируем итоги 566-го дня войны в Украине.

Ситуация на фронте

Генштаб вновь заявляет об успехе ВСУ южнее и юго-восточнее Работино. Как сообщил спикер ГШ Андрей Ковалев, РФ там пытается восстанавливать подразделения и продолжает штурмовать позиции ВСУ. Силы обороны отразили более десяти атак в районах Работино и Новоданиловки.

Отметим, что Новоданиловка находится в тылу украинских войск, в нескольких километрах севернее линии фронта.

На карте украинского военного ресурса DeepState никаких изменений за сутки с 10 на 11 сентября не указано. А в периоде с 8 по 10 сентября, как указано, РФ удалось отвоевать территорию северо-западнее Вербового, в сторону которого двигаются ВСУ. То есть они пытаются обойти штурмующие украинские войска с тыла.

После этого за 10 сентября указано, что ВСУ удалось продвинуться в направлении Новопокроповки.

Российские паблики также пишут о том, что ВСУ вышли к Новопрокоповке и атакуют в лесопосадке за полтора километра к северу от села.

Также они подтверждают контрудары армии РФ в районе Работино, заявляя, что, таким образом россияне пытаются создать для прорывающихся на юг подразделений ВСУ угрозу окружения.

Медиацентр Минобороны Украины заявил в этом контексте, что РФ начала переброску резервов для недопущения прорыва своей обороны.

"По имеющейся информации, чтобы избежать прорыва линии своей защиты, враг перегруппировывает войска между операционными направлениями и перебрасывает на фронт резервы из глубины территории России. В то же время, противник увеличил интенсивность применения управляемых авиационных бомб, барражирующих боеприпасов "Ланцет" и ударных БпЛА Shahed", - говорят в МО.

На Времьевском участке продолжаются бои на подступах к Новомайорскому и Новодонецкому. Также сообщается о контратаках противника у Старомайорского, которое в августе вернули ВСУ.

Воюющие на этом направлении россияне рассказывают в интервью военным пабликам, что Украина делает основную ставку на дальнобойную артиллерию, которая стреляет кассетными боеприпасами, целыми днями обрабатывая российские позиции. По его словам, артиллеристы ВСУ попадают в цель максимум со второго снаряда, что боец относит на счет использования более передовой электроники в артиллерийских системах ("Страна" уже сообщала о проблеме "30+" для российской артиллерии).

При этом гораздо меньше ВСУ, по его заявлениям, используют минометы (о проблемах с минометами уже неоднократно сообщалось).

Тактика украинских сил, по словам российского военного, который воюет в расчете дронов - вывоз пеших отрядов на передовую, которые потом штурмуют цель. Россияне стараются отследить с дронов эти перемещения и нанести удар по транспорту, либо по украинским военным, как только они высаживаются на месте.

Также российский военный заявил, что украинские войска не испытывают нехватки в дронах. По его словам, FPV-беспилотники используются массированно и без экономии.

При этом представители ВСУ говорят о высоких потерях украинских войск на Купянском направлении. "Мы несём большие потери. Никакой романтики в этом нет. То, что сейчас происходит на фронте это то, что вы не прочитаете в новостях", – сказала глава медицинской службы батальона "Волки Да Винчи" Алина Михайлова.

По ее словам, находясь на Купянском направлении, она впервые в жизни была готова "говорить с любыми людьми ради того, чтобы ее батальон остался жить". "Население очень расслаблено заявлениями о том, что сегодня-завтра будет победа. Её не будет ни сегодня, ни завтра, ни через год", – заявила Михайлова.

Российский президент Путин сегодня рассказал о недавнем боевом столкновении на территории РФ. По его словам, украинские диверсанты пытались "подорвать ЛЭП у атомной электростанции с целью нарушить деятельность энергетической установки".

Их, по словам Путина, взяли в плен сотрудники ФСБ во время боя на территории России. "На допросе они показали, что готовились под руководством британских инструкторов", - заявил президент РФ, добавив, что "руководство британских спецслужб знает, что я говорю правду".

Он предположил, что Москву "как будто провоцируют РФ на удары по атомным объектам в Украине". Также Путин допустил, что британское руководство могло не знать о таких действиях своих спецслужб и допустил, что подготовка группы происходила по просьбе США.

Военные перспективы

Путин, который сегодня выступал на экономическом форуме во Владивостоке, прокомментировал там и военные вопросы.

Он утверждает, что за последние 6-7 месяцев контракт с Вооруженными силами РФ добровольно подписали 270 тысяч человек. По его словам, ежедневно 1000-1500 человек приходят для подписания контрактов.

Ранее глава ГУР Кирилл Буданов говорил, что скрытая мобилизация ежемесячно дает войскам РФ пополнение в 20-22 тысяч человек. Путин озвучивает цифру порядка 38 тысяч человек ежемесячно.

К слову, вчера украинский Генштаб заявил, в ближайшее время в России и на захваченных ею территориях Украины начнется новая мобилизация с целью набрать от 400 до 700 тысяч человек. Россия планов по мобилизации не подтверждала и периодически такие намерения отрицает.

И, судя из слов Путина о том, как "успешно" идет набор контрактников, российскую власть пока все устраивает.

Также российский президент прокомментировал контрнаступление ВСУ. Он утверждает, что потери украинских сил составили 71,5 тысяч человек, 543 танка и 18 000 единиц прочей техники. Украина этих данных не подтверждала, да и в целом, никакой проверке они не поддаются.

Хотят ли россияне продолжения войны?

Показательная социология по отношению к войне пришла из России.

70% россиян поддерживают действия российской армии в Украине, свидетельствуют данные опроса, проведенного Левада-Центр (признан в РФ "иноагентом"). При этом уровень поддержки за последнее время снизился (в июле было 75%, в июне 73%, а в феврале 77%).

50% опрошенных выступают за начало мирных переговоров для прекращения войны. И лишь 38% - за продолжение военных действий (это меньше, чем в предыдущие месяцы).

Однако, большинство опрошенных (71%) против уступок Украине ради заключения мирного договора (и этот процент с начала года почти не менялся).

Единственные условия мира, на которые соглашается большинство опрошенных - это обмен военнопленными и прекращение огня. Другие возможные условия (возвращение Украине Херсонской и Запорожской областей, "ЛДНР" и вступление Украины в НАТО) большинством не одобряется. Варианта "вернуть Украине Крым" в опросе не было.

Также стоит отметить, что по всем вопросам наиболее "воинственную" позицию занимает старшее поколение, а наиболее миролюбивую - молодежь.

Как мы уже неоднократно писали, во время войны достоверность любых соцопросов - понятие условное, так как люди зачастую боятся высказывать свое настоящее мнение. Поэтому, как правило, в воюющей стране соцопросы показывают число сторонников "войны до победного конца" больше, чем в реальности. А сторонников мира и компромиссов с противником - меньше.

И, с учетом этой оговорки, данные российского соцопроса тем более красноречивы в том плане, что число сторонников мирных переговоров среди россиян больше, чем сторонников продолжения войны. При этом большинство против того, что возвращать Украине уже захваченные территории. Но не против немедленного прекращения огня (для 72% это предпочтительное или допустимое условие мирного соглашения).

Другими словами, большинство россиян поддерживает так называемый "корейский сценарий" (прекращение боевых действий по линии фронта). И лишь меньшинство - за "войну до победного конца".

Польша против украинского зерна

Приближается дата 15 сентября - день, когда заканчивается ограничение на ввоз украинского зерна в граничащие с Украиной страны ЕС. Польша, напомним, заявила что снимать этого ограничения не станет.

Более того - польские власти уже открыто используют тему импорта украинского зерна в предвыборной агитации.

Премьер Моравецкий выложил предвыборный ролик правящей партии "Право и справедливость", в котором заявил, что Варшава не позволит "затопить себя украинским зерном" независимо от решения Еврокомиссии и продлит запрет на импорт агропродукции после 15 сентября.

"Мы говорим "нет" срыву польского аграрного рынка и нанесению вреда потребителям и производителям. Именно наша жесткая позиция остановила импорт украинского зерна на общий рынок ЕС", – сказал Моравецкий.

Говорит, "когда нам нужно было помочь соседям, мы открывали свои сердца и дома", но "когда приходится бороться за польские интересы, только правительство "Права и справедливости" гарантирует, что интересы наших фермеров будут защищены".

Румынские власти пока столь категорично не высказывались. Но местные фермеры угрожают заблокировать порты и таможню, если запрет на импорт украинского зерна не будет продлен, сообщают местные СМИ.

Они говорят, что поток дешевой украинской агропродукции вынудит их снижать цены еще сильнее.

"Компенсация от ЕС в размере €40 млн покрывает лишь 1-2% ущерба, нанесенного фермерам и румынскому государству. И даже эти крохи мы до сих пор не получили", - говорится в письме аграриев на имя правительства.

Власти Украины в свою очередь уже угрожают подать иск во Всемирную торговую организацию - в случае продления запрета на импорт украинской агропродукции в Европе.

Премьер Денис Шмыгаль дает понять, что ответчиком может выступить Польша.

"В случае нарушения торгового права в интересах предвыборного политического популизма Украина будет вынуждена обратиться в арбитраж ВТО по поводу компенсации ущерба за нарушение норм ГАТТ (Генерального соглашения по тарифам и торговле)", - написал премьер.

Ранее о готовности судиться с европейцами из-за зерна говорил и Зеленский.

Но пока ситуация с открытием экспорта складывается неблагоприятная. Хотя остается опция, что какие-то страны все же откроют свои рынки, но отсутствие в их списке Польши, а возможно и других стран, станет серьезным ударом для украинского агроэкспорта.

Заявления Банковой об ООН, Индии и Китае

Из Офиса президента продолают звучать жесткие оценки в отношении тех стран и организаций, которые не поддерживают напрямую Украину в войне.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк назвал ООН "конторой по зарабатыванию денег", которая не выполняет своих первоначальных функций. "Фиктивными" он считает и другие международные организации, такие как МАГАТЭ, Красный Крест и Amnesty International.

"Мы не добьемся от них отказа от собственной бессмысленности. На самом деле, ООН вполне отсутствующая организация. Это, я бы так сказал, пиар-контора или лоббистская контора по зарабатыванию денег на хорошую старость людям, которые занимают те или иные руководящие должности", - заявил Подоляк в интервью Наталье Влащенко.

Сам факт существования этих международных организаций иногда усложняет и затягивает процессы.

"Эмоции, которые вызывает ООН, всегда будут негативными, как и любая другая международная институция – МАГАТЭ какой-то, Красный Крест международный, Amnesty International – все это фиктивные организации, которые засоряют наше сознание абсолютно мусорными оценками. Если бы их не было, мы бы, наверное, многие вопросы решали лучше и быстрее", - заявил Подоляк.

Также, по его словам, Китай, Индия и Турция зарабатывают на войне в Украине, но "имеют слабый интеллектуальный потенциал" и "не анализируют последствия своих шагов".

"Да они вкладываются в науку. Индия посадила луноход. Но это не означает, что эта страна точно понимает, что такое современный мир. Эти страны сегодня на этой войне зарабатывают. Эффективно зарабатывают. Точно также, как Турецкая Республика и это в принципе национальные интересы. Красиво звучит - "мы соблюдаем потребности наших национальных интересов", - заявил Подоляк.

По его мнению, эти страны получат дешевое сырье и другие экономические выгоды, вроде строительства газового хаба в Турции, Индия зарезервирует 38 млрд рупий, на которые РФ продала газа, Китай получит возможность покупать газ по скидке и достроить газопровод.

"Китай должен быть бы заинтересован в исчезновении России. Потому что это архаичная страна, которая втягивает Китай в ненужные конфликты. Китай мог бы быть одним из доминирующих государств", - считает Подоляк.

Отметим, что такие оценки прозвучали после того, как на саммите G20 в Дели из-за позиции части стран "глобального Юга" была принята декларация без осуждения действий России в Украине, а также после того как ООН и Турция призвали страны Запада выполнить условия РФ ради возобновления зерновой сделки.