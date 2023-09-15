Анализируем итоги 569-го дня войны в Украине.

Что происходит под Бахмутом

Сегодня Генштаб ВСУ заявил об освобождении села Андреевка к югу от Бахмута. "В ходе штурмовых действий овладели Андреевкой в Донецкой области", - говорится в утренней сводке ГШУ. Позже это подтвердила и воюющая на данном направлении 3-я ОШБр ВСУ.

Деревня, судя по видеороликам, полностью разрушена.

Вчера о взятии села заявляла замминистра обороны Анна Маляр, но ее опровергла 3-я ОШБр. После чего Маляр отредактировала свое сообщение и написала, что бои за село продолжаются. Сегодня она объяснила это тем, что "было тяжело, и ситуация менялась очень динамично несколько раз за вчерашний день".

О тяжести боев на этом направлении говорит гибель известного бойца 3-ей ОШБр с позывным "Фарш", которого побратимы называли "король штурмов".

Также в рядах ВСУ сегодня заявили о взятии соседней Клещеевки. Об этом записал видео полк Калиновского (подразделение белорусов в составе ВСУ). На ролике медики полка Калиновского входят в село. Но командование официально взятия Клещеевки не подтверждало.

Бои за Андреевку и соседнюю с ней Клещеевку к югу от Бахмута длятся уже несколько месяцев. По украинским оценкам, их взятие открывает путь к штурму самого Бахмута с юга.

Российские же паблики пишут, что в Андреевке уже давно не было их войск, поскольку деревня полностью разрушена артиллерией, а линия фронта проходит по железной дороге, которая проходит восточнее села. Также россияне держат оборону в близлежащих посадках.

Вид на Андреевку под Бахмутом

Что же до Клещеевки, то там, по утверждениям российского минобороны, атаки отражены. Российские паблики пишут о встречных боях в селе.

Но, судя по всему, у ВСУ есть действительно продвижение к югу от Бахмута. При этом говорить о блокировании города с юга пока нельзя: под контролем россиян пока трасса в сторону Горловки. И чтоб ее перерезать нужно ещё немало сил и времени.

При этом на севере Бахмута у ВСУ продвижения нет, причем, по данным Генштаба, россияне уже несколько дней атакуют в районе Богдановки.

То есть, до угрозы окружения Бахмута ещё далеко и пока ситуация довольно неоднозначная. В том числе в политическом смысле: Украина тратит ресурсы на деревни вокруг Бахмута, хотя на Западе выступают против и предлагают бросить все силы на штурм стратегически более приоритетного южного направления.

Впрочем, в Украине на это отвечают "зеркально" - что операции ВСУ под Бахмутом заставляют россиян держать на этом направлении войска, отвлекая их от обороны на юге.

Но сложно сказать, чьи резервы сильнее расходуются при таком подходе (общепринято, что наступающая сторона сжигает их быстрее, при прочих равных по артиллерии, дронам и т.д.).

Также распыление сил ВСУ, вероятно, может быть оправдано тем, что наступление на юге идет в "ползучем" режиме - учитывая плотно заминированную местность - и не требует чрезмерно высокой концентрации войск. По крайней мере, пока не наметилась перспектива широкого прорыва "линии Суровикина" и выхода на оперативный простор.

Обстрелы

Сегодня ночью "Шахиды" снова, судя по всему, атаковали Староконстантинов Хмельницкой области. Воздушные силы ночью сообщали о полете беспилотников на северо-запад, а паблики Староконстантинова писали о взрывах и работе ПВО.

"Снова атакована Хмельницкая область. Понятно, что ищет враг. Ищут, где командующий спрятал наши бомбардировщики после событий, которые происходили недавно в нашем море возле Крыма", - сообщил спикер Воздушных сил Юрий Игнат.

Он не упомянул Староконстантинов, но россияне уже неоднократно наносили удары по военному аэродрому в этом городе.

Считается, что там в том числе базируются самолёты, которые могут запускать ракеты Storm Shadow и Scalp. По данным западных СМИ, именно такими ракетами на днях обстреляли Севастополь, повредив два российский военных корабля.

Об ущербе ничего не известно: власти говорят, что сбили все 17 запущенных дронов.

Сильным обстрелам подвергается Херсонская область. Сегодня был удар по Новой Каховке на подконтрольном России левом берегу Днепра. Прилет был в район многоэтажек, как минимум две из них получили серьезные повреждения.

Назначенные россиянами "власти" Новой Каховки заявляют о 12 раненых и одном погибшем. Также полностью уничтожены 180 квартир, еще 240 повреждены. В ударе они обвиняют ВСУ.

Украинские паблики первоначально также писали, что это был удар украинской армии по позициям российских военных, но затем их основной версией стало падение бомбы с российского самолёта. О падении бомбы заявил и мэр города Владимир Коваленко.

На подконтрольной Украине части Херсонской области после гибели под обстрелом шестилетнего ребенка объявили обязательную эвакуацию для семей с детьми.

Это касается Веселого, Берислава, Новоберислава, Змиевки, Красного Маяка, Тягинки, Львового, Ольговки, Бургунки, Николаевки, Отрадокаменки, Милового, Качкаровки, Дудчан, Новокаир, Золотой Балки, Михайловки, Гавриловки, Осокоровки, Никольского, Понятовки, Токаревки, Белозерки, Берегового, Великанского, Днепровского, Антоновки, Садового, Камышан, Приозерного, Зимовника.

В Черном море продолжается украинская "охота" за российскими военными кораблями.

Украинские СМИ со ссылкой на источники в СБУ сообщают, что водный дрон "Морской малюк" поразил российский ракетный корабль "Самум".

По их данным, это произошло вчера. Корабль был поражен недалеко от входа в Севастопольскую бухту.

"Малюк" попал в заднюю правую часть судна, нанеся значительные повреждения, из-за чего корабль потерял ход. Сообщается, что россияне отбуксировали его на ремонт "с большим дифферентом на корму и креном на правый борт".

Атака наносилась экспериментальным образцом уже известного дрона. Новая модель способна работать в шторм, прячась от обнаружения за высокими волнами.

Минобороны РФ вчера сообщало об атаке на "Самум", но утверждало, что она была отражена, а безэкипажный катер уничтожен.

Накануне ГУР опубликовало видео атаки украинских морских дронов на, предположительно, российский патрульный корабль типа "Василий Быков". В минобороны РФ заявляют, что атака была отражена.

Военные перспективы

Сегодня украинский Кабмин принял проект бюджета на 2024 год.

Больше половины расходов пойдет на оборонный сектор - 1 триллион 685 млрд грн. Это на 113 млрд грн больше, чем в 2023 году и больше, чем на социалку, медицину и образование вместе взятые.

В России сегодня вновь говорили о численности армии. Владимир Путин заявил, что за этот год контракты с армией РФ подписали 300 тысяч человек. Говорит, это последняя цифра по состоянию на сегодняшнее утро.

3 дня назад, 12 сентября, он говорил, что за последние 67 месяцев контракт с Вооруженными силами РФ добровольно подписали 270 тысяч человек.

Ранее глава ГУР Буданов говорил, что скрытая мобилизация ежемесячно дает войскам РФ пополнение в 20-22 тыс. человек. Путин озвучивает цифру порядка 40 тыс. человек ежемесячно.

По данным украинского Генштаба, в ближайшее время в России и на захваченных ею территориях Украины начнется новая мобилизация. Россия планов по мобилизации не подтверждала и периодически такие намерения отрицает.

Также Путин снова коснулся темы переговоров.

Комментируя слова Блинкена о нежелании России идти на переговоры с Украиной ("для танго нужны двое") Путин заявил, что Москва "никогда не отказывалась от переговоров по Украине, если другая сторона хочет — пусть скажет об этом".

"Танго – это, конечно, хорошо, но я думаю, что для Украины важно гопак не забыть. А то так и будут все время под чужую музыку и чужую дудку плясать. А плясать все равно так или иначе всем придется барыню", - заявил Путин, комментируя слова Блинкена про танго.

То есть, Москва настаивает на своем варианте окончания войны. Учитывая, что никто не хочет идти на компромиссы, в Германии уже заявили, что война не закончится в этом десятилетии.

Правительство и вооруженные силы ФРГ не исключают, что военные действия в Украине могут продлиться до 2032 года, заявил глава ситуационного центра по Украине в Минобороны ФРГ Кристиан Фройдинг.

По его словам, власти и военные Германии настраиваются на долгую войну и готовы предоставлять долгосрочную поддержку Киеву. "Мы готовы сделать время нашим союзником, а не союзником Путина", - сказал Фройдинг, выступая на панельной дискуссии Фонда Виктора Пинчука.

По словам генерала, в прошлом помощника министра обороны ФРГ, победой Украины может считаться лишь выход на границы 1991 года с отвоеванием всех занятых Россией территорий.

"Поддержка Украины должна работать даже лучше в будущем. Нам придется лучше координироваться и ускорить выделение помощи до достижения полной победы", — цитирует Фройдинга австрийское издание Express.

Зачем Зеленский едет в США

Владимир Зеленский планирует провести переговоры с Джо Байденом. Об этом пишут американские СМИ. По их данным, на следующей неделе Зеленский намерен приехать на Генеральную Ассамблею ООН в Нью-Йорке, где и встретится с президентом США.

Напомним, что последний раз Зеленским встречался с Байденом в июле 2023 года во время саммита НАТО в Вильнюсе.

При этом есть информация, что украинский президент заедет и в Вашингтон, где может выступить в Конгрессе.

"Визит Зеленского происходит в то время, когда Конгресс обсуждает просьбу президента Джо Байдена предоставить Украине военную и гуманитарную помощь на сумму до 24 миллиардов долларов", - пишет Associated Press.

По его данным, президента Украины ждут не только в Белом доме, но и на Капитолийском холме. Поездка в Капитолий была подтверждена двумя помощниками конгрессменов.

Зеленский уже выступал в американском парламенте в декабре 2022 года. Это был его первый зарубежный визит после начала вторжения.

Там он говорил, что наступающий год станет переломным для войны, а битва за Бахмут "изменит траекторию нашей войны за независимость и за свободу" (через полгода город был захвачен ЧВК "Вагнер", а Украина начала операцию за его отвоевание).

Также нельзя исключать, что именно под визит Зеленского США объявят о поставках Киеву дальнобойных ракет. По крайней мере, Wall Street Journal сегодня написал, что Белый дом близок к такому решению.

По данным издания, Байден все еще не одобрил передачу, но представители Белого дома анонимно заявили, что этой осенью они "по-новому взглянут" на поставку данных ракет, чтобы усилить наступление Украины.

Хотя официальные комментарии Белого дома на этот счет довольно сдержанные.

"Наша позиция всегда заключалась в том, что мы предоставим Украине возможности, которые позволят ей добиться успеха на поле боя. И мы продолжим оценивать ситуацию на местах и принимать решения на основе этого", - заявил на днях заместитель советника по нацбезопасности Джон Файнер.

Военное руководство США говорит, что у них мало таких ракет. Поэтому в Белом доме рассматривают передачу ограниченного количества.

Противоречивые сигналы идут по поводу ракет также из Германии. Дальнобойные ракеты Taurus - не самое главное из того, что сейчас нужно Украине, заявил вчера министр обороны Борис Писториус.

Вопросы о ракетах министр назвал слишком частыми - исход войны, его словам, не зависит от этих поставок. Также Писториус заявил, выступая в Федеральной академии политики безопасности, что не факт, что ВСУ сможет правильно применять Taurus.

Кроме того, по его словам, "почему-то все забыли о системах ПВО", которые нужны Украине гораздо больше и которые Германия ей поставляет.

Министр в очередной раз подчеркнул, что решение по ракетам еще не принято, а также отметил, что Киев позволяет себе "неуместные обращения", когда нелестно высказывается о действиях ФРГ.

Но уже сегодня Писториус заявил, что Германия может объявить о передаче Украине ракет Taurus через неделю-две. При этом он добавил, что по этому вопросу в Берлине пока нет 100%-го консенсуса.

"Если пройдет еще неделя или две, пока решение будет принято, то пусть будет так. Федеративная Республика Германия должна проявить такой уровень осмотрительности, даже если нашим украинским друзьям это трудно понять", – заявил министр на Вестфальской мирной конференции в Мюнстере, передает Zeit.

При этом Писториус раздражённо отреагировал на вопрос об этих ракетах, заданный мэром Киева Кличко. "К чему это постоянное подчеркивание этого маленького аспекта, в котором у нас нет стопроцентного консенсуса?", - эмоционально спросил Писториус.

Он сказал, что у Германии есть около 500 ракет Taurus, но половина устарела, а половина нуждается в обновлении и программной перенастройке.

Обыски у Шуфрича

Сегодня СБУ пришла с обыском к нардепу Нестору Шуфричу - главе парламентского комитета по свободе слова, нардепу от запрещенной фракции ОПЗЖ. Ему вручили подозрение в госизмене.

Заявлено, что СБУ, ГБР и Генпрокуратура собрали "аргументированную доказательную базу" его "антиукраинской" деятельности в информационной сфере.

"Он систематически распространял нарративы Кремля о том, что украинское государство – якобы искусственное образование, что у Украины и России единая история и что украинцы и россияне – якобы "один народ". Таким образом, Шуфрич пытался развить пророссийские настроения в украинском обществе", - пишет СБУ.

По утверждению СБУ, свою деятельность Шуфрич согласовывал с бывшим замсекретаря СНБО Владимиром Сивковичем, которого СБУ называет "координатором российской агентуры в Украине".

По местам жительства Шуфрича и у его близкого окружения проведено 45 обысков. Нардепу грозит 15 лет тюрьмы.

Своей вины Нестор Шуфрич не признает. Меру пресечения ему пока не избрали.

К слову, при обыске у него нашли проект предоставления Донбассу автономии, датированный июлем 2014 года, за подписью Медведчука и Шуфрича, которые тем летом по согласованию с Банковой ездили в Донецк вести переговоры с "ЛДНР".

Проект предполагал создание на базе Донецкой и Луганской областей автономных краев в составе Украины с широкими полномочиями по самоуправлению.

Отметим, что часть из этих положений затем легли в основу первых и вторых Минских соглашений, которые подписали, в том числе, и представители Украины, а также, в феврале 2015 года, освятил своей подписью президент Порошенко.

Эти соглашения, напомним, предусматривали предоставление широкой автономии отдельным районам Донецкой и Луганской областей с внесением соответствующих положений в Конституцию Украины.

Во исполнение этих договоренностей Рада в 2014 году проголосовала за закон об особенностях местного самоуправления отдельных районов Донбасса, а затем, в августе 2015 года - за изменения (в первом чтении) в Конституцию.

Но далее процесс имплементации Минских соглашений в украинское законодательство был остановлен и на практике они реализованы не были. Президент Зеленский в последние годы перед войной заявлял, что их реализовывать не намерен, так как считает их противоречащими национальным интересам.

Возвращаясь к Шуфричу, обращает внимание на то, что вменяемые ему эпизоды связаны с его публичными выступлениями ещё до вторжения. При том, что после 24.02.2022 ода он находился в Украине и осуждал действия России.

Почему его задержали только сейчас?

Не исключено, что это один из элементов информационной стратегии власти в отсутствии крупных прорывов в наступлении и на фоне коррупционных скандалов, генерировать какие-либо "победные" информпрводы, пытаясь переключить на них внимание общества.