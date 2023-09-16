В субботу, 16 сентября, в Украине идет 570-й день войны с Россией.

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16 сентября

08:00 Под вечер российские войска обстреляли из тяжелой артиллерии Никополь Днепропетровской области. Люди не пострадали.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

"С самого утра русская армия ударила по Марганецкой громаде Никопольского района. Последствия атаки уточняются", - написал Лысак.