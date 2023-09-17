Анализируем итоги 571-го дня войны в Украине.

Ситуация на фронте

Сегодня глава Офиса президента Андрей Ермак опубликовал фото с украинскими бойцами из Клещеевки, подписав его "Украина всегда возвращает свое".

Из этих слов многие сделали вывод, что село к югу от Бахмута освобождено. Однако украинские военные, которые ведут боевые действия в Клещеевке, этого не подтвердили. В пресс-службе бригады "Лють" (знамя этой бригады держат военные на фото) сообщили "Суспильному", что в Клещеевке продолжаются активные штурмовые действия.

"Подтвердить стопроцентный контроль над населенным пунктом на сегодняшний день не можем", - сказали в пресс-службе "Люти".

Позже появилось еще одно видео с украинскими бойцами из Клещеевки, на котором они заявляют, что село все же взято.

Позже появилось сообщение об освобождении населенного пункта от командующего Сухопутными войсками Сырского, а также от начальника пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш.

Российские военные телеграм-каналы и спикеры утверждают, что за Клещеевку еще продолжаются бои и позиции переходят из рук в руки.

Напомним, что в конце этой недели командование заявило об освобождении соседнего села Андреевка. Но, судя по кадрам, опубликованным ВСУ, деревня по сути стерта с лица земли, и не совсем понятно, как установить над ней контроль.

В районе Андреевки и Клещеевки находятся господствующие высоты к югу от Бахмута. Этим и объясняется ожесточенность боев за эти населенные пункты, которые продолжаются еще с мая.

Что касается северного фланга Бахмута, то там продвижения в последнее время у ВСУ нет. Фронт находится на месте, что ставит под вопрос реализацию плана по охвату Бахмута даже в случае, если на южном фланге украинская армия сможет продвинуться дальше Клещеевки.

На Запорожском фронте продолжаются бои у Работино, Вербового и Новопрокоповки. Украинские военные телеграм-каналы пишут, что дело осложняется введением российских резервов на этот участок фронта.

Российские паблики пишут о том, что ВСУ пробиваются к Новопрокоповке (южнее Работино), россияне же контратакуют их во фланг со стороны Копаней (то есть с запада).

К слову, в 47-й бригаде "Магура", воюющей на этом участке, сменилось командование. По данным "Громадского", подполковник Александр Сак был снят с командирской должности. Вместо него бригаду возглавит полковник Александр Павлий.

Напомним, в начале июня "Магура" первой атаковала российские позиции в районе Работино, но понесла существенные потери в людях и в технике в первые же дни контрнаступления и не добилась прорыва российской линии обороны. В июле со скандалом уволился главный сержант бригады Маркус.

Бригада была укомплектована БМП "Брэдли" и танками "Леопард", ее бойцы проходили обучение на Западе.

На Времьевском участке установилось относительное затишье в районе Новомайорского, которое недавно пытались штурмовать ВСУ. Украинские паблики пишут о "тяжелой ситуации" в этом районе, а воюющие там российские подразделения утверждают, что отразили многодневный натиск на Новомайорское, но потеряли несколько посадок, по которым теперь ведут огонь. В целом же они пишут о спаде активности боевых действий.

Сегодня телеграм-каналы, связанные с "Вагнером", опубликовали фото "вагнеровцев", которые, как утверждается, едут на фронт в Украину воевать "на одном из сложных направлений".

Ранее сообщалось, что часть "вагнеровцев" после смерти Пригожина заключили контракты с минобороны РФ и отправились на фронт.

Удары по Харькову и Орлу

На выходных россияне возобновили удары по Украине. Дважды был атакован Харьков. В субботу с утра по нему был удар пяти крылатых ракет комплекса "Искандер К", а поздно вечером - еще четырех ракет ЗРК С300.

Оба удара пришлись по зданию гражданского предприятия, которое загорелось, сообщил губернатор Олег Синегубов. Мэр Игорь Терехов заявил о прилете по промышленной зоне.

Минобороны РФ утверждает, что поражены цеха бронетанкового завода, о том же писали российские военные паблики. Украина удара по заводу не подтверждала.

В ночь на воскресенье была новая атака ракет и беспилотников. Всего было зафиксировано 16 средств воздушного нападения:

шесть "Шахедов", которые атаковали с юго-восточного и южного направлений (Приморско-Ахтарск, Чауда). Все они были сбиты ПВО.

десять ракет воздушного базирования типа Х-101/Х-555/Х-55, которые были выпущены из девяти самолетов Ту-95МС из района Энгельса. Из них сбито шесть.

Основное направление удара – юг Одесской области.

"Попаданием повреждены сельскохозяйственные угодья и зернохранилище в Березовском районе", - говорится в заявлении Сил обороны Юга.

По данным военных, это был удар одной ракеты. Куда попали еще три, не сообщалось.

Британская разведка считает, что Россия сейчас экономит крылатые ракеты, чтобы в холода возобновить массированные удары по украинской энергетике.

Такой вывод сделан по тому, что с апреля РФ сократила темпы расхода крылатых ракет воздушного базирования по Украине - но нарастила их производство.

"Таким образом, Россия, вероятно, сможет создать значительный запас крылатых ракет", - считают в Лондоне.

Украина тем временем продолжает массово атаковать Россию беспилотниками. Этой ночью они засветились в четырех областях РФ. Сообщалось о сбитии трех беспилотников над Истрой, Домодедово и Раменским в Подмосковье. О жертвах и разрушениях информации нет, но снова прекращали работу аэропорты "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево".

Также беспилотник упал ночью в Железнодорожном районе Орла. Российские телеграм-каналы пишут, что попадание было по нефтебазе, где повреждение получил один из резервуаров с топливом.

В Тульской области беспилотник упал на территории логистического центра в Узловском районе. А в Калужской был атакован дроном стратегический военный аэродром "Шайковка". Заявляется, что беспилотник уничтожили вертолёты Ми-28. Это уже как минимум третья атака на аэродром.

Кроме того, минобороны РФ заявило, что сбиты четыре беспилотника над северо-западным и восточным побережьями Крыма.

Военные перспективы

Одной из важнейших тем западной прессы продолжает быть украинское контрнаступление и его ближайшие перспективы.

Сразу несколько оптимистических комментариев о перспективах наступления вышли в немецких СМИ. Экс-глава ЦРУ Дэвид Петреус заявил "Немецкой волне" о высоких шансах на то, что Украине удастся развить контрнаступление.

Он сказал, что перед ВСУ стоит, возможно, самая сложная задача, с которой какая-либо армия сталкивалась со времен Второй мировой, - из-за мощных российских укреплений и дронов. При этом, по его словам, украинцы "прекрасно справляются, и есть основания ожидать, что они смогут продолжать медленный, но неустанный прогресс, расширяя прорыв и продвигаясь через вторую и третью линии российской обороны".

"Вопрос, который возникает у меня: когда российская оборона посыплется, затрещит по швам? И когда украинцы смогут это использовать, чтобы дойти по крайней мере до точки, с которой будет возможность поражать важную линию коммуникаций вдоль юго-восточного побережья Украины? Если удастся достичь такой точки и повредить или уничтожить логистические возможности россиян поддерживать свои силы на юге Украины, то это уже будет значительным достижением украинских войск", - говорит Петреус.

На эту же тему высказался и американский военный аналитик Майкл Кофман в статье для Spiegel.

Он говорит, что контрнаступление Украины переходит в решающую стадию и приближается к последнему этапу, так как и Украина, и Россия задействовали на фронте свои резервы. И теперь вопрос о том, "какая сторона управляет своими силами лучше".

"Если российская армия окажется слишком истощенной и не будет иметь дополнительных резервов, которые можно было бы бросить в бой, это может создать опасное для российских военных положение на фронте", - пишет эксперт.

По его мнению, в таком случае у ВСУ будет шанс полностью прорвать российскую оборону.

Отметим, что тезис об исчерпании резервов у армии РФ как о главном условии скорого обрушения фронта россиян и успеха наступления Украины часто встречается и у украинских, и у западных аналитиков.

Однако до сих пор нельзя точно сказать, насколько этот тезис соответствует действительности и каково на самом деле соотношение сил и резервов воюющих сторон. Кроме того, если резервы у РФ действительно будут подходить к концу, Кремль может объявить новую волну мобилизации, решив таким образом эту проблему.

К тому же в западных СМИ встречаются и другие оценки.

Газета The Wall Street Journal со ссылкой на западного чиновника пишет, что ВСУ к концу октября придется перейти от наступления к удержанию нынешних позиций на фоне ухудшения погодных условий. Издание отмечает, что наихудшие погодные условия ожидаются в ноябре и декабре, когда дороги будут размыты, а затем занесены снегом, что затруднит использование тяжелой техники.

Отметим, что на днях глава генштаба США Марк Милли давал еще 30-45 дней на активные боевые действия в Украине в этом году.

А издание Financial Times делает вывод о том, что быстрого успеха у ВСУ не будет.

"Спустя три месяца после начала контрнаступления Зеленский и его правительство столкнулись с реальностью того, что им не удалось добиться желаемого решающего прорыва, и теперь они готовятся к затяжной войне", - говорится в статье.

Среди украинских чиновников теперь главенствует "более реалистичное мнение" о том, что война будет медленной. Вопрос в том, готовы ли западные сторонники Украины предоставить стране поддержку в долгосрочной перспективе.

Украина же пока вернулась к кампании на истощение, изматывая противника артиллерией и разрушая линии снабжения дальними ударами, одновременно используя небольшие атаки пехоты.

"Эта стратегия Украины имела некоторый успех, но без внезапного краха России она будет осуществляться в лучшем случае медленно", - делает вывод FT.

Анализируя причины такой ситуации, FT называет позицию Запада, который не смог должным образом обучить украинские войска, а также отправил их штурмовать мощные укрепления без поддержки с воздуха.

"Идея о том, что украинские войска, не имея никакого прикрытия с воздуха, прорвутся через российские позиции, всегда была скорее голливудским сюжетом, чем реальностью", - пишет издание.

Газета приводит и оценки украинских военных, которые критикуют западные подходы к обучению.

"Если бы я только делал то, чему меня научили [западные военные], я был бы мертв", — говорит Сулейман, командир спецназа 78-го полка. По его словам, он тренировался с американскими, британскими и польскими солдатами, каждый из которых давал "несколько хороших советов", но также и "плохие советы", например, о способе зачистки траншей.

"Я им сказал: "Ребята, нас убьют", - рассказал Сулейман.

Одновременно "российские силы продолжают учиться у своих противников и адаптировать свою тактику, будь то путем рассредоточения линий снабжения, более широкого использования беспилотников или отражения украинских нападений".

Поэтому ситуация вошла в клинч, где ни одна из сторон не имеет решающего военного преимущества. Западный чиновник заявил изданию, что "в таких истощающих конфликтах, как этот, войны выигрывают экономики".

Очевидно, что "война экономик" может длиться очень долго. И на Западе уже активно продвигают тезис, что конфликт затягивается.

Сегодня генсек НАТО призвал "готовится к длительной войне в Украине". По словам Йенса Столтенберга, "большинство войн длятся дольше, чем ожидалось, когда они начинались".

Также он выступил против перемирия и остановки огня.

"Мирное соглашение не должно служить для России передышкой, чтобы она потом снова напала. Мы не можем больше позволить России ставить под угрозу безопасность в Европе", – сказал генсек.

При этом, по его словам, в НАТО стремятся к "быстрому миру", но не ценой исчезновения Украины. Столтенберг считает, что "Украина в конце концов будет в НАТО".

Мобилизация и потери

Длительная война на истощение - а именно в эту стадию переходит конфликт - ставит перед Украиной очень болезненный вопрос резервов для восполнения потерь.

Масштаб этих потерь на днях раскрыл начальник Полтавского областного ТЦК Виталий Бережной. Выступая в городском совете, он заявил, что из каждых 100 человек, мобилизованных осенью прошлого года, осталось 10-20, остальные - это погибшие, раненые и выведенные из строя.

Это потери на уровне 80-90%.

"На самом деле это правдивые цифры по нашему подразделению в том числе... У некоторых ещё меньше (осталось в строю - Ред.)", - прокомментировал воюющий под Бахмутом снайпер Константин Прошинский с позывным "Дед".

Также обращает на себя внимание ещё одна цифра, озвученная Бережным - провал выполнения плана Генштаба по мобилизации.

По словам Бережного в Полтаве план выполнен всего на 13% и это худший показатель в области (что закономерно - в крупном городе от мобилизации легче спрятаться, чем в селе или в небольшом городке).

О том, что планы командования по мобилизации в Украине хронически не выполняются из-за коррупции и массового "откоса" военнообязанных, разговоры ходили и раньше. Но впервые была названа конкретная цифра, которая красноречиво показывает масштаб проблемы.

И это же объясняет все более жесткие меры, которые предпринимают власти в попытках активизировать мобилизацию.

Другой вопрос насколько такие попытки будут результативными в условиях коррумпированности системы призыва и смежных с ней сфер, а также желания очень многих военнообязанных всеми силами избежать мобилизации.

Характерные видео на выходных появились в львовских пабликах. На роликах военные "жестко" задерживают молодых людей и пытаются затолкать их в бус, а те вырываются и кричат. В одном из случаев парню удалось сбежать, а помогали ему местные жители, которые начали кричать на сотрудников ТЦК из окна.

О высоких потерях говорят и западные СМИ. "Настроения в Украине ухудшаются" из-за высоких потерь и перспектив затяжной войны, пишет Telegraph.

Один офицер ВСУ не под запись рассказал о потерях, которые понесла его рота в ходе атаки через минные поля. По его словам, тем, кто заменил павших, не хватало подготовки и мотивации.

"И если война затянется еще на один или два года, нагрузка на ограниченные человеческие ресурсы Украины может стать огромной", - передает издание слова офицера.

"Возможно, самое большое отличие от 2022 года в том, что сейчас умерло так много людей", — заявил изданию нардеп Дмитрий Наталуха. "Каждый второй человек теперь знает кого-то, кто погиб в боях. Я потерял счет своим друзьям, которые погибли", - добавил депутат.

Военный медик Алина Михайлова заявила, что после таких потерь для нее "никогда не будет победы", поскольку "люди, которых мы потеряли, не будут рядом с нами".

"Это печальная реальность. Победы, к которой я так жаждала, никогда не будет. Нам не с кем будет это отпраздновать. Победа будет достигнута очень дорогой ценой, потому что победа будет измеряться жизнями людей; люди, о которых вы читаете в некрологах каждый день", - сказала Михайлова.

Ранее западные журналисты писали о том, что в Украине подошел к исчерпанию ресурс мотивированных новобранцев, и теперь мобилизовывать приходится тех, кто не готов защищать Украину с оружием в руках.

"Страна" уже рассказывала, что именно с этим связаны усиление мобилизации и кадровая перетряска в ТЦК и медкомиссиях.

Другой вопрос, как такой подход отразится на качестве личного состава ВСУ. Да и насколько он поможет набрать в необходимом количестве новых солдат (судя по словам полтавского военкома, это является проблемой). Кроме того, не нужно забывать, что мобилизационный ресурс у РФ многократно больше, чем у Украины. И в этом плане "война на истощение", о которой в последнее время все чаще говорят в Киеве и на Западе, является рискованной стратегией.