В Хаджибейском районе Одессы мужчина украл у соседки черепаху, сварил из нее суп и съел. Ему объявили подозрение сразу по двум статьям, в связи с чем ему грозит срок до восьми лет.

Инцидент случился еще в июле, однако в пресс-службе полиции Одесской области о нем сообщили лишь на днях.

Отмечается, что у 40-летнего мужчины была общая веранда с соседкой, где она держала в ванночке двух красноухих американских черепах. Одну из них он украл, разбил панцирь молотком, сварил из нее суп и съел. Когда женщина заметила пропажу одного из домашних любимцев, то обратилась в правоохранительные органы.

По факту инцидента открыли дело по статьям о краже в условиях военного положения и о жестоком обращении с представителем позвоночных (ч. 4 ст. 185 и ч. 1 ст. 299 Уголовного кодекса). По этим статьям мужчине грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет.

Так выглядит молоток, которым мужчина разбил панцирь черепахи. Фото: полиция Одесской области

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