Анализируем итоги 575-го дня войны в Украине.

Ситуация на фронте

На южном фронте ВСУ снова отражали контратаки РФ в районе Работино, сообщили Генштаб. Российские паблики пишут о том, что эти удары наносятся по флангам украинских войск, наступающих в сторону Новопрокоповки (на юг) и Вербового (на восток).

Украинские военные паблики пишут про продвижение ВСУ к югу от Работино. А также о том, что на другом участке южного фронта (Времьевском выступе) украинская армия была вынуждена отойти от села Новомайорское, которое она штурмовала неделю назад.

РФ также продолжает контратаковать на юге Бахмута, пытаясь вернуть утерянные позиции, заявил спикер Генштаба ВСУ Андрей Ковалев. Помимо атак северо-восточнее Андреевки он рассказал о российских ударах на новом направлении - западнее Зайцево.

Какого именно Зайцево - не уточняется, под Бахмутом есть два села с таким названием, оба находятся восточнее дороги Бахмут-Горловка. Ближе к линии фронта Зайцево под Горловкой, а не Бахмутом. При этом Зайцево под Бахмутом находится к востоку от недавно освобожденной (но уже фактически не существующей) Клещеевки.

Учитывая, что россияне, судя по вчерашним сводкам ВСУ, пытались контратаковать в районе Клещеевки, не исключено, что шли они как раз со стороны Зайцево. К слову, российские паблики атаки РФ под Клещеевкой подтверждают. Но, по их версии, Андреевка и большая часть Клещеевки находятся в серой зоне и из-за постоянных обстрелов ни одна из сторон так надолго закрепиться не может.

Севернее РФ усиливает свои передовые подразделения на Купянском и Лиманском направлениях, сообщил представитель Нацгвардии Николай Уршалович.

По его словам, идет доукомплектация штурмовых и танковых сил, также россияне строят проходы в собственных минно-взрывных заграждениях. Что, видимо, говорит о планах наступать через них.

Тем временем New York Times публикует очередную пессимистическую оценку текущих результатов наступления Украины на юге. Издание сразу пишет, что без существенных результатов Украина рискует потерять поддержку Запада, который будет склонять ее к переговорам.

Пока прорвать удалось только первую линию обороны и отбить "крошечную" деревню Работино, "что стало тактической победой, которая подчеркнула огромные проблемы, которые ждут впереди".

А впереди не только дополнительные мины, траншеи и "свежие российские силы", но еще и ухудшение погоды, пишет издание. Отметим, что украинские источники делают акцент на том, что российские силы истощаются и как раз это может позволить в будущем совершить прорыв.

Работино при этом было уничтожено в ходе боев, а по снимкам с воздуха NYT предполагает, что количество потерь было "непропорционально количеству отвоеванных земель".

"Можно сказать наверняка: больше людей погибнет, больше зданий сгорит, а окружающие сельскохозяйственные угодья будут засеяны минами и неразорвавшимися снарядами, на разминирование которых, вероятно, потребуются десятилетия", - резюмирует издание.

Интересно, что этот материал вышел в день визита Владимира Зеленского в Вашингтон, где как раз решается судьба дальнейших ассигнований для военной помощи Киеву. Также буквально на днях то же издание выпустило еще один такой материал, а за ним - расследование, что ракета, убившая 15 человек в Константиновке, была украинской.

Обе статьи вышли, когда президент Украины прибыл в Нью-Йорк на Генассамблею ООН. Детальнее к визиту Зеленского в США мы вернемся ниже.

Обстрелы

Ночью Россия провела одну из крупнейших за последнее время ракетных атак по Украине. Было выпущено 43 крылатых ракетами воздушного базирования Х-101/Х-555/Х-55.

Сбить смогли 36, по заявлению Воздушных сил. Ракеты запускали в несколько волн по разным направлениям, постоянно меняя курс.

Крупный ущерб ракеты нанесли Киеву. Пострадали Дарницкий, Шевченковский, Святошинский и Голосеевский районы.

Обломки, как заявляют власти, упали на общежитие (травмированы семь человек), жилой дом, админздание, СТО. В Святошинском районе после обстрела были перебои с электричеством, а на вокзале не задержались несколько поездов "Интерсити". В Шевченковском пострадала Национальная академия статистики, учета и аудита, которую перевели на дистанционное обучение.

В Киевской области под удар попало предприятие - паблики сообщали, что россияне разбомбили завод "Пепси" в Вишневом.

В Ровно под удар попал объект энергетики (часть Ровенского района осталась без света) и СТО. Повреждены два здания, сгорели пять автомобилей.

Прилет был в Дрогобыче Львовской области. Там удары попало предприятие и склады. Два прилета – по промышленному объекту, где загорелся цех и разрушено трехэтажное здание склада.

Отметим, что в Дрогобыче находится один из украинских НПЗ. Вчера россияне ударили по нефтеперегонному заводу в Кременчуге. Но был ли прилет по аналогичному предприятию в Дрогобыче - не уточняется.

Мощный прилет был в Черкассах - там после удара обвалилось здание гостиницы "Центральная" по улице Небесной сотни в центре города. Также пострадали склады на территории города.

Снова был обстрелян Харьков - зафиксировано шесть прилетов ракет С-300 в Слободском районе. Повреждены складские помещения, промышленные здания и жилые дома.

Херсон и область с ночи подвергался мощным обстрелам, на данный момент там шесть погибших и десять раненых. Прилет был в том числе по общежитию.

Важный вывод из этого удара - спустя полгода перерыва РФ возобновила удары по украинской энергетике. Как сообщает Укрэнерго, ночью были повреждены энергообъекты в западном и центральном регионах. Частично обесточены Ровенская, Житомирская, Киевская, Днепропетровская и Харьковская области.

В последнее время Украина и Запад говорят о том, что Россия намеревается возобновить кампанию ударов по энергетике. Но также нельзя не отметить, что бьют и по нефтеперегонным предприятиям. То есть, цель нынешнего удара, видимо, комбинированная.

Наносила удары и Украина. Минобороны РФ заявило с утра о сбитии 19-ти дронов над Крымом и черноморской акваторией этой ночью.

Украинские СМИ позже сообщили, что был ракетно-дроновый удар по аэродрому "Саки". Заявлено, что были нанесены "серьезные повреждения" технике РФ. На момент удара на аэродроме находились по меньшей мере 12 самолетов Су-24 и Су-30, ПЗРК "Панцирь" и база подготовки операторов иранских дронов Mojaher.

Сообщается, что атака наносилась сперва беспилотниками, которые перегрузили ПВО, а затем ракетами "Нептун".

ВСУ затем подтвердили удар по Сакам, но никаких деталей не привели, и о последствиях не сообщили.

Кроме того, мэр Мелитополя Иван Федоров заявил об ударе по российской базе, где погибли несколько десятков офицеров РФ. По его данным, также ранения получил командующий 58 армией.

"Штаб был расположен на территории моторного завода - это южная часть города, там, где россияне на территории двух промышленных предприятий скапливали военную технику, вооружение, но ликвидирован был именно штаб, где были россияне", - говорит Федоров.

Сегодня ближе к вечеру Россия атаковала сверхзвуковыми ракетами "Оникс" Белгород-Днестровский район Одесской области. А в Севастополе были слышны взрывы.

Зеленский в США. Смысл визита

Владимир Зеленский уже прибыл в Вашингтон, где встретится с Байденом и американскими законодателями.

"Больше ПВО. Больше санкций. Больше поддержки для украинских воинов на передовой", - обозначил президент темы переговоров в своем телеграм-канале.

В Белом доме ждут от президента Украины оценок ситуации на поле боя, заявил координатор по стратегическим коммуникациям Джон Кирби. Он также добавил, что переговоры о возможной передаче США Киеву дальнобойных ракет ATACMS продолжаются, но решение пока не принято.

Также ожидается выступление Зеленского перед сенаторами. New York Times сообщает, что оно пройдет в закрытом формате и напоминает, что выступление перед Палатой представителей Конгресса отменил ее спикер Кевин Маккарти.

NYT полагает, что это связано с позицией республиканцев, многие из которых выступают за сокращение помощи Украине.

Напомним, в свой предыдущий визит украинский президент выступил перед Палатой представителей - правда, спикером там была еще демократ Нэнси Пелоси. Издание пишет, что и нынешнюю встречу с сенаторами организовывают демократы - и именно их лидер в верхней палате Чак Шумер.

Но ряд законодателей из стана республиканцев уже отказались присутствовать на встрече. "Он приедет просить еще больше помощи. Если вы хотите еще больше помощи от нас, пусть ЕС обеспечит свою справедливую долю", - заявил сенатор Марк Браун.

Wall Street Journal пишет, что накануне визита Зеленского группа конгрессменов-республиканцев направила Байдену письмо - о намерении голосовать против нового пакета помощи Украине в размеле 24 миллиардов. Документ подписали 23 конгрессмена и шесть сенаторов.

Они выражают обеспокоенность по поводу уже одобренного финансирования Украины на более 100 млрд долл. и заявляют, что Белый дом поддерживает "бессрочные обязательства" перед Украиной, хотя его стратегия при этом не сформулирована.

"Как проходит контрнаступление? Украинцы ближе к победе, чем 6 месяцев назад? Какова наша стратегия? Было бы абсурдным отказом Конгресса от ответственности удовлетворить эту просьбу, не зная ответов на эти вопросы", - пишут республиканцы.

"Наш дефицит в этом году превысит $1,5 трлн. Занимать деньги у Китая для отправки их в Украину не имеет смысла", - заявил сенатор Рэнд Пол.

WSJ пишет, что этой группы несогласных будет достаточно, чтобы заблокировать или отсрочить процедурные шаги по принятию нового пакета помощи.

Глава республиканского большинства Маккарти, кстати, уже встретился с Владимиром Зеленским. Он заявил, что не давал украинскому президенту никаких обязательств по поводу пакета помощи Украине на 24 миллиарда долларов.

То есть, пока визит президента в США далек от того, что было в прошлый раз, когда его принимали куда более тепло.

Впрочем, это было объяснимо: Зеленский тогда приехал в Америку на "эйфории" от успешной для ВСУ осени, когда была освобождена почти вся Харьковская область, а россияне ушли из Херсона. Тогда казалось, что Украина еще за одну-две крупных операции сможет победить в войне.

Нынешний же визит отягчен крушением этих надежд. Стратегически значимого успеха в контрнаступлении нет, хотя США и Запад крупно вложились в него. Поэтому, по всей вероятности, в этот визит перед Зеленским стоит куда более сложная задача.

Во-первых, ответить на неудобные вопросы, которые задают главным образом республиканцы, а также американские СМИ. Во-вторых, убедить в том числе Белый дом, что нужно продолжать военную помощь и даже усиливать ее - в надежде на будущие, более успешные операции ВСУ.

Но пока неясно, какую стратегию изберет Вашингтон. По сути вариантов продолжения войны, если в Белом доме этого хотят, остается два.

Первый "наступательный" - выделить ВСУ новые огромные ресурсы для очередного крупного наступления.

Вопрос - сколько это займет времени и даст ли гарантии успеха. При том, что Россия тоже не стоит на месте, производя новое оружие, строя укрепления и мобилизуя контрактников. И неясно, увенчается ли победой "контрнаступление №2".

Второй сценарий "оборонный" - помогать Украине с целью стабилизации линии фронта и закрепления ВСУ на достигнутых рубежах, а также недопущения прорывов со стороны РФ.

Это явно более "подъемный" вариант с точки зрения ресурсов и более прогнозируемый с позиции результатов. И в дальнейшем позволяющий либо нарастить помощь и подготовить ВСУ к новому броску - либо перейти к переговорам с Россией и завершить войну по "корейскому" сценарию (перемирие по линии фронта).

Украина явно настаивает на первом варианте (и свидетельством тому не только заявления властей, но и активизировавшаяся мобилизация). Но получится ли у Владимира Зеленского убедить США в его целесообразности - вопрос открытый.

Залужный под подозрением?

Параллельно всем этим событиям внутри Украины разворачивается очень загадочный сюжет, который может иметь далеко идущие последствия.

Украинская служба ВВС со ссылкой на свои источники сообщает, что главком ВСУ Валерий Залужный может стать фигурантом уголовного дела о быстром захвате россиянами юга Украины.

По данным издания, следствие по этому делу идет полтора года. Главком ВСУ уже беседовал со следователями, но процессуального статуса по делу пока не имеет.

"Не исключено, что такой статус появится позже. Учитывая такое возможное развитие событий, в узких политических кругах дело об оккупации юга уже называют "делом Залужного", - пишет издание.

По делу никто не получил подозрения, но это может произойти уже в ближайшее время. Пока идут допросы. Среди допрашиваемых числятся генералы, представители военного командования и гражданских властей. В частности, были допрошены:

- Сергей Наев,

- бывшие командующие группировкой войск "Юг", в том числе генералы Андрей Ковальчук и Андрей Соколов,

- командиры других военных формирований, входящих в состав этой группировки,

- экс-начальники Генштаба Виктор Муженко и Руслан Хомчак,

- экс-командир 59-й отдельной мотопехотной бригады, оборонявшей юг, Александр Виноградов,

- военный Иван Сестриватовский, который должен был взорвать мосты на Чонгаре, но это у него почему-то не получилось,

- бывшие руководители Херсона, в том числе экс-председатель Херсонской ОВА Геннадий Лагута, которого 16 сентября нашли мертвым в Киеве.

О том, что некая активизация в расследовании уголовных дел против высшего военного командования Украины началась, свидетельствует и ряд материалов в украинских СМИ, где военачальники заявляют о том, что нет их вины в быстром захвате россиянами юга Украины, делая упор на то, что у них не было достаточно ресурсов для отпора. И, в целом, страна не была готова к войне. Что можно воспринимать как камень в огород Зеленского, который несколько месяцев до начала вторжения убеждал украинцев в том, что его не будет.

Отметим, что уже давно в СМИ курсируют слухи о противоречиях между главкомом ВСУ Залужным и президентом Зеленским. Как на почве разного видения стратегии войны, так и на почве якобы опасений Офиса президента относительно возможных политических амбиций Залужного, которого в политических кругах уже давно воспринимают как потенциально главного конкурента Зеленского на выборах.

И Залужный, и Зеленский, и Офис президента эти разговоры постоянно опровергают. Но слухи возникают вновь и вновь.

И если вдруг действительно Залужный окажется подозреваемым по уголовному делу о сдаче юга Ураины, что повлечет за собой его уход с поста главкома ВСУ, то это наверняка будут интерпретировать в том числе и в политическом контексте - как доказательство слухов о существующих противоречиях.

Какова будет ответная реакция Залужного и его довольно многочисленной группы поддержки, а также какое влияние это окажет на настроения в армии и в обществе - вопрос пока открытый.