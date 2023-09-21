Над Киевом ночью, 21 сентября, было сбито более 20 ракет.

Об этом сообщили в городской военной администрации. В результате произошло падение обломков в нескольких районах.

В Шевченковском районе есть повреждение газовой трубы, предварительно без возгорания. В Дарницком районе обломками повреждены нежилые помещения и припаркованные автомобили. Есть возгорание.

Ночная тревога в Киеве длилась более двух часов. Утром началась следующая ее волна.

По данным МВД, в Киевской области обнаружены сбитые обломки вражеских ракет, известно о двух пострадавших.