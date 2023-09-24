В воскресенье, 24 сентября, в Украине идет 578-й день войны с Россией.

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24 сентября

09:13 Воздушные силы заявляют, что Украина получит дальнобойные ракеты от США.

"ATACMS будут. Все больше появляется новостей, что это произойдет", - заявил спикер этих войск Юрий Игнат в эфире телемарафона.

Официально в США одобрение передачи ракет не подтверждали.

Ранее Financial Times сообщала, что у Байдена уже решили предоставить Украине ATACMS, но не стали объявлять об этом публично.

09:07 За минувшие сутки войска РФ совершили 83 обстрела, выпустив 332 снаряда из минометов, артиллерии, "Градов", танков, БПЛА и авиации. По городу Херсон враг выпустил 28 снарядов.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

"Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области; банковское учреждение в Бериславском районе", - написал глава ОВА.

В результате обстрелов один человек погиб, еще 3 - получили ранения.

08:30 ВСУ имели успех в районе Вербового на Запорожском фронте, сообщает Генштаб. Там украинские части "вытесняют противника с занимаемых позиций и закрепляются на достигнутых рубежах".

Ранее о прорыве российской линии обороны под Вербовым заявлял командующий группировкой Тарнавский. В то же время украинские военные телеграм-каналы называли эту информацию "спекуляцией", поскольку под Вербовым у россиян есть эшелонированная оборона.

На Бахмутском направлении россияне контратакуют в районе Клещеевки, чтобы "восстановить утраченное положение". ВСУ "продолжают штурмовые действия" южнее Бахмута.

07:50 Российские войска обстреливали из артиллерии и сбрасывали боеприпасы из БПЛА по Никопольскому району Днепропетровской области. Ранен 25-летний мужчина.

Об этом сообщил глава ОВА Сергей Лысак.

"В районном центре пострадал 25-летний мужчина. Он с осколочными ранениями госпитализирован в больницу. Состояние тяжелое", - написал Лысак.

В Никополе повреждены здание универмага и детский сад.

В Красногригорьевской громаде снаряды РФ повредили 4 частных дома, авто, линии электропередач.