Анализируем итоги 581-го дня войны.

Ситуация на фронте

Вчера вечером появилось много новостей по Запорожскому фронту. Вечером в группировке "Таврия" заявили, что скоро оттуда будут "хорошие новости". Эту мысль повторил утром командующий соединением Александр Тарнавский.

Детальнее свой прогноз они не расшифровали. Но вечером назначенные Россией "власти Запорожской области" заявили о крупной атаке ВСУ на Вербовое (восточный фланг наступления на Токмак) и Новопрокоповку (в сторону Токмака).

Заявлялось, что ВСУ после массированной артподготовки пошли на штурм российских позиций крупными силами бронетехники, а также несколько групп в количестве до четырёх рот.

Об атаке написал представитель "администрации" Владимир Рогов, а также "сенатор от Запорожской области" Дмитрий Рогозин. Позже они заявили, что штурм отражен.

Украинские военные телеграм-каналы сообщили, что бои идут на восток и юго-восток от Вербового, а также на запад и юг от Работино, но ситуация там "без кардинальных изменений". Они также пишут о введении туда резервов россиян, цель которых - контратаки.

Ряд российских военных пабликов также написали, что никакого особого обострения на фронте вчера не было.

В целом же, если сопоставить информацию из разных источников, то картина выглядит следующей - украинские войска атакуют в направлении Новопрокоповки и имеют некоторое продвижение, но развить успех им мешает отсутствие успеха на флангах прорыва - в районе Вербового и к западу от Работино. Без этого далее наступать тяжело, так как может последовать удар с флангов с угрозой окружения.

Под Бахмутом идут регулярные встречные бои. Вчера российские паблики заявляли, что ВСУ на одном из участком смогли прорваться за линию жд-полотна под Клещеевкой, но были оттуда выбиты. Теперь они пишут, что россияне сами контратаковали в Клещеевке (результат этих атак неизвестен).

Воюющая между Бахмутом и Горловкой 24-я бригада ВСУ настроена на долгую войну и не верит в "легкий прорыв", пишет "Би-Би-Си".

"Ожидания того, чего смогут достичь украинские военные, в Пентагоне, пожалуй, были выше, чем среди ветеранов 24-й бригады. "Легкий прорыв просто невозможен. Мы готовимся к долгосрочной войне", - сказал нам боец с позывным Джимми", - говорится в статье.

Один из комбатов 24-й бригады сравнил нынешнюю войну с Вьетнамом - подразумевая, что она может продлиться многие годы.

Сегодняшняя ночь прошла без обстрелов. При этом продолжается обсуждение вчерашних ударов по Украине.

"Институт изучения войны" (США) пишет, что россияне могли с беспилотника уничтожить украинский истребитель МиГ-29 на аэродроме Кульбакино в Николаевской области.

Об этом вчера заявляло минобороны РФ. "Институт" смог геолоцировать распространенные ведомством кадры поражения самолета.

В Украине прилета по Кульбакино не подтверждали. Заявлялось, что удар был по объекту инфраструктуры на окраине Николаева. Ранее в РФ говорили, что якобы уничтожили таким же образом два самолета в Днепропетровской области.

Если это так, то Россия взяла на вооружение тактику ВСУ - точечно бить по военным самолетам, которые стоят на военных аэродромах. При этом такая тактика требует точных координат цели, а лучше - корректировки удара в реальном времени.

Ранее сообщалось, что РФ смогла, по ряду данных, нарастить дальность "Ланцета" примерно до 70 километров. От линии фронта до Кульбакино - чуть больше 40. Также около 67 километров до Кривого Рога, где, по утверждению россиян, также наносились удары по самолетам.

Американский телеканал CNN сообщил о том, что "вагнеровцы" вернулись в район Бахмута. "Да, Вагнер тоже здесь. Они вернулись, быстро сменили командиров и теперь здесь", - рассказал журналистам военный с позывным Грув.

Украинское командование подтверждает эти данные.

"Бывшие военнослужащие ЧВК "Вагнер" сейчас действительно присутствуют на территории восточной группировки войск. Они участвуют в боевых действиях. В частности, они поступают с территории Беларуси, где были их лагеря. Сейчас их расформировывают. Эти военнослужащие поступают в различные подразделения — часть из них отправляется в Африку, некоторые переподписывают контракты с Минобороны ВС РФ и участвуют [в войне] на различных должностях, в частности, на инструкторских", - сообщил представитель Восточной группировки войск Илья Евлаш.

Российские военные паблики также пишут о том, что "вагнеровцы" вновь идут на фронт. По их данным, уже закончено формирование сводного отряда из бывших "вагнеровцев", которые сразу после мятежа ушли от Пригожина во главе с исполнительным директором ЧВК "Вагнер" Андреем Трошевым.

Правда, пока неизвестно о каком количестве "вагнеровцев" идет речь и насколько они смогут повлиять на ход событий на фронте.

Теоретически это могут быть тысяч солдат - к моменту мятежа численность ЧВК "Вагнер" в РФ и на захваченных территориях Украины, по заявлению самих "вагнеровцев", составляла 25 тысяч человек.

Явление Соколова

Сегодня появилось новое видео с живым командующим ЧФ РФ Виктором Соколовым, который, по заявлению украинских Сил спецопераций, погиб во время ракетного удара по штабу флота в Севастополе.

На ролике Соколов говорит, флот "успешно выполняет задачи, поставленные командованием". Удара по штабу не комментирует. Но заметно, что военный, судя по всему, даже не ранен.

Видео, как утверждается, снято сегодня во время награждения футбольной команды "Черноморец", занявшей призовое место в чемпионате Вооружённых сил России.

Позже вышло более подробное видео с этого награждения. При этом сам футбольный чемпионат, чьих победителей наградил комфлота, закончился еще 18 сентября - то есть до удара по штабу ЧФ.

Это сразу вызвало теории, что видео с командующим - старое.

Турнир состоялся в Смоленске, и сразу после его окончания состоялась церемония награждения призеров. О ней российское телевидение, как оказалось, сообщало еще 20 сентября.

На тех кадрах это проходит в том же здании, где на сегодняшнем видео раздавал награды Соколов - что можно определить по информационным стендам на фоне и по демонстрации медалей. Помещение легко узнаваемо в Севастополе - Дом офицеров флота.

Но, несмотря на сходства двух роликов, есть там и отличия.

В сюжете от 20 сентября командующего Черноморским флотом не было - хотя, если бы он там присутствовал, то его, как главное действующее лицо, однозначно бы показали.

Да и некоторые детали - например, разное положение стола с медалями - указывают на то, что речь идет о двух разных церемониях.

То есть, не исключено, что награждение футболистов сегодня повторили заново с участием Соколова, чтобы показать общественности, что он жив.

В Украине также стали осторожнее в формулировках. Министр обороны Умеров не стал подтверждать гибель командующего ЧФ РФ. На прямой вопрос ведущей CNN, жив ли Соколов, министр ответил:

"Во-первых он на нашей оккупированной территории, он не должен быть там вообще. Поэтому если он мертв, то это хорошие новости для всех, что мы продолжаем освобождать нашу территорию".

Военные перспективы

Министр обороны Умеров заявил, что Украина "будет отвечать" на новые атаки по энергетике РФ. В комментарии CNN он заявил, что зимой Москва будет сосредотачиваться на нанесении ударов по энергетической инфраструктуре Украины.

"Но мы будем отвечать", – добавил Умеров. Ранее СМИ со ссылкой на СБУ заявили об ударе украинского дрона по подстанции в Курской области.

Также Украина хочет получить от Запада дальнобойные ракеты для нанесения ударов по объектам не тоолько в России - но и в Иране и Сирии. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на документ, который Киев направил партнерам.

Цель - поражать места сборки "Шахидов".

"Вышеуказанное может быть осуществлено силами обороны Украины, если партнеры предоставят необходимые средства поражения", - предлагает Киев.

Согласно документу, Иран уже диверсифицировал свое производство за счет использования сирийского завода с доставкой в российский порт Новороссийск. Также производство дронов перемещается в российский Татарстан.

Что ответили на это западные партнеры - неизвестно. Но в Германии, к примеру, пока воздерживаются от передачи Киеву дальнобойных ракет.

Канцлер Германии Шольц блокирует передачу Украине Taurus из-за опасений, что тогда придется отправлять и немецкий персонал для помощи в обслуживании ракет, а Москва расценит это как прямую конфронтацию с Берлином, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По данным издания, трехпартийное коалиционное правительство ФРГ уже "в принципе одобрило поставку", но ее блокирует Шольц, который считает, что для отправки военнослужащих в зону боевых действий потребуется голосование парламента.

Представитель Шольца заявил, что плана скорой поставки ракет "Таурус" не существует. Немецкие источники WSJ говорят, что поставка еще может быть быть одобрена, если США отправят Украине аналогичное оружие.

Есть у немцев и другие опасения. В частности, они боятся ударов по территории РФ. Британцы, которые уже передали Украине Storm Shadow, проинформировали Берлин о том, как они работают с Киевом, и заверили, что Украина ни разу не наносила удары без одобрения Лондона.

Немецкие официальные лица заявили, что, если отправка Taurus будет одобрена, его дальность будет сокращена, чтобы свести к минимуму риск использования по территории России.

При этом неясно, позволит ли Берлин Киеву наносить удары по целям в аннексированном Крыму.

Идет и целая серия публикаций в западных СМИ относительно проблем с обучением украинских солдат.

Украинские военные разочарованы обучением у инструкторов НАТО, пишет Le Monde. По словам одного из бойцов ВСУ, прошедшего подготовку на Западе, сами инструкторы не всегда знают, как поступать в случае непредвиденной ситуации. Наиболее плачевна ситуация с аэроразведкой дронами – инструкторы утверждают, что она не входит в программу подготовки НАТО, хотя война беспилотниками – неотъемлемая часть боевых действий в Украине.

На подготовку украинских операторов западного оружия было потрачено "недостаточно времени", пишет The Wall Street Journal со ссылкой на "некоторых" военных аналитиков. Например, украинские артиллеристы прошли всего пятинедельную подготовку на Panzerhaubitze, тогда как немецкие операторы обычно обучаются в течение четырех месяцев.

Также переданное западное оружие иногда не справляется с постоянным использованием. Оператор польской гаубицы AHS Krab рассказал, что у одной машины просто оторвался ствол от переработки.

Почему Сурков написал о "Великом Севере"

Достаточно оригинальный взгляд на геополитической будущее опубликовал экс-помощник Путина Владислав Сурков.

Он считает, что по итогам войны в Украине сформируется союз России, Европы и США. Он называет его "Великим Севером", который образует "общее социокультурное пространство" и "триединый северный геополитический кластер". "Предчувствие Севера уже обозначилось в активизации использования термина «глобальный Юг».

А юга ведь без севера не бывает. Сейчас трудно поверить, что конфликтующие системы в итоге достигнут высокого уровня конвергенции. На наших глазах идет бурная реакция синтеза цивилизаций. Ее результатом станет, когда все ложное выпадет в осадок, растворение и Запада, и Востока в Великом Севере", - написал Сурков. Он считает, что на это уйдет еще "немало десятилетий" и произойдет "не в нашу смену".

Отметим, что это крайне нехарактерный взгляд на геополитику для современной российской элиты. Публично и Путин, и Лавров, и другие представители власти РФ заявляют совсем другое - что союзником РФ является как раз "глобальный Юг", а "глобальный Запад" - это враг, "гегемонию" которого Москва хочет сокрушить.

Однако, судя по статье Суркова, тема необходимости восстановления отношений с Западом, а возможно и тесного альянса с ним обсуждается не только в либерально-оппозиционных кругах, но и в близких к Кремлю сферах. Особенно на фоне явно пошедшей не по плану войне в Украину, а также на фоне сложностей во взаимодействии с незавидными странами, которые по ряду направлений (например, по поставкам газа) не могут пока перекрыть ущерб для России от разрыва с Западом.

В самой статье Суркова не было прямой критики официальным курсом на союз с "глобальным югом", но скептицизм по отношение к нему читался между строк. Сама статья начинается с описания средневековой легенды про "пресвитера Иоанна" - мифического христианского правителя в Африке или в Азии как пример геополитического мифа о поиске неких союзников, там где их на самом деле нет. И хоть Сурков в данном случае проводил параллели с отношением США и ЕС к Украине, но, при желании, в этом можно увидеть и полемику с курсом на поиск союза с "югом".

Впрочем, сейчас любые разговоры о возможности восстановления отношений РФ и Западом (не говоря уже об их тесном альянсе) кажутся абсолютной фантастикой. Но с другой стороны, в США довольно часто со стороны республиканцев раздаются призывы сделать Россию союзником в борьбе с Китаем.

Что, собственно, и дает почву для различных прогнозах о самых невероятных геополитических кульбитах в будущем.

Арестович, например, не так давно рассуждал о том, что американцы стремятся к союзу с РФ против Китая, и тогда украинцы и россияне будут воевать "плечом к плечу".