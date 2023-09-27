Инцидент с присутствием в парламенте Канады Ярослава Хунка, служившего в дивизии СС "Галичина", является неприемлемым. Посол ФРГ в Канаде не была заранее поставлена об этом в известность.

Такую позицию по поводу скандала с участием Хунка озвучил на брифинге в Берлине официальный представитель МИД ФРГ.

"Этот инцидент в канадском парламенте неприемлем, о чем ясно заявило и правительство Канады. Наш посол вместе с коллегами из стран G7 в действительности приняла участие в мероприятии, находясь на трибуне канадского парламента. О присутствии названого вами лица ни ей, ни другим участникам мероприятия заранее не сообщили. Могу сказать, что об истинной личности Хунка, а именно о том, что он был членом СС, присутствовавшим было неизвестно", - сказал представитель внешнеполитического ведомства Германии.

В то же время он добавил, что во время Второй мировой войны существовали "различные группировки", такие как польская Армия Крайова, которые боролись как против Вермахта, так и против Красной армии.

"Я могу еще раз сказать, что присутствовавшим не было известно, что делал этот человек во время Второй мировой войны", - повторил спикер МИДа Германии. По его мнению, канадская сторона полностью прояснит обстоятельства инцидента.

Напомним, в парламент Канады пригласили ветерана дивизии СС "Галичина" Хунка, где ему аплодировали все собравшиеся, включая Владимира Зеленского и Джастина Трюдо. После этого начался скандал в СМИ, возмутились еврейские организации и власти Польши. Посол Польши потребовал извинений за появление в парламенте Канады ветерана дивизии "Галичина".

Вчера спикер палаты общин парламента Канады Энтони Рота подал в отставку из-за скандала с чествованием эсэсовца.

"Страна" подробно разбирала этот громкий скандал.