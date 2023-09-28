В четверг, 28 сентября, в Украине идет 582-й день войны с Россией.

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28 сентября

07.42 Ночью несколько групп "Шахедов" летели со стороны Черного моря в направлении Одессы, Коблево, Очакова.

Об этом сообщили Воздушные силы.

07.37 Ночью силы РФ направили на Никопольский район почти два десятка снарядов.

Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Накрыли артиллерийским огнем Мировскую громаду.

Обошлось без пострадавших. Какой ущерб нанесли атаки – еще уточняют спасатели.

В остальных районах Днепропетровской области ночью было спокойно. Без обстрелов.