Врачи и эксперты моды дали рекомендации по выбору женской и мужской обуви на осенний сезон - 2023.

Вы узнаете, как подобрать идеальные ботинки, чтобы они были стильными и не вредили здоровью ваших ног. А также основные осенние тренды для мужчин и женщин, которыми можно пополнить свой гардероб.

Сезон уже начался, так что если у вас до сих пор нет соответствующей обуви, ознакомьтесь с мнениями специалистов, прежде чем делать покупки.

Советы от врачей-ортопедов

Прежде всего обувь должна быть удобной, комфортной и безопасной для здоровья. Конечно, вы можете запастись несколькими парами, например, для ежедневного ношения и праздничных мероприятий. Но важно, чтобы после любой обуви ваши ноги не переутомлялись. И просто замечательно, если обувь на ноге почти не ощущается и не создает никакого дискомфорта для движения.

Выбирайте натуральные и практичные материалы, в том числе кожу или замшу. Они обеспечивают хорошую циркуляцию воздуха, чтобы ваши ноги могли дышать. Помните, что главный критерий качества материала, когда ногам не холодно на улице и не жарко в помещении. Кстати, обувь из низкокачественных материалов (особенно резины) сразу имеет резкий неприятный запах. Его можно распознать еще издалека. Такие материалы, как нубук, крек, спилок, микрополитекс, микрофибра и подобные не очень прочные и отличаются низкой износостойкостью. Поэтому лучше воздержаться от покупки обуви из них. Подошва ваших ботинок должна быть мягкой и эластичной. Поэтому советуем вам отдавать предпочтение подошве из полиуретана. Это довольно легкий материал и в то же время он обладает хорошими теплоизоляционными свойствами. Откажитесь от обуви на резиновой подошве, потому что ваши ноги будут постоянно мерзнуть. Ни в коем случае не берите ботинки с узким носком, особенно если во время примерки вы уже чувствуете, что ваши пальцы как бы сдавлены. Ведь в дальнейшем вы рискуете получить трещины и мозоли. Внимательно относитесь и к размеру. Важно, чтобы обувь можно было легко надевать и снимать, она не должна быть тесной. Ношение ботинок маленького для вас размера чревато искривлением пальцев и нарушением нормального кровообращения стопы. Относительно каблука врачи советуют выбирать осеннюю обувь с высотой каблука не более 3 см. Если каблуки в ваших ботинках выше, то рекомендовано ходить в них не дольше, чем 3 часа в день.





Советы от дизайнеров и стилистов

Если вы заботитесь не только о комфорте, но и о красоте, то принимайте во внимание и качество пошива. Ведь некоторые недостатки, например, кривые швы или пропуски в швах, остатки клея, мелкие трещины, изломы или потертости, видны невооруженным глазом. Сразу же можно оценить и качество молний (они должны застегиваться легко), надежность шнуровки, ремешков и других видов застежек.

Когда приобретаете брендовую обувь, учитывайте наличие фирменной упаковки. Также стоит сверить артикулы на коробке и на ярлыке – они должны совпадать. Можете отсканировать бар-код на коробке и проверить в поисковике, оригинал ли перед вами.

Если же вы хотите быть в тренде, то советуем обратить внимание на следующие виды женской обуви:

сапоги-трубы высотой по колено;

ботинки, украшенные бантами;

ботильоны с пряжками;

ковбойские сапоги в минималистическом стиле;

сапоги-колготы на каблуке и со шнуровкой;

сапоги с напуском или с широкими голенищами;

строгие и грубые с виду ботинки милитари, которые могут иметь массивные пряжки и толстую подошву.

Среди основных модных тенденций женской обуви – металлик, красный, синий, желтый цвета, меховой декор, большие блестящие пряжки.

А вот ботинки мужские, которые особенно стильны в этом сезоне:

берцы в стиле панк (советуем примерить модели бренда Martens);

туфли и ботинки с толстой подошвой;

замшевые ботинки с рельефной подошвой;

сапоги челси;

трекинговые и армейские ботинки.

Среди актуальных цветов – классический черный, коричневый, оливковый, желтый, синий, пепельный.