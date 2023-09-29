В Великобритании в ночь на 28 сентября было срублено дерево Робин Гуда - одно из самых известных и фотографируемых деревьев страны и известнейшая достопримечательность севера Англии.

Об этом сообщил в Фейсбуке национальный парк Нортумберленд.



"Администрация национального парка Нортумберленд может подтвердить, что, к сожалению, известное дерево… упало ночью. У нас есть причины полагать, что его срубили намеренно", - говорится в пресс-релизе.

Вскоре британская пресса написала, что полиция арестовала 16-летнего мальчика по подозрению в вырубке дерева Робин Гуда. Ему инкриминируют вандализм. Сейчас подросток находится под стражей, его допрашивают правоохранители. Они выясняют, были ли у подозреваемого сообщники.

Дерево Робин Гуда — это платан, растущий рядом со стеной Адриана в Нортумберленде. Ему около 300 лет. Дерево получило известность после того, как появилось в фильме "Робин Гуд: Принц воров" 1991 года. По легенде, хижина Робин Гуда располагалась в одном из дубов в Шервудском лесу, однако режиссер решил задействовать в натурных съемках именно этот платан. В 2016 году он получил награду "Дерево года" Великобритании.

В Национальном фонде Британии заявили, что соберут семена и черенки 300-летнего дерева, к тому же новые побеги могут пойти из сохранившегося пня.

Google Maps уже переименовал знаменитый объект из "платана" в "пень".

Ранее мы писали, что незадолго до войны в Украине Государственное агентство лесных ресурсов планировало за три года высадить более 729 миллионов новых деревьев.

Также мы сообщали о курьезном случае в Житомирской области, где 80-летняя пенсионерка во время ссоры ранила соседа из ружья из-за попытки срубить дерево.