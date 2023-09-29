Прокуратура Швейцарии обвинила дочь бывшего президента Узбекистана Гульнару Каримову в руководстве международным преступным синдикатом, известным как "Офис".

Об этом говорится в заявлении швейцарской прокуратуры, пишет BBC.

По словам прокуроров, 51-летняя Каримова – главный фигурант в обширном деле о коррупции, мошенничестве и организованной преступности.

Каримову обвиняют в хищении сотен миллионов долларов в Узбекистане и систематическом подкупе руководителей компаний и государственных чиновников по всему миру. Ей также вменяют отмывание средств, полученных незаконным путем, через ряд компаний и банковских счетов, расположенных в Швейцарии.

В Швейцарии организация "Офис" начала работать в 2005 году, "чтобы скрыть капитал, полученный в результате преступной деятельности, на счетах и сейфах в швейцарских банках, а также путем покупки недвижимости", говорится в заявлении прокуратуры.

По словам прокуроров, изначальный капитал "Офиса" появился за счет крупных взяток, которые Каримова брала у иностранных компаний, желающих получить доступ к узбекскому телекоммуникационному сектору. Благодаря своему влиянию в стране, она обещала обеспечить им условия для работы, говорится в заявлении.

"Полученные коррупционным путем средства затем путем сложных операций переводились на различные банковские счета через несколько стран и различных компаний, а в конечном счете оказывались на конкретных банковских счетах в Швейцарии", - сообщает прокуратура.

Эти счета были открыты от имени компаний, входящих в состав "Офиса". Предполагаемые бенефициары были подставными фигурами, а настоящим получателем была Каримова, говорится в обвинительном заключении.

В результате расследования власти Швейцарии конфисковали более 340 млн швейцарских франков (370 млн долларов США) ее активов, которые должны быть возвращены в Узбекистан. Еще более 440 млн франков остаются под арестом, пока продолжается разбирательство.

Швейцарский адвокат Каримовой заявил, что она "оспаривает все обвинения и будет бороться за свое оправдание".

Гульнара Каримова в 2015 году, еще при жизни отца, была приговорена Ташкентским областным судом к пяти годам ограничения свободы за хищения и вымогательства денежных средств.

В 2017 году, после смерти Каримова, ей были предъявлены новые обвинения, и она была вновь заключена под стражу. В 2020 году суд приговорил Каримову к 13 годам заключения по делу о вымогательствах и хищении из госбюджета.