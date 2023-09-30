Полиция Лас-Вегаса арестовала подозреваемого в причастности к убийству американского рэпера Тупака Шакура в 1996 году.

Об этом сообщает АР.

По данным источников агентства, к настоящему моменту не получившим официального подтверждения, в пятницу утром в Лас-Вегасе был арестован Дуэйн "Кэффи Ди" Дэвис, которого полиция считает причастным к убийству музыканта.

Дэвиса ранее уже допрашивали в качестве свидетеля. Сам он неоднократно заявлял, что был в автомобиле, откуда велась стрельба.

Прокуратура заявила, что именно он "отдал приказ" об убийстве 25-летнего певца. В машине вместе с Дэвисом в тот момент находились еще три человека, но все они уже отошли в мир иной.

Дэвис был одним из лидеров преступных группировок Лас-Вегаса в 1996 году. В своих мемуарах, опубликованных в 2019 году, он утверждал, что конфликт спровоцировал рэпер, якобы напавший на его племянника.

Именно этого племянника - Орландо Андерсона - полиция ранее подозревала в убийстве Шакура, однако он сам погиб в другой перестрелке в 1998 году, когда расследование еще не было окончено.

Тупак Шакур был застрелен в Лас-Вегасе 7 сентября 1996 года.

Ранее мы рассказывали, что в 2016 году Тупак Шакур был номинирован в "Зал славы рок-н-ролла".

За убитого рэпера награду получил его коллега на музыкальном поприще Снуп Дог.