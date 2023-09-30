В субботу, 30 сентября, в Украине идет 584-й день войны с Россией.

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30 сентября

08:41 Сообщают о взрыве в районе города Южное Одесской области.

08:38 Опасность ракетного удара по Одесской области.

08:05 В Украине после ночных обстрелов идут массовые задержки поездов, сообщает "Укрзализныця".

На разное время опаздывают девять пассажирских составов (список на скриншоте).

07:22 В Винницкой области россияне ночью обстреляли объект инфраструктуры. Об этом сообщил начальник ОВА Сергей Борзов.

Местные власти уточняют, что удар наносился по Калиновке.

Горсовет призвал не выкладывать кадров с места удара. По его данным, пожар ещё тушат.

Накануне сообщалось, что в Винницкой области находятся "Шахеды".