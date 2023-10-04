Анализируем ситуацию на 588-й день войны в Украине.

Ситуация на фронте

Сегодня утром генштаб ВСУ заявил о "частичном успехе" западнее Работино Запорожской области. Вчера о продвижении на этом участке фронта говорил командующий группировкой "Таврия" Александр Тарнавский.

Напомним, что вчера российские паблики сообщали об активизации ВСУ на Ореховском участке запорожского фронта. В том числе - об ударах в направлении контролируемого Россией села Копани, что к северо-западу от Работино. Эти действия предпринимаются с целью расширения флангов прорыва.

Украинские военные паблики с утра уточняли, что со стороны Копаней ранее атаковали россияне, но теперь там контратаковали ВСУ, продвинувшись на расстояние порядка 300 метров.

Также российские телеграм-каналы сообщают, что россияне "выровняли фронт" севернее Новопрокоповки, отступив с позиций, ранее взятых в ходе контратак. Украинские паблики пишут о продвижении ВСУ на этом участке, а некоторые из них показывали вчера видео боев якобы в самой Новопрокоповке.

Однако позже оказалось, что это ролик еще времен июня и действие в нем происходит в нескольких десятках километров восточнее - в Благодатном на Времьевском выступе.

При этом россияне пишут, что нанесли контрудар со стороны Вербового и Новофедоровки, значительно продвинувшись вперед. Украина этого не подтверждала.

К югу от Бахмута Генштаб заявляет, что ВСУ имеют частичный успех в районах Клещеевки и Андреевки. Российские паблики сообщают о контратаках РФ в Андреевке.

Также после определенного затишья активизировалась ситуация на Лимано-Купянском направлении. Украинский военный эксперт Константин Машовец сообщает об продвижении россиян в сторону Боровой у реки Оскол.

"3-я мотострелковая дивизия противника внезапно атаковала украинские передовые позиции по направлению с. Площанка - с. Макеевка... Противнику удалось оттеснить наши передовые подразделения, как минимум на 600 метров", - пишет Машовец.

В утренней сводке Генштаба заявляется, что ВСУ "отразили более 10 атак противника в районе населенного пункта Макеевка Луганской области". Российские паблики атаку подтверждают, но ничего не пишут о ее результатах.

Рейд ГУР в Крым

Минобороны РФ с утра заявило о попытке высадки десанта ВСУ в Крыму.

Сообщалось, что группа следовала по морю в направлении мыса Тарханкут на быстроходном военном катере и трех гидроциклах. По ним нанесла удар военная авиация.

Российские телеграм-каналы утверждают, что убито 13 украинских военных, со стороны россиян погибших нет.

Позже ФСБ России заявило, что взяло в плен одного из украинцев - участников рейда.

"Один диверсант захвачен в плен. В ходе его опроса установлено, что целью группы являлась фото- и видеосъёмка участников ДРГ на фоне украинского флага на территории Республики Крым", - сообщили в ФСБ и показали кадры допроса пленного.

Связанный и сидящий на коленях мужчина сказал, что его зовут Любас Александр Владимирович, 1977 года рождения, что он рядовой подразделения ГУР, воинская часть 0336.

Целью высадки называет "поставить флаг и сказать, что ГУР зашло в Крым". По его словам, группа из 16 человек прибыла в Крым из Вилково Одесской области на скутерах и катере.

Также показаны кадры водного скутера, оружия и украинского флага с символикой ГУР.

После российских заявлений ГУР официально подтвердила высадку десанта в Крыму. По данным разведки, операция прошла успешно, бойцы десантировались и нанесли "огневое поражение" россиянам.

На опубликованных кадрах, снятых дронами, видны водные скутеры, подплывающие к берегу. Затем бойцы, стоя по колено в воде с флагом, говорят, что "ГУР МО совершило очередную высадку на Крым, Крым будет украинским или безлюдным".

Также ведомство признало потери среди украинских бойцов.

"Произошел бой с российскими оккупантами, есть много погибших и раненых из личного состава захватчиков. К сожалению, есть потери среди украинских защитников, которые все же не соизмеримы с российскими", - заявил представитель разведки Юсов.

Источник украинских СМИ сообщает, что атаку осуществляли спецназовцы "Стугны" и "Братства" в составе спецподразделения Тимура ГУР МО. Ранее глава военной разведки Кирилл Буданов заявлял, что в спецназе ГУР есть спецподразделение "Парагон" под командованием Тимура.

В тоже время о попавшем в плен военном в ГУР ничего не сообщали.

В российских телеграм-каналах сегодня днем прошло сообщение, что попавший в плен это на самом деле не рядовой Александр Любас, а подполковник ВСУ Александр Лобас (позывной "Соболь"). Но это оказалось неправдой. Позже сами российские медиа написали, что взят в плен не Лобос, а действительно Александр Любас, он родом из Волынской области и до войны работал охранником.

Источники "Страны" в ВСУ также опровергают, что в плен попал Лобас. По их словам, "Соболь" сейчас командует подразделением совсем на другом направлении.

Военные перспективы

США считают, что у ВСУ осталось от шести до восьми недель на контрнаступление - до ухудшения погодных условий.

"Погода не является нашим другом. У нас осталось от шести до восьми недель до того момента, как положение вещей станет тяжелым", - заявил вчера представитель Белого дома Джон Кирби.

В Украине же регулярно заявляют, что погода не остановит наступательных действий, поскольку они проводятся малыми пехотными группами (и с этим согласны ряд западных экспертов). Проблемы же при плохой погоде могут возникнуть при масштабном прорыве российских позиций, когда нужно вводить значительные объемы бронетехники. Также дожди могут нарушать работу дронов и авиации.

Также основной посыл Украины - продвигаться вперед мешает недостаточная западная помощь. Сегодня Владимир Зеленский "обвинил" в медленном продвижении нехватку боеприпасов и систем ПВО.

"Наше контрнаступление продолжается, шаг за шагом мы делаем все, чтобы отбросить врага. Сложность в том, что есть минные поля, не хватает боеприпасов и зенитных средств", - сказал президент Украины в интервью Sky TG24.

По его словам, ПВО нужны как для наступления, так и защиты городов. "Зима - это еще один вызов для нашего населения и украинских военных. Мы должны пройти ее, не потеряв инициативу на поле боя", - заявил Зеленский.

Но, похоже, проблема с боеприпасами и другим быстро расходуемым вооружением быстро не решится.

Адмирал Роб Бауэр, председатель военного комитета НАТО, заявил, что страны Альянса уже увидели "дно бочки" в своих арсеналах при поставках снарядов Украине. По его словам, некоторые страны НАТО отправили военную помощь в Киев, несмотря на то, что их склады опустошены более, чем наполовину.

Младший министр вооруженных сил Великобритании Джеймс Хиппи также заявил, что западные поставки "выглядят немного скудными".

Кроме того, у союзников Киева накопилась большая "усталость от войны" и "угрожающее отсутствие интереса к событиям в Украине". Поэтому ситуация для Украины сейчас "стала еще более угрожающей", считает регулярно посещающий линию фронта замглавного редактора Bild Пауль Ронцхаймер.

Причина в том, что "контрнаступление оказывается менее успешным, чем хотелось бы украинцам и Западу". "Есть небольшие частичные успехи, но на данный момент нет никаких признаков прорыва к Чёрному морю, сопротивление со стороны русских остаётся значительным", - сообщает журналист.

Также "число жертв крайне велико, в том числе и со стороны Украины".

Военная поддержка со стороны Запада не происходит в том объеме, который необходим Украине для "дальнейших больших успехов". Со стороны представителей Украины звучит "отчаяние от темпов поставок и отсутствия дополнительного вооружения".

Кроме того, Россия значительно расширила военное производство и может производить в день больше, чем Запад, несмотря на санкции.

Поэтому Ронцхаймер считает, что "поддержка рушится". И напомнил, что на встрече министров иностранных дел ЕС в Киеве не было Польши и Венгрии.

Также "есть угроза смены курса и в США". "Республиканцы уже оказывают давление для прекращения помощи. Если Дональд Трамп победит на президентских выборах, Украине ничего предсказать нельзя", - пишет автор.

Тем не менее, один из представителей власти в Украине заявил Ронцхаймеру, что переговоров с РФ Украина вести не будет "даже если давление со стороны Брюсселя продолжит усиливаться".

При этом министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг заявил о надежде на переговоры. "Конечно, мы надеемся, что очень скоро - с моей точки зрения, скорее раньше, чем позже - логика переговоров вернется", - сказал он Bild.

Такие настроения - одна из причин, почему Киеву нужны военные успехи. "Им нужно добиться гораздо больших успехов на юге и захватить города, чтобы скептики не взяли верх", - пишет журналист.

"Нам нужны дальнейшие успехи к концу года, чтобы показать, что мы побеждаем в этой войне", - заявил Bild украинский дипломат.

При этом в Киеве сегодня фактически впервые признали наличие внутри Украины "партии мира", которая выступает за переговоры с Россией.

Секретарь СНБО Украины Данилов назвал их "группой в полосатых купальниках" и пригрозил мерами воздействия.

"У нас есть трое туристов, мы их называем "полосатые купальники". Они ездят по Европе на мероприятия второго и третьего уровня, и рассказывают, что Украина должна садиться с Россией за стол переговоров. Если они будут пересекать черту дозволенного, то все будет иначе... Эти лица не представляют официальную позицию Украины, а их мнение не отражает мнение украинского народа", – отметил секретарь СНБО, не уточняя, кто это.

О том, что в Украине существует своя "партия мира", хотя она публично и не афиширует свою позицию, мы писали еще весной.

И, судя по словам Данилова, она уже предпринимает некие действия, ведя переговоры в ЕС.

Но непонятно о ком речь. Из всех людей, которые приближены к власти, единственный кто хотя бы намеками высказывался за прекращение боевых действий, это Алексей Арестович, правда подавая это не как свою идею. Летом он заявлял о том, что как один из вариантов окончания войны Западом рассматривается перемирие по нынешней линии фронта, а оставшиеся под контролем РФ территории будут затем "освобождать политическим путем". Сама же Украина вступит в НАТО.

Спикерские гонки в США и Украина

Вчера Палата представителей США впервые в истории уволила своего спикера до истечения его полномочий.

Инициатором снятия республиканца Кевина Маккарти выступил другой республиканец Мэтт Гетц. Он недоволен тем, что Маккарти пошел на компромисс с Байденом и помог ему избежать шатдауна. Гетц также обвинил бывшего спикера в том, что тот договорился с Белым домом внести законопроект о помощи Украине.

Напомним, эта помощь была вычеркнута по требованию республиканцев из закона о временном бюджете. И, хотя в ее исключении большую роль сыграл Маккарти, он все равно был снят с поста - за "соглашательство" с Белым домом.

По крайней мере, такую позицию высказали голосовавшие за снятие республиканцы - их было восемь человек. Остальные голоса добавили демократы, которые закономерно проголосовали против ставленника своих оппонентов. То есть технически заменить спикера было для правых республиканцев - сторонников Трампа - делом несложным.

Временным спикером нижней палаты Конгресса после отставки Маккарти стал республиканец Патрик Макгенри.

Республиканец Трой Нельс уже предложил избрать постоянным спикером Дональда Трампа. Он уточнил, что номинирован может быть любой человек, не обязательно член Палаты представителей. Но Трамп уже от этого предложения отказался.

То есть, мы видим, что причиной отставки Маккарти стал по сути демарш правых трампистов. При этом возможностей назначить "своего" спикера у них нет, поскольку не хватит голосов - и эта фигура станет предметом консенсуса всей фракции республиканцев.

Поэтому с высокой вероятность следующий спикер продолжит политику снятого Маккарти, который блокировал помощь Украине, но не исключал, что она будет выделена - хотя и ставил условия для этого.

Тем не менее, пока неопределенность остается, и американская помощь Украине может зависеть от того, кто из конгрессменов-республиканцев займет пост спикера Палаты представителей, пишет Reuters.

Некоторые из возможных кандидатов решительно выступают за помощь Киеву, другие - категорически против.

При этом Белый дом заявил об уверенности, что США в конечном итоге предоставят Украине больше помощи, независимо от фигуры спикера.

Но учитывая, что оппоненты Байдена могут эту помощь урезать или задержать, в Украине уже в ноябре могут начаться проблемы с выплатой зарплат чиновникам и бюджетникам. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Госсекретарь Блинкен предупреждал лидера сенатского меньшинства Митча Макконнелла накануне голосования, что Украина столкнется с "серьезным экономическим и политическим шоком" в разгар контрнаступления, если Конгресс прекратит помощь Киеву.

США и другие страны-доноры фактически выплачивают зарплаты 150 тысяч украинских госслужащих и более чем полумиллиона учителей, профессоров и школьных работников, а также финансируют украинские государственные расходы - от здравоохранения до жилищных субсидий.

Украинский Минфин ожидал потенциальных задержек с финансированием и у него есть ресурсы для покрытия потребностей бюджета на октябрь. Но уже после ноября правительству может потребоваться сокращать расходы, в том числе по зарплатам, или брать новые кредиты.

Украинский чиновник допускает, что после октября будут использоваться деньги, отложенные на более поздний срок, чтобы пережить ноябрь и декабрь, но без нового финансирования "картина станет еще мрачнее в 2024 году".

Другие источники допускают, что теперь вместо США Евросоюз и другие крупные экономики, такие как Япония, могут активизировать свою помощь Украине. А также Киеву придется вернуться к практике печатания денег, что приведет к росту инфляции.

"Тем не менее, американская финансовая и военная помощь, с которой ЕС не может сравниться, рассматривается как барометр способности Запада продолжать поддерживать войну", - пишет WSJ.

В тоже время, вопрос о финансовой помощи США и ЕС Украине - ключевой с точки зрения влияния на курс гривны.

Если станет понятно, что Запад не даст столько денег, сколько заложено в украинский бюджет, то Нацбанк может пойти на девальвацию гривны. Это увеличит гривневый эквивалент поступающей западной помощи. То есть, каждый поступающий евро будет превращаться не в 40 гривен, а в 42, 45 или 50, в зависимости от того, до какого уровня НБУ девальвирует нацвалюту. Что сейчас происходит на украинском валютном рынке мы писали здесь.

Когда Украину возьмут в ЕС

ЕС готовится начать переговоры с Украиной о ее будущем вступлении в блок. Официальное объявление об этом ожидается уже в декабре, пишет Politico.

Но, хотя официальные переговоры о вступление могут начаться до конца года, само вступление может состояться гораздо позже. Президент Евросовета Шарль Мишель заявил, что поддерживает вступление Украины к 2030 году. Да и то, при определенных условиях.

"Украина может присоединиться к ЕС в 2030 году, если обе стороны сделают свою домашнюю работу", – сказал глава Совета ЕС.

Мишель потребовал, среди прочего, от ЕС ускорить "процессы принятия решений". Речь, видимо, об отмене правила единогласия, которое позволяет каждой стране ЕС блокировать ключевые решения (то есть, позволит и Украине).

При этом он подчеркнул, что не будет никаких политических скидок ни для Украины, ни для других кандидатов на вступление в ЕС – помимо Турции, это шесть западнобалканских государств и Молдова.

"Украина и другие страны-кандидаты должны провести реформы, бороться с коррупцией и выполнить требования законодательства", – сказал Мишель.

После этого британская The Guardian со ссылкой на источник заявила, что озвученная Мишелем крайняя дата расширения ЕС до 2030 года является "случайной" и не имеет смысла.

По планам еврочиновников, до 2027 года только планируется выработать "основу для реальной, а не концептуальной дискуссии". Тогда же начнется следующий финансовый цикл ЕС, поэтому к этому сроку нужно успеть утвердить новый бюджет.

Предварительные расчеты показали, что расширение ЕС за счет включения девяти новых стран, включая Украину, обойдется действующим членам более чем в 256 миллиардов евро.

"Всем странам-членам придется больше платить и меньше получать из бюджета ЕС; многие государства-члены, которые в настоящее время являются чистыми получателями, станут чистыми донорами", — говорится в документе секретариата Совета ЕС, который получила Financial Times.

В случае расширения бюджет ЕС увеличится на 21% до 1,47 трлн евро - за счет "значительного" увеличения взносов Германии, Франции и Нидерландов.

Украина будет иметь право на 186 млрд евро в течение семи лет и еще 95 млрд евро на сельское хозяйство. Это не считая трат на ее восстановление, которое минимально оценивается в 400 млрд евро.

Понятно, что такие затраты, которые ложатся на остальных членов союза, и попытки отмены принципа единогласия, вызовут дискуссии о перспективах вступления Украины среди нынешних членов ЕС.

Ранее Польша уже заявила, что будет выставлять свои условия членства Украины в Евросоюзе и если они не будут выполнены, то заблокирует вступление.