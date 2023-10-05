Анализируем итоги 589-го дня войны в Украине.

Ситуация на фронте

Генштаб ВСУ с утра сообщает о многочисленных атаках россиян.

Во-первых в районе села Зыбино в Харьковской области у границы с Россией в районе Волчанска. Также отражено семь атак восточнее Макеевки Луганской области и северо-западнее Дибровы Донецкой области.

Южнее Бахмута российские войска пытались восстановить утраченное положение в Клещеевке и Андреевке, севернее - наступали у Григоровки.

На Времьевском выступе россияне атаковали у Новодаровки и Ровнополя. На Ореховском участке - районах Вербового и Работино.

Что же до ВСУ, то украинские части "продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наступательные (штурмовые) действия на Бахмутском направлении".

Российские паблики пишут о том, что Украина наиболее активно атакует в район Копаней к западу от Работино, стремясь расширить фланги прорыва. Также продолжают писать, что отодвинули позиции ВСУ от Вербового. Украина этого не подтверждает.

Лимано-Купянское направление является самым тяжёлым на данный момент, заявил сегодня представитель Восточной группировки Илья Евлаш.

Там атакует армия РФ, сосредоточив более 110 тысяч военных, 1085 танков, почти 2 тысячи боевых бронированных машин, более 700 единиц артиллерийских систем и еще около полутысячи РСЗО.

4 октября Институт изучения войны сообщал, что РФ продвинулись в районе Макеевки Луганской области (в сторону Боровой). Генштаб вчера также сообщал, что после определенного затишья ситуация на Лимано-Купянском направлении активизировалась.

Сегодня Россия заявила о новой атаке безэкипажных катеров в Черном море. Один катер уничтожен. Также в Севастополе объявили воздушную тревогу, а в его бухте остановили морской транспорт.

Тем временем ГУР публикует новое видео высадки десанта в Крыму, о которой сообщалось вчера.

Операцию проводило спецподразделение ГУР "Артана". Они высадились на западном побережье Крыма, а также на Тендровской и Кинбурнской косах, которые находятся в Черном море западнее левобережья Херсонской области.

Там украинские спецназовцы вступили в бой с войсками РФ и нанесли им "значительные потери". При отступлении из Крыма россияне пытались преследовать украинцев на надводных быстроходных патрульных катерах при поддержке авиации.

Ранее в ГУР признали, что были и потери в этой операции. РФ публиковала видео, как утверждается, пленного украинского бойца. На этом ролике также были знаки "Артаны".

Пленный заявлял, что главная задача была поднять флаг и заявить, что ГУР зашла в Крым. В ГУР заявляют, что вступили в бой с россиянами и нанесли им "значительные потери".

В тоже время трудно сказать, какой военный смысл имеет рейд легковооружённых бойцов в глубокий тыл к противнику. В тоже время очевиден информационный смысл - показать, что украинские военные уже действуют в Крыму. Как мы уже писали, это часть тактики "тысячи малых побед", которую взяла вооружение Украина в условиях отсутствия крупных прорывов на фронте.

Но остается вопрос - насколько оправданны ради информационно-психологического эффекта жертвы, которые несут украинские военные в ходе рейдов.

Обстрелы. Удар по Грозе

Сегодня днем произошла масштабная трагедия в селе Гроза в Харьковской области. После ракетного удара там погиб 51 человек (и, возможно, это количество не окончательное).

Как сообщает МВД Украины, удар нанесли россияне ракетой "Искандер". Прилет был в кафе-магазин, где проходили поминки по местному жителю, который служил в ВСУ и погиб на войне. Поэтому и собралось столько людей.

Этот удар стал самым массовым по количеству погибших в Харьковской области с начала вторжения РФ, сообщила спикер главы ОВА Елена Шаповал.

Официально в РФ не комментировали этот удар. В российских военных пабликах продвигается две противоположные линии. Первая - традиционные обвинения в том, что это якобы ВСУ сами ударили по селу, чтоб показать большие потери среди мирных жителей во время визита Зеленского в Испанию. Вторая - что на поминках якобы большинство было военных, а потому по ним и нанесли удар по наводке одного из местных жителей.

Населенный пункт, по которому нанесли удар, находится в 25 километрах к западу от Купянска, на подступах к которому идут ожесточенные бои. И потому села в данном районе постоянно подвергаются обстрелам.

В Херсоне с утра два человека погибли от обстрелов. Женщина, которая была на улице, и коммунальщик, который обрезал деревья.

Днем в Бериславе Херсонской области после прямого попадания авиабомьы частично обрушилась больница. Четвертый этаж уничтожен, третий – частично. Повреждены машины "скорой", пострадали два медработника.

Есть видео момента удара.

Ночью Россия направила в Украину 29 "Шахидов", сбито из них 24. Остальные беспилотники ударили по объекту инфраструктуры в Кировоградской области.

Одновременно дроны атаковали Курскую область - под ударом оказались объекты инфраструктуры в Суджанском, Кореневском, Глушковском районах, произошло отключение электричества.

Проблемы в армии

Сегодня нардеп Алексей Гончаренко заявил о "критической ситуации" в украинской армии и на фронте. Он требует встречи с президентом, чтобы обсудить эти вопросы.

Гончаренко заявил, что в армии происходит "полный бардак" с выплатами. Также третий год нет приказа о демобилизации срочников - "почему они сидят три года в рабстве?".

Отсутствие демобилизации - "нужно начать говорить четко происходящим. Сколько мы их будем держать? И почему только их? 1 миллион человек сидит в окопах, а другие?"

Если нет возможности провести демобилизацию, то Гончаренко предлагает начать ротировать военных на передовой - три месяца через три.

Также сотни тысяч человек месяцами и годами не могут получить статус участников боевых действий, написал депутат.

Еще одну проблему озвучил экс-советник главы ОП Алексей Арестович. По его словам, украинской армии нужно больше молодых парней. Говорит, 45-летних "не особо по@рочишь на полигоне так, чтобы повторять одно и то же", их сложнее мотивировать.

"Что им рассказывать, почему надо еще раз штурмануть эту траншею. Потому что есть шанс выжить? Многие из них говорят: "Я лучше сдохну, чем так бегать". Заставить не могут копать их, потому что они говорят: "Слушайте, я просто не тяну, мне проще умереть", - говорит Арестович.

По его словам, молодых парней легче мотивировать.

"А молодежь можно. И молодежь можно столкнуть самолюбиями, устроить соревнования в воинских доблестях мальчишеские вот эти, кто выше на стенку писает. У них другая психика, другой жизненный опыт. Это давно просчитано, все это знают. 45-летних, 50-летних ты на эту херню не поймаешь. Это 25-летние на это ведутся. До 35. И качество сразу падает, потому что нужны волки 25-28 которые еще хотят драться, им еще по кайфу, еще хотят что-то доказать. А лучше 23", - рассуждает Арестович.

Ранее мобилизовать в армию больше молодежи призывал экс-министр обороны Британии Бен Уоллес.

Отметим, что в Украине и так действует всеобщая мобилизация, от которой, правда, военнообязанные массово уклоняются. Поэтому власти пытаются всеми силами усилить процесс.

В том числе и обсуждается идея отмены отсрочки для тех студентов, кто получает после 30 лет второе высшее образование. Идея отменить отсрочку вообще всем студентам пока не обсуждается, но, как видим, тему о том, что нужно призывать больше молодежи на разном уровне обсуждают все более активно.

Западная поддержка на перепутье

Украина продолжает убеждать Запад в том, что останавливать сейчас военную помощь нельзя (разговоры о чем усилились в свете блокировки новых денег для Украины в США).

Владимир Зеленский, прибывший сегодня в Испанию на саммит Европейского политического сообщества, заявил, что если остановить войну сейчас, то РФ сможет восстановить свой военный потенциал к 2028 году.

"Если в этой агрессии против Украины будет какая-то пауза – любое замораживание ситуации, – то будет новый критический момент. 2028 год. Если России дать адаптироваться сейчас, к 2028 году Кремль сможет восстановить разбитый нами военный потенциал, и у России будет достаточно силы напасть на страны, находящиеся в фокусе российской экспансии", - заявил президент Украины.

Он говорит, что по данным украинской разведки, РФ угрожает странам Балтии и тем странам, на территории которых присутствуют российские контингенты.

"Россия ищет возможности заморозить ситуацию и адаптироваться, делает выводы из своих ошибок и готовится идти дальше. Наиболее опасный враг, который сделал выводы и подготовился к следующему удару на основе этих выводов", - заявил президент.

Ранее о том, что РФ хочет заморозить войну, говорил глава ОП Ермак.

В РФ же заявляют, что готовы к переговорам об окончании боевых действий, но только "с учетом реалий на земле". То есть - при условии согласия Украины на перемирие по нынешней линии фронта.

На это Киев категорически не согласен. Но, теоретически, ситуация может измениться, если Запад начнет сокращать поддержку.

И нынешние заявления Зеленского о неприемлемости заморозки войны адресованы скорее к тем кругам в США и Европе, которые бы хотели снизить помощь Украине.

Сейчас основными выразителями данной позиции в Штатах стали республиканцы, которые недавно заблокировали военную помощь Украине, чем внесли смятение в ряды антироссийской коалиции.

Байден вчера заявил, что "хаос" в рядах республиканцев вызывает у него беспокойство. А еврокомиссар Боррель сказал, что Европа не сможет заменить Украине поддержку США, если она прекратится.

Он назвал "плохими новостями" усиление конфронтации в Вашингтоне касательно помощи Украине. Боррель надеется, что что это еще не окончательная позиция США.

Тем не менее ситуация накаляется, и отдельные страны Европы уже создают прецеденты остановки помощи Украине.

Президент Словакии Зузана Чапутова выступила против передачи Украине нового пакета военной помощи из-за победы на парламентских выборах партии Роберта Фицо.

Минобороны планировало передать Киеву новую помощь в ближайшее время, пока премьером остается Одор. Но у Чапутовой заявили, что "результаты выборов надо уважать". На них победил Фицо, который обещал избирателям не передать "ни одной пули Украине".

Президент Словакии считает, что игнорирование этой позиции Smer-SD и "некоторых других партий создало бы досадный прецедент на будущее".

Также под вопросом поставки в Украину немецких дальнобойных крылатых ракет Taurus. Правительство Германии не планирует в обозримом будущем их поставлять, пишет газета Bild со ссылкой на источники в правительственных кругах ФРГ и Украины.

По информации издания, Берлин еще не направил Киеву официальный отказ на запрос, однако дал понять, что ракеты Taurus в настоящее время поставлены не будут.

Ранее немецкие СМИ уже писали почему - Шольц опасается, что поставки ракет могут привести к эскалации конфликта между Россией и НАТО.

К слову, до сих пор нет и официального решения по поставкам дальнобойных ракет из США.

Новые переговоры по Украине и речь Путина

Турция готовится принять третью встречу стран "глобального Юга" по Украине. Аналогичные состоялись в Копенгагене и Джидде (Саудовская Аравия).

Как пишет Bloomberg, встреча предварительно запланирована на конец октября в Стамбуле. Участники обсудят идеи достижения "прочного мира" в Украине.

Ожидается присутствие представителей США и также, вероятно, Украины, которая была соорганизатором предыдущих саммитов. Пока неясно, пришлет ли Пекин своего представителя (на прошлый саммит Китай приехал).

Россия приглашена не будет, как и на предыдущий саммит в Джидде. Причина понятна - на этих встречах Киев и США будут пытаться согласовать позиции с "глобальным Югом" и попытаться выработать с ними какие-то единые подходы к урегулированию войны.

"Украинские и союзные чиновники пытались убедить страны, которые в основном оставались нейтральными по отношению к российскому вторжению, такие как Бразилия и Индия, встать на сторону Киева. Союзники рассматривают эти встречи как возможность для Украины объяснить свою позицию напрямую этим странам", - объясняет агентство суть этой встречи.

При этом, если вспомнить встречу в Джидде, то после какого-то особого сближения позиций между Киевом и теми, кто не стал вводить санкции против РФ, не произошло.

Тем не менее, ключевые страны "глобального Юга" не намерены выпадать из миротворческой повестки, которая, возможно, в какое-то время придется ко двору и позволит им сыграть свою роль в урегулировании.

Рамки этого времени вчера предположил министр обороны Италии Гвидо Крозетто. Он считает, что "следующая весна может стать временем, когда обе стороны исчерпают свои ресурсы для достижения прорыва, в результате чего может открыться попытка диалога".

"Уже этой зимой вероятен ответ России на нынешнее украинское контрнаступление", – добавил он.

Что же до позиции РФ, то сегодня ее озвучил Путин на Валдайском форуме. Он свел обсуждение войны не к территориальному конфликту и собственно военным вопросам - а к тому, что Россия добивается изменения "принципов мироустройства".

"Прочный мир установится только тогда, когда все станут чувствовать себя в безопасности, понимать, что их мнение уважается и что в мире существует равновесие, когда никто не способен по собственному желанию принудить остальных жить так, как это угодно гегемону", - заявил Путин.

Он говорит, что перед Москвой "стоит задача строительства нового мира", поскольку за последние 20 лет, по его мнению, в мире "произошли серьезные изменения" и сейчас происходит "смена мирового устройства", из-за чего "время как будто сжимается".

Также он озвучил те самые принципы "нового мироустройства". Они сводятся к "многообразию мира", отсутствие подчинения слабых стран сильным, доступ всех к благам современного развития, отсутствие барьеров между странами.

Много российский президент говорил о "колониализме" Запада. То есть, Путин, как уже рассказывала "Страна", по-прежнему пытается представить свои действия как некую "мировую революцию" против "западного гегемонизма" и "диктата золотого миллиарда". И позиционирует войну в Украине как акт "вызова" против "несправедливого мироустройства". Что очевидным образом направлено на те же страны "глобального Юга", которые пытается переманить на свою сторону и сам Запад.

Еще одно заявление Путина - об успешном испытании ракеты с ядерным двигателем "Буревестник", о чем ранее писали западные СМИ. Эта ракета, по заявлениям россиян, может пролететь более 20 тысяч километров.

Путину также задал вопрос российский политолог Сергей Караганов, который в последнее время продвигает идеи превентивного применения Россией ядерного оружия в ответ на расширение военной помощи Запада Украине.

Караганов спросил у Путина - не стоит ли снизить порог применения ядерного оружия в российской военной доктрине.

Путин ответил политологу, что знаком с его идеями. Но считает, что нет необходимости менять ядерную доктрину РФ.

"На сегодня нет ситуации, которая бы угрожала существованию РФ. Никому не придет в голову применить ядерное оружие против России", - заявил Путин.

То есть идею ядерного удара по странам НАТО в ответ на расширение военной поддержки Западом Украины он не поддержал.

Также, что интересно, Путин заявил, что Москва не возражает по поводу вступления Украины в ЕС.

"Если украинцы хотят вступить в ЕС - пусть вступают. Если европейцы хотят принять Украину - пусть принимают. Если ЕС готов Украину с её нынешней экономикой принять в свой состав, флаг в руки", - сказал Путин.

При этом, по его словам, "что касается НАТО - да, мы всегда были против".