Покровская родительская суббота — день, когда мы можем вспомнить и почтить память наших усопших близких. Посещение храма, могил и трапеза в кругу семьи помогут нам выразить свою любовь и уважение к ним.

Покровская родительская суббота отмечается в субботу перед праздником Покрова Пресвятой Богородицы. В 2023 году приходится на 7 октября.

Покровская родительская суббота: почему так называется

Покровская родительская суббота называется так потому, что она проходит накануне праздника Покрова Пресвятой Богородицы. В этот день верующие молятся о покрове и заступничестве Богородицы для своих усопших родственников и близких.

История и традиции Покровской субботы

Традиция поминать усопших в субботу перед Покровом появилась в XVI веке при Иване Грозном. В этот день в храмах совершается особое богослужение, во время которого читаются молитвы за усопших. После богослужения верующие посещают могилы своих близких, чтобы возложить цветы и помолиться за их упокоение.

Как правильно поминать усопших

В Покровскую родительскую субботу принято совершать следующие действия:

Посетить храм и помолиться за усопших.

Посетить могилы своих близких и привести их в порядок.

Помянуть усопших за трапезой, на которой принято подавать кутью, блины и другие постные блюда.

Раздать милостыню.

Что нельзя делать в Покровскую родительскую субботу

В Покровскую родительскую субботу принято воздерживаться от следующих действий:

Устраивать шумные и веселые мероприятия.

Употреблять алкоголь.

Работать по дому.

Ссориться и конфликтовать.

Приметы 7 октября 2023 года

В Покровскую родительскую субботу существует ряд примет: