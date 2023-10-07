Поминовение усопших в Покровскую родительскую субботу
Поминовение усопших в Покровскую родительскую субботу

Покровская родительская суббота — день, когда мы можем вспомнить и почтить память наших усопших близких. Посещение храма, могил и трапеза в кругу семьи помогут нам выразить свою любовь и уважение к ним.

Покровская родительская суббота отмечается в субботу перед праздником Покрова Пресвятой Богородицы. В 2023 году приходится на 7 октября.

Покровская родительская суббота: почему так называется

Покровская родительская суббота называется так потому, что она проходит накануне праздника Покрова Пресвятой Богородицы. В этот день верующие молятся о покрове и заступничестве Богородицы для своих усопших родственников и близких.

История и традиции Покровской субботы

Традиция поминать усопших в субботу перед Покровом появилась в XVI веке при Иване Грозном. В этот день в храмах совершается особое богослужение, во время которого читаются молитвы за усопших. После богослужения верующие посещают могилы своих близких, чтобы возложить цветы и помолиться за их упокоение.

Как правильно поминать усопших

В Покровскую родительскую субботу принято совершать следующие действия:

  • Посетить храм и помолиться за усопших.
  • Посетить могилы своих близких и привести их в порядок.
  • Помянуть усопших за трапезой, на которой принято подавать кутью, блины и другие постные блюда.
  • Раздать милостыню.

Что нельзя делать в Покровскую родительскую субботу

В Покровскую родительскую субботу принято воздерживаться от следующих действий:

  • Устраивать шумные и веселые мероприятия.
  • Употреблять алкоголь.
  • Работать по дому.
  • Ссориться и конфликтовать.

Приметы 7 октября 2023 года

В Покровскую родительскую субботу существует ряд примет:

  • Если в этот день идет дождь, то это к хорошей погоде в будущем году.
  • Если в этот день ясное небо, то это к заморозкам.
  • Птицы летят на юг — к ранней зиме. 
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