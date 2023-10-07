Покровская родительская суббота — день, когда мы можем вспомнить и почтить память наших усопших близких. Посещение храма, могил и трапеза в кругу семьи помогут нам выразить свою любовь и уважение к ним.
Покровская родительская суббота отмечается в субботу перед праздником Покрова Пресвятой Богородицы. В 2023 году приходится на 7 октября.
Покровская родительская суббота: почему так называется
Покровская родительская суббота называется так потому, что она проходит накануне праздника Покрова Пресвятой Богородицы. В этот день верующие молятся о покрове и заступничестве Богородицы для своих усопших родственников и близких.
История и традиции Покровской субботы
Традиция поминать усопших в субботу перед Покровом появилась в XVI веке при Иване Грозном. В этот день в храмах совершается особое богослужение, во время которого читаются молитвы за усопших. После богослужения верующие посещают могилы своих близких, чтобы возложить цветы и помолиться за их упокоение.
Как правильно поминать усопших
В Покровскую родительскую субботу принято совершать следующие действия:
- Посетить храм и помолиться за усопших.
- Посетить могилы своих близких и привести их в порядок.
- Помянуть усопших за трапезой, на которой принято подавать кутью, блины и другие постные блюда.
- Раздать милостыню.
Что нельзя делать в Покровскую родительскую субботу
В Покровскую родительскую субботу принято воздерживаться от следующих действий:
- Устраивать шумные и веселые мероприятия.
- Употреблять алкоголь.
- Работать по дому.
- Ссориться и конфликтовать.
Приметы 7 октября 2023 года
В Покровскую родительскую субботу существует ряд примет:
- Если в этот день идет дождь, то это к хорошей погоде в будущем году.
- Если в этот день ясное небо, то это к заморозкам.
- Птицы летят на юг — к ранней зиме.