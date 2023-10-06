Анализируем ситуацию на 590-й день войны в Украине.

Ситуация на фронте

Генштаб с утра сообщал, что ВСУ сдерживают атаки россиян в районе юго-восточнее Работино.

Украинские военные паблики пишут, что российские войска вводят новые резервы чуть южнее - в Новопрокоповке и пытаются удержаться на высотах возле Вербового.

Российские военные телеграм-каналы заявляют о своей контратаке у Вербового и на западных подступах к Работино. И об украинской - на северных окраинах Новопрокоповки.

Также они утверждают, что восточнее - на Времьевском выступе - "перехватили инициативу" в районе Приютного и контратакуют в направлении Ровнополя.

На Запорожский фронт сегодня приехали главком Залужный вместе с начальником Генштаба Шапталой.

"Проанализировали вероятные угрозы со стороны противника и определили дальнейшие действия с учетом постоянного изменения оперативной обстановки на фронте", - написал Залужный.

К югу от Бахмута, по данным украинского Генштаба, ВСУ имели успех восточнее Андреевки. Украинские паблики пишут о тяжелых боях в этом районе, которые идут вдоль железной дороги.

На Лиманском направлении было снова несколько атак восточнее Макеевки, где уже несколько дней подряд россияне начали наступление в сторону реки Оскол и города Боровая.

Также на фронте снова проявляется тенденция, о которой "Страна" недавно уже рассказывала - появление у россиян новых ракет, которые прицельно бьют на расстояния до 100-120 километров.

Российские телеграм-каналы стали публиковать больше видео с такими прилетами по скоплению украинских сил и железнодорожным составам. Российские СМИ утверждают, что удары наносятся из установок "Торнадо-С". Операторы РСЗО на камеру заявляют, что могут с их помощью "добить до Himars". Приводится пример удара по железнодорожному вокзалу под Дружковкой, который наносится с расстояния 75 километров.

Ранее мы писали о том, что в РФ к "Торнадо-С" еще до войны начали разрабатывать новые, более точные и дальнобойные 300-мм ракеты. Судя по всему, эти работы были ускорены, хотя официально об этом не сообщалось.

Но факт повышения точности и дальнобойности российской ракетной артиллерии отмечают и украинские паблики.

"Из неприятного - растет число ударов по нам далеко за линией столкновения. Это связано с модернизацией средств нанесения огневого поражения и средств разведки", - пишет военный телеграм-канал Deep State.

Как мы уже писали, ранее одной из основных проблем армии РФ было отсутствие достаточного числа артиллерийских систем и РСЗО, которые бы стреляли высокоточными боеприпасами на расстояние более 30 километров. Из-за чего часто россияне проигрывали контрбатарейную борьбу, так как по орудиям ВСУ били с недосягаемых расстояний. Также при помощи Himars украинская армия могла попадать системы коммуникаций, склады и позиции российских войск, будучи, зачастую, вне поля действия российской артиллерии.

Появление высокоточных ракет к "Торнадо-С", которые, согласно заявленным характеристкам могут бить на расстояние до 120 километров, могут изменить эту ситуацию. При условии, естественно, наличия большого числа подобных ракет. Но сколько их выпущено пока неизвестно.

Удар по Харькову и "Шахиды" на юге

Сегодня рано утром по Харькову было два мощных прилета ракетами "Искандер". Пострадало большое количество жилых домов и зданий - удары пришлись по кварталам в Киевском и Слободском районах.

Судя по кадрам, один из прилетов был недалеко от пересечения улиц Плехановской и Молочной в Слободском районе. Повреждены два многоквартирных дома, разрушен трехэтажный жилой дом.

Два человека погибли - 67-летняя женщина и ее 10-летний внук. Еще один ее внук 11 месяцев от роду получил ранения. Всего ранены и травмированы 30 человек.

Россия удар не комментировала.

Также ночью был налет из 33 ударных беспилотника. Воздушные силы Украины сбили 25 из них.

Под удар попала пограничная и припортовая инфраструктура на Дунае в Одесской области. Повреждено зернохранилище, загорелись девять грузовых автомобилей, ждавших переправы в Румынию в селе Орловка.

В РФ сегодня прокомментировали ракетный удар по селу Гроза под Купянском, где погибли 52 человека.

"Россия не наносит ударов по гражданскому населению, а работает по скоплению военных и армейского руководства" - заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

Напомним, в российских военных пабликах, которые поддерживают вторжение, продвигаются две противоположные линии. Первая - традиционные обвинения в том, что якобы ВСУ сами ударили по селу, чтоб "показать" большое количество жертв среди мирных жителей во время визита Зеленского в Испанию.

Вторая - что на поминках якобы большинство было военных, а потому по ним и нанесли удар по наводке местных жителей.

В Украине подтвердили, что поминки действительно были по военному.

Но собрались там, как заявляет прокуратура, только гражданские - жители прифронтового села. Местные группы пишут, что там был один ветеран войны - сын погибшего военного, которого и поминали.

Сегодня прозвучало еще одно предположение - что ракетный удар мог наводиться по скоплению мобильных телефонов собравшихся там людей, которое россияне приняли за сборы украинских военных.

Такую версию озвучила российская оппозиционная журналистка Юлия Латынина.

"Там были похороны. Собралось все село. То есть этот "Искандер", скорее всего, прилетел на скопление мобильников, которые засек "Леер-3" (комплекс радиоэлектронной разведки - Ред.)", - написала Латынина, добавив, что украинские военные с включенными мобильниками редко в прифронтовой зоне появляются большими группами, а потому изначально можно было догадаться, что это, скорее всего, гражданские.

В телеграм-каналах ранее публиковалось видео с множеством телефонов погибших в Грозе людей.

Военные перспективы

У Байдена пытаются найти способ профинансировать Украину - после того, как республиканцы заблокировали для нее новую помощь.

Президент США позавчера намекнул, что может существовать некий альтернативный источник финансирования Украины - не вдаваясь в подробности того, что он имел в виду.

Но, как пишет телеканал Sky, Белый дом может использовать специальную грантовую программу. Это схема кредитования, предназначенная для помощи другим странам в покупке оружия, которое те потом смогут передать Украине.

Интересно, что в этом случае оружие будет передаваться Киеву не бесплатно, как сейчас, а в кредит за счет других стран. И пока вопрос, пойдут ли союзники США на это.

Тем временем, среди американцев обеих основных политических партий падает поддержка поставок оружия Украине. Таковы данные опроса Reuters/Ipsos.

"Двухдневный опрос, завершившийся в среду, показал, что только 41% респондентов согласны с утверждением о том, что Вашингтон "должен предоставить Украине оружие", по сравнению с 35%, которые не согласились, а остальные не уверены.

Поддержка поставок оружия из США снизилась по сравнению с маем, когда опрос Reuters/Ipsos показал, что 46% американцев поддерживают отправку оружия, в то время как 29% были против, а остальные не уверены", – говорится в публикации.

Судя по всему, сдержанные настроения возрастают в том числе по причине рисков прямого столкновения России с НАТО. Причем не только в Америке.

Канцлер Германии Олаф Шольц объяснил свое нежелание поставлять Украине ракеты Taurus риском эскалации войны.

"Мы, конечно, должны гарантировать, что не будет эскалации войны и что Германия не станет частью конфликта. Моя задача как канцлера – обеспечить это", - сказал Шольц.

По данным Bild, канцлер опасается ударов этими ракетами не только по территории РФ, но даже по Керченскому мосту. При этом Германия готовится передать Украине систему ПВО Patriot.

В Украине такие настроения воспринимаются достаточно разочарованно. Некоторые даже полагают, что Украину пытаются таким образом подтолкнуть к тому, чтобы прекращать активную фазу войны либо соглашаться на переговоры.

В частности, экс-советник Офиса президента Алексей Арестович считает, что Запад будет заставлять Украину подписать мир без Крыма и Донбасса. По его мнению, Украине скажут: "Забудьте про Крым, Донбасс".

"А если будете себя хорошо вести, всерьез поговорим про НАТО и ЕС. Но с такой коррупцией, как у нас, никакого НАТО не будет", – добавил он в эфире у Дмитрия Гордона.

По мнению бывшего советника ОП, если Зеленский откажется подписывать мир, его заставят провести выборы, чтоб сменить на кого-то другого.

"Будут искать трезвого человека, способного рационально оценивать происходящее и который подпишет. Другой картины пока не складывается", – сказал Арестович.

Валдайское выступление Путина. Что оно означает?

Сегодня многие продолжают обсуждать вчерашнее многочасовое выступление Путина на Валдайском форуме.



С одной стороны оно было наполнено традиционными тезисами о "мировой революции" против "западного гегемонизма" и "диктата золотого миллиарда" о многополярном мире и о борьбе с нынешним "несправедливым мироустройством", частью которой Путин объявил войну в Украине.



Но, с другой стороны, обращает на себя внимание необычно благостный тон Путина, который изо всех сил пытался демонстрировать свое "миролюбие".



Например:



1. Дал понять, что не намерен бить ядерной бомбой по странам НАТО в ответ на поставки нового оружия в Украину (не поддержал идею политолога Караганова снизить "порог" применения Россией ядерного оружия).



2. Сказал, что не против членства Украины в ЕС.



3. Дал понять, что и дальше намерен (https://t.me/stranaua/125526) поставлять газ в Европу транзитом через Украину потому что это выгодно России (от экспорта газа она получает многократно больше денег, чем платит Киеву за транзит).



4. Сказал, что не считает правильным вторгаться с войсками в другие страны, чтоб навязывать волю их населению.



5. Сказал, что Россия и так большая страна и она не нуждается в новых территориях, а его известная фраза про то, что "у России нет границ" была шуткой.



Два последних заявления, безусловно, звучат предельно удивительно от человека, который отдал приказ о вторжении в Украину и год назад объявил об аннексии части украинской территории.



И возникает вопрос – к чему это все говорил Путин?



Могут быть три возможные версии.



Первая – согласно распространенному на Западе и в Украине мнению (хотя его и не все разделяют) Россия в качестве приоритетного для себя рассматривает "корейский сценарий" – бессрочное перемирие по нынешней линии фронта.

Главный аргумент против этого, который звучит в Киеве и на Западе – Путин будет использовать перемирие как передышку для подготовки нового вторжения. И сейчас Путин как бы пытается всех убедить, что после окончания войны в Украины новых войн он развязывать не намерен.



Вторая – заявления Путина для внутреннего потребления перед выборами президента. Как показывают опросы, настроения большинства россиян отнюдь не воинственные. А потому Путин и хочет избирателям показать, что на эскалацию он идти не намерен, ядерной бомбой бросаться не будет и вообще "за мир во всем мире". При этом, не исключено, после выборов у Путина концепция может резко поменяться.



Третья версия – заявления Путина в принципе ни о чем особом не говорят и ничего принципиально не значат. Это просто его традиционная риторика, предназначенная, в первую очередь, для стран "глобального юга", чтоб показать себя "миротворцем", который за скорейшее прекращение войны, но "Украина и Запад не хотят".