Анализируем итоги военного дня в Украине, а также на в Израиле, где разворачивается война, которая может иметь далекоидущие последствия для всего мира.

Ситуация на фронте

Сегодня резкая активизация фронта произошла под Авдеевкой Донецкой области.

С утра российские и донецкие паблики сообщили о массированном ударе по этому укрепрайону ВСУ, который примыкает к Донецку. Заявлялось о работе артиллерии, РСЗО и авиации - вертолетов и самолетов.

Судя по количеству взрывов и дыма, плотность огня была крайне высокой.

Одновременно российские военные паблики заявили о начале наземного наступления россиян и о продвижении к северо-западу от Авдеевки - с целью перерезать одну из дорог в город.

Подтверждений этому от Украины не было, но вряд ли бы такие обстрелы производились без планов продвинуться "на земле".

Впрочем, обстрелы Киев подвердил - нардеп Муса Магомедов опубликовал фото вокзала в Очеретино под Авдеевкой, куда был прилет и начался пожар. Также удар по Авдеевке подтвердила Нацполиция, уточнив, что, кроме прочего, он велся из танков.

Власти Авдеевки кроме того заявили о тяжелых боях к северу от города.

Известно, что в последние дни россияне активизировали наступление севернее Авдеевки - в районе Красногоровки, где, по данным украинских пабликов, имели продвижение. И, видимо, сегодняшний день - продолжение этой операции.

Сегодня российские паблики описывают свои атаки следующим образом.

С юга штурм производился от Спартака, был, как утверждается, захвачен участок дороги, которая ведет с юга в Авдеевку.

На севере со стороны Красногоровки удар был к Бердычам, откуда три километра до Орловки - ключевой точки, через которую ведется снабжение ВСУ в Авдеевке. По утверждениям ряда российских пабликов, бои идут сейчас на подступах к Бердычам. Другие военные телеграмм-каналы РФ этого пока не подтверждают. Но они тоже пишут, что определенное продвижение на этом участке есть.

Украина продвижений РФ под Авдеевкой не подтверждала.

Украинские военные телеграм-каналы при этом также пишут о тяжелых боях на этом направлении. По их данным, россияне пошли на крупномасштабные штурмы в районе Водяного и Красногоровки (то есть, с юга и севера, чтобы, видимо, замкнуть "котел").

Опубликованы видео штурмов группами бронетехники и пехоты. На этих кадрах видно, что ВСУ наносят удары по российским БМП.

Также российские паблики пишут об атаках РФ на ряде других участках фронта.

Во-первых, у Жеребянок под Каменским (западная часть Запорожского фронта), где долгое время было затишье. Также к северу от Новопрокоповки на Ореховском участке.

А на выходных украинские паблики заявляли о российских атаках у Марфополя под Гуляйполем (это восточнее Орехова). Также россияне продолжают, по данным Генштаба ВСУ, атаковать на Времьевском выступе, у Старомайорского и Приютного.

То есть, на Запорожском направлении РФ осуществляет множественные атаки, пытаясь растянуть украинские силы и ослабить наступление на Токмак.

Украина же на Ореховском участке продолжает расширять фланги, атакуя на Копани и Вербовое.

Россияне также сообщают об усилении своих атак на рубеже Макеевка-Невское под Сватово и Кременной, а также на Синьковку - главный укрепрайон ВСУ на подступах к Купянску.

Паблики РФ заявляют, что бои идут на подступах к Макеевке и Невскому. Украинские телеграм-каналы пишут о том, что россияне сейчас перешли в наступление по всему восточному фронту - без конкретизации, где именно.

Масштабы этого наступления будут понятны в ближайшие дни - то ли это действительно наступление, то ли очередные попытки улучшить тактические позиции.

Но даже во втором случае такие действия вынудят ВСУ усиливать свою оборону на участках, далеких от стратегически важного Ореховского направления. То есть перспективы дойти до Токмака до конца года могут стать еще более зыбкими.

Если же Россия затеяла действительно масштабный удар на востоке, это может говорить о том, что подготовлено, по мнению командования РФ, достаточное количество свежих войск - чтобы можно было атаковать, не ослабляя обороны на ключевом для Москвы юге (где также идут контратаки).

Проблемы в бригадах наступлениях ВСУ

Сообщения о начале массированных атак российской армии совпали с появлением все большего количества информации о значительных проблемах с наступательным потенциалом ВСУ.

Как мы уже писали, экс-советник Офиса президента Алексей Арестович призвал украинское командование перейти к обороне и отказаться от наступления, которое, по его мнению, при нынешнем соотношении сил бесперспективно.

Также в соцсетях получило распространение видео от украинского военного, который рассказывает о проблемах в бригадах "Гвардии наступа" в связи с большими потерями и плохой организацией.

"Я общаюсь с разными военными с разных родов войск и в принципе понимаю, что ср@ка везде. Но я не ожидал, что в распиаренной Гвардии наступления мы встретимся с теми ошибками, которые даже самые мясные бригады уже не делают", - заявляет военный Нацгвардии в Тик-Токе.

Дальше он описывает разные проблемы в конкретных бригадах. Перечислим основные:

- Командирами взводов на ответственных участках, в том числе на Запорожском фронте, назначают младших лейтенантов без военного опыта и знаний.

- Многие бойцы не прошли достаточную подготовку;

- Слаживаний на уровне роты и батальона почти не существует. Максимум - отделения и взвода;

- Огромные потери - "три роты заходит, назад выходят единицы";

"Одно село за небольшой промежуток времени забрало пехотную роту. 120 плюс минус человек", - говорит военный.

- Сил и средств у РФ в разы больше - "каким бы воякой ты не был, тебя тупо толпой забьют";

- В отдельных случаях на штурм бойцы идут пешком - 7 км в снаряжении на 35 кг.

Война в Израиле. День четвертый

Параллельно 594-му дню войны в Украине разворачивается четвертый день войны в Израиле.

Впрочем, как заявили сегодня вооруженные силы этой страны, они вытеснили всех палестинских боевиков со своей территории и закрыли бреши на границе. И готовятся к наземной операции по установлению контроля над сектором Газа. В тоже время ХАМАС заявляет, что все ещё проводит атаки на израильской территории.

Число жертв среди мирных жителей в Израиле с начала обострения в субботу составило уже уже более тысячи человек. В секторе Газа уже 830 погибших.

Тем временем израильтяне сносят авиацией и ракетами целые кварталы в секторе Газа. Этот процесс начался еще позавчера и сегодня продолжился сегодня с еще большим размахом: только за ночь по Газе нанесли более двухсот ударов.

Учитывая, что Израиль перекрыл в анклав поставки электричества и воды, там уже началась гуманитарная катастрофа - население сектора составляет около двух миллионов человек, которым пока особо некуда бежать - соседний Египет не торопится принимать палестинцев.

Поэтому правозащитные организации и ООН бьют тревогу. А заодно обвиняют Тель-Авив в неизбирательных бомбардировках и военных преступлениях, к которым относится и блокада гражданского населения.

Впрочем, большого отклика в западной, а также израильской прессе это не вызывает - с учетом массовых убийств и захватов заложников, которые провели боевики ХАМАС во время вторжения в Израиль (буквально вчера и сегодня появились ужасающие подробности массовых убийств боевиками израильтян, включая десятки детей, в приграничных поселениях).

Тем не менее, тема бомбежек Газы болезненна для соседних мусульманских государств и может сыграть свою роль в их отношении к этой войне.

Вторая дилемма для Израиля - это сама наземная операция в такой области как Газа, которая наверняка готовилась и к такому сценарию.

Военный обозреватель газеты The Guardian Питер Бомонт смоделировал наступление Израиля, который имеет гораздо большую армию. Но ХАМАС, по словам Бомонта, в последние годы адаптировался, чтобы воспользоваться преимуществами городской среды.

География Газы ограничивает возможности израильских операций, поэтому ЦАХАЛ склонен использовать одни и те же маршруты наступления. Их по сути три: на севере возле пункта пропуска Эрез, в центре возле Бурейджа и на юге возле города Рафах.

В прошлом Израиль использовал удар по центру, пытаясь перерезать сообщение между городом Газа и югом, разделив территорию.

ХАМАС тоже знает эти маршруты, поэтому, вероятно, подготовил там оборону. Дальше песчаная сельская местность превращается в городские районы, штурмовать которые на порядок сложнее. Для таких боев у ХАМАСа и других группировок есть противотанковые мины и противотанковые управляемые ракеты, которые они эффективно применяют наряду с минометным огнем. Также боевики научились поражать танки, сбрасывая на них бомбы с дронов.

ХАМАС имеет многолетний опыт борьбы с израильской армией и хорошо знает ее изнутри. Также он вырыл множество подземных туннелей с оборудованными системами связи. Их можно использовать в качестве командных центров и для переброски боевиков.

Дешевые дроны позволили ХАМАСу уравнять силы в аспекте наблюдения. Резюмируя Бомонт пишет, что цена такой операции для Израиля, вероятно, будет высокой.

"Полная повторная оккупация сектора Газа будет чрезвычайно сложной задачей и, вероятно, выйдет за рамки возможностей Израиля управлять ею в долгосрочной перспективе, что предполагает, что, если Израиль действительно пойдет на полное вторжение, его целью, скорее всего, будет полное поражение Хамаса", - пишет он.

Сегодня появилось совместное заявление ведущих западных стран фактически очерчивает рамки, в которых Запад видит дальнейшие действия Израиля и, в целом, ход событий по войне.

1. Израилю дают добро на уничтожение ХАМАС через сухопутную операцию в Секторе Газа.

2. При этом Запад хотел бы, чтоб этим война и ограничилась. То есть - чтоб она осталась в формате "Израиль против ХАМАС" и не превратилась в формат "Израиль против палестинцев, арабов и мусульман". Для этого нужно, чтобы война, как минимум, не перекинулась на другую часть палестинский территорий на Западном берегу реки Иордан, где правит конкурирующее с ХАМАС движение ФАТХ Махмуда Абасса, которого на Западе считают более договороспособным (поэтому в декларации отдельно прописано признание "законных чаяний палестинцев").

3. Также в рамках этой задачи для Запада важно удержать от вступления в войну на стороне ХАМАС ливанской "Хизболлы", а также Сирии или Ирана.

4. Отдельная задача для США - не втянуться самим в войну (что может стать реальным, если в конфликт втянется Иран). О такой угрозе уже говорят в американских спецслужбах, а также прозападные силы в арабском мире.

Сможет ли быть реализована эта стратегия во многом зависит от того, насколько быстро Израиль добьется успеха в своей планируемой наземной операции в секторе Газа. Чем дольше там будут там идти бои, тем больше вероятность, что в конфликт будут втягиваться и иные страны, а антиизраильские и антизападные настроения в арабском мире усилятся, вызывая колебания позиции уже и самого Запада на фоне ожесточения войны и больших жертвы среди мирного населения.

Особенно с учетом наличия в странах западной Европы больших мусульманских общин.

Израиль и помощь Украине

После начала войны в Израиле появилось много прогнозов о том, что она негативно скажется на поддержке Запада Украине: еще более обострит дефицит оружия (нужно его будет и Израилю давать) да и в целом сильно отвлечет внимание от украинских дел, которое в последнее время и без того ослабевает.



В тоже время, при определенных обстоятельствах, война в Израиле, наоборот, может поддержку Украины Западом усилить.



И в этом направлении уже действуют и украинские власти и администрация Байдена. Суть в том, чтобы показать существование единого фронта "оси зла" в составе России, Ирана и ХАМАС, которому должны вместе противостоять и Украина, и Израиль, и Запад, не допустив "прорыва" этого фронта ни на одном из направлений. А значит помощь должна оказываться всем одновременно и в увеличенном объеме. В русле этой линии Зеленский, в том числе, и делает заявления о том, что за нападением ХАМАС на Израиль стоит Россия.



Тут есть и политическая логика. Главные скептики, которые тормозят помощь Украине, это ориентированная на Трампа часть республиканцев. Но как раз она настроена максимально произраильски. А потому, если продвигать поддержку Украине и Израилю как часть одной общей глобальной битвы, то они, возможно, поменяют свою позицию.

И, в данном направлении, как пишут западные СМИ, Байден уже работает, собираясь внести в Конгресс законопроект, где помощь двум странам объединена.



Не факт, конечно, что это поможет. Республиканцы, как недавно было при рассмотрении временного бюджета США на 45 дней, могут потребовать исключить из общего пакета Украину. В их среде уже раздаются призывы срочно перенаправить предназначенную Украине помощь на поддержку Израиля.

Но работа, чтоб связать воедино поддержку Украины и Израиля, ведется активно и Киевом, и Белым домом. Ее результат будет понятен уже в ближайшее время.