Анализируем итоги 595-го дня войны в Украине и пятого дня конфликта в Израиле.

Ситуация на фронте

Второй день в эпицентре внимания - Авдеевка, где российские войска вчера утром пошли на штурм, пытаясь окружить укрепрайон ВСУ.

Еще вчера вечером Генштаб ВСУ подтвердил этот факт и заявил, что атака осуществлялась силами до трех батальонов при поддержке танков и бронемашин в районах Авдеевки, Тоненького, Керамика и Первомайского.

"Наши защитники отразили все атаки врага и не допустили потерь рубежей и позиций", - говорилось в сводке.

Сегодня спикер Генштаба Андрей Ковалев добавил, что армия РФ пытается взять Авдеевку в окружение и вынудить ВСУ перебросить резервы на это направление.

При этом украинские военные паблики говорят о том, что противнику "удалось захватить определенные позиции", наступая из Красногоровки, Новоселовки Второй, Водяного, Песков и Веселого.

По данным телеграм-канала Deep State, вчера "был один из самых трудных дней". "Была проведена высадка сотен пехотинцев, которые до сих пор бродят по серой зоне", - добавляет паблик. При этом он утверждает, что у РФ высокие потери в людях и технике, а достигнутые цели россиян называются скромными.

На карте Deep State расширены границы "серой зоны" у Красногоровки и Северного.

Российские источники же пишут о продвижении в сторону путей снабжения авдеевского гарнизона.

Они говорят, что войска РФ "вышли на рубежи, с которых можем контролировать сообщение авдеевского гарнизона с остальной группировкой", заявил один из командиров "ДНР" Ходаковский. По его словам, "ситуация в развитии".

Военные паблики РФ заявляют, что продвижение было в сторону Северного (с юга к западу от Авдеевки), Степного и Бердычей (к северо-западу).

Ряд пабликов утверждают, что бои идут уже на окраинах Бердычей, а также о прорыве россиян к стратегически важному террикону к юго-западу от Красногоровки, с которого можно контролировать коммуникации Авдеевки.

Об этом же заявил советник "главы ДНР" Ян Гагин - по его словам, российская армия подошла "к рубежу села Бердычи" и теперь "не исключается взятие Авдеевки в кольцо". Но паблик Deep State выход россиян к Бердычам опровергает.

В конце дня российское минобороны заявило, что "улучшено положение по переднему краю в районе города Авдеевка".

Как бы то ни было, Авдеевка сегодня снова была под массированным российским обстрелом. Начался большой пожар на Авдеевскчм коксохимзаводе. Начальник городской администрации Виталий Барабаш заявил о гибели гражданского. По его словам, с утра армия РФ выпустила около десяти ракет по городу. Также он подтвердил наступательные действия россиян. По его словам таких масштабов наступления на Авдеевку еще не было с начала полномасштабного вторжения.

На остальных участках фронта существенных изменений нет - за исключением той тенденции, что россияне пытаются наращивать количество своих атак (Купянско-Лиманское направление) и контратак (Запорожское).

В частности, по данным украинских пабликов, российские войска пытаются перехватить инициативу возле Вербового и Новопрокоповки на Ореховском участке. Также они пытались продвинуться к Макеевке (Луганская область) и Синьковке (Харьковская).

Комментируя ситуацию на фронте, Владимир Зеленский вчера заявил, что "Россия пытается контратаковать, но безуспешно, и мы продолжаем продвигаться шаг за шагом". При этом он признал, что "мы движемся не так быстро, как ожидалось и чем хотелось бы".

Сегодня россияне снова обстреляли Миргород Полтавской области. Там гремели взрывы. Куда был прилет - не сообщалось. Российские паблики пишут, что целью был расположенный там военный аэродром.

Удары по украинским военным аэродромам наносятся в последнее время все чаще.

В Украине обсуждают видео, которое удара дрона "Ланцет", как утверждается, по украинскому Су-25 на аэродроме "Долгинцево". Он находится в Криворожском районе в 70 км от линии фронта.

Ранее на этом же аэродроме таким же способом был подбит украинский истребитель МиГ-29. Тогда эксперты сообщали, что, похоже, РФ сумела увеличить дальность действия "Ланцетов".

После второго аналогичного поражения авиации в украинских пабликах призывают командование задуматься над защитой аэродромов.

"Кстати, ангары из профнастила делать быстро и дешево. Господа генералы, услышьте нас "ничего не шарящих" офицеров "не вашего уровня". Какой-то пздц честное слово", - написал начальник штаба "Азова" Богдан Кротевич, комментируя видео прилета по Долгинцево.

Официально ВСУ этого удара не подтверждали.

Военные перспективы

Сегодня в Брюсселе началось заседание Контактной группы "Рамштайн" по военной помощи Украине.

Министр обороны США Ллойд Остин анонсировал там новый пакет на 200 миллионов долларов - туда войдут боеприпасы, системы ПВО, противотанковое оружие и вооружение для борьбы с дронами.

Впервые на "Рамштайн" лично приехал Владимир Зеленский.

Во-первых - познакомиться с новым главой генштаба США Чарльзом Брауном. Во-вторых - личным присутствием показать серьезность положения с западной помощью в этот сложный политический период.

Напомним, американский Конгресс недавно заблокировал новые ассигнования для Киева (указанные выше 200 миллионов идут из остатков финансирования, которое есть у Белого дома). И сложно сказать, когда они теперь будут одобрены и в каком объеме.

Это сильно беспокоит сторонников Киева на Западе - крупнейший военно-экономический донор Украины, что называется, "дал трещину". Сквозит беспокойство и в заявлениях украинского президента.

"Если международное внимание так или иначе отвлечется от Украины, это будет иметь последствия", - сказал Зеленский в интервью телеканалу France 2. Время окажется на стороне российских войск, "если помощь Украине будет прервана", добавил он.

"Судьба Украины зависит от единства остального мира. Я надеюсь, что поддержка Украины со стороны США будет продолжаться. Джо Байдена, Конгресса и обеих партий", - сказал Зеленский.

Позже он заявил, что союзники его заверили - помощь будет продолжаться.

В то же время идут "тревожные звоночки" из Европы. Победитель парламентских выборов в Словакии Роберт Фицо, который выступал против помощи Украине, подписал соглашение о создании коалиционного правительства. Теперь он станет премьером. Напомним, Словакия еще до этого остановила военную помощь Киеву.

Возвращаясь к заявлению Зеленского о времени, которое "работает на Россию" - на Западе также это обсуждаемая тема.

Финансы РФ оказались устойчивыми, несмотря на санкции, "что дало ей свободу вкачивать деньги в свою военную машину", пишет New York Times.

Почти треть расходов России в следующем году - примерно 109 миллиардов долларов - будет направлена на оборону. При этом, по оценкам РФ, ее экономика вырастет в этом году на 2,5%.

"Москва нашла других покупателей на свою нефть. Она быстрыми темпами вкачивала деньги в экономику для финансирования своей военной машины, обеспечив работой почти каждого доступного работника и повысив размер еженедельных зарплат", - объясняет причины роста издание.

То есть, в Украине и на Западе опасаются, что в РФ продолжат раскручивать свой ВПК, что позволит Москве ставить под ружье больше оснащенных сил, чем Украина.

При этом у Байдена, напомним, хотят направить на помощь Киеву примерно сопоставимую российской сумму - 100 миллиардов долларов до 2025 года.

Но это пока еще не обсуждалось в Конгрессе. И даже если всю эту сумму Белому дому выделят (что пока не факт), то не все эти средства пойдут на производство вооружений - часть направят на экономическую поддержку и финансирование бюджета, без которого украинский тыл ждет коллапс.

Война Израиля и сектора Газа. День пятый

Существенных изменений в израильской ситуации сегодня не произошло. Но в целом тенденции предыдущих четырех дней только углубляются.

Министр обороны Израиля Галант вчера вечером заявил, что его страна переходит к полномасштабному наступлению.

"Я снял все ограничения, мы возобновили контроль над территорией и переходим к полномасштабному наступлению. ХАМАС хотел перемен в секторе Газа, и он изменится на 180 градусов по сравнению с тем, что думали террористы. Они пожалеют об этом моменте. Газа никогда не вернется к тому, что было раньше. Это займет недели или месяцы. Кто бы ни пришел обезглавливать, убивать женщин, людей, переживших Холокост, мы уничтожим его всей нашей силой и без компромиссов", – сказал Галант.

В стране сформировали "Кабинет управления войной" с тремя членами: премьер-министром, министром обороны и председателем "Национального единства" Бени Ганцом. То есть, создали нечто вроде ставки верховного главнокомандования.

То есть, идет подготовка к сухопутному вторжению в сектор Газа.

Но пока оно еще не началось. Очевидно, что израильской армии, которая не смогла даже эффективно организовать оборону в первые часы атаки боевиков ХАМАС, для проведения куда более сложной наступательной операции понадобится

При этом продолжаются жестокие бомбардировки Газы, сносятся целые кварталы, а число внутренних беженцев там приближается к 300 тысячам человек. Причем ООН, ЕС и международные организации уже активно критикуют Израиль за многочисленные жертвы среди мирного палестинского населения.

Сегодня к этой критике присоединилась Турция. Ее президент Эрдоган назвал удары по сектору Газа "массовым убийством".

"Непропорциональное применение силы против сектора Газа, лишенное какого-либо морального обоснования, может привести Израиль в совершенно нежелательное для него место на мировой арене. Этот конфликт, который ведется постыдными методами, не война, а массовое убийство", - сказал он, выступая в парламенте.

Турция в начале этой войны вела себя нейтрально, призывая к переговорам. Но сейчас она все чаще критикует Израиль и его союзника - США, которые послали в этот регион две авианосные группы.

"США направляют свой авианосец в Израиль. У меня возник вопрос относительно того, что делает американский авианосец в Израиле? Он будет участвовать в очень серьезных массовых убийствах, нанося удары по Газе своими катерами и самолетами, находящимися вокруг авианосца", - заявил Эрдоган.

Отметим, что Штаты сами пока что участвовать в войне не планируют (по крайне мере так они это заявляют), хотя военную помощь Израилю начали поставлять уже активно - в том числе транспортной авиацией.

В целом же демонстрация силы американцами, судя по всему, предпринимается с одной целью - предотвратить вмешательство третьих стран и дать им понять, что тогда вмешаются и США.

Наземная операция Израиля в Газе, которую Тель-Авив уже анонсировал, и так не обещает быть легкой прогулкой и может занять месяцы или даже годы. А если в это вмешаются другие исламские государства, ее успех может быть вообще поставлен под вопрос.

Судя по всему, именно для избежания такого сценария США и подводят к театру военных действий свои авианосцы. Хотя непонятно насколько это повлияет на потенциальных союзников ХАМАС.

Как минимум ливанская "Хезболла" всячески демонстрирует, что будет воевать в защиту сектора Газа. Сегодня между группировкой и ЦАХАЛ снова была перестрелка на северной границе.

А ближе к вечеру появились сведения о массированной атаке "Хезболлы" по северу Израиля. Также сообщают, что беспилотник "Хезболлы" долетел до израильского ядерного центра в Димоне. Недалеко от него была слышна стрельба. Но армия Израиля прилета по этой локации не подтверждала.

Ранее это движение заявляло, что вступит в войну, если израильская армия начнет сухопутную операцию против сектора Газа. Но, как видим, обострение начинается уже сейчас.

Тем временем количество израильтян, погибших от вторжения ХАМАС, превысило 1200 человек. Также более трёх тысяч получили ранения. В секторе Газа говорят о 900 погибших мирных жителях.