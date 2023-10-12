Анализируем итоги уходящего дня в Украине.

Ситуация на фронте

С утра россияне снова наносят удары по Авдеевке. Город третий день штурмуют войска РФ.

Глава городской военной администрации Виталий Барабаш заявил об очень напряженной ситуации.

"Разрушений очень много, они в основном пытаются попасть по многоэтажным зданиям города. Ситуация очень напряженная. Уже третьи сутки враг не прекращает штурмовые действия по позициям вокруг города. Стреляют как по позициям, так и по городу со всего, что у них есть. Сотни обстрелов по позициям, десятки - по городу", - сообщил глава ГВА. По его данным, в городе остается 1622 человека.

Ситуацию в Авдеевке сегодня прокомментировали на Банковой. "Авдеевка. Держим позиции. Именно украинская смелость и единство определяют, как завершится война. Должны все об этом помнить", - написал президент.

Глава его Офисе Андрей Ермак считает, что цель российского наступления на Авдеевку - вынудить Украину перебросить силы с других направлений.

"Война очень динамичная. Враг накапливает резервы, чтобы переходить в наступление на некоторых участках с целью оттянуть дополнительные силы нашей армии. В других направлениях Силы обороны продолжают движение вперед", - написал глава ОП.

При этом "на земле" положение следующее.

Генштаб в утренней сводке заявил, что отражены десятки атак россиян как в районе Авдеевки, так восточнее Степного (на севере), юго-восточнее Северного и южнее Первомайского (к югу от Авдеевки).

Украинские военные паблики пишут о том, что с юга авангард противника подходил к восточным окрестностям Северного, судя по кадрам, имеющимся в открытом доступе. Туда наступают из Водяного.

На картах военного паблика Deep State заметен также прирост "серой зоны" у Северного. Оттуда, как считают российские телеграм-каналы, россияне пытаются прорваться к Ласточкино, через которое идет "дорога жизни" авдеевского гарнизона ВСУ в сторону Орловки.

На север от Авдеевки украинские источники фиксируют давление РФ из Красногоровки в сторону Степного и Авдеевского террикона. "Враг имеет частичный успех, но удастся ли ему закрепиться – покажет время", - пишет Deep State.

При этом российские паблики с ночи утверждают, что террикон, который расположен рядом с промзоной Авдеевского коксохимзавода, уже захвачен россиянами. Заявляется, что бои за эту высоту периодически шли всю войну, поскольку этой удобная точка, с которой простреливается северо-запад Авдеевки.

Украина захвата террикона не подтверждает. На картах Deep State указано, что к нему вплотную подошла "серая зона".

Российские паблики также утверждают, что часть сил, наступавших от Красногоровки, ведет сейчас бои за Степное и пытается обойти с юга село Бердычи (откуда ведет путь уже к Орловке). Но украинские паблики опровергают подход к Бердычам.

При этом российские военные паблики заявляют, что ВСУ ввели в бой резервы, чтоб остановить наступление российских войск.

Днем Силы спецопераций Украины заявили, что уничтожили под Авдеевкой пять российских танков. А спикер пресс-центра Таврического направления Александр Штупун сообщил, что "враг активно применяет авиацию и продолжает активные наступательные действия" под Авдеевкой.

На других участках фронта ситуация не столь динамичная. Генштаб ВСУ об атаках РФ в районах Макеевки и Торского (Лимано-Купянское направление) и у Вербового (Ореховский участок).

Украинские телеграм-каналы пишут, что под Сватово россияне атакуют со стороны Лимана Первого, а на Ореховском участке - в Новопрокоповке.

Что касается направления главного удара ВСУ - запорожского фронта, то большую статью о ситуации на нем выпустило французского агентство Франс-пресс.

Журналисты поговорили с украинскими военными из 65-й бригады, которые сказали, что Украина полностью не контролирует село Работино на Запорожском фронте, а заявление о его освобождении было "пиаром".

По оценке этих военных у населенного пункта нет стратегической ценности.

"Мы могли его обойти. Нам нравятся объявления, большие победы. Но в реальности все иначе", - говорит один из бойцов ВСУ.

Украинские войска до сих пор не могут свободно передвигаться по Работино, поскольку по нему постоянно наносит удары российская артиллерия. Поэтому военные считают его "серой зоной" и не могут собрать здесь значительное количество тяжелой техники и военнослужащих.

Бойцы говорят, что ВСУ «продвигаются медленно и с тяжелыми потерями». Военные наступают на рассвете небольшими группами через лесополосы.

"Если передвигаться днем, то это смерть на 100%", — сказал один из военных. На передвижение есть "от трех до пяти минут" между российскими обстрелами, а «никаких ближних боев нет». Превосходство РФ в артиллерийских снарядах и дронах - 1-2 украинских к 5 российским.

Обстрелы и блэкауты

Этой ночью Украину атаковали 33 "Шахида" с северного и южного направлений. ПВО сбила 28 дронов, из них десять - в Одесской области. Остальные - еще в пяти областях.

В Одесской области прилеты были в Измаильском районе. Там зафиксированы повреждения припортовой инфраструктуры и жилых домов. Пострадал один человек.

Минобороны РФ утверждает, что ночным ударом по Измаилу поражен склад военной техники.

Также россияне заявили, что в районе Солончаков Николаевской области они попали ангар с десантными катерами ВСУ. А на аэродромах "Миргород" в Полтавской области и "Днепр" в Днепропетровской - в склады авиационных ракет.

Украина заявляла ранее, что в Миргороде попадания по критической или гражданской инфраструктуре не зафиксированы. А в Николаевской области сегодня днем подтверждался прилет, но без подробностей.

В Белгороде сегодня после атаки дрона сгорели частные дома и погибла семья из трех человек, включая ребенка.

Также украинские власти ждут начала ракетных ударов по украинской энергетике.

Эта зима в Украине будет более тяжелой, чем прошлогодняя, из-за ожидаемых российских ударов по энергетике, заявил глава ДТЭК Максим Тимченко. По его словам, ПВО может не хватить, чтобы отбить все.

"Эта зима, наверное, будет тяжелее прошлой. Готовимся не только мы, но и наши враги. Думаю, удары будут интенсивнее. Кроме того, у нас из-за прежних обстрелов меньшие резервы мощности. С другой стороны, мы многому научились, и даже для таких ситуаций, которые были 23 ноября (блекаут), мы нашли решение", - сказал он на пресс-конференции.

О том, что РФ может создать Украине "вполне реальные проблемы" этой зимой, заявил и глава ГУР Кирилл Буданов.

"К сожалению, нас снова ждет битва за электроэнергию. Сил и средств у них достаточно, потому что в последнее время ракетные удары они ограниченно наносили. Некоторый запас враг восстановил. Этот запас не очень значительный, но достаточный для того, чтобы создать вполне реальные проблемы не только нашей энергетике, но и нефтегазовой сфере, промышленным предприятиям, военным объектам", - заявил Буданов.

Следом за ним и министр энергетики Герман Галущенко не исключил новых блэкаутов в Украине зимой.

"Безусловно, если будут массированные удары, которые действительно нанесут существенный ущерб энергосистеме - возможны блэкауты. Но мы готовим все для того, чтобы они носили кратковременный характер, и для того, чтобы максимально быстро восстанавливать", - сказал он в эфире телемарафона.

Ранее Галущенко призывал украинцев запасаться генераторами.

Военные перспективы

Украинское наступление "выбилось из графика", но "не все пошло кувырком", заявил глава военной разведки Кирилл Буданов. Так он прокомментировал свои слова, сказанные в феврале, что война может закончиться в этом году.

"Мы из него выбились. Не отстаем, а выбились. Это совсем другое толкование", - заявил Буданов. На уточняющий вопрос журналиста, значит ли это, что все пошло кувырком, он ответил: "Не все пошло кувырком. Давайте без уточнения и разъяснения этого всего – мы выбились из графика – пусть каждый сделает свой вывод".

Говорит, этому есть "объективные и субъективные причины", но раскрывать их не стал, ссылаясь на гостайну.

В США тем временем уверены, что зимой Украина будет продолжать наступательные операции. Об этом сообщил новый глава Объединенного комитета начальников штабов армии США Чарльз Браун. "Я понимаю, что зимой есть больше вызовов, но Украина решительно настроена на продвижение зимой. Мы также будем продолжать нашу помощь", - заявил Браун.

Это заявление прозвучало по итогам заседания контактной группы "Рамштайн-16" по Украине. Вот перечень того, что Украине дадут по результатам этой встречи, на которой впервые лично присутствовал Зеленский:

1. США: 200 млн долларов; новый пакет помощи будет включать боеприпасы для ПВО, артиллерийские боеприпасы и ракеты, усиление авиационного вооружения, противотанковое оружие.

2. Великобритания: 115 млн евро – полный пакет помощи для финансирования разминирования и обслуживания техники.

3. Дания: передача F-16 в начале 2024 года.

4. Финляндия: новый пакет помощи на 95 млн евро.

5. Канада: 25 млн долларов на теплую униформу для военных и подготовку к зимней кампании.

6. Бельгия: будет готовить пилотов F-16 и планировщиков миссий, две бельгийские компании (Sabena Engineering и Patria Bec) окажут существенную техническую поддержку флоту F-16. Бельгия снова примет на обучение отряд украинских технических специалистов. С 2025 года Бельгия предоставит Украине истребители F-16.

7. Норвегия: 18,5 млн долларов на разминирование.

8. Испания: предоставит дополнительные системы ПВО, поможет теплой одеждой для воинов и генераторами для подготовки к зиме, а также выделит 1,5 млн евро на гуманитарное разминирование.

9. Германия: усиление украинской системы дополнительными ракетами, а также танки.

10. Болгария: подписан меморандум о намерениях между Министерством обороны Украины и Министерством обороны республики Болгария. Меморандум определяет, но не лимитирует основные направления дальнейшего сотрудничества между странами в сфере обороны. Он, помимо прочего, включает сотрудничество по направлениям кибернетической безопасности, стратегическим коммуникациям, а также предоставление материально-технической помощи. Болгария будет помогать с языковыми курсами для пилотов F-16.

11. Литва: 2 зенитно-ракетных комплекса NASAMS, артиллерийские боеприпасы калибра 155 мм, а также для зимней кампании – электрогенераторы, армейские производные кровати и теплая униформа.

При этом, есть факторы, которые могут негативно сказаться на объемах военной помощи для Украины. Одним из них глава ГУР Буданов видит войну в Израиле.

"Мое субъективное мнение: если конфликт будет ограничен по времени, до нескольких недель, то в принципе не о чем волноваться. Но если ситуация затянется, понятно, что будут определенные проблемы с тем, что не только в Украину нужно будет поставлять вооружение и боеприпасы", - заявил Кирилл Буданов.

Второй фактор - конечность запасов на Западе и внутренняя оппозиция, которая выступает против увеличения помощи Украине. "Мы будем продолжать помогать Украине столько, сколько мы можем, но это не будет бесконечно", - заявил вчера представитель Совета нацбезопасности США Джон Кирби.

"Столько, сколько можем" - это, необходимо отметить, несколько другая формула, чем "столько, сколько потребуется", которая звучала ранее.

При этом американские СМИ пишут о том, что на самом деле представители Пентагона обеспокоены необходимостью продолжения поставок боеприпасов и в Украину, и в Израиль с течением времени.

CNN сообщает, что пока потребности Израиля и Украины разные, и если в Киеве в основном требуются артиллерийские боеприпасы, то в Иерусалиме - ракеты к комплексу Iron Dome и высокоточное вооружение.

Несмотря на это, Вашингтон выражает обеспокоенность тем, что если Израиль начнет наземную операцию в секторе Газа, то потребуется огромное количество артиллерийских снарядов.

Financial Times пишет о том, что позиция республиканцев, которые блокируют военную помощь США для Украины, может помешать наступлению ВСУ.

"Даже временная пауза в поддержке может через несколько недель начать сковывать украинскую военную стратегию и тактику, что чревато сдерживанием контрнаступления Украины, ослаблением давления на российские силы и предоставлением им возможности восстановить свою боеспособность", - пишет издание со ссылкой на свои источники и военных экспертов.

Главным образом это касается поставок артиллерийских боеприпасов и средств ПВО. По оценкам издания, Украина тратит около 6-7 тыс. артиллерийских снарядов в день. Ими разрушаются российские укрепления. И делать это нужно быстрее, чем РФ их отстраивает.

"Если они почувствуют, что больше не получат, то начнут экономить, и это остановит контрнаступление. Если помощь прервется даже на несколько недель, это может привести к потерям и откатам", - считает Дара Массикот из Фонда Карнеги за международный мир.

FT напоминает, что запасы артиллерийских снарядов в США подходят к концу, из-за чего американцы начали поставки кассетных боеприпасов. Планируется постепенное увеличение их производства.

При этом американский генерал Чарльз Браун говорит, что Вашингтон уже запланировал военные поставки Украине как минимум до 1 января 2024 года. У Пентагона осталось примерно 5,4 млрд долл. в запасе на эти цели.

"Но через несколько недель, если ничего серьезно не изменится в Конгрессе, я думаю, это повлияет на решения, которые принимаются на поле боя. Это совершенно точно повлияет на планы [украинских военных] зимой и весной", - говорит Макс Бергман из Центра стратегических и международных исследований.

При этом глава ГУР Кирилл Буданов считает, что помощь Запада Украине будет в любом случае бесперебойной всю первую половину 2024 года.

"До середины следующего года мы особых проблем не видим с военной помощью. А дальше все будет зависеть от нас – как правильно сможем донести всем, показать и объяснить наши потребности, а также наладить увеличение производства у нас", - заявил Буданов.

Отметим, что вторая половина 2024 года - это будет ключевой период президентской кампании в США. И этот период даже чисто политически будет наиболее рискованным для выделения Украине военной помощи, чему активно ставят палки в колеса республиканцы уже сейчас.

Впрочем, если Байден сможет до конца года протянуть через Конгресс значительные ассигнования для Украины, то этих денег хватит, по логике, до конца каденции Байдена в январе 2025 года. И выборы этому процессу не помешают.

Но здесь ключевое слово "если". Пока республиканцы склонны торговаться вокруг объемов этой помощи и всячески ее блокировать, что вносит значительную долю неопределенности в вопрос будущей поддержки Украины со стороны США.

Война в Израиле. День шестой

В Израиле - шестой день войны, которая на данный момент перешла в стадию взаимных обстрелов.

Общее число жертв среди мирного населения достигло 1300 человек в Израиле и 1417 человек в Газе.

Сухопутная операция Израиля в секторе Газа еще не началась и пока бомбардировки - это основной способ воздействия Тель-Авива на Газу, наряду с полной блокадой палестинского анклава, который ранее получал через Израиль воду и электричество. Израильские власти заявили, что будут продолжать блокаду до тех пор пока ХАМАС не отпустить заложников-израильтян.

Бомбежки и большое число погибших мирных палестинцев уже вызывает протесты в международных организациях.

Эксперты ООН заявили, что удары Израиля по сектору Газа "абсолютно запрещены международным правом и равносильны военному преступлению".

"Это равносильно коллективному наказанию. Нет никакого оправдания насилию, которое неизбирательно и направлено против невинных гражданских лиц, будь то со стороны ХАМАС или израильских сил. Это абсолютно запрещено международным правом и равносильно военному преступлению", — говорится в заявлении группы экспертов ООН.

Они осудили "ужасающие преступления, совершённые ХАМАС", но отметили, что Израиль прибег к "нападениям без разбора на и так уже истощённое палестинское население, живущее в условиях незаконной блокады на протяжении 16 лет и уже прошедшее через пять жестоких войн".

Тем временем в Еврокомиссии заявили, что не могут осуждать израильскую блокаду Газы, а лишь призывают Тель-Авив "соблюдать международное право" Представителя Еврокомиссии Эрика Мамера на брифинге спросили, почему в октябре 2022 года глава ЕК Урсула фон дер Ляйен квалифицировала российские удары по украинской энергетике как военные преступления, а в ситуации с Израилем этого не происходит. Мамер ответил, что заявление фон дер Ляйен было сделано "в очень специфическом контексте".

Однако предупреждения в адрес Израиля со стороны западных стран уже звучат. Госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что Израиль имеет право на самозащиту, "но важно и то, как он это право реализует".

Также администрация Байдена заявила, что "следит за ответными мерами Израиля" и призывает открыть гуманитарные коридоры из Газы. Но пока они не работают, хотя об их необходимости уже заявили разные страны.

Что касается сухопутной операции, то на это счет у аналитиков есть две версии.

По первой, такая операция в любом случае начнется в ближайшее время, но израильской армии нужно время на подготовку. По второй - Тель-Авив осознает риски наземной войны в секторе Газа с учетом боевого потенциала ХАМАС, который оказался неожиданно высоким, а также с учетом рисков вмешательства в конфликт Хезболлы и, возможно, Ирана. Поэтому пока, по данной версии, Израиль намерен продолжать массированные бомбардировки Газы и полную блокаду сектора, чтоб подорвать возможности ХАМАС к сопротивлению и вынудить капитулировать, либо, дождавшись полного истощения противника, провести молниеносную операцию по взятию Газы под контроль.

При этом сегодня появился еще один признак того, что война может выйти за нынешние пределы. Израиль нанес удары по аэропортам Сирии в Дамаске и в Алеппо. Это не первые удары Израиля по Сирии, с которой он находится в официальном состоянии войны. Но в данный момент это может означать как предупреждение не вмешиваться в конфликт - так и то, что Тель-Авив заметил некую военную активность и нанес превентивный удар. В пабликах, пишущих на ближневосточную тематику, говорят о попытке пресечь транзит военных грузов из Ирана через Сирию в Ливан "Хезболле". Также удар был нанесен за день до планировавшегося визита в Сирию главы МИД Ирана.

Что касается "Хезболлы", то сегодня снова сообщали о перестрелках на границе Израиля и Ливана, но крупных боев не было. Ранее "Хезболла" заявила, что вступит в войну, если Израиль начнет сухопутную операцию в секторе Газа.