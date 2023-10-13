Анализируем итоги 597-го дня войны в Украине - и седьмого дня войны в Израиле и секторе Газа.

Ситуация на фронте

Главный накал продолжается в районе Авдеевки Донецкой области. По данным Генштаба ВСУ, за минувшие сутки там отражено более 20 атак в районах Авдеевки, Ласточкино, Тоненького, Первомайского и Невельского.

Отметим, что Ласточкино находится на основной дороге, по которой снабжается адвеевский гарнизон. То есть, судя по данным Генштаба, россияне пытаются прорваться уже недалеко от этого села.

Украинский военный телеграм-канал Deep State, анализируя предыдущие сутки, заявляет об активных атаках к югу от Авдеевки в направлении Первомайского, однако пишет, что все атаки противника там отбиты. Более тяжелая ситуация, по данным паблика, на северном фланге, где россияне наступают в районе Красногоровки и имеют продвижение.

"Периодически враг доходит до железной дороги, но ему закрепиться не дают", - пишет паблик. Он также опровергает, что россияне заняли Авдеевский террикон, заявляя, что их там отбили (со среды российские военные блогеры утверждали, что террикон захвачен).

Со стороны российских телеграм-каналов особых изменений в ситуации не сообщается. Они, также, как и Генштаб, пишут об атаках на Тоненькое западнее Авдеевки (и южнее Ласточкино). Также они сообщают о боях в районе Бердычей на севере, куда ВСУ перебросили резервы. Украина приближение противника к этому селу не подтверждала.

То есть пока выглядит так, что россияне уперлись в украинскую оборону после подхода резервов ВСУ, но не оставляет попыток прорвать фронт и окружить Авдеевку. По крайней мере, интенсивность работы артиллерии РФ не снижается. Есть данные, что этой ночью по Авдеевке активно били фосфорными боеприпасами.

В ВСУ подтверждают, что основные обстрелы - 80% - сейчас идут под Авдеевкой, а также южнее - у Марьинки, заявил спикер пресс-центра Таврического направления Александр Штупун.

Главная угроза для украинских войск в Авдеевке - огневое поражение россиянами их линий снабжения. И чем дальше будет продвигаться армия РФ на флангах, тем сильнее эта угроза будет. Аналогичная ситуация была в начале весны под Бахмутом, который россияне взяли в полукольцо. Контратаками затем его удалось частично разомкнуть, но, к концу мая уже почти весь Бахмут был захвачен, так как до того его снабжение было постоянно под ударами.

Что касается других направлений, то Генштаб сообщает, что под Марьинкой также идут активные российские атаки, противник возобновил наступление у Победы и Новомихайловки.

Штупун добавил, что наступление на Авдеевку было ожидаемым. По его мнению, таким образом РФ хочет "подбодрить свой народ, военных".

На Купянском участке россияне также не сбавляют своих темпов. Украинские военные паблики пишут о наступлении россиян от Лимана 1-го в направлении Синьковки. Там, по данным российских телеграм-каналов, идут массированные удары по укрепрайону ВСУ.

Под Бахмутом, как пишут украинские источники, на фронте появились "вагнеровцы". При этом заявляется, что украинская армия продолжает наступление на южном фланге в районе Курсовки, Клещеевки и Андреевки.

На Ореховском участке россияне, по данным Генштаба, пытались восстановить утраченное положение в районе Работино. Также противник контратаковал у Новопрокоповки, пишет Deep State. Вели наступательные действий и украинские войска.

В России ситуацию на фронте уже трактуют как "прекращение наступления ВСУ" и "начало контрнаступление армии РФ".

Об этом заявил постпред России в ООН Небензя.

"Украинское контрнаступление закончено. Российские войска уже несколько дней как перешли к активным боевым действиям практически по всему фронту", - заявил Небензя.

Отметим, что Генштаб ВСУ и военные паблики, как писалось выше, заявляет о продолжении наступления украинской армии под Бахмутом и в районе Работино.

Новая атака на корабли РФ

Сегодня на рейде Севастополя загорелся российский военный корабль.

Сперва об этом сообщили украинские телеграм-каналы. По их оценке, дым появился на малом ракетном корабле проекта 21631 "Буян-М" - носителе "Калибров". Также в Севастополе был слышен взрыв.

Затем назначенные РФ "власти" Севастополя заявили об учениях сил противоподводно-диверсионного обеспечения.

"По информации от Черноморского флота, громкие звуки в районе Северного мола — это тренировки расчетов ППДО. Также проводятся учения по поисково-спасательному обеспечению в акватории Черного моря", - сообщил "губернатор" Михаил Развожаев.

Далее сообщают украинские СМИ со ссылкой на источники в СБУ, сообщили, что подбиты два корабля - уже упомянутый "Буян" и "Павел Державин". Удар наносился экспериментальным вооружением морских дронов "Морской малюк".

Также, как утверждается, была попытка удара по подлодке "Алроса", но ее не удалось поразить.

Отметим, что заявления о поражении "Павла Державина" Украина уже делала на днях. Но подтверждений эта информация тогда не получила.

Затем российские военные телеграм-каналы подтвердили сегодняшний украинский удар по "Павлу Державину". Сообщается, что его атаковали при выходе из Севастопольской бухты. Корабль получил повреждение винторулевой группы. Для оказания помощи был направлен буксир, который также подвергся атаке. Утверждается, что корабли остались на ходу, хоть и были повреждены. Другие российские паблики, впрочем, продолжают заявлять, что с кораблями все в порядке и дым из них шел в рамках учений.

Источники украинских СМИ в тоже время пишут, что удар был и применялось новое оружие подводных дронов. Россияне предполагают, что это были подводные дроны (обычно Украина атакует надводными катерами).

Отметим, что испытания украинского подводного дрона ВМСУ показывали еще в конце сентября. Аппарат называется "Маричка".

Ранее военные эксперты уже прогнозировали, что следующим этапом после надводных безэкипажных катеров ВСУ станут использовать еще менее заметные подводные дроны. Что может еще больше осложнить действия Черноморского флота РФ за пределами мест базирования.

В то же время, британская разведка недавно выпустила анализ, где сделала вывод, что основные боевые функции ЧФ РФ продолжает выполнять. А именно - удары "Калибрами" и патрулирование.

Война в Израиле. День седьмой

Главная новость по новому конфликту между Израилем и сектором Газа - это обращение Тель-Авива к населению палестинского анклава.

Утром армия Израиля опубликовала призыв к жителям Газы покинуть ее и переместиться на южную оконечность сектор Газа. Вооруженные силы не указывали сроков исполнения этого ультиматума - но в ООН заявили, что Тель-Авив дал на это 24 часа.

"ЦАХАЛ призывает эвакуировать всех мирных жителей города Газа из их домов на юг в целях их собственной безопасности и защиты и перебраться в район к югу от Вади Газа, как показано на карте.

Террористическая организация ХАМАС вела войну против Государства Израиль, а город Газа является местом проведения военных операций. Эвакуация необходима для вашей же безопасности.

Вы сможете вернуться в город Газа только после того, как будет сделано другое объявление, разрешающее это. Не приближайтесь к ограждению безопасности государства Израиль.

Террористы ХАМАС скрываются в городе Газа в туннелях под домами и внутри зданий, населенных невинными мирными жителями Газы.

Гражданские жители города Газа, эвакуируйтесь на юг ради своей собственной безопасности и безопасности своих семей и дистанцируйтесь от террористов ХАМАС, которые используют вас в качестве живого щита.

В последующие дни ЦАХАЛ продолжит активную деятельность в городе Газа и приложит все усилия, чтобы не причинить вред гражданскому населению", - заявили в минобороны Израиля.

То есть, Израиль заявил, что продолжит по сути равнять Газу с землей. Что, впрочем, и так было понятно - поскольку бомбардировки этой территории практически не останавливались.

Организация объединенных наций, а также ряд государств резко раскритиковали решение Тель-Авива. По их словам, вывоз миллионного населения Газы "в никуда" в столь краткие сроки грозит крупнейшей гуманитарной катастрофой.

Против высказались представитель ЕС Жозеп Боррель и особенно резко - президент Турции Реджеп Эрдоган.

Тем временем, израильские военно-воздушные силы сегодня заявили, что сбросили уже около шести тысяч бомб на сектор Газа. Эксперты ООН заявили, что такие удары "абсолютно запрещены международным правом и равносильны военному преступлению".

Поэтому, то, что Газу равняют с землей, и оттуда надо бежать, население города осознало сразу. По данным ООН, из Газы уже выехало 423 тысячи человек.

Поэтому скорее всего заявление ЦАХАЛ имело другие цели - показать ХАМАСу, что кампания бомбардировок будет продолжена. И ценой дальнейшего сопротивления для группировки станет то, что большинство населения анклава потеряют свои дома. Также, возможно, таким образом он очерчивает район будущей сухопутной наступательной операции.

И если такая позиция Тель-Авива вызывает неприятие даже в международных структурах на Западе, то несложно представить, какую реакцию она может вызвать в исламских странах, окружающих Израиль.

В Иране допустили, что "силы сопротивления" могут вмешаться в эту войну, в случае продолжения "военных преступлений и гуманитарной блокады Газы", заявил министр иностранных дел Хосейн Амир Абдоллахиан. Под силами сопротивления он, судя по всему, понимал союзную Ирану ливанскую "Хезболлу".

Он также пообещал продолжать "политическую международную и медиа-поддержку палестинского сопротивления Ираном".

Министр в этот день встретился с представителями "Хезболлы". После чего ливанская группировка тоже заявила, что готова присоединиться к ХАМАС в войне против Израиля, "когда придёт время". Перестрелки между Израилем и "Хезболлой" на границе с Ливаном, к слову, сегодня возобновились.

При этом, по словам израильских журналистов, госсекретарь США Блинкен пообещал, что США позаботятся о "Хезболле", если та откроет еще один фронт против Израиля. Однако подтверждений этой информации нет. Американцы официально заявляют, что не намерены силами своей армии вмешиваться в боевые действия.

То есть, чем жестче действует Израиль в Газе, тем выше вероятность эскалации войны еще на несколько участников, а следом за этим - еще более крупного взрыва насилия на Ближнем Востоке.