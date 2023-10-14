В субботу, 14 октября, в Украине идет 598-й день войны с Россией.

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14 октября

08:40 Сегодня утром российские войска в очередной раз ударили по Бериславу Херсонской области. Погиб человек.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

"Около 6 утра армия России ударила по городу. Попали по частному дому. Под завалами оказалась 60-летняя женщина.

К сожалению, жительница погибла. Ее травмы были несовместимы с жизнью", - написал Прокудин.

08:22 С утра был прилет в поселке Купянск-Узловой. Публикуются кадры последствий.

Губернатор Харьковской области Олег Синегубов также заявил о повреждении пятиэтажного дома, никто не пострадал.

08:05 Над Черным морем в районе Адлера и Сочи были сбиты два беспилотника, заявляет минобороны РФ.

В пабликах пишут, что в Адлере слышали несколько взрывов, а у некоторых местных жителей пропадал свет.

07:59 За прошедшие сутки произошло около 100 боевых столкновений. Всего РФ нанесла 3 ракетных и 59 авиационных ударов, совершила 54 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

Об этом сообщает Генштаб в утренней сводке.

На Купянском направлении украинские воины отразили более 20 атак врага у Синьковки, Ивановки и Кисловки Харьковской области.

На Лиманском направлении Силы обороны отразили более 5 атак врага в районе Макеевки Луганской области.

На Бахмутском направлении украинские воины продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области.

На Авдеевском направлении наши защитники отбили около 20 атак врага в районах населенных пунктов Авдеевка, Керамик, Тоненькое, Северное, Первомайское, Нетайлово Донецкой области.

На Марьинском направлении за прошедшие сутки Силы обороны успешно отбили около 15 атак врага в районах Марьинки Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия при поддержке авиации в районе Старомайорского Донецкой области.

На Запорожском направлении противник безуспешно пытался восстановить утраченное положение возле Работино Запорожской области.

Силы обороны Украины продолжают наступательную операцию на Мелитопольском направлении, наносят оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага.

В течение суток авиация Сил обороны нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и моста противника. Также нашими защитниками был уничтожен российский истребитель Су-25 и БПЛА оперативно-тактического уровня "Орлан-10".

Подразделения ракетных войск поразили пункт управления, район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, боеприпасов и станцию ​​РЭБ противника.