Арабо-израильский конфликт - один из самых долгоиграющих, который перешел из ХХ века в XXI и сейчас в очередной раз обострился. Каждая из сторон доказывает свою правоту и говорит, что Палестина - это ее земля и именно она имеют на нее право.

Если говорить о том, кто раньше появился на земле Палестины – евреи или арабы, – ответ будет очевидным. Евреи там появились гораздо раньше арабов. Иерусалим для евреев - священный город, а Палестина - Земля обетованная.

Однако у арабов своя логика: когда в 634 году они завоевали Палестину, евреев на этой земле почти не осталось. До того их в течение столетий здесь истребляли и изгоняли сначала Римская империя, а потом ее наследница Византия. У которой арабы и отвоевали эту территорию.

Молодой арабский народ в те годы только формировал свой ментальный код (исламский календарь начинается с христианского 622 года), и Палестина вошла в него как Священная земля, символ которой – мечеть Аль-Акса, третья по значению в исламе после храмов в Мекке и Медине. И находится эта мечеть по соседству с известным символом евреев – Стеной плача.

634 год можно считать годом начала совместного проживания арабов и евреев, но не началом их вражды. За 12 веков Палестина пережила множество перемен – от Арабского халифата до Османской империи, но отношения двух народов оставались если не хорошими, то вполне терпимыми. Безусловно, евреи имели ограниченные права в мусульманских государствах, но в них им жилось лучше, чем евреям в средневековой Европе, где они подвергались куда более жестким гонениям. Например, в 1492 году евреев изгнали из Испании и значительная часть из них переселилась именно в мусульманские страны.

Убийство российского императора дало старт современному переселению в Палестину

С чего начинался Израиль

В израильской истории начало новой эпохи отсчитывают с 1881 года, когда произошла первая относительно большая волна иммигрантов в Палестину, позже получившая название "Первая алия". Однако эта волна стала следствием серии погромов на территориях нынешних Украины и Молдовы, вызванных слухами о причастности евреев к убийству российского императора Александра II. И хотя переселенцев вела идея о Земле обетованной, вопрос о создании ими государства даже не поднимался. Так что Первая алия – это скорее продолжение истории переселений евреев, имевших место в Средние века, а не начало новой.

Ситуация начала меняться лишь в 1890-е, когда идеолог возрождения Израиля Теодор Герцль опубликовал книгу "Еврейское государство" и основал Всемирный еврейский конгресс. И Вторая алия (1904-1914), старт которой дал Кишиневский погром 1903-го, несла зародыш этой идеи. Правда, только зародыш: основной эмигрантский поток Второй алии направился в Америку.

Уже в те годы Герцль пытался вести переговоры (неудачные) с турецким султаном Абдул-Хамидом II об образовании еврейской автономии в Палестине, а Британия всерьез предложила евреям создать свое государство Уганда на территории нынешней Кении.

Проект "Уганда" оказался неудачным (его сначала принял, но потом отверг Всемирный еврейский конгресс), однако он продемонстрировал, что еврейский вопрос вошел в международную повестку дня. И это дало свои плоды во время Первой мировой войны.

То была особенная война, в которой великие державы стали массово использовать друг против друга национальный вопрос: Австро-Венгрия, Германия и Россия – каждая по-своему – предлагали независимость полякам, все страны Антанты – независимость чехам и словакам, Германия – независимость финнам. Всё это делалось, чтобы расшатать тыл противников и заполучить угнетенные нации в союзники. Так появились Польский легион в составе австро-венгерской армии и Чехословацкий корпус - в российской.

Та же история произошла и с палестинскими евреями Османской империи: в 1915-м в составе Британской армии появилось подразделение под названием "Сионский корпус погонщиков" (оставшееся в истории также как Еврейский легион), и Лондон в итоге решил разыграть эту карту против Стамбула.

2 ноября 1917 года – в дни, когда Петроград жил ожиданием большевистского переворота, – секретарь иностранных дел Великобритании Артур Бальфур издал документ, получивший впоследствии название "Декларация Бальфура". В письме, адресованном лорду Лайонелу Ротшильду, говорилось: "Правительство Его Величества с одобрением рассматривает вопрос о создании в Палестине национального очага для еврейского народа и приложит все усилия для содействия достижению этой цели; при этом ясно подразумевается, что не должно производиться никаких действий, которые могли бы нарушить гражданские и религиозные права существующих нееврейских общин в Палестине или же права и политический статус, которыми пользуются евреи в любой другой стране. Я был бы весьма признателен Вам, если бы Вы довели эту Декларацию до сведения Сионистской федерации".

Позже историки выскажут много причин, по которым Лондон решился на эту декларацию, и все они имели локальные цели, связанные с войной. Начиная с того, что именно в октябре-декабре 1917 года британская армия вела сражение за Палестину с Османской империей – и нуждалась как в дополнительных союзниках для себя, так и в дополнительных проблемах для противника. Ну и, наконец, самое банальное: Лондон хотел получить Палестину под свое управление после войны, и Декларация Бальфура стала заявкой на будущее (кстати, арабы тоже помогали британцам в Первой мировой, и перед ними у Лондона также имелись обязательства).

Как бы то ни было, для евреев этот документ имел другое значение: он стал первым официальным признанием того, что власти государства, владеющего Палестиной, готовы строить в нем еврейское государство. И хотя Бальфур лишь очень расплывчато написал о "национальном очаге", все понимали, о чем идет речь. После 2 ноября 1917 года действительно началась новая эпоха.

Декларация Бальфура: первое признание права евреев на государство

Третья алия и первая война

В 1918 году Британская империя полностью взяла под контроль Палестину. В том же году началась Третья алия – и первая под обещание создания государства.

Правда, нельзя сказать, что новые иммигранты уезжали на Землю обетованную от хорошей жизни: в первые годы после Первой мировой Восточная и Центральная Европа с ее революциями, разрухой, локальными войнами и погромами представляла собой далеко не лучшее место для жизни. Скорее именно этот фактор имел решающее значение, а Декларация стала сопутствующим: евреи не в первый раз эмигрировали, но в первый раз могли ехать туда, где их, как казалось, ждут.

Но перемены осознали не только они. Когда вечное правление турецкого султана сменилось временным мандатом Британии, арабская элита Палестины поняла, что всё идет к независимости и что именно сейчас решается вопрос о том, кто будет править этой землей. Да, Британия дала обещание насчет еврейского "национального очага", но почти 90% населения региона – это арабы, и число может решить всё.

4 апреля 1920 года в Иерусалиме шел праздник пророка Мусы (Моисея), но муфтий Амин аль-Хусейни и будущий мэр города Ариф аль-Ариф сумели разбудить в праздничной толпе антисемитские настроения. Это оказалось несложно, поскольку среди арабов уже крепло недовольство тем, что евреи-переселенцы скупают земли на деньги организации "Джойнт" и других благотворителей, после чего дают работать на ней только своим соплеменникам. Подобные настроения плюс подстрекательство упомянутых политика и муфтия привело к тому, что толпа двинулась к еврейскому кварталу. Арабская полиция закрыла на это глаза.

Погромы продолжались четыре дня. Пятеро погибших и почти 200 раненых евреев, разграбленные дома и сожженные синагоги – результат этого первого в истории арабо-израильского конфликта. Потом британцы ввели войска и при наведении порядка убили четырех ранили 53 арабов. Но четыре дня беспредела стали для евреев хорошим уроком: те из них, кто прибыл из украинских городов и местечек, уже имели подобный опыт, и по их предложению в июне 1920 года конференция рабочей партии "Ахдут ха-Авода" приняла резолюцию по обеспечению безопасности еврейского населения. Позже, выполняя эту резолюцию, молодежь создала подпольную организацию самообороны "Хагана" ("Защита"). Спустя четверть века она станет костяком израильской армии.

Отряд Хаганы в арабской деревне Яцур, 1930-е гг.

Четвертая алия, второй конфликт

Реакция Британии на первый арабо-израильский конфликт оказалась неожиданной – и одновременно предсказуемой. Ведь одно дело раздавать обещания, пока территория находится под контролем противника, и другое – реализовывать их, когда территорию уже контролируешь ты.

В Лондоне после конфликта 1920 года поняли, что выполнение Декларации Бальфура чревато проблемами с арабским населением не только в Палестине, но и в других землях Ближнего Востока, которые империя взяла под контроль (Месопотамия и мелкие княжества Персидского залива). Поэтому в начале 1921 года Британия приняла решение, которое повергло в шок еврейское движение.

Здесь нужно сделать шаг назад и сказать о том, что в 1920-м Палестина – это вовсе не нынешняя узкая полоса вдоль побережья Средиземного моря; тогда она включала нынешние Израиль, Палестину, Иорданию и даже часть Саудовской Аравии. И вот год спустя, верный своему принципу "разделяй и властвуй", Лондон принял решение разделить свою будущую подмандатную территорию на две, отделив от Палестины территории за рекой Иордан (а это три четверти ее площади!) и назвав их собственно Трансиорданией.

Формально это решение оформили только в 1923-м, поскольку Британия ждала мандата от Лиги наций (который получила в 1922-м), но уже задолго до этого состоялось решение, по которому будущее вассальное государство становилось королевством во главе с Абдаллой из Хашимитской династии (тогда же младший брат Абдаллы Фейсал получил во владение Ирак). Кстати, крутил все эти интриги на Ближнем Востоке министр по делам колоний Уинстон Черчилль.

И арабская династия во главе большей части Палестины – это только часть плана будущего легендарного премьера. Согласно другой его части, евреям запретили селиться в Трансиордании. А согласно третьей Лондон установил квоту на въезд иудейского населения в Палестину.

Разделение Палестины в 1923-м

Квота не имела постоянной величины и менялась в зависимости от зигзагов британской политики. В середине 1920-х годов она вошла в конфликт с политикой США (шла борьба за мировое влияние), и, чтобы ослабить влияние американских евреев на палестинских, Лондон увеличил квоты. И очень вовремя, поскольку рост антисемитизма в Польше и Венгрии (в последней, впрочем, рос не столько антисемитизм, сколько принудительная мадьяризация всех меньшинств) привел к новой волне миграции – Четвертой алии, начавшейся в 1924-м и закончившейся в 1929-м.

Закончившейся вынужденно. В 1928-м из-за значительного увеличения количества иудеев, посещающих Стену плача Иерусалима, возле нее сделали перегородку для мужского и женского отделений. Между тем существовало соглашение насчет того, что никто ничего на Храмовой горе не строит, и арабы потребовали убрать незаконный объект, который, по их утверждению, затруднял доступ к мечети Аль-Акса. Британские власти поддержали арабов и снесли перегородку силами полицейских, но это привело к демонстрациям со стороны радикальных иудеев и контрдемонстрациям со стороны радикалов противоположной стороны.

В пятницу 23 августа 1929 года на Храмовой горе всё тот же (что и в 1920-м) муфтий Иерусалима Амин аль-Хусейни прочитал перед толпой мусульман молитву, направленную против евреев, и сагитированные верующие пошли с ножами и пиками в еврейский квартал. Погибли 19 евреев.

В следующие дни погромы произошли не только в Иерусалиме, но и в Хевроне, Цхате и Газе. Лишь в Тель-Авиве и Хайфе усилиями "Хаганы" атаки погромщиков удалось отбить, в результате столкновений погибли 133 еврея и 116 арабов.

Британская комиссия по расследованию второго арабо-еврейского конфликта спустя год опубликовала отчет с пятью рекомендациями, четыре из которых оказались… антиеврейскими: ограничить еврейскую иммиграцию, прекратить практику покупки арабской земли евреями, создать палестинский законодательный орган с арабским большинством, ограничить полномочия сионистской организации.

Такое несправедливое, по мнению евреев, отношение к ним привело к расколу в "Хагане": из нее выделилась радикальная организация "Иргун", объявившая врагами не только арабов, но и британцев.

Пятая алия, третий конфликт

Иногда Пятую алию отсчитывают от осени 1929 года, то есть от начала Великой депрессии, забывая, что во время работы британской комиссии по расследованию августовских погромов и в первый год после ее отчета иммиграция фактически свелась на нет. Однако вскоре в Германии к власти пришел Адольф Гитлер, и евреи стали второй после самих немцев нацией, для которой "национал-социалистическая революция" перевернула мир.

Сейчас мало вспоминают, но гитлеровский антисемитизм в 1930-е годы составлял лишь часть общей тревожной для евреев тенденции в Европе: гонения на евреев через общественные организации, подконтрольные власти, усиливались в Польше, в Румынии в 1937-м к власти пришло откровенно антисемитское правительство поэта и поклонника нацизма Октавиана Гоги (когда в мае 1938-го он умер, на гробу изобразили свастику), принявшее ряд соответствующих законов, наконец, спустя год расовые законы установила Италия.

Миграция в Палестину снова стала не просто стремлением евреев обрести историческую родину, но и насущной необходимостью, однако Лондон установил минимальные (по сравнению с двадцатыми годами) квоты и не собирался их менять. Ответом стала "Алия Бет" – нелегальное переселение в Палестину тех, кто бежал от растущего антисемитизма Европы.

Ответом на этот ответ стало требование британским властям, выдвинутое 25 ноября 1935 года пятью арабскими партиями, состоявшее из трех пунктов: прекращение еврейской иммиграции, запрет на продажу земель евреям и установление демократического правительства. Лондон фактически отказался, и в апреле 1936-го арабы начали всеобщую забастовку, переросшую в восстание, которым руководил Верховный арабский комитет во главе со всё тем же Амином аль-Хусейни.

Восстание длилось три года, то затухая, то разгораясь вновь. Его жертвами преимущественно становились евреи, но теперь восставшие оказывали сопротивление и британским войскам, причем оружием арабов снабжала Италия, стремившаяся установить свою гегемонию над Средиземным морем.

В 1937-м комиссия под руководством министра по делам Индии лорда Уильяма Пиля предложила компромиссный вариант, чтобы примирить все стороны; именно тогда впервые прозвучала идея разделить Палестину, отдав евреям северную часть (Галилею) и часть морского побережья, включающую Тель-Авив, – всего 20% палестинской территории. Арабы отказались – и восстание вспыхнуло с новой силой.

В ответ британцы объявили вне закона все арабские организации и их лидеров, включая Амина аль-Хусейни. С того момента боевые действия шли хаотично вплоть до 1939-го, когда имперские войска при помощи отрядов "Хаганы" окончательно подавили сопротивление арабов и разоружили их.

В том же году британцы объявили Амина аль-Хусейни вне закона, тот уехал в Италию, а потом в Германию и стал сторонником Гитлера.

Он помогал нацистам создавать мусульманские части. В частности, из боснийцев. После войны Югославия потребовала суда над муфтием, назвав его военным преступником. Но за него заступилась Лига арабских государств.

Амин аль-Хусейни на приеме у Гитлера. 1941 год

Амин аль-Хусейни приветствует дивизию СС "Ханджар", составленную им из боснийских мусульман

Предложение комиссии Пиля. 1937

Британия побеждает и сдается

Еще до полного подавления арабского восстания, 17 мая 1939 года, Лондон опубликовал "Белую книгу" – отчет министра колоний Великобритании Малькольма Макдональда, в котором объявлялся план решения палестинского вопроса. Согласно этому плану, еврейская иммиграция в первый год ограничивалась 25 тысячами, а потом в течение пяти лет еще по 10 тысяч, после чего вообще прекращалась, при этом 95% палестинской земли становились недоступными для продажи евреям. Через 10 лет после опубликования "Белой книги" предполагалось создать единое арабо-еврейское государство, в которым первые, естественно, оказывались в большинстве.

Из-за вспыхнувшей вскоре Второй мировой проект остался невыполненным, однако расколол еврейскую колонию в Палестине: большинство во главе с будущим премьером Давидом Бен-Гурионом считало, что несмотря ни на что нужно поддерживать британцев и этим заслужить собственное государство, меньшинство – радикальный "Иргун" (возглавлявшийся сначала выходцем из Одессы Владимиром Жаботинским, а спустя три года после его смерти – будущим премьером Менахемом Бегином, уроженцем Бреста) – решило вести борьбу против британцев, используя в том числе террористические методы.

Наконец, было и ультрарадикальное крыло "Иргуна" – "Лехи" (первый руководитель Авраам Штерн убит британскими военными 12 февраля 1942 года, после чего организацию возглавил еще один выходец из белорусского местечка – будущий премьер Ицхак Шамир).

Атаки на британские воинские части, минирование полицейских автомобилей, ограбление банков, убийство британского министра по делам Ближнего Востока Уолтера Гиннесса – всем этим занимались организации Бегина и Шамира.

Самый известный теракт, организованный лично Бегином, произошел уже после войны: 22 июля 1946 года в Иерусалиме взорвалось здание гостиницы "Царь Давид", служившей штаб-квартирой британской армии. Погиб 91 человек, ранены около 250. Среди погибших более половины (48) – арабы.

Взрыв стал последней каплей для Лондона: поняв, что от мандата исчезнувшей Лиги наций империя не имеет ничего, кроме головной боли, лейбористское правительство Клемента Эттли передало свои права на Палестину новой структуре – Организации Объединенных Наций.

Зачем Сталин помог создать Израиль?

История принятия решения Генассамблеи ООН о разделении Палестины сложна и заслуживает отдельного описания. Вкратце же можно сказать, что решение состоялось 33 голосами против 13, но столь убедительный перевес на самом деле случился в силу целого ряда сопутствующих обстоятельств.

Хотя в ООН на тот момент числилось 47 государств, значение имела позиция лишь трех: Великобритании, СССР и США. Но британцы, освободившись от мандата, откровенно встали на сторону арабов, Штаты колебались (президент Гарри Трумэн поддерживал создание Израиля, но госсекретарь Джордж Маршалл выступал категорически против), поэтому все решила позиция Москвы.

Иосиф Сталин дал добро – и план разделения Палестины получил голоса Советского Союза, Украины, Беларуси, Польши и Чехословакии. Трумэн тоже настоял на своем, и позиция Вашингтона повлияла на многих. Результаты голосования оказались унизительными для Лондона: в то время как сама Великобритания воздержалась, ее доминионы – Канада, Южно-Африканский Союз, Австралия и Новая Зеландия – проголосовали за, показав, что отныне ориентируются не на метрополию, а на Америку. А вот Индия, наоборот, проголосовала против, потому что боролась против собственного разделения.

По поводу этого голосования и сейчас много спорят историки, которые пытаются объяснить мотивы Сталина при поддержке Израиля. Самая ходовая версия: Москва хотела создать на Ближнем Востоке еще одно социалистическое государство (в котором даже колхозы не надо насаждать – уже есть кибуцы), но просчиталась. Есть и конспирологическая версия о том, что Сталин создал Израиль, зная, что тот станет проамериканским, и таким образом обеспечил себе в союзники арабов.

Согласно третьей версии, Москва пыталась столкнуть Вашингтон с Лондоном и, играя на их противоречиях, решать вопросы не только на Ближнем Востоке (этот план не удался потому, что Британская империя с катастрофической скоростью катилась к своему концу и, теряя влияние, согласилась на роль фактического сателлита США).

Если посмотреть на итоговое решение палестинского вопроса, принятое 29 ноября 1947 года, то становится ясно: столкновение арабов и евреев, а также стоящих за ними сил станет неизбежным. Карту с границами двух государств нарисовала комиссия под руководством австралийского судьи Герберта Эватта: она максимально старалась учесть этнический состав территорий, но то, что получилось в итоге, выглядело ужасно. Три еврейских анклава, соединяющиеся узкими полосками земли, и три арабских, вовсе рассоединенных, – всё это создавало неизбежный конфликт, как минимум, за контроль над этими "мостами". К тому же, при всей скрупулезности работы комиссии, 500 тысяч арабов всё равно оставались на еврейских территориях – и это при том, что количество евреев на тот момент составляло лишь 650 тысяч. Наконец, согласно плану, Иерусалим получал особый статус – нечто вроде вольного города Данцига межвоенных времен, только внутри арабского анклава и без какой-либо военной миссии ООН, что фактически отдавало его в руки арабов.

План ООН по разделу Палестины. 1947



Даже несмотря на всё это, Еврейское агентство – фактический прообраз правительства Израиля – поддержало решение, которое впервые признавало независимость их государства. Верховный орган арабов-палестинцев – Высший арабский совет – и Лига арабских государств выступили категорически против.

"Палестина будет охвачена огнем и кровью, если евреи получат хоть какую-нибудь ее часть", – заявил лидер Высшего арабского совета Джамал аль-Хусейни.

Независимость: первая арабо-израильская

Начало реализации плана ООН совпадало с датой формального окончания действия британского мандата – в ночь с 14 на 15 мая 1948 года, но никто этого дня дожидаться не стал: первая арабо-израильская война началась сразу после принятия решения Генассамблеи.

На первом ее этапе (ноябрь 1947 – апрель 1948) сражения происходили между сравнительно небольшими отрядами "Хаганы", "Иргуна" и "Лехи" (всего около 16 тысяч), с одной стороны, и еще меньшей добровольческой Армии Джихада с другой (10 тысяч плюс на севере сирийские наемники – нечто вроде современной ЧВК). Бои шли по всей стране с переменным успехом до апреля, когда еврейские отряды получили значительное пополнение в результате проведенной мобилизации; они перешли в наступление и захватили ряд городов, включая Хайфу с ее большим арабским населением.

Ситуация явно двигалась к победе евреев, но подошло время Рубикона. 14 мая Давид Бен-Гурион провозгласил Декларацию независимости Израиля, в которой обещал уважение прав нацменьшинств. На следующий день Лига арабских государств приняла свою декларацию, в которой говорилось, что цель этих государств – создание единой Палестины, в которой гарантируются права нацменьшинств. В принципе, многие новорожденные страны в момент своего создания делают реверансы в адрес других народов, оказавшихся на их территории, и потом забывают о своих обещаниях, но в данном случае изначально никто не верил в правдивость обеих деклараций.

Когда ЛАГ оглашала свое заявление, войска ее стран-участниц уже вошли в Палестину с разных сторон. С севера – небольшой отряд вооруженных сил Ливана (он участвовал формально), сирийская "ЧВК" и иракские подразделения, с востока – "Арабский легион" из Иордании, с юга – регулярная армия Египта.

Хотя количество государств, объявивших о своем участии в палестинской операции, впечатляло (кроме перечисленных, еще и Саудовская Аравия, Йемен и Судан, пославшие добровольцев), общее количество задействованных войск оказалось не так уж и велико – 40-50 тысяч против 35-45 тысяч только что образованной армии Израиля. Проблема арабов состояла в отсутствии координации и желания координировать действия, поскольку, оказавшись на одной стороне в войне, реальными союзниками они не являлись.

Тем не менее майское наступление арабской коалиции имело значительный успех на двух фронтах: на юге, где Египет выставил самый большой среди союзников контингент, а силы израильской армии оказались наименьшими, и на востоке, где действовал обученный британцами "Арабский легион". Первым удалось, наступая вдоль моря, приблизиться на расстояние 35 км к Тель-Авиву, вторым – взять под контроль почти всю территорию на Западном берегу Иордана, предназначенную для арабского государства, захватить старую часть Иерусалима и окружить новые районы города.

Почему на этом этапе армиям стран ЛАГ удалось добиться таких успехов? Всё просто: их войска имели если не современное, то, по крайней мере, соответствующее регулярным подразделениям вооружение, в то время как армия Израиля оказалась вооружена преимущественно самодельными автоматами.

Еще в начале 1948-го Еврейское агентство послало за рубеж гонцов, чтобы закупить оружие и боевую технику, однако не тут-то было: продавать никто не хотел. Даже Штаты, вроде бы поддержавшие создание Израиля, объявили эмбарго на продажу военных грузов для Ближнего Востока.

В такой практически безнадёжной ситуацией Израиль спасла поддержка Сталина. Он дал отмашку наладить поставки оружия через Чехословакию, к тому времени уже подконтрольной Москве.

Советское оружие стало для Израиля единственным шансом на выживание. Вот только Еврейское агентство, закупив, никак не могло ввезти его: до 15 мая порты контролировали британцы, а после 15 мая началась война, и груз застрял за рубежом.

Но тут случилось чудо: присланный ООН шведский дипломат Фольке Бернадот смог договориться с обеими сторонами о перемирии. Почему на него согласились арабы, объяснить сложно, но факт остается фактом: 11 июня в Палестине на один месяц прекратились боевые действия.

Так закончился второй этап войны, третий же станет чередой сплошных побед израильской армии. Воспользовавшись мирной паузой, Тель-Авив ввез советское стрелковое оружие, артиллерию и технику, а также купленные у тех же чехов самолеты "Мессершмитт" и 4000 добровольцев из других стран, что привело к коренному перелому в войне: 9 июля армия Израиля – ЦАХАЛ – начала наступление сразу на нескольких фронтах и на всех имела успех, поэтому объявленному через 10 дней перемирию уже больше обрадовались арабские союзники.

Но и новую паузу лучше использовали израильтяне: будучи государством, они уже легально закупали вооружение у Чехословакии и легально ввозили его. За время перемирия страны ЛАГ тоже увеличили свои воинские контингенты (особенно Ирак), которые в сумме составили до 60 тысяч человек, но ЦАХАЛ к осени благодаря мобилизации уже насчитывал около 100 тысяч, причем теперь с серьезным вооружением.

После возобновления боевых действий 15 октября союзники стали откатываться по всем фронтам, причем сирийских и ливанских добровольцев, объединившихся в Арабскую освободительную армию, израильтяне разгромили уже на территории Ливана; преследуя египетскую армию, ЦАХАЛ оказался и на территории этого государства.

К концу 1948 года сражения фактически прекратились, а с конца зимы 1949-го союзники стали один за другим выбывать из коалиции, заключая мирные соглашения с Израилем. Первым 24 февраля "пал" Египет, за ним – Ливан (23 марта), Трансиордания (3 апреля) и Сирия (20 июля). Ирак свой договор так и не заключил, но воевать, не имея границы с еврейским государством, он всё равно не мог.

Что же получилось в итоге? Израиль отвоевал всю территорию, предназначенную для еврейского государства, и захватил половину того, что предназначалось для арабского. Оставшиеся земли ушли под контроль противников: Египет захватил небольшой кусочек на побережье, известный как сектор Газа, Трансиордания – немаленькую территорию, которую позже все стали называть "Западным берегом реки Иордан", включающую и Восточный Иерусалим.

Вскоре Амман официально включил эти земли в состав своего государства и, поскольку теперь оно располагалось не только за Иорданом, то сама страна из Трансиордании превратилась в Иорданию.

Водружение самодельного флага Израиля в Эйлате, ознаменовавшее окончание войны

Суэцкий кризис: вторая арабо-израильская

Хотя арабский мир (кроме Иордании) остался недоволен итогами войны, в 1950-х в нем больше не находилось желающих вновь начать войну с Израилем.

Но сама эта война пробудила арабский национализм, выплеснув его за пределы территорий, где велись боевые действия.

Первой жертвой национализма оказался египетский король Фарук I, которого в 1952 году свергла организация "Свободные офицеры". Президентом Египта избрали генерала Мохаммеда Нагиба, однако уже в 1954-м соратники сместили его и посадили под домашний арест, который продолжался 19 лет. Новым лидером страны стал полковник Гамаль Абдель Насер.

Уже в 1955-м он получит известность в мире, приведя свою страну в Движение неприсоединения, а еще спустя год вообще станет самым известным человеком планеты, объявив о национализации принадлежавшего Франции и Великобритании Суэцкого канала. Но национализация – это еще не всё: Насер объявил, что через Суэцкий канал могут ходить суда с товарами для всех стран, кроме "сионистского образования". То есть кроме Израиля.

Правда, еврейское государство получало грузы – и прежде всего 95% необходимой нефти – не через Суэцкий канал, а через Тиранский пролив, ведущий из Красного моря в залив Акаба (это восточнее Синайского полуострова) мимо Шарм-аль-Шейха, но Насер закрыл для Израиля и его.

Оказавшиеся перед угрозой экономического коллапса Тель-Авив и Париж с Лондоном очутились в одной упряжке и решили действовать сообща. 22 октября 1956 года во французском Севре состоялась секретная встреча, в которой участвовали: с израильской стороны – премьер-министр Бен-Гурион, начальник генштаба Моше Даян и генеральный директор министерства обороны Шимон Перес; с французской стороны – министр обороны Морис Буржес-Монури, министр иностранных дел Кристиан Пино и начальник генштаба Морис Шалль; с британской стороны – секретарь по иностранным делам Селвин Ллойд и его помощник сэр Патрик Дин.

Получив, наконец, мощных союзников, лидеры Израиля предложили план глобального передела Ближнего Востока, при котором Тель-Авив получал куски Египта, Иордании и Ливана, однако Лондон и Париж заявили, что готовы договариваться только о том, ради чего собрались. В итоге появился план, согласно которому Израиль захватывает Синайский полуостров, а Великобритания и Франция обеспечивают ему защиту от египетской ПВО и прикрытие от любых "наездов" ООН с помощью вето.

29 октября началась операция "Кадеш", в ходе которой израильские войска атаковали египтян на Синайском полуострове. Наступление оказалось неожиданным, и ЦАХАЛ за четыре дня вышел к каналу по всей его протяженности. Тем временем Лондон и Париж заблокировали антиизраильскую резолюцию ООН и предложили собственный план – отвод войск обеих сторон от канала на 30 км, – от которого отказался Египет.

Одновременно Великобритания и Франция, с 31 октября бомбардировавшие территорию Египта, вели подготовку к собственной сухопутной операции. Началась она 5 ноября с высадки десанта на аэродроме Эль-Гамиль в районе Порт-Саида и в течение двух дней привела к взятию главного города Суэцкого канала. Израиль же 5 ноября захватил Шарм-аль-Шейх и завершил взятие под контроль всего Синайского полуострова.

Победа антиегипетской коалиции казалась неизбежной. 6 ноября Египет запросил перемирие, и в тот же день оно вступило в силу. 7 ноября премьер Бен-Гурион заявил в Кнессете, что "остров Йотват (остров Тиран на юге Синая) вновь стал частью Третьего Израильского царства" и что границы 1949 года более недействительны.

Однако всё только начиналось. Сначала США, а потом и Советский Союз потребовали прекратить операцию. 2 ноября Генассамблея ООН благодаря такому неожиданному союзу приняла жесткую резолюцию против Британии, Франции и Израиля с требованием отвести все войска за границы 1949 года.

Почему на стороне Египта оказалась Москва, понятно, но позиция Вашингтона и сейчас выглядит загадочно. Самая распространенная версия: Штаты хотели полного ослабления влияния двух бывших колониальных империй, которые еще витали в ореоле былого величия; выступление на стороне Каира позволяло устранить влияние Лондона и Парижа в этом регионе и давало шанс установить свое. А заодно и укрепить отношения с арбами, не дав Советскому Союзу превратить их в своих однозначных союзников.

Вашингтон не просто декларировал – он надавил на Лондон и Париж в МВФ, где, в отличие от ООН, равенства нет. С другой стороны, Москва угрожала послать флот на защиту Египта (и в Вашингтоне считали, что это не просто угроза). Наконец, Саудовская Аравия объявила эмбарго на поставку нефти во Францию и Великобританию, и Штаты отказались компенсировать ее дефицит.

Совместное давление привело к тому, что антиегипетская коалиция согласилась вывести войска. 22 декабря последние солдаты британо-французского контингента покинули оккупированную территорию; в марте 1957-го ушла израильская армия, причем не только с Синайского полуострова, но и из сектора Газа. Более того, на границе 1949 года между Израилем и Египтом ООН разместила свои "голубые каски", что сделало продолжение конфликта чреватым изоляцией.

Операция обернулась для коалиции полным провалом, а премьеру Британии Энтони Идена даже стоила отставки. Однако Тель-Авив пострадал меньше всех: хотя из Синая и Газы пришлось уйти, по новому соглашению Насер снял все запреты на грузы для Израиля. Так что хотя бы первоначальной цели израильтяне всё-таки добились.

Карта боевых действий в Синайской компании

Шестидневная война: третья арабо-израильская

После марта 1957 года на Ближнем Востоке установилось десятилетие мира – как потом выяснилось, самый длинный период без войн и конфликтов за всю современную историю региона. Всё это время между Египтом и Израилем стояли войска ООН, оказавшиеся хорошим предохранителем от конфликтов.

Но за десятилетие изменилось многое. Герой Суэцкого кризиса Насер превратился в признанного лидера арабского мира, даже его страна поменяла имя: в 1958-м Египет объединился с Сирией, и новое государство назвалось Объединенной Арабской Республикой – с перспективой на расширение; расшириться не получилось, больше того, Сирия в 1961-м вышла из ОАР, но название осталось.

За то же десятилетие Насер стал лучшим другом Советского Союза, получив за эту дружбу Асуанскую плотину и горы оружия.

Лидер СССР Хрущев вручает золотые звезды Героя Советского Союза президенту Египта Насеру (справа) и фельдмаршалу Амеру. 1964

Параллельно в 1965-м родилась Организация освобождения Палестины, и ее военизированное крыло – ФАТХ – начало операции против Израиля, действуя там, где нет "голубых касок" – то есть с территорий Иордании и, прежде всего, Сирии.

Обстановка стала резко накаляться, и 12 мая мая агентство United Press International (UPI) опубликовало сообщение: "Высокопоставленный израильский источник заявил, что Израиль предпримет ограниченную военную операцию с целью свергнуть дамасский военный режим, если сирийские террористы продолжат рейды с целью саботажа на территорию Израиля. Это будет решительный удар против сирийского правительства".

На следующий день Насер получил аналогичную информацию от советской делегации и решил, что время пришло. 14 мая он объявил мобилизацию и спустя сутки начал выдвижение войск к границе на Синайский полуостров. 16 мая мобилизацию объявил Израиль; на следующий день египтяне предложили войскам ООН эвакуироваться из Шарм-аль-Шейха, а генсек Объединенных наций У Тан принял решение вообще вывести их из региона. Предохранитель исчез.

Кризис тем временем нарастал как снежный ком: 17 мая мобилизацию начала Иордания, 18-го – Кувейт. К этому следует добавить, что Сирия держала свои войска отмобилизованными еще с начала мая.

21 мая Каир объявил всеобщую мобилизацию, а 22-го Насер объявил о блокаде Тиранского пролива, закрыв практически все поставки нефти в Израиль. 23-го Саудовская Аравия заявила о готовности выступить на стороне арабов, 28-го мобилизацию объявил Судан, 29-го Алжир послал войска в Египет для участия в операции против Израиля, 31-го Ирак с той же целью отправил войска в Иорданию.

Арабская коалиция рвалась в бой, но возникла проблема: 25 мая военный министр ОАР Шамс эд-Дин Бадран вылетел в Москву за санкцией на наступление, однако советский премьер Косыгин не дал одобрения на "превентивную атаку против Израиля".

Каир очутился на распутье: с одной стороны, маховик войны уже запущен, Насер объявил о необходимости "сбросить евреев в море", с другой – он не может начать войну, не испортив отношения с Советским Союзом; поэтому нужен план, по которому конфликт должен начаться не на границе ОАР с Израилем, а в другом месте.

Составить этот план Каир и его союзники не успели: 5 июня войну начал Израиль. ЦАХАЛ начал боевые действия с массированного удара по аэродромам противников и в течение одних суток уничтожил авиацию ОАР, Сирии и Иордании, параллельно также разбомбив дворец иорданского короля Хусейна.

В тот же день одноглазый министр обороны Израиля Моше Даян дал старт сухопутной операции, которую стало проводить гораздо легче в условиях полного господства в воздухе. Спустя сутки ЦАХАЛ захватил Газу, 7 июня – Иерусалим и Шарм-аль-Шейх, 8-го – весь Синайский полуостров. По сути, война на египетском и иорданском фронтах шла всего четыре дня, и стала шестидневной только потому, что сирийская армия сопротивлялась на Голанских высотах дольше всех; однако 10 июня сдалась и она.

Перемирие на иорданском фронте началось 7 июня, на египетском – 9-го, на сирийском – 10-го.

На дипломатическом фронте ситуация для Израиля была хуже. Так как именно он формально начал войну, то стал восприниматься многими как ее инициатор.

В итоге ООН потребовала вывода израильский войск с захваченных в ходе войны территорий, но Тель-Авив отказался. 10 июня Болгария, Венгрия, Польша, СССР, Чехословакия и Югославия разорвали дипотношения с Израилем.

С тех пор ООН приняла целую серию резолюций с требованием освобождения арабских земель Палестины. Именно на эти резолюции и по сей день опираются палестинцы и арабские страны, требуя создать Палестинское государство по границам, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Но Израиль все эти требования игнорировал и игнорирует.

В 1967 году под его контролем оказалась территория, которую раньше нельзя было и представить: вся Палестина в границах 1947 года, Синайский полуостров, Голанские высоты, а главное – весь Иерусалим. Фото израильских солдат у Стены Плача (кстати, сами израильтяне называют ее просто Западной стеной) оказалось главным символом Шестидневной войны.

Территории, захваченные Израилем в Шестидневной войне

Истощение и Судный день

Обычно в краткой истории арабо-израильских войн после Шестидневной войны сразу упоминают Войну судного дня, забывая менее известную Войну на истощение, которая фактически началась уже в июле 1967-го и длилась до 7 августа 1970-го, когда ОАР и Израиль подписали очередное перемирие.

Этот период не был периодом сплошных боевых действий – речь шла о серии регулярных операций, проводившихся обеими сторонами. Сюда вошли потопление израильского эсминца "Эйлат" (21 октября 1967) и ответный удар по египетским нефтеперерабатывающим заводам в районе города Суэц, в 1968-м – израильская операция "Инферно" против базы ООП в поселке Караме на территории Иордании (21 марта), высадка десанта ЦАХАЛа в глубине территории ОАР в ночь с 31 октября на 1 ноября и уничтожение им крупной электроподстанции, авиационная и морская атака израильских военных на международный аэропорт Бейрута (28 декабря), проведенная в ответ на палестинские теракты против гражданских самолетов Израиля.

1969-й и семь месяцев 1970-го стали временем сплошных конфликтов на египетско-израильской границе, которая тогда проходила по Суэцкому каналу; однако самый известный эпизод той войны – операция "Тарнеголь-53", проведенная израильскими военными 26-27 декабря 1969 года. В эти дни ЦАХАЛ высадил десант на западном берегу канала, захватил советскую радиолокационную станцию дальнего обнаружения П-12 "Енисей" вместе с документацией и переправил ее в Израиль.

Августовское перемирие 1970 года пришлось для ОАР как нельзя вовремя: спустя полтора месяца, 28 сентября, умер Насер, и в Каире началась скрытая борьба за власть, в которой Москва поддерживала сторонника социалистических реформ Али Сабри, но власть взял вице-президент Анвар Садат. В 1971-м лидер Египта (Садат вернул стране прежнее название) отправил конкурента за решетку, и отношения Каира с Москвой начали охлаждаться. Садат стал терять авторитет в арабском мире, заработанный Насером, и решил исправить ситуацию – естественно, за счет Израиля.

Арабо-израильская война 1973 года началась 6 октября, когда израильтяне отмечали Судный день, – отсюда и ее название. Пока иудеи молились, армии Египта и Сирии пересекли границы 1967 года с целью вернуть утраченные территории.

С военной точки зрения Война Судного дня выглядит банально: арабские армии достигли первоначального успеха (но не слишком значительного: Египет вернул лишь небольшую часть Синайского полуострова, а Сирия – лишь часть Голанских высот) в первые две недели войны, но потом мобилизовавшийся ЦАХАЛ отвоевал всё и перенес боевые действия на территории противников.

Но, как и в ходе предыдущих войн, главные проблемы для Израиля начались не на фронте, а на международном уровне.

Война Судного дня оказалась первой на Ближнем Востоке, в которую СССР и США могли вступить непосредственно. Когда израильская армия преодолела Суэцкий канал и начала наступление вглубь Египта, Москва послала свои корабли с десантом, который предполагалось высадить в Порт-Саиде, – то есть Советский Союз фактически оказался на грани того, чтобы напрямую вступить в эту войну, и Штаты рассматривали ответные варианты, объявив тревогу в своих ядерных силах.

Но это еще не всё. 17 октября, когда поворот в войне уже стал очевиден, свое слово впервые в истории сказало созданное в 1968-м объединение арабских экспортеров нефти – ОПЕК, – и это слово сразу прозвучало весомо: арабы объявили нефтяное эмбарго странам, которые открыто поддержали Израиль, – США и Нидерландам, позже добавив в ним Португалию, ЮАР и Родезию. Что интересно, к энергетическому бойкоту этих стран негласно присоединилась почти вся Западная Европа – из страха, что ОПЕК внесет в свой черный список и их.

Эмбарго длилось до марта 1974-го, и попавшие под него вовсю ощутили, что такое "топливный апокалипсис". Америке пришлось вводить нормирование бензина и отказаться от модных мощных автомобилей, а Нидерландам, помимо этого, вообще запретить поездки частных автомобилей в выходные; вымершие голландские автобаны в эти дни напоминали фильмы о том, каким станет мир после ядерной войны.

Пикник на пустом автобане. 1973

Поскольку Война Судного дня привела к всемирному катаклизму, Москва и Вашингтон решили прекратить ее сами.

20 октября в СССР прибыл госсекретарь США Генри Киссинджер, и в результате трехдневных переговоров Штаты согласились надавить на Тель-Авив. В свою очередь, Советский Союз предъявил Израилю ультиматум, одновременно приведя в боевую готовность ВДВ. 24 октября ЦАХАЛ прекратил наступление, и после объявленного перемирия отвел свои войска на линию, достигнутую после войны 1967 года. 25 октября боевая готовность в армиях СССР и США была отменена.

Разворот Садата

После Войны судного дня отношения между СССР и Садатом продолжили ухудшаться. И египетский президент взял курс на союз с США. А это открыло дорогу и для примирения с Израилем.

В 1977-м египетский президент совершил исторический визит в Тель-Авив, где выступил перед кнессетом, что для всего мира означало признание существования еврейского государства. В 1978-м в резиденции президента США Джимми Картера Кэмп-Дэвиде Анвар Садат встретился с израильским премьером Менахемом Бегином и подписал предварительное соглашение о мире. 26 марта 1979 года Бегин и Садат подписали мирный договор; произошло это в Вашингтоне, но пресса уже год как писала о "Кэмп-Дэвидских соглашениях", так что в историю вошло это название.

Для истории Ближнего Востока соглашения и впрямь оказались эпохальными: Египет возвращал себе Синайский полуостров и взамен отказывался от любых антиизраильских акций. Согласно договору, Тель-Авив также признавал "законные права палестинского народа" и возможность создания автономии, однако этот жест в арабском мире не оценили: Садат навек получил клеймо предателя. За Кэмп-Дэвидские соглашения премьер Израиля и президент Египта получили Нобелевскую премию мира 1979 года, а Садат спустя два года – пулю от исламских фундаменталистов.

Мир Галилее, или двухдневная война на 18 лет

Сменивший убитого лидера Хосни Мубарак менять политику Египта не стал, благодаря чему Израиль впервые получил мирную границу хотя бы с одной стороны. С остальных – со стороны Ливана, Сирии и Иордании (хотя последняя вскоре присоединилась к Египту, в 1988-м отказавшись от своих прав на Западный берег Иордана) – угроза по-прежнему оставалась. Правда, речь уже не шла о военной угрозе, поскольку без Египта совместное нападение стало фактически невозможным; главной опасностью теперь стала Организация освобождения Палестины во главе (с 1969-го) с Ясиром Арафатом, организовавшая свою базу – "Фатхленд" – на юге Ливана.

ЦАХАЛ начал акции против баз ООП на этой территории еще в 1969-м, за следующие шесть лет вторгшись туда 350 раз. В 1978-м, в ответ на захват палестинскими боевиками двух автобусов на дороге Хайфа – Тель-Авив, израильская армия организовала масштабное вторжение в Южный Ливан, оттеснила палестинцев на север, побыла там два месяца и ушла; отряды ООП вернулись, обстрелы Израиля с ливанской территории и теракты продолжились.

4-5 июня 1982 года правительство и Кнессет Израиля приняли решение о вторжении в Ливан. Операция получила название "Мир Галилее". Военные заявили, что проведут ее за 48 часов, премьер Бегин, в шутку ссылаясь на прецедент 1967 года, дал шесть суток. В итоге вторжение длилось 18 лет, став самым долгим в мире за весь ХХ век.

Израильский бронетранспортёр M113 в Ливане. Июнь 1982

Хотя поначалу всё складывалось успешно. В Ливане к тому времени уже давно шла гражданская война и серьезного сопротивления оказано не было.

6 июня ЦАХАЛ начал наступление и за неделю взял под контроль весь Южный Ливан. Однако уже по ходу операции стало ясно, что воюет израильская армия не только с палестинцами, но и с армией Ливана, а главное - с сирийскими подразделениями. Впрочем, они также не смогли остановить наступление израильских войск. Сирийцам были нанесены тяжелые потери в ходе операции "Арцав-19".

Но война затягивалась, и после захвата южных ливанских территорий "мир Галилее" не наступил.

ЦАХАЛу пришлось начать наступление на Бейрут, где находилась штаб-квартира ООП. 12 июня началась осада города, длившаяся до конца лета, когда в ситуацию вмешались американцы, договорившиеся об эвакуации руководства ООП и более 10 тысяч палестинских боевиков в Тунис.

Они покинули Бейрут 30-31 августа, после чего операция могла сворачиваться. Но вместо этого израильские войска вошли в уже незащищаемую западную часть города. Тель-Авив надеялся таким способом заставить христианские власти Ливана подписать выгодный для него мир, но 14 сентября произошло убийство президента этой страны Башира Жмайеля, который склонялся к подписанию такого договора.

Обвинив в теракте палестинцев, ЦАХАЛ занял весь западный Бейрут и послал своих союзников – христиан-фалангистов – в лагеря палестинских беженцев Сабра и Шатила для "зачистки террористов". 16-17 сентября произошла резня, жертвой которой стали до трех тысяч мирных жителей.

Действия Израиля дали новый импульс Гражданской войне в Ливане, которая уже тлела с середины 1970-х, но теперь разгорелась в полную силу. ЦАХАЛ пытался избежать участия в ней: 29 сентября его подразделения покинули западный Бейрут, но остались в Южном Ливане и вскоре столкнулись с новой организацией – проиранской шиитской "Хезболлой".

В 1985-м израильтяне ушли с большей части территорий Ливана, оставив за собой лишь "зону безопасности" вдоль израильско-ливанской границы. Относительную безопасность для территории своей страны ЦАХАЛ обеспечил, но ему пришлось выносить удары "Хезболлы" еще в течение 15 лет. Лишь в 2000 году израильская армия покинула территорию Ливана.

Перемирие без мира

Длительное участие Израиля в ливанских войнах, наложившееся в конце 1980-х на Первую интифаду (невооруженное палестинское восстание против оккупации их земель Израилем), привело к изменению политических настроений в израильском обществе: оно значительно полевело и стало склоняться от военного к дипломатическому решению арабского вопроса в стране.

Следствием этого стало создание левого кабинета министров во главе с Ицхаком Рабином.

Кроме того, после распада СССР из арабо-израильской повестки ушло противостояние между США и Советским Союзом, когда Москва была главным союзником палестинцев. Соответственно, улучшились отношения ООП с Вашингтоном.

Все вместе это открывало дорогу к переговорам о мире между Израилем и арабами при посредничестве США.

9 сентября 1993 года Рабин получил письмо от лидера ООП, в котором последний отказывался от насилия и официально заявил о признании своей организацией Израиля. В тот же день Рабин послал Арафату ответное письмо, в котором официально объявил о признании Израилем ООП. Сразу за этим при посредничестве президента США Билла Клинтона последовало подписание "соглашений Осло", в результате которых на частях Западного берега реки Иордан и сектора Газы создавалась Палестинская национальная администрация. Соглашения также предусматривали обязательства ПНА по принятию необходимых мер для предотвращения актов террора против Израиля.

Рабин, Клинтон и Арафат. 1993

История 1979 года повторилась: подписанты соглашения при участии американского президента получили Нобелевскую премию мира, а спустя два года один из них – Рабин – получил пулю от радикального иудея.

Мир, заложенный лидерами Израиля и Палестины, продержался шесть лет. Все эти годы его пытались торпедировать радикалы с обоих сторон. И в конце концов им это удалось.

28 сентября 2000 года лидер израильской оппозиционной партии "Ликуд" Ариэль Шарон под охраной сотен полицейских посетил Храмовую гору и побывал в мечети Аль-Акса, после чего произнес знаменитую фразу: "Храмовая гора в наших руках, и она останется в наших руках!"

Уже на следующий день, в священную для мусульман пятницу, на Храмовой горе вспыхнули беспорядки, которые быстро перекинулись на весь Западный берег Иордана и сектор Газа. Началась Вторая интифада (Интифада Аль-Аксы), длившаяся пять лет.

Шарон на Храмовой Шарон на Храмовой горе. 28 сентября 2000

В 2004-м один за другим погибли лидер организации ХАМАС шейх Ахмед Яссин и его преемник доктор Рантиси, а потом умер Арафат. Волна антиизраильских акций стала сходить на нет и закончилась в 2005-м – после того как в августе правительство организовало переселение всех евреев сектора Газа. 12 сентября 2005 года Газу покинул последний израильский солдат, и она стала полностью самоуправляемой территорией под контролем ПНА.

Казалось, мирное решение уже близко. Но не тут-то было: в 2006-м на выборах в ПНА победили радикальные конкуренты правящей в Палестинской автомии партии ФАТХ - движение ХАМАС, и из Газы начались ракетные обстрелы израильской территории; почти одновременно "Хезболла" обстреляла Израиль с ливанской территории.

Следствием стала Вторая ливанская война (12 июля – 14 августа 2006), цель которой – зачистка Южного Ливана от лагерей "Хезболлы" (к слову, в той войне ЦАХАЛ не смог одержать убедительной победы, что стало первым звоночком о том, что военный баланс сил в регионе меняется не в пользу Израиля). Сектор Газа тогда израильтяне зачищать не стали, но устроили ему блокаду.

ХАМАСом израильская армия занялась уже в 2008-м, проведя операцию "Литой свинец". После нее обстрелы из Газы прекратились, но лишь временно. В 2012-м они возобновились, и ЦАХАЛ предпринял операцию "Облачный столп" всё с той же целью.

2014-й – это похищение и убийство трех еврейских подростков на Западном берегу Иордана, которое привело к антитеррористической операции "Нерушимая скала", также направленной против ХАМАСа. И, наконец, 2021-й, который можно назвать предвестником нынешней войны.

Параллельно предпринимались попытки вернуться к мирному процессу и к политическому решению конфликта. Наиболее известную из них предпринял президент США Дональд Трамп.

В 2020 году он представил план, который предусматривал создание палестинского государства в урезанных границах без контроля над большей частью Восточного Иерусалима. В обмен палестинцам был предложен огромный пакет американских инвестиций. Израиль этот план поддержал. Но палестинцы и арабские страны наотрез отказались, повторив свою позицию: Палестина только в границах до Шестидневной войны 1967 года со столицей в восточном Иерусалиме.

Палестинская автономия с 1994 года. Зона А - территории под политическим и силовым контролем ПНА (при этом, сектор Газа находится де-факто под контролем ХАМАС), зона В - территории под политическим контролем ПНА, но силовым контролем Израиля, зона С - территории под полным контролем Израиля).

Войны ракетной эпохи

Два года назад, 6 мая 2021 года, всё началось в Иерусалиме, где палестинцы устроили акцию протеста против их выселения из домов в одном из районов восточной части города. Акция переросла в столкновения в районе мечети Аль-Акса, которую через три дня решила штурмовать израильская полиция.

Ответом на этот штурм стали полторы тысячи ракет, которые ХАМАС и его союзник "Исламский джихад" запустили из сектора Газа по Израилю. Израиль ответил авиаударами по Газе.

Стороны договорились о прекращении огня с 21 мая, но 16 июня палестинцы запустили с территории сектора Газа воздушные шары с горючей смесью в сторону Израиля, на что Тель-Авив ответил новым авиаударом по Газе.

Ракеты ХАМАС и израильские Работа израильской системы ПВО "Железный купол" в небе над Ашкелоном. Май 2021

Более мелкие инциденты продолжались до конца лета, и лишь в сентябре всё стихло. Как теперь видно, ненадолго.

Начатая 7 октября 2023 года ХАМАСом акция "Наводнение Аль-Акса" – это, безусловно, самое крупное арабо-израильское столкновение после образования Палестинской автономии. И она же показала возросший уровень боевой мощи и эффективности палестинской радикальной группировки, которая смогла нанести значительный урон израильский армии, заодно отметившись и жестокими убийствами многих сотен мирных израильтян. При этом ни ЦАХАЛ, ни израильские спецслужбы не смогли сразу дать отпор боевикам и им потребовалось несколько дней, чтоб освободить захваченную ими территорию и восстановить контроль над границей с Газой.

Теперь Израиль готовит сухопутную операцию в секторе Газа.

Очевидно, что ХАМАС сам по себе не сможет в течение длительного времени противостоять израильской армии. Однако в войну могут вмешаться союзники ХАМАС: ливанская "Хезболла" и Иран. И тогда бои могут принять иной оборот. Кроме того, арабские страны заняли традиционно антиизраильскую позицию. Запад поддерживает Израиль, но там неоднозначное отношение к израильским бомбардировкам Газы и жертвам среди мирного арабского населения.

Поэтому пока никто не может точно сказать, чем эта война закончится. Очевидно одно: мирный процесс 1994 года, в рамках которого так или иначе оставались до сих и Израиль и Палестина, полностью закрыт. Стороны втягиваются в масштабную войну с пока еще трудно предсказуемым финалом. Особенно с учетом того, что у Израиля есть ядерное оружие, а его враги в последнее время стали в военном плане стали значительно сильнее и технологичнее.

Израиль очень часто приводится как пример страны, которая несмотря на войну смогла стать эффективным, процветающим государством с развитой экономикой. И в этом качестве его часто ставят в пример Украине. Фразу "мы должны стать как Израиль" в Украине можно услышать очень часто. Звучит она иногда и в России. В том же контексте: "Мы должны быть готовы к долгой войне". Имея в виду не только войну против Украины, но и в целом против "глобального Запада".

Но опыт постоянных войн Израиля с арабами может восприниматься и как другой пример - когда соперники хотят решить проблемы между собой военным путем, но при этом имеют приблизительно равный потенциал (и свой, и союзников). В результате раз за разом войны, несмотря на успехи на фронте, не решают проблемы (так как ни одна из сторон не может полностью разгромить другую), а лишь создают новые, затягивая участвующие в них народы в огромную воронку ненависти, где каждый удар провоцирует ответ и новые кровь, слезы и желание максимально жестко отомстить. И далее по кругу.

Выход из этого тупика есть только политический: нахождение решения, которое позволит враждующим народам мирно сосуществовать рядом друг с другом. Опыт арабо-израильского мирного процесса с 1993 года показывает, что это очень трудно. Его торпедируют радикалы с обеих сторон, которые требуют военного решения и полного разгрома врага. Но альтернатив мирному процессу нет. Иначе - вечная война, вечные жертвы.