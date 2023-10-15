Анализируем итоги 599-го дня войны в Украине, а также ситуацию в Израиле.

Ситуация на фронте

Продолжаются бои в Авдеевке, где россияне не оставляют попытки прорвать оборону ВСУ. По данным Генштаба, РФ атакует в районах Авдеевки, Тоненького, Северного, Первомайского и Нетайлового.

В городской администрации Авдеевки сообщили, что вокруг города не утихают стрелковые бои и массированные обстрелы. Над городом постоянно кружат российские БПЛА. Россияне "все больше и больше сил бросают для реализации своих этих задач".

Украинский военный паблик Deep State фиксирует, что российские штурмы под Авдеевкой перешли в стадию пехотных, техника применяется меньше (отметим, что это сейчас основная штурмовая тактика в нынешней войне с обеих сторон).

По данным телеграм-канала, основные атаки россиян идут из Водяного (с юга) и Красногоровки на север от Авдеевки. Также российский спецназ пытается взять авдеевский террикон. По данным Deep State, атаки отбиты.

Южнее, возле Новомихайловки РФ имеет "частичный успех" за последние дни.

Российские паблики заявляют, что их войска сначала продвинулись у Северного к югу от Авдеевки, но потом ВСУ контратаковали и часть позиций отбили. У Степного к северу увеличилась "серая зона".

То есть спустя пять дней после начала российского наступления под Авдеевкой бои перешли в стадию мелкомасштабных пехотных штурмов и в целом замедлились - по аналогии с запорожским фронтом.

При этом сама Авдеевка страдает от сильных обстрелов, там горят многоэтажки, а волонтеры привозят еду оставшимся жителям (их чуть более полутора тысяч).

Авдеевка не единственное место, где РФ пытается атаковать. Ситуация в последние дни существенно обострилась также на Купянском и Лиманском направлениях , заявил глава Сухопутных войск Александр Сырский.

По его словам, противник "восстановился и начал активные наступательные действия в районе Макеевки, а затем и на Купянском направлении. Идут тяжелые бои". Главная цель россиян – разгром группировки ВСУ, окружение Купянска и выход на рубеж реки Оскол.

"Ежедневно противник совершает десятки атак силами штурмовых групп при поддержке бронетехники, ведет плотный минометный и артиллерийский огонь по нашим позициям", - говорит Сырский. По его словам, россияне несут значительные потери и не добились существенных успехов.

Активизацию наступления россиян на Восточном фронте уже отмечает западная пресса. А глава Офиса президента Ермак созвонился с советником Байдена по нацбезопасности Салливаном и попросил больше артиллерии и средств ПВО.

Участившиеся атаки российских войск в Украине прокомментировал и Путин.

Он заявил, что "украинское контрнаступление провалилось полностью" и сказал, что российские войска "улучшают свое положение". Правда, из его слов следует, что действия армии РФ - это не наступление, но "активная оборона", в ходе которой россияне "улучшили положение" на Купянском, Запорожском и Авдеевском направлениях. Такая оборона, по его словам, сейчас "идёт на всем протяжении линии соприкосновения".

Впрочем, понятно, что вряд ли в Кремле будут давать какие-то другие объяснения, пока российские атаки не принесут какого-либо значимого результата.

Также Путин заявил, что Украина готовит "новые активные наступательные операции", о которых в Кремле "знают". Что это за операции, президент РФ не уточнил. Но с конца сентября и по сей день российские СМИ и военные паблики активно предрекают скорое наступление украинской армии через Днепр на левобережную часть Херсонской области.

Назывались разные даты: начало октября, 10 октября, но до сих пор ничего из предсказанного не произошло. Никакого форсирования Днепра украинской армией нет. При этом российские военные паблики продолжают утверждать, что такая операция все-таки готовится.

Украина официально таких намерений не подтверждала. А некоторые украинские военные паблики дают понять, что россияне сознательно подбрасывают дезинформацию о якобы подготовке форсирования Днепра, чтобы РФ перебрасывала на левый берег резервы с других участков фронта.

Отметим, что теоретически наступление через Днепр для ВСУ может иметь смысл с точки зрения перспектив развития наступления на юге Украины. На левобережье Херсонской области нет таких мощных многоуровневых линий укреплений, как на запорожском фронте, которые сейчас с огромным трудом пытается прорвать украинская армия. Однако естественным барьером является река Днепр, полномасштабное форсирование которой - задача очень сложная. До сих пор таких попыток ВСУ не предпринимали - все ограничивалось забросками ДРГ и созданием небольших плацдармов, удержание которых стоило очень больших сил, так как огонь противника был мощный, а снабжение через широкую реку (которая полностью простреливается россиянами и находится под их постоянным наблюдением) - дело крайне непростое.

Поэтому форсирование Днепра выглядит крайне сложным и рискованным. И среди военных экспертов распространено мнение, что на данном этапе ВСУ вряд ли будут пытаться это осуществить. Но с учетом описанных возможностей выхода на оперативный простор на юге Украины, которые открываются в случае успеха, на 100% исключать вероятность такой операции не стоит.

Обстрелы

Этой ночью россияне нанесли три ракетных удара по Запорожью, предположительно, из комплекса С-300. О пострадавших не сообщалось, но власти подтвердили, что в многоэтажках вылетели окна.

В Харьковской области россияне сбросили управляемую авиабомбу по селу Дружелюбовка Изюмского района. Погибли два человека: мужчина и женщина. Еще одна женщина получила осколочное ранение.

Сильные обстрелы идут по правому берегу Днепра (это к вопросу об опасениях россиян, что ВСУ готовятся к форсированию реки).

Около часа ночи российская армия нанесла удар по Кизомысу на Херсонщине. Тяжелые ранения получил 79-летний мужчина. С утра россияне сбросили 14 авиабомб по Херсону и его окрестностям. Попадание было в объект инфраструктуры, в городе пропали свет, вода и связь.

Пострадал в том числе поезд Херсон-Киев, где повредило вагон. Одновременно был обесточен вокзал (что позволяет сделать вывод, что прилет был поблизости от вокзала либо прямо по этому объекту).

Украина же возобновила удары дронами по российской территории, хотя после начала войны в Израиле эта активность на несколько дней сошла на нет (видимо, в силу того, что такие удары не имели бы необходимого пиар-эффекта).

Но вчера вечером в Курске заявили о массовом налете дронов. С утра Россия заявила, что этой ночью перехватила 27 украинских беспилотников. Из них восемнадцать – над Курской областью и два – над Белгородской. Судьба еще семи не уточняется.

Также украинские военно-морские силы подтвердили недавний удар по российскому кораблю "Павел Державин". Спикер ВМСУ Дмитрий Плетенчук заявил, что российский патрульный корабль был поражен дважды. Повреждения получил и буксир "Профессор Николай Муру".

При этом Плетенчук не подтвердил удара по носителю крылатых ракет "Буян", о чем сообщалось ранее в украинских телеграм-каналах.

Как мы уже рассказывали, поражение кораблей могло стать следствием использования Украиной новых подводных дронов. Видимо, поэтому россияне установили заграждение на входе в Севастопольскую бухту, о чем свидетельствует снимок со спутника.

Военные перспективы

В западных СМИ продолжается публикация материалов о том, что помощь Украине со стороны Запада сейчас под большим вопросом.

Украина и союзники стремятся избежать тупиковой ситуации на фронте, пишет Wall Street Journal. К тупику есть немало предпосылок: отсутствие значительных продвижений у обеих сторон из-за плотных оборонительных линий, а также сокращение помощи США (при невозможности заместить ее европейской). Также этот ресурс может отвлечь на себя война в Израиле.

"Контрнаступление ВСУ повлекло тяжелые потери в войсках и бронетехнике, а моральный дух ухудшился: солдаты жалуются, что командиры отправляли их в лобовые атаки на подготовленную оборону вместо того, чтобы искать оригинальные подходы", - говорится в статье.

По мнению западных чиновников и аналитиков, Москва вряд ли сможет организовать масштабное зимнее наступление. По словам украинских чиновников и минобороны Великобритании, РФ подготовила 25-ю общевойсковую армию численностью в несколько тысяч военнослужащих для зимнего наступления. Но вместо этого начала направлять ее на фронт уже сейчас.

В то же время Россия не демонстрирует готовности к компромиссам, наращивая военные расходы.

В Европе же обсуждают, сможет ли Запад предоставить Украине оружие, необходимое для нового рывка в начале лета следующего года - "чтобы положить конец войне с Россией с позиции силы". Результатов этих обсуждений пока нет.

Также на Западе опасаются, что поддержка Украины достигла своего пика, пишет New York Times. Еще до вторжения ХАМАС в Израиль было ощущение, что "никогда больше помощь Киеву не будет такой масштабной, как раньше".

В США двухпартийная поддержка Украины, похоже, больше не сохраняется. И сопротивления "антиукраинским высказываниям" в Штатах все меньше.

В Европе также растут разногласия. Не только в Словакии победили "антиукраинские" силы Роберта Фицо, но и в союзной Киеву Польше усиливается антагонизм по поводу помощи Украине. Также крайне правые, выступающие против помощи Украине, усилились в Германии.

Многие страны начали использовать украинский фактор как инструмент своей внутренней политической борьбы, что может снизить ее поддержку среди населения этих стран. Такое опасение высказывают украинские политики.

Несмотря на то, что Владимиру Зеленскому на последнем "Рамштайне" обещали военную поддержку, пока она запаздывает.

"Европейские обещания поставить Украине миллион артиллерийских снарядов к марту не выполняются: переданы только 250 000 снарядов из запасов, чего хватит чуть больше, чем на месяц при нынешней скорострельности Украины", - пишет газета.

Но несмотря на очередной вал "пессимистических" статей, Украина всячески демонстрирует готовность воевать дальше. Один из показателей - продолжение ужесточения мобилизации.

Учитывая, что это мероприятие довольно токсично выглядит для рейтинга власти (его не добавляют регулярные избиения в военкоматах или призывы "всем явиться в ТЦК"), то, судя по всему, приток новых мобилизованных в армию - одно из условий Запада по предоставлению военной помощи.

Из последних новостей на эту тему: всем военнообязанным в Украине нужно явиться в ТЦК, чтобы обновить данные. Это касается и женщин-медиков, заявил начальник пресс-службы Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо.

"Если есть какое-то право на отсрочку - предоставить его, чтобы ресурсы, которые там есть, использовать правильно. Человек, который по базе как военнообязанный и здоровый, а имеет болезнь, но о ней не сообщил - мы не знаем, что человек не может проходить службу в ВСУ", - заявил Фитьо.

Также студентов вузов, которые находятся в академическом отпуске, могут мобилизовать, заявили в Минобразования.

В то же время о тупике на фронте идут заявления и из Украины. О нем, в частности, сказал экс-советник Офиса президента Алексей Арестович. При этом, судя по его словам, тупик этот не в пользу Украины, так как российская власть уже принимает "людоедские, но адекватные текущей обстановке решения", а украинское руководство - "коррупционные и неадекватные".

Арестович обвинил власти в стратегических просчетах, которые не дали украинской армии реализовать планы по прорыву фронта.

В частности, по его мнению, к таковым относятся:

1. Бессмысленная концентрация военных ресурсов на не имеющем стратегической ценности Бахмуте вместо того, чтобы бросить все силы на прорыв южного фронта.

2. Отсутствие мощных украинских линий обороны, подобных российским.

3. Ошибки в отношениях с внешними партнерами, коррупция.

"Наше руководство загнало ситуацию в тупик и продолжает настаивать на ошибочной политике. Оно ведет нас к катастрофе", - заявил Арестович.

Выход он видит в проведении выборов, чтобы "провести перезагрузку, разрушить монополию некомпетентности и дать шанс тем, кто способен принимать решения, соответствующие реальной обстановке. Я хорошо понимаю опасения людей, которые боятся, что выборы во время войны - это угроза внутренних потрясений. Но эти люди просто находятся в инерции завышенных ожиданий".

Что происходит в Израиле

В Израиле продолжаются заявления, что скоро начнется наземная операция против сектора Газа.

"Батальоны и солдаты ЦАХАЛа развернуты по всей стране и готовы к следующим этапам военных действий с упором на масштабную наземную операцию. Сейчас силы ЦАХАЛа, опираясь на обширные логистические усилия и завершая мобилизацию сотен тысяч резервистов, готовятся к реализации широкого спектра наступательных оперативных планов, которые включают среди прочего комплексное и скоординированное нападение с воздуха, моря и земли", - говорится в заявлении израильской армии.

Американские СМИ пишут, наземная операция должна была начаться на этих выходных. Но Тель-Авив отложил ее на несколько дней из-за высокой облачности, что мешает работе дронов и авиации.

О еще одной возможной причине отстройки операции пишет британское издание "Файненшл Таймс". По данным его источников, США и Катар ведут переговорный процесс с ХАМАС о возвращении в Израиль заложников - гражданских лиц. В качестве встречного условия ХАМАС выставляет прекращение (или приостановку) израильских бомбардировок сектора Газа и пропуск в Газу гуманитарной помощи. Неизвестно, завершатся ли эти переговоры успехом, но сам факт их проведения тоже может быть причиной отсрочки начала наземной операции.

Тем временем Израиль продолжает призывать население Газы выселиться из города и уйти на юг анклава (а оттуда по возможности в Египет). Сегодня в израильской армии заявили, что не начнут наземную атаку, пока гражданские не уйдут из Газы, предупредив, что это время не может тянуться бесконечно.

Тормозит процесс, судя по всему, еще и жесткая реакция многих стран и международных структур на то, что Израиль сейчас делает в Газе - от принуждения мирных жителей к выселению до жестоких бомбардировок, где, кроме прочего, погибли уже более 700 детей.

Раненые дети "с ужасными ожогами, минометными ранениями и потерянными конечностями. И больницы совершенно не справляются с их лечением", сообщил фонд ЮНИСЕФ.

Также ВОЗ критикует Израиль за требование выселения больниц, от чего могут погибнуть более двух тысяч стационарных больных.

Еще один негативный гуманитарный фактор - фактически закрытая граница между сектором Газа и Египтом. С одной стороны, Израиль обстреливал эту границу, препятствуя выезду беженцев и ввозу гуманитарной помощи палестинцам, у которых практически закончилась вода и еда. С другой стороны, Египет пока не решается на прием сотен тысяч беженцев (консультации об этом ведутся Каиром с другими исламскими странами - на предмет компенсаций Египту с их стороны).

В секторе Газа при этом заблокированы 243 украинца, которые также не могут выехать через Египет - эту эвакуацию в последний момент отменил Израиль. Об этом сообщил уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец.

"Ситуация там критическая. Люди без света, коммуникаций, в опасности", - добавил Лубинец, который прибыл в Египет с целью организовать вывоз украинцев.

Все эти моменты в ООН уже назвали военными преступлениями. На фоне чего к критике Израиля присоединился Китай, который до этого пытался сохранять определенный нейтралитет. По мнению Пекина, действия Израиля в секторе Газа "вышли за рамки самообороны", и Тель-Авив должен "прекратить коллективное наказание жителей сектора Газа". Такую позицию высказал министр иностранных дел Китая Ван И.

Также Саудовская Аравия приостановила переговоры о нормализации отношений с Израилем, сообщает Reuters со ссылкой на источник. Напомним, срыв этих переговоров (которые могли бы иметь следствием снижение мировых цен на нефть) изначально назывался одной из главных целей нападения ХАМАС на Израиль.

На этом фоне идут перестрелки Израиля с северными соседями: Ливаном и Сирией. Ливанская "Хезболл" обстреливает северные территории Израиля, израильская армия стреляет в ответ. Все это чревато расширением конфликта за рамки сектора Газа.

Сигналы о такой возможности уже идут с разных сторон.

Иран пригрозил Израилю вмешательством в случае наземной операции, сообщает портал Axios со ссылкой на источники.

Послание, по данным издания, передал министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир-Абдоллахиян специальному координатору ООН по ближневосточному мирному процессу Тору Веннесланду во время встречи в Бейруте. Представитель ООН просил главу МИД Ирана помочь в предотвращении расширения конфликта на Ближнем Востоке. На это Абдоллахиан ответил, что Иран не хотел бы, чтобы конфликт перерос в региональную войну. Но предупредил, что если Израиль выполнит свое обещание о наземном наступлении в Газе, то "Ирану придется ответить".

А на телеканале "Аль-Джазира" Абдаллахян заявил, что ливанская "Хезболла" определила все "этапы красных линий" и примет "соответствующие меры на каждом этапе".

В свою очередь Китай занимает все более четкую пропалестинскую позицию. Министр иностранных дел Ван И заявил, что КНР поддерживает "правое дело палестинского народа по отстаиванию своих национальных прав".

"Основная причина ситуации между Израилем и палестинцами заключается в том, что право палестинского народа на государственность долгое время отодвигалось на второй план", - сказал Ван И ходе телефонного разговора с министром иностранных дел Ирана.

C этой "исторической несправедливостью" необходимо покончить как можно скорее, заявил глава МИД Китая.

Идут сигналы и из США по поводу возможности втягивания в конфликт. Вашингтон не исключает, что американские войска могут быть задействованы в Газе для освобождения американцев, заявил спикер Госдепа США Кирби.