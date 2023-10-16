Анализируем итоги 600-го дня войны в Украине.

Ситуация на фронте

Наиболее горячий участок фронта - авдеевский, где завтра исполнится неделя от начала российских наступательных действий. За неделю там было более сотни российских атак, сообщили в Генштабе.

Основные бои - в районах восточнее Степного, Ласточкиного, Тоненького, Керамика, Северного, Невельского, Нетайлового и Первомайского. Россия бросила в бой десятки танков и бронемашин, часть из которых уничтожена, заявили в Украине.

По данным украинских военных пабликов, наиболее тяжелая ситуация сохраняется к северу от Авдеевки - со стороны Красногоровки. Российские телеграм-каналы пишут, что там РФ удалось продвинуться у Степного. Также они заявляют о продвижении у Первомайского и попытках вернуть инициативу возле Северного (оба села - к югу от Авдеевки).

Судя по всему, бои в районе Авдеевки ведутся за каждый метр. Впрочем, подобная ситуация наблюдается и на других участках фронта, где одна из сторон ведет активные наступательные действия (под Работино или под Бахмутом).

Продвижение россиян под Авдеевой на данный момент незначительное, но атаки идут постоянно.

Военный аналитик Bild Юлиан Рёпке полагает, что Авдеевка может повторить судьбу Бахмута, поскольку россияне намерены наступать, несмотря на потери.

По его мнению, изначальный план РФ состоит в том, чтобы обойти город с запада, захватив посёлки Северное, Степовое и Бердычи, и взять в окружение. Однако ВСУ смогли остановить россиян под Северным и на ж/д линии в Степном.

Отметим, что указанные аналитиком поселки находятся в опасной близости от пути снабжения авдеевского гарнизона ВСУ через Ласточкино и Орловку. И даже приближение к этим точкам, которое уже состоялось в ходе российских действий, усложняет снабжение авдеевского укрепрайона, так как делает его более уязвимым для ударов противника.

При этом россияне пишут, что сейчас наступление под Авдеевкой замедлилось, поскольку войска РФ подошли к подземным укреплениям ВСУ, которые нельзя штурмовать бронетехникой - их пытается брать пехота при помощи артиллерии. Что, как и для ВСУ под Ореховым, сильно замедляет продвижение.

Тем не менее, стратегия россиян понятна: не только штурмовать укрепления ВСУ под Авдеевкой, но главное - выйти на рубежи, с которых можно точнее наносить удары по логистике украинского гарнизона в городе.

Видимо, именно поэтому немецкий журналист Репке сравнил ситуацию с Бахмутом: захватить почти весь город россияне смогли после того, как взяли под огневой контроль все дороги, которые вели в него. С мая украинские войска через контратаки начали это полукольцо разжимать, но, к тому времени, большая часть Бахмута уже была под контролем РФ.

На остальных участках фронта россияне также преимущественно атакуют. На Купянском направлении - у Новоегоровки и Макеевки. На Запорожском - у Работино и Вербового. Украинские паблики пишут, что россияне создают там численный перевес и пытаются атаковать более активно. В тоже время, российские паблики пишут и об украинских атаках у Работино и Вербового.

По поводу численного перевеса - похоже, именно этим объясняется активизация РФ по всей линии фронта. Украинская военная разведка заявила сегодня, что в России даже без мобилизации набирают в армию "десятки тысяч человек каждый месяц", заявил представитель ГУР Андрей Юсов.

Напомним, официально в РФ заявили, что за сентябрь приняли на контракт 60 тысяч человек и 360 тысяч - с начала года. При этом мобилизацию в России вряд ли станут проводить как минимум до президентских выборов, которые намечены на март следующего года.

В таких условиях вряд ли вероятны и крупные наступательные операции РФ, если они чреваты большими потерями и могут вызвать негативные настроения среди россиян. Сам Путин на днях заявил, что нынешняя активизация российской армии на фронте - это операции в рамках "активной обороны", а не наступления.

А среди российских военных блогеров уже раздаются призывы и дальше действовать от обороны - пока не будет создано 5-10 кратное преимущество в живой силе и технике.

В то же время мы видим достаточно активные действия РФ под Купянском и Авдеевкой. Но пока сложно сказать, имеют ли там россияне стратегический замысел, либо это тактические операции по растягиванию украинских резервов или, например, по взятию под огневой контроль логистики ВСУ (как это российская армия стремится сделать под Авдевкой).

Обстрелы

Россияне ночью применили против Украины баллистическую ракету "Искандер М", пять управляемых авиационных ракет Х-59 и 12 "Шахидов".

Авиационные ракеты атаковали северные и восточные регионы Украины, "Шахиды" - в разных направлениях, в том числе на западе. Сбиты две ракеты Х-59 и 11 беспилотников, сообщают Воздушные силы.

Ночью был ракетный удар по окрестностям Днепра. Также о работе ПВО против "Шахидов" сообщали Воздушные силы по следующим городам: Кропивницкий, Миргород, Хмельницкий и Староконстантинов.

Прилеты подтверждены в Кировоградской области, а также в Миргороде на Полтавщине. Там повреждено более 50 домов, хотя куда был прилет, власти не уточняют. Пострадали три человека, среди них десятилетний ребенок.

РФ утверждает, что ночью наносила удары по аэродромам "Староконстантинов" в Хмельницкой области и "Миргород" в Полтавской. На последнем якобы уничтожили узел связи.

Также был удар по Хмельницкому. Москва утверждает, что поразила там склады ракетно-артиллерийского вооружения и хранилище авиационного топлива. Украина этого не подтверждала.

Поддержка Запада

Украине становится все труднее получить финансовую поддержку, поскольку внимание чиновников в ключевых странах-донорах переключается на предстоящие выборы, а геополитическая напряженность усиливается, сообщил Reuters министр финансов Сергей Марченко.

"Я вижу большую усталость, вижу большую слабость среди наших партнеров, они хотели бы забыть о войне, но война все еще продолжается, полномасштабная", - заявил Марченко в кулуарах МВФ и встречи Всемирного банка в Марракеше.

Он сказал, что Украина сейчас прилагает «вдвое больше усилий, чтобы убедить наших партнеров оказать нам поддержку, по сравнению с последними ежегодными встречами» в апреле.

Украине необходимо заручиться финансовой поддержкой Запада, чтобы покрыть дефицит бюджета в 43 миллиарда долларов в 2024 году.

Марченко сказал, что «геополитический сдвиг и внутриполитический контекст в разных странах» ослабляют готовность правительств к поддержке Украины.

В то же время президент США Байден заявил, что война в Израиле не повлияет на позицию Вашингтона по Украине. И Америка сможет поддёргивать две страны одновременно.

"Мы - Соединенные Штаты Америки. Самая могущественная нация в истории мира. Мы можем позаботиться и об Украине, и о об Израиле и при этом сохранить нашу общую международную оборону. У нас есть возможности для этого. Мы обязаны это сделать", - сказал Байден.

Тем не менее, на менее публичном уровне создается впечатление, что выделять Украине помощь станут дозированно.

Сегодня в Киев приехала спецпредставитель США по восстановлению Украины Пенни Прицкер. Ранее она заявляла о существовании неких условий, на которых Киев будет получать финансирование. О них потом писали американские СМИ, которые перечисляли десятки требований Штатов к украинскому руководству по перестройке внутренней политики и по борьбе с коррупцией.

Прицкер уже встретилась с президентом Зеленским. Впрочем, он никаких условий по итогам встречи не упомянул.

"Хороший разговор, хорошие сигналы. Обсудили, прежде всего, защиту нашей энергетической инфраструктуры и потребности в восстановлении Украины. А также макрофинансовую поддержку нашей страны и справедливое использование замороженных российских активов", - сообщил президент.

При этом важные перемены назревают в Польше. Там на парламентских выборах побеждает потенциальный союз проевропейских леволиберальных партий во главе с "Гражданской платформой" Дональда Туска, которые оппонируют ныне правящим право-консерваторам из "Права и справедливости" (ПиС).

Победу оппозиции показал вчера экзит-пол. А сегодня, после обработки более 80% бюллетеней, оппозиционная коалиция лидирует с отрывом почти в 9% от потенциального объединения ПиС и ультраправой "Конфедерации".

Если такой преимущество оппозиции по итогу останется неизменным и Туск сможет сформировать свое правительство, это будет иметь очень значительные последствия для европейской политики. Польша во главе с ПиС была главным оплотом право-консервативного "бунта" против левобирального мейнстрима Еврокомиссии и западноевропейских элит по всем основным позициям повестки дня - миграция, ЛГБТ, подчинение Брюсселю. Отдельную войну ПиС вела с Германией, требуя от Берлина репарации за оккупацию Польши во время Второй Мировой войны.

Бывший глава Европейского совета Туск, безусловно, эту линию продолжать не будет, а начнет восстанавливать отношения с евроструктурами. Что, соответственно, внутренние укрепит Евросоюз. Хотя нельзя забывать, что президентом Польши до 2025 года остается представитель ПиС Дуда. И у него есть право накладывать вето на принимаемые Сеймом законы, для преодоления которого у оппозиции голосов не хватит.

Выборы в целом показали, что Польша остается очень сильно расколотой. А потому ПиС и Конфедерация, в случае ухода в оппозицию, и, опираясь на поддержку президента Дуды, могут начать раскачивать ситуацию внутри страны, если Туск попытается провести ревизию их курса. Особенно по таким проблемным вопросам как прием мигрантов из стран Азии и Африки.

Что касается Украины, то, по общераспространенному мнению, с Туском у Киева отношения будут лучше, чем с нынешним правительством ПиС, которое запретило импорт украинской пшеницы и сделало много резких заявлений в адрес Украины и лично Зеленского. Что касается отношения к войне в Украине, то, как ожидается, Туск и его партия в большей степени, чем ПиС будут ориентироваться в этом вопросе на позицию ЕС и стран Запада - США, Германии и Франции. И меньше заявлять об "особой" роли Польши в поддержке Украины.

Но как будет на практике - увидим.

Во-первых, на внешнюю политику и вопросы безопасности в Польше будет и далее продолжать влиять президент Дуда. Во-вторых, Туск вряд ли сможет игнорировать требования лоббистов дальнейшего ограничения импорта украинского продовольствия и других подобных шагов. К слову, по списку партии Туска в Сейм проходит лидер профсоюза фермеров "Агроуния" Колодзейчак, который был одним из инициаторов протестов против ввоза зерна из Украины. Как мы уже писали, Польша и Украина на европейском рынке являются ближайшими конкурентами и это обстоятельство будет определять политику любого польского правительства.