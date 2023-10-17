Умер Сергей Сивохо, знаменитый участник КВН конца 80-х-начала 90-х годов, украинский шоумен, телеведущий и экс-советник секретаря СНБО.

Информацию об этом сначала сообщили СМИ, а позже ее подтвердили в пресс-службе артиста.

Сообщается, что он умер в 05:40 17 октября на 55-м году жизни.

СМИ пишут, что причиной смерти стала хроническая болезнь легких.

Сергей Сивохо

Сивохо - уроженец Донецка. После победы на выборах президента Владимира Зеленского в начале 2019 года создал "Национальную платформу примирения и единства", основной целью которой был поиск путей мирного урегулирования конфликта на Донбассе. Первоначально считалось, что данная инициатива поддерживалась командой президента, но затем власти от нее открестились (Сивохо был уволен с поста советника секретаря СНБО) и развития эта идея не получила.

О своих взглядах на ситуацию на Донбассе Сивохо в 2020 году рассказывал в интервью "Стране".

Напомним, что ранее мы писали о том, что Сивохо приехал в "серую зону" на Донбасс и позвал нардепов пожить, как их избиратели - без воды, света и газа.

Также мы писали, что Сивохо раскритиковал поездку "слуг народа" на Донбасс.