Анализируем итоги 601-го дня войны в Украине.

Ситуация на фронте

Сегодня Украина впервые применила американские дальнобойные ракеты ATACMS.

С утра ВСУ заявили, что нанесли ночные удары по российским вертолетам в тылу - вблизи Луганска и Бердянска. Позже Силы спецопераций добавили, что уничтожено девять российских вертолетов разных модификаций.

Также, по их данным, была повреждена спецтехника, пусковая установка ПВО, склад боеприпасов и повреждены взлетные полосы аэродромов.

Российские паблики сразу сообщили, что удар наносился скорее всего американскими ракетами ATACMS. Украина этого напрямую не подтверждала. Но Владимир Зеленский, сообщая о проведенной Ставке ВГК, поблагодарил "некоторых партнеров" за "эффективное оружие, как мы и договаривались".

Однако вскоре о том, что Украина впервые применила ATACMS подтвердили со ссылкой на свои источники сразу несколько американских СМИ.

Так, по данным The Wall Street Journal, американские дальнобойные ракеты были на днях тайно переброшены в Украину. А New York Times написала, что эти ракеты снабжены кассетной боевой частью, но на них стоит ограничение по дальности - 165 километров (таковы, как пишет издание, были договоренности Байдена с Зеленским).

Российские военные телеграм-каналы после этого показали фото, как утверждается, обломков ракеты, которая ночью атаковала аэродром в Бердянске. На них видна маркировка MGM-140A Block 1 - это модификация ракеты ATACMS с кассетной головной частью и дальностью стрельбы до 165 км.

Байден решился передать Украине ATACMS после того, как летнее наступление ВСУ не дало желаемого результата, пишет Politico со ссылкой на источники. Издание напоминает, что Украина месяцами просила это оружие, но президент США его не давал, опасаясь эскалации.

Теперь его позиция изменилась. Также решение было принято "в связи с растущей обеспокоенностью администрации по поводу наращивания Россией войск и техники для осеннего наступления, которое может стать крупнейшим российским маневром за последние несколько месяцев" (вероятно речь идет об атаках под Авдеевкой).

По данным издания, в ближайшие недели ожидаются новые атаки на разных участках линии фронта, "поэтому крайне важно, чтобы Украина имела системы ATACMS большей дальности для поражения аэродромов и складов боеприпасов, чтобы свести на нет любые логистические преимущества России".

По данным The New York Times, было передано "небольшое количество" ракет модификации с кассетными боеприпасами.

Первое применение ATACMS, если оно подтвердится, выглядит как сигнал американцев о том, что они не намерены прекращать военную поддержку Киева - несмотря на внутренние разногласия по предоставлению военной помощи Украине. Также показательно, что их применили накануне визита Путина в Китай.

Но, естественно, поставки ATACMS имеют и практическое значение.

Дальнобойные ракеты (с дальностью 100 километров и более) нужны Украине, чтоб бить по дальним тылам российских войск. Даже ограниченная дальность ATACMS до 165 километров позволит накрывать весь тыл южного фронта РФ от Мариуполя до левого берега Днепра и весь северный Крым.

То есть, открывается возможность ударов по дорогам, мостам, складам боеприпасов и горючего, а главное - по аэродромам, где россияне держат свою боевую авиацию. Правда, как пишут военные паблики, самолеты они уже перенести ближе к югу Крыма после неоднократных прилетов ракет и беспилотников. Но зато на аэродроме в Джанкое, а также на аэродромах на захваченном юге Украины (в Бердянске, например) россияне держат свои боевые вертолеты, которые активно используются для операций на линии фронта. И чем дальше придется россиянам перебазировать вертолеты, тем больше у них будет подлётное время для действий на лини фронта. А значит - меньшая скорость реагирования на те или иные события.

То есть, удары по всем этим объектам - важная составляющая операций на данном, да и на других участках фронта. Особенно с учетом слухов о якобы подготовке ВСУ операции по форсированию Днепра.

Насколько поменяет ситуацию в этом плане появление ракет ATACMS, которые, как видим, уже использовались для удара по аэродрому в Бердянске?

Отметим, что дальнобойные ракеты ВСУ применяют уже давно - британские Storm Shadow и их французские аналоги. Но это критически на положении на линии фронта не сказалось.

Безусловно, у ATACMS есть серьезные преимущества перед британскими Storm Shadow - они запускаются с наземных установок HIMARS, а не с самолетов. Такие установки труднее засечь и уничтожить. Кроме того, быстролетящие баллистические ракеты сбивать значительно труднее, чем крылатые.

Но главный вопрос - сколько таких ракет будет в распоряжении Украины. Американцы ранее говорили, что их количество у США ограничено, и это была одна из причин, почему Штаты тянули с предоставлением. И сейчас, как пишет американская пресса, поставили их ограниченное количество (хотя сколько именно - неизвестно).

Ракет Storm Shadow также было отправлено, судя по всему, немного.

И удары ими наносились точечно, а не массированно. О ежедневном применении речи не шло, а подчас перерывы были по неделе и более. Соответственно, и влияние на фронт они оказали ограниченно.

К тому же россияне, как пишут украинские военные паблики, к их применению смогли приспособиться - как только появляется информация о запуске ракет, вертолеты взлетают в воздух из аэропорта Джанкоя и садятся, когда опасность миновала.

Поэтому, повторимся, вопрос количества поставленных ракет - ключевой.

Тем временем, Украина получила все обещанные американцами танки М1 Abrams - 31 единицу. Об этом пишет "Голос Америки", ссылаясь на полковника Мартина О'Доннела, представителя армии США в Европе и Африке.

Вместе с танками в Украину прибыли танкисты ВСУ и технический персонал, проходившие обучение в Германии. С танками также были переданы боеприпасы и запчасти. Около 200 украинских военных тренировались на учебных танках на полигонах армии США в Германии.

Россияне же ночью применили по Украине шесть "Шахидов" из Крыма и одну авиаракету Х-59 из Херсонской области.

Все семь целей были уничтожены, но в Одессе обломки "Шахеда" упали на территории яхт-клуба. Повреждены школа парусного спорта, ангар и несколько гражданских плавсредств. Обошлось без пострадавших.

Кроме того ночью был ракетный удар по общежитию аграрного вуза в Славянске. Оно обрушилось, под завалами были люди.

На фронте ситуация без особых изменений. Украинские паблики заявляют, что россияне имели частичный успех у Водяного и Опытного - это к югу от Авдеевки. Но в целом значительных перемен там на линии уже несколько дней нет.

Также стало известно, что армия РФ перебрасывает значительные силы в Джанкой. Военный грузовой транспорт регулярно курсирует к аэродрому.

Отметим, что Джанкой является крупным логистическим центром, через который россияне перебрасывают подкрепления на Запорожский фронт и в Херсонскую область (где в последнее время российские паблики сообщают о якобы подготовке наступления ВСУ на левый берег Днепра).

Военные и политические перспективы

Украина сейчас так же далека от достижения таких своих стратегических целей, как выход к Азовскому морю, освобождение крупных городов типа Токмак или Пологи, как это было в начале июня.

Такое мнение высказал военный аналитик Bild Юлиан Рёпке.

"После того, как контрнаступление в Запорожской области первоначально было сокращено с трех направлений до одного, оно потеряло большую часть своего импульса после освобождения Работино (28 августа). Это было полной противоположностью тому, чего ожидали или, по крайней мере, на что горячо надеялись некоторые наблюдатели.

В сентябре украинская армия тщетно пытались захватить Вербове и Новопрокоповку. В октябре они предприняли попытку наступления на Копани и Новопокровку. Тоже зря.

Они также значительно сократили количество задействованных войск. Два наступления на юг, достигшие Новопрокоповки, каждое насчитывало менее десяти человек (без техники), которые были уничтожены российскими солдатами на земле.

Западные танки и бронетранспортеры, используемые в качестве "бронированных автобусов", оказались в значительной степени бесполезными из-за укрепленных российских позиций, непроницаемых минных полей и постоянных атак дронов-камикадзе с FPV, которые нивелируют их главную функцию (быстрое продвижение, глубокое наступление, нанесение удара клином). Вместо этого украинцы идут в "пешеходное наступление", как отметил глава разведки Буданов.

Если в первые два месяца украинское контрнаступление достигло хотя бы тактических успехов, то сейчас оно достигает их лишь в крайне незначительной степени (отдельные ряды деревьев захвачены, другие потеряны).

Киев так же далек от стратегических целей, таких как выход к Азовскому морю, освобождение крупных городов типа Токмак или Пологи или хотя бы отрезание российских маршрутов снабжения между Донбассом и Крымом, как это было в начале июня.

Что из этого следует? Трудно сказать. Тем более, что никаких дальнейших "изменений игры" ожидать не приходится. Ракеты Storm Shadow и Scalp EG заканчиваются, Taurus не придет, лишь несколько десятков ATACMS. То же самое касается и оружия для наземной войны или противовоздушной обороны от дронов. Даже несколько F-16, возможно, в 2024 году, а возможно, и позже, существенно ситуацию не изменят.

Кроме того, правительство в Киеве знает, что Москва продолжает укрепляют свои позиции сильнее, чем когда-либо прежде. На этом фоне шансы на освобождение Запорожской и Херсонской областей, а также Крыма продолжают снижаться.

А на востоке? Последние два месяца доказали, что Россия больше даже не видит себя в обороне, а постоянно планирует и осуществляет новые наступления.

Наступление на Купянск и Авдеевку пока не увенчалось успехом. Однако сам факт того, что Кремль мобилизует резервы, чтобы взять под свой контроль дополнительные украинские территории, показывает, насколько уверена Москва в том, что она все равно сможет вести эту войну, сочетая настойчивость и полную безжалостность по отношению к собственным войскам.

И когда я смотрю на колебания в Берлине, Вашингтоне, Лондоне, Париже и Варшаве, я не понимаю, почему расчет Путина не должен сработать", - написал Рёпке.

Но не только у немецкого журналиста такие соображения. В Украине за последний год выросло количество людей, которые считают, что Запад устал от Украины. И что власть готова на неприемлемые компромиссы с РФ.

Об этом свидетельствуют данные опроса КМИС.

Об усталости Запада от Украины и ослаблении поддержки заявили 30% опрошенных. Год назад их было 15%. 63% считают, что Запад продолжает помогать Украине и хочет, чтобы война закончилась на приемлемых для Киева условиях.

В готовность власти к "неприемлемым компромиссам" с РФ год назад верили 5%, в этом году - уже 12%. 80% - не верят.

Учитывая, что во время войны многие люди используют самоцензуру и могут отвечать не совсем то, что думают, то эта динамика более чем показательна.

В то же время, нет сомнений, что и на Западе, и в Украине пока главный тренд не изменился - добиваться усиления боевых возможностей ВСУ и, как минимум, невозможности продвижения российских войск, которые в последнее время наращивают активность.

Также, судя по отдельным публикациям в западной прессе, а также усилиям по мобилизации в Украине, на весну-лето следующего года союзники попытаются подготовить новое крупное контрнаступление ВСУ.

Хотя здесь многое зависит от того, как будет идти политический процесс в США, где пока республиканцы не демонстрируют склонности выделять для Украины средства, аналогичные тем, что уже поступили ей, начиная с российского вторжения. К примеру, фаворит на пост спикера Конгресса сейчас - это сторонник Трампа Джим Джордан, которые ранее голосовал против выделения помощи Украине.

Израиль. Наземная операция и угрозы Ирана

Война в Израиле пока не перешла в стадию наземной операции. Что вызывает у наблюдателей немало вопросов.

В израильской армии сегодня прокомментировали этот вопрос и заявили, что наземного наступления на сектор Газа может и не быть.

"Мы готовимся к следующим этапам войны. Мы еще не сказали, какими они будут. Все говорят о наземном наступлении. Возможно, это будет что-то другое", — сказал представитель армии Израиля Ричард Хехт.

О вероятных издержках такой операции писали уже многие аналитики. Несмотря на массированные удары Тель-Авива по Газе, ХАМАС давно готовился к войне и всю свою инфраструктуру перенес под землю. И это грозит ЦАХАЛ серьезными потерями, а также непрогнозируемыми сроками войны (тем более, что, как показало вторжение ХАМАС 7 октября, израильской армии серьезно поработать в плане освоения навыков современной войны с массовым использованием беспилотников и управляемых противотанковых ракет).

Кроме того, попытка полностью захвачтить сектор Газа может вызвать вступление в войну Ирана и "Хезболлы", а также крайне негативную реакцию арабских стран, чего крайне опасаются на Западе. Как мы уже писали, американцы как раз сейчас не заинтересованы в большой войне на Ближнем востоке с участием Израиля, потому что уже были на подходе стратегические договоренности о нормализации отношений Саудовской Аравии и Израиля, а также саудитов и США, что могло бы помочь снизить мировые цены на нефть и ограничить влияние в регионе Ирана.

Сейчас же переговоры Саудовской Аравии и Израиля остановлены, а если начнется сухопутная операция с множеством жертв, то отношения арабских стран и Запада могут резко ухудшиться.

Немецкая газета Bild примерно так и пишет - Израиль откладывает наступление в сектор Газа из-за давления США. Как считает заместитель главреда Пауль Ронцхаймер, сухопутное наступление ЦАХАЛ должно было начаться в ночь на воскресенье, но его перенесли.

"Я думаю, это связано с международным давлением, в первую очередь США. Это было ясно видно по некоторым решениям. Американцы играют для израильтян очень важную роль, особенно в военном плане как защищающая их держава. Я думаю, оттуда были сигналы подождать, что станет с заложниками. Среди них много граждан США", — сказал Ронцхаймер.

В качестве примера он привёл поставки воды и электричества на юг сектора Газа, которые Израиль восстановил после заявления госсекретаря Блинкена.

Как считает Ронцхаймер, США не хотят допустить, чтобы при начале наступления боевики стали выкладывать видео с казнями американцев. Также Вашингтон обеспокоен судьбой мирных жителей Газы и возможной реакцией на операцию в Европе и арабских странах.

Впрочем, судя по настрою израильтян, сомнения и колебания американских союзников вряд ли удержат их от наступления в секторе Газа.

Bild и другое немецкое издание "Шпигель" предполагают, что наступление может начаться после визита Байдена в Израиль, который запланирован на завтра.

Пока же США пытаются поменять настроения в арабских странах относительно возможных действий Израиля в секторе Газа. Но это пока получается с трудом.

Госсекретарь США Энтони Блинкен "столкнулся с ожесточенным сопротивлением самых влиятельных лидеров арабского мира", в чьих странах есть "глубокие общественные симпатии к палестинскому делу", - Египта и Саудовской Аравии, пишет Washington Post.

Саудовский принц заставил госсекретаря США Блинкена ждать встречи всю ночь. Аудиенция должна была состояться вечером, но Мохаммед бен Салман явился лишь утром.

На встрече он с самого начала подчеркнул необходимость остановить военные операции, "которые унесли жизни невинных людей" (удары Израиля) и снять "осаду Газы". Наследный принц призвал остановить "текущую эскалацию" конфликта, то есть не допустить наземного вторжения в Газу.

С президентом Египта у Блинкена, как пишет издание, взаимопонимания было еще меньше. Абдель Фатха Ас-Сиси заявил, что нападения Израиля превысили "право на самооборону" и превратились в "коллективное наказание".

Тем временем, Иран усилил сигналы о том, что другие силы могут вмешаться в войну на стороне палестинцев.

Глава МИД страны Хоссейн Амир Абдоллахиян заявил, что уже в ближайшее время со стороны "фронта сопротивления" (ливанской Хезболлы) возможны "превентивные меры" против Израиля.

"Перед руководством партии "Хезболлы" лежат все возможные варианты и сценарии. В их расчетах все было учтено правильно, и лидеры сопротивления не позволят сионистскому режиму предпринять какие-либо действия в регионе. Любая превентивая мера возможна в ближайшие часы", — приводит слова Абдоллахияна издание IRNA.

По его словам, "лидеры сопротивления" дадут шанс на политическое решение ситуации, но "любые действия возможны" в случае дальнейших атак Израиля.

"Мы стараемся не расширять масштабы войны, но фронт сопротивления изменит географическую карту Израиля, если преступления Израиля продолжаются", - сказал он.

Абдоллахиян говорит, что "возможность открытия новых фронтов против режима неизбежна", если ООН не сможет повлиять на ситуацию.

Также в Иране заявили, что Израиль ждет "еще один шок", если он не перестанет наносить удары по сектору Газа. Заявление сделал заместитель командующего Корпусом стражей исламской революции генерал Али Фадави.

Судя по всему, именно этот фактор сейчас ключевой по всей ситуации в Израиле. В случае вовлечения в войну как минимум "Хезболлы" (не говоря уже об Иране), ситуация грозит перерасти в крупную войну на Ближнем Востоке, в которую могут быть затянуты и США, а, возможно, и другие мировые игроки. С риском перерастания в глобальный конфликт.