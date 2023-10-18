НБУ запретил банкам проводить для украинцев оплаты четырех российских онлайн-кинотеатров и стриминговых сервисов.

Запрет содержится в письме НБУ от 17 октября 2023 года, оказавшемся в распоряжении "Страны".

В нем регулятор ссылается на письмо Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания №24/402 от 19.09.2023, которым онлайны были внесены в "Перечень аудиовизуальных медиа-сервисов на заказ и провайдеров аудиовизуальных сервисов государства-агрессора".

Речь о четырех российских сервисах:

More.ТВ;

Okko;

Start;

Premier.

Всего в запретительном Перечне Нацсовета 6 сервисов. Кроме четырех вышеперечисленных еще ИВИ (IVI) и Tvigle, которые оказались в списке 6 и 27 июля 2023 года.

Это онлайн-кинотеатры, стриминговые сервисы, а также трансляторы некоторых ТВ-каналов и музыки. Крупнейшим считается Okko, чью ежемесячную аудиторию оценивают в 2,8 млн человек, а общую (за все время существования) в 20 млн человек.

Понятно, что как только у украинцев-подписчиков истекут сроки подписок и они не сделают новых проплат, их отключат от онлайн-кинотеатров и стримингов. Хотя, не исключено, что компании откроют для украинской аудитории спецсчета на третьих лиц-предпринимателей для таких проплат в соседних странах, например, в Казахстане и будут принимать оплаты на них.

Ранее Нацбанк отменил регистрацию одного из важных игроков рынка денежных переводов - ЧАО "Украинская финансовая группа", через которую десятки украинских банков осуществляли переводы по Western Union и MoneyGram.