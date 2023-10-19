Анализируем ситуацию на 603-й день войны в Украине.

Ситуация на фронте

Продолжается наступление россиян под Авдеевкой. Генштаб ВСУ сообщает, что Россия при поддержке авиации пытается окружить город. Основные атаки были в районах Новокалинового (к северу от Авдеевки) и Первомайского (к югу).

Количество обстрелов вокруг Авдеевской общины вчера существенно возросло, сообщил глава ГВА Барабаш. Из-за этого в город не поступает гуманитарная помощь.

"Обстрелы продолжались всю ночь. Круглосуточно мы слышим с позиций стрелковые бои. Стреляют они из всего, что есть. Условное "снижение" градуса напряжения, которое несколько дней было на нашем направлении, к сожалению, вчера мы наблюдали наоборот обострение, увеличилось количество обстрелов по территории громады, увеличилось количество авиаракетных ударов, не только по нашей, но и по соседней, Очеретинской громаде", - сообщил Барабаш.

Российские паблики пишут о контратаках ВСУ под Красногоровкой к северу от Авдеевки. А также о попытках россияне продвигаться под Северным к западу от города.

Украинские военные телеграм-каналы заявляют, что россияне возобновили штурмовые действия со стороны Красногоровки.

На видео, которое приводит паблик Deep State, колонна со значительным количеством бронетехники двинулась в сторону железнодорожного полотна с целью закрепиться на нем для последующего выхода на Степове (Петровское). ВСУ отбили атаку.

DeepState отмечает, что размер российского резерва неизвестен, поэтому атаки здесь могут продолжаться.

Продолжаются российские атаки на Купянском направлении. ВСУ за сутки отразили более 15 атак в районах Синьковки, Ивановки (российские паблики пишут здесь о "тактическом успехе"), Кисловки Харьковской области, а также более 10 атак возле Надежды Луганской области.

Также идет продолжение сюжета вокруг атак ВСУ в Херсонской области.

В утренней сводке Генштаба сообщается об ударе российской авиации по селу Песчановка. Оно расположено на левом берегу Днепра в Херсонской области, в районе Антоновского железнодорожного моста, где россияне со вторника пишут о высадке десанта ВСУ (вчера о нем упомянул Путин).

То есть, Генштаб косвенно подтверждает украинское наступление на этом участке. При этом официально Украина все еще не комментировала сообщений россиян об атаках украинских сил через Днепр.

Напомним, по заявлению минобороны РФ, украинские войска четырьмя группами высадились и пытались закрепиться на этом участке, но после ударов российской армии были уничтожены. В тоже время, часть российских военных телеграмм-каналов пишут, что украинские подразделения на левом берегу ещё остаются.

На карте украинского военного паблика DeepState статус этого участка на левом берегу обозначен как неизвестный, а небольшая зона в районе автомобильного Антоновского моста обозначена как освобожденная территория (это то место, где ВСУ высадились ещё несколько месяцев назад).

Российские военные паблики тем временем продолжают писать о попытках ВСУ создать на левом берегу Днепра. По их данным, бои в районе Песчановки продолжаются. Также пишут о попытке высадки ВСУ в районе Новой Каховки у села Крынка.

Украина эту информацию не подтверждает. При этом местные телегрмм-каналы пишут о многочисленных ударов россиян по правому берегу. В частности, по Бериславу (это через реку от Новой Каховки).

На данный момент пока непонятно что это - точечная активность ВСУ с целью заставить перебросить на этот фронт свои резервы с других участков (на что намекали украинские военные паблики), либо (как ранее заявляли в РФ) подготовка к полномасштабному форсированию Днепра.

На Запорожском направлении Россия атаковала вчера в районах Новодаровки и восточнее Малой Токмачки. При этом ВСУ имеют "частичный успех" юго-западнее Вербового, заявил Генштаб. Российские военные паблики пишут о боях к западу от Работино и к северу от Новопрокоповки - без успеха для обеих сторон.

По Украине этой ночью РФ запустила ракеты и "Шахиды". Сбить, как сообщают Воздушные силы ВСУ, удалось только четыре цели из 17-ти (обычно ВСУ заявляют о более высоком проценте сбития).

- 5 баллистических ракет Искандер М;

- 1 ракета С-300;

- 1 авиационная ракета Х-59 (сбита)

- 1 крылатая ракета (тип уточняется);

- 9 беспилотников "Шахид" (сбито три из них).

Атакованы промышленные, инфраструктурные, гражданские и военные объекты в Донецкой, Николаевской, Сумской, Днепропетровской и Запорожской областях, сообщили Воздушные силы.

В частности, ракетный удар был в Павлограде по объекту инфраструктуры. Есть разрушения, без пострадавших. Также два прилета были в Николаевской области - по самому Николаеву на территории одного из предприятий и в Степовской общине на территории заведения общественного питания.

Позже днем был пуск ракет "Искандер" и удар в районе Днепра. Губернатор Лысак подтвердил взрыв в Днепровском районе, где произошел пожар. Ближе к вечеру снова была атака "Искандерами" по Николаевской области. Также были слышны взрывы и в районе Кривого Рога.

Военные перспективы

США продолжат поставлять Украине ракеты ATACMS на постоянной основе. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. По его словам, американцы будут передавать их в большем количестве.

Сейчас, напомним, Штаты передали Украине, по данным СМИ, небольшую партию из 20 ракет. Судя по этому количеству, варианта может быть два. Либо Вашингтон передал "пробную" партию - чтобы посмотреть на реакцию РФ и на эффект для фронта. Либо США такие ракеты экономят, как они заявляли ранее сами, когда объясняли, почему тянут с их передачей Киеву.

Тем не менее, ВСУ прогнозируют, что появление первых ATACMS вынудит РФ оттягивать глубже в тыл свои склады и командные пункты.

"Оккупантам сейчас добавится очень много хлопот на ровном месте, поскольку сейчас это все требует нахождения новых мест, размещения и, конечно, что это очень большая нагрузка на их логистическую систему", - заявил начальник пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш.

При этом стоит отметить, что наличие этих ракет не создает для Украины преимущества на поле боя, а лишь в чем-то уравнивает возможности по сравнению с РФ. Россияне практически ежедневно обстреливают Украину своей баллистикой - ракетами "Искандер" и С-300, вынуждая также отводить дальше от линии фронта уязвимые объекты и растягивать логистику.

К тому же баллистических у РФ больше, чем предоставляемых американцами ATACMS. И вполне возможно, что того эффекта, какой произвели в свое время на ситуацию "Хаймарсы", здесь мы не увидим. По крайней мере, пока ATACMS будут поставляться в небольшом количестве. Тем не менее, дополнительные сложности для россиян эти новые ракеты в любом случае создадут.

Куда более серьезные последствия могут быть у передачи Киеву самолетов F-16. Но их Украина получит в лучшем случае в первой половине 2024 года, сообщил глава МИД Кулеба.

"Как только пилоты завершат обучение, а параллельно в Украине готовится инфраструктура для этого - самолеты будут в Украине. То есть единственные препятствия для того, чтобы F-16 появились в украинском воздухе - это завершение тренировки пилотов, подготовки инфраструктуры. Оптимистичный сценарий, я думаю, где-то первая половина следующего года", - рассказал он.

То есть, по идее, к лету эти самолеты успеют в Украине обкатать и начать применять на фронте. Как вариант - в ходе новых наступательных операций ВСУ. Как заявляли украинские военные ранее, основной работой для F-16 станут удары по российской авиации и ракетам, которые она запускает.

Какой может быть операция против ХАМАС

Сегодня, вслед за Байденом, в Израиль прилетел премьер Британии Риши Сунак. США и Британия таким образом активно поддерживают Тель-Авив.

Но пока еще не до конца понятно, хотят ли они наземной операции в секторе Газа, которую планирует проводить Израиль. Как уже писала "Страна", эта операция чревата вступлением в войну других противников Израиля и антиизраильской (а в перспективе и антизападной) консолидацией всего исламского мира. Что гарантированно вызовет новый виток роста цен на нефть и в том числе поэтому не выгодно Западу.

Это чувствуется и по тональности западной прессы, которая с одной стороны в целом поддерживает Израиль, а с другой - транслирует и заявления палестинцев о жестоких бомбежках Израиля. А также пишет о том, что вторжение в сектор Газа может обернуться тяжелыми последствиями. В первую очередь гуманитарными.

Reuters со ссылкой на источники сообщает о том, что военная операция Израиля против ХАМАСа будет "непревзойденной по своей жестокости". Она будет "непохожей ни на что, что Израиль проводил в секторе Газа в прошлом".

"Ближайшая стратегия Израиля состоит в том, чтобы разрушить инфраструктуру Газы, даже ценой больших жертв среди гражданского населения, подтолкнуть население анклава к границе с Египтом и преследовать ХАМАС, взорвав его лабиринты подземных туннелей, построенных группой для проведения своих операций", - пишет издание.

Израильские чиновники анонимно заявили, что у них нет четкого представления о том, как может выглядеть послевоенное будущее Газы. США "обеспокоены отсутствием этого плана".

Кроме того, много и чисто военных проблемных вопросов, связанных с наземной операцией.

В Сети публикуют инфографику, с какими сложностями может столкнуться армия Израиля при начале сухопутной операции.

Разрушения от авиаударов ЦАХАЛ могут стать препятствиями для свободного движения израильской техники. Их авиацию могут сбивать боевики на крышах с ПЗРК, а танки - из ручных гранатометов. Повсюду будут разложены мины.

По пехоте будут работать из укрытий снайпера и смертники. Вооруженные боевики будут появляться из ниоткуда, наносить удар и скрываться в системе подземных туннелей.

В этих узких подземных туннелях израильские солдаты не смогут спрятаться за техникой, в то время как хамасовцы хорошо знают все ходы и наверняка подготовили в них множество ловушек.

То есть пока западные страны находятся на определенной растяжке. И пытаются по сути деэскалировать этот конфликт - с одной стороны, демонстрируя силу противникам Израиля, чтобы они не вступили в войну. С другой - убеждая Тель-Авив, судя по публикациям в прессе, смягчить некоторые свои подходы и не провоцировать исламский мир на ответ. Это может быть одним из факторов, которые затягивают начало наземной операции.

Однако есть очень много сигналов о том, что Израиль, несмотря ни на что, ее будет начинать. Соответствующие заявления последние дни делают израильские военные и чиновники. Так, сегодня Ави Дихтер, член кабинета безопасности Израиля, сообщил ABC News, что ХАМАС и "Исламский джихад" в Газе имеют в общей сложности 50 000 боевиков и что израильские военные, мобилизовавшие более 400 000 солдат, имеют "зеленый свет" для вторжения в Газу, чтобы начать свою миссию по "уничтожению Хамаса".

А министр обороны Израиля Йоав Галант заявил пехотным войскам, собравшимся на границе с сектором Газа, что они скоро увидят палестинский анклав "изнутри".

"Сейчас вы видите Газу издалека, скоро вы увидите ее изнутри. Команда будет", - сказал министр.

Также идут сигналы и о том, что в случае наземной операции в войну на стороне ХАМАС может вступить ливанская Хизболла. На границе Израиля с Ливаном постоянно идут перестрелки. США, Германия и Саудовская Аравия уже призвали своих граждан покинуть Ливан.

Также жесткие заявления о том, что может "вспыхнуть весь Ближний Восток" делает и Иран.