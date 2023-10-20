Анализируем итоги 604-го дня войны в Украине.

Ситуация на фронте

На Купянском направлении ВСУ за минувшие сутки отбили более 30 атак в районах Синьковки, Ивановки Харьковской области, а также 12 атак у Надежды Луганской области. На этом же участке украинские силы "не допустили потери позиций" у Макеевки.

Украинские военные паблики называют это направление наиболее горячей точкой фронта - по количеству столкновений.

А Авдеевку вчера посетил главком Валерий Залужный - то есть это направление для командования сейчас выходит в наивысший приоритет.

Тут россияне как раз вчера возобновили наступательные действия и "не оставляют попыток окружить" город. Генштаб утверждает, что за вчерашние сутки подбил 50 танков и более ста единиц бронетехники на этом участке.

Украинские военные телеграм-каналы уточняют, что российские войска ведут наступление из Красногоровки (то есть, с севера). Удар по их колонне нанесли в районе Степного. Также они наступают на авдеевский террикон.

Зеленский упомянул о наступлении российских войск под Авдеевкой в разговоре с канцлером Германии Гольцем, назвав это наступление неудачным. Также украинские каналы публикуют видео с поражением наступающей российской техники.

Таких фото и видео сегодня было много в украинских телеграм-каналах. Точно также как в июне (когда началось наступление ВСУ на юге) и в последующие месяцы в российских телеграмм-каналах было много фото с подбитой украинской техникой.

Что еще раз показывает как трудно воюющим сторонам вести наступление, когда вся линия фронта хорошо просматривается с дронов, которые и корректируют огонь, а иногда и сами поражают цель.

Впрочем, украинские военные телеграмм-каналы пишут, что российские войска, несмотря на потери, продолжают массированные атаки.

На южном фронте россияне контратаковали в районе Вербового, но ВСУ отразили натиск, говорится в сводке Генштаба. Паблики пишут о "частичном успехе" украинских сил севернее и западнее Вербового.

Также Генштаб не комментирует боев на левом берегу Днепра в Херсонской области, о которых пишут россияне. "На Херсонском направлении Силы обороны ведут контрбатарейную борьбу, наносят огневое поражение по тылам противника", - так описывает ситуацию ГШУ.

Но, судя по всему, на участке сейчас идет серьезное изменение ситуации - сегодня в Херсонскую область приехал Владимир Зеленский, который обсудил с военными ситуацию на юге. Судя по видео, на встрече присутствовал и Залужный.

Напомним, что российские паблики уже несколько дней пишут о попытках ВСУ высадиться и создать плацдарм на левом берегу Днепра в Херсонской области. Украина этого не подтверждала, хотя в сводке Генштаба вчера упоминался российский авиаудар по населённому пункту, где, по заявлениям россиян, высадились ВСУ.

Также обратил свое внимание на фронт российский президент Путин. Он, судя по всему, вчера приехал в штаб руководства войной в Украине, расположенный в Ростове-на-Дону. До этого президент РФ посещал штаб в конце августа.

На месте его встретил глава генштаба и по совместительству командующий всей украинской группировкой россиян Валерий Герасимов. Сам Герасимов в начале августа приезжал в Украину, где инспектировал свои войска на Запорожском направлении.

При этом появляются признаки того, что Запорожское направление, которое в июне стало направлением главного удара для ВСУ, сейчас теряет свой приоритет. Имевшиеся только там танки "Леопард" теперь, судя по публикациям в СМИ, появились и на Лиманском направлении.

Об этом рассказали "Настоящему времени" украинские военные. Они говорят, что пока используют их ограничено из-за высокой активности российских беспилотников и плотности артиллерийского огня. "Мы напрямую не выезжаем. Мигом выскочили, отработали и ушли, пока так. Прямые штурмовые действия – это пока не к нам", – сказал военный по имени Виталий.

Учитывая, что поставки "Леопардов" с начала контрнаступления на юге существенно не возросли, можно предположить, что командование ВСУ начало переброску немецких танков с юга на другие направления. Означает ли это снятие безусловного приоритета с наступления на юге с целью пробить дорогу на Токмак и Мелитополь - пока непонятно. Но призывы к остановке наступления на это участке до тех пор пока соотношение сил не изменится в пользу ВСУ в последнее время озвучивались разными спикерами и экспертами неоднократно.

Военные перспективы

Ключевой вопрос для Запада и Украины сегодня - перспективы продолжения военной помощи. И если они есть - то в каких объемах и под какие цели войны (победа над РФ - полная или частичная - либо же переход к обороне и сдерживание российских войск).

Вчера вечером Зеленский провел телефонный разговор с Байденом, обсудив "дальнейшее усиление наших дальнобойных возможностей" - что прозвучало как намек на новые поставки ракет ATACMS Украине. А ночью по киевскому времени президент США обратился к американскому народу и попросил денег на помощь Киеву.

Он пообещал уже сегодня направить в Конгресс экстренный бюджетный запрос на финансирование двух ключевых союзников - Украины и Израиля. Ранее СМИ писали, что совокупно этот запрос может составить до ста миллиардов долларов. Из них 60 - на Украину, но половина из этих денег пойдет на замену и модернизацию запасов оружия в самих США.

Байден назвал помощь Украине и Израилю "разумной инвестицией". "Это разумная инвестиция, которая принесет дивиденды для американской безопасности на протяжении поколений", - сказал президент США.

При этом он уточнил, что планов отправлять американских военных в Украину по-прежнему нет. США не хотят, чтобы американская армия воевала с российской.

Стоит уточнить, что в запрашиваемом Байденом пакете есть еще деньги на внутренние нужды США (для пополнения запасов вооружений американской армии). Таким образом Белый дом пытается повторить ход, который уже один раз не прошел - когда помощь Украине пытались увязать с защитой от стихийных бедствий. Но республиканцы это заблокировали, несмотря на визит Зеленского в Вашингтон.

Теперь, как видим, Байден в "украинский" пакет вставил и помощь Израилю, который республиканская партия поддерживает исторически сильнее, чем демократическая. Но пока непонятно, одобрят ли оппоненты Байдена эту новую попытку Белого дома профинансировать Украину.

Хотя, судя по взрывоопасной ситуации в Израиле, теперь заблокировать запрос Байдена им будет сложнее.

В то же время для республиканцев так и не снят вопрос, который Байден поднял в своем обращении - "инвестиций в американскую безопасность" посредством военной помощи Киеву. Основная причина того, что не хотят выделять новых денег - военный тупик в Украине и отсутствия прорывов при контрнаступлении ВСУ.

Еще одно соображение, которое заставляет Запад сомневаться - Москва активно раскачивает свой ВПК, а также получает военную помощь от других стран. Явно показывая, что отступать в Украине не собирается.

Сегодня стало известно, что Россия приступает к серийному производству новой самоходной гаубицы "Коалиция-СВ", сообщает корпорация "Ростех". Это орудие 152-мм калибра, которое имеет дальность стрельбы 80 километров и в полтора раза более высокую скорострельность, чем гаубица "Мста-С".

Оно предназначено для поражение отдаленных целей - артбатарей, систем ПВО, мест скопления бронетехники и т.д. "Коалиция" полностью автоматизирована, заявляет производитель, добавляя, что это орудие - "фактически боевой робот".

Сейчас максимальная дальность российских орудий составляет 47,5 км (САУ "Пион"). Более стандартная "Мста-С" дает дальность до 29 километров. Натовские САУ бьют на 30-40 километров обычными снарядами и до 70 километров - высокоточными.

То есть, дальность и точность российской артиллерии отстает от той, которую поставляют для ВСУ западные партнеры. И запуском таких орудий как "Коалиция-СВ", россияне пытаются эту проблему решить.

Также РФ пока преодолевает санкции, которые не мешают ей вооружаться (хотя планировалось, что будет наоборот). Пентагон выпустил отчет, по которому Китай поставляет России оружие и товары двойного назначения. Речь идет о беспилотниках, стрелковом оружии, запасных частях, навигационном оборудовании и защитном снаряжении.

В отчете Минобороны США говорится, что это показал их анализ данных российской таможни. Поставки осуществляют как государственные, так и частные компании КНР.

Что касается дронов, то поставляются небольшие дроны и БПЛА двойного назначения, которые российские военные используют для войны против Украины. Только за 9 месяцев 2022 года их было продано на 12 млн долларов.

Ожидается и новый виток военной поддержки РФ со стороны Ирана.

С 18 октября перестала действовать резолюция Совбеза ООН, запрещающая Ирану торговать оружием. Она действовала с 2015 года и включала эмбарго на покупку и продажу ракет.

И, хотя США и Евросоюз отказались отменять эти санкции, но другие страны - и в первую очередь Россия - теперь смогут открыто поставлять в Тегеран свои ракетные вооружения и закупать аналогичные иранские.

В Иране уже не особенно скрывают, что последует дальше. Замминистра иностранных дел Али Багери Кани заявил, что отменяются все ограничения "в отношении деятельности и поставок, связанных с баллистическими ракетами, в Исламскую Республику Иран и из нее".

СМИ уже рассказывали о том, что у Ирана есть ракеты, интересующие Россию. По данным Washington Post, это баллистические ракеты "Фатех-110" и "Золфагар" дальностью 300 и 700 километров.

У России из аналогичного баллистического оружия есть только "Искандеры", которые бьют на расстояние до 500 километров (эффективная зона поражения еще меньше). Если не стрелять из Беларуси, то западная и большая часть центральной Украины находятся вне зоны действия "Искандеров".

В случае же поступления 700-километровых ракет россияне смогут "накрывать" баллистикой территории вплоть до Ровно и Тернополя, куда сейчас добивают только дроны и крылатые ракеты.

Также пригодятся РФ и бьющие на 300 километров "Фатехи", которые смогут исполнять роль переданных Украине ATACMS (дальность которых американцы ограничили к тому же до 160 км). При достаточном их количестве, россияне смогут резко нарастить удары по прифронтовой логистике ВСУ.

Предполагается, что "Фатехи" будут более точными, чем С-300, которые сейчас применяются РФ на аналогичные расстояния.

Запускаемые с земли баллистические ракеты сбивать сложнее, чем крылатые - они быстрее летят, поскольку падают сверху, используя для ускорения силу земного тяготения.

Что же до российских поставок Ирану, то Тегеран может быть заинтересован в российских гиперзвуковых ракетах.

Если обе стороны получат желаемое, то это может повлиять на расклад сил как в Украине, так и на Ближнем Востоке. Но пока вопрос, в каких объемах оба ВПК - иранский и российский - готовы снабжать друг друга необходимой номенклатурой.

Судя по "Шахидам", РФ изначально взяла курс на локализацию их производства у себя, и уже построен завод по их выпуску. Это говорит о том, что иранские мощности не были в состоянии обеспечить и экспорт, и собственные потребности.

Также неизвестно, какой объем поставок Ирану сможет обеспечить воюющая Россия. Хотя и небольшие поставки гиперзвуковых ракет Ирану могут существенно изменить военный баланс сил на Ближнем Востоке, где напряжённость сейчас возрастает очень быстро.

Еще одна потенциальная точка напряженности с участием России - Балтика. Накаляется обстановка вокруг аварии на газопроводе Balticconnector между Финляндией и Эстонией.

Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна заявил, что газопровод был поврежден извне. То есть, это была диверсия. Он считает, что такие действия можно расценить как атаку на инфраструктуру НАТО.

После чего президент Латвии заявил, что если будет доказана причастность РФ к этому, то НАТО должно остановить проход судов по Балтийскому морю. То есть - заблокировать судоходство в балтийские порты РФ.

Отметим, что блокада портов - это серьезный акт, который в РФ может трактоваться как объявление войны. Впрочем, пока никаких решений по блокировке моря не принято. Это пока лишь идея президента Латвии. И неизвестно - согласятся ли с ней крупнейшие западные страны.

России же опровергает причастность к подрыву финско-эстонского газопровода. "Россия не имела и не будет иметь отношения к таким ЧП, как подрыв газопровода Balticconnector", - заявил Песков.

Израиль будет наступать?

В Израиле продолжают давать понять, что начнут наземную операцию в сектор Газа.

Вчера министр обороны страны Йоав Галлант заявил войскам, собравшимся на границе с сектором Газа, что они скоро увидят палестинский анклав "изнутри" . "Сейчас вы видите Газу издалека, скоро вы увидите ее изнутри. Команда будет", - сказал министр.

По его словам, план военной операции состоит из трех фаз. Конечной целью этого плана Галлант назвал "создание нового режима безопасности в секторе Газа".

"Мы находимся на первом этапе, на котором происходит военная кампания по огневому поражению, а затем начнётся наземная операция, цель которой состоит в том, чтобы уничтожить боевиков и нанести ущерб инфраструктуре, чтобы нейтрализовать и уничтожить ХАМАС.

Второй этап будет промежуточным этапом продолжения боевых действий с меньшей интенсивностью для устранения очагов сопротивления.

Третьим этапом будет создание нового режима безопасности в секторе Газа, снятие с Израиля ответственности за ситуацию в секторе Газа и создание новой реальности безопасности для граждан Израиля и жителей прилегающих территорий", - сообщил министр.

Также о том, что решение о начале наземной операции в секторе Газа уже принято, заявил в интервью ТАСС посол Израиля в РФ. Накануне издание ABC News сообщало, что Израиль получил от США "зеленый свет" на вторжение в сектор Газа.

Кроме того, Израиль сигнализирует, что готов и к вовлечению других стран в эту войну. ЦАХАЛ должен быть готовым к более крупному конфликту, заявил представитель армии Питер Лернер.

"Если это (военные действия Израиля против Газы - Ред.) создаст более широкий конфликт, мы должны быть готовы. Армия обороны Израиля набрала около 300 тысяч резервистов, чтобы быть подготовленными к возможности того, что может возникнуть более широкий конфликт", — сказал Лернер.

Но при этом из Штатов есть и другие сигналы.

Байден в своем ночном обращении призвал власти Израиля не быть "ослепленными яростью" и выразил надежду, что Тель-Авив не допустит распространения конфликта. Параллельно США и партнеры работают над "лучшим будущим" для Ближнего Востока.

Кроме того, Байден призвал не отказываться от варианта решения конфликта Израиля и Палестины на базе двух государств.

Bloomberg при этом пишет, что накануне Байден убедил власти Израиля сменить планы наземного вторжения в сектор Газа на "нечто иное". США опасаются потерь среди гражданского населения и открытия "Хезболлой" второго фронта, что может "воспламенить" весь Ближний Восток и втянуть Штаты в конфликт.

Изначально ЦАХАЛ планировал нанести "скоординированные удары с воздуха, моря и земли" для уничтожения боевиков в секторе Газа. Сейчас Израиль предполагает, что наземное наступление "может отличаться от того, что вы думаете". Оно может начаться позже и продлиться дольше, разворачиваясь "самым неожиданным образом".

Министр иностранных дел Израиля Эли Коэн предположил, что Израиль, скорее всего, будет стремиться создать буферную зону вокруг сектора Газа, а не полностью оккупировать территорию.

Премьер Нетаньяху заявил после визита Байдена, что достигнуто соглашение о "сотрудничестве, которое изменит соотношение сил на всех театрах военных действий". Байден сказал, что говорил с израильтянами о различных "альтернативах" относительно наземной войны.

"Справедливость должна свершиться. Но я предупреждаю: пока вы чувствуете эту ярость, не поддавайтесь ей. После 11 сентября мы в Соединённых Штатах были в ярости. Хотя мы добивались справедливости и добились справедливости, мы также совершали ошибки", - заявил Байден.

Официальные лица США заявили, что все еще надеются закончить сделку между Израилем и Саудовской Аравией, хотя война с ХАМАС грозит ее сорвать. Источники издания говорят, что роль и влияние США в этой войне глубже и интенсивнее, чем любое влияние Вашингтона в прошлом.

Другие американские СМИ продолжают говорить о том, что вторжение Израиля в сектор Газа может стать для него крайне опасным. У ХАМАСа может быть "смертельный сюрприз" для армии Израиля, пишет The Washington Post со ссылкой на экспертов.

Известно, что террористическая группировка годами работала над приобретением подводных дронов и другого новейшего оружия, которое пока не было использовано.

Палестинцы приобрели технологии для создания целого ряда новых видов оружия, от мощных противотанковых мин и придорожных бомб до высокоточных ракет. Некоторые из них были разработаны инженерами ХАМАСа за пределами Газы, в большинстве случаев при технической помощи Ирана.

Эксперты допускают, что ХАМАС понимал ответные действия Израиля на вторжение, а потому после начала сухопутной операции ЦАХАЛ может нанести неожиданный удар, возможно, по целям вдали от линии фронта.

"Идея состоит в том, чтобы перейти на более высокий уровень эскалации, а затем вытащить кролика из шляпы", - говорит Фабиан Хинц, оборонный аналитик Международного института стратегических исследований британского аналитического центра.

Представитель Армии обороны Израиля ответил, что у них "есть системы защиты".

Также США обеспокоены тем, что в конфликт могут включиться другие страны. Американское издание Politico уже сообщило, что ХАМАС и "Хезболла" планируют открыть второй фронт в Ливане против Израиля.

Поэтому Белый дом стремится использовать дипломатические и военные возможности, чтобы предотвратить любую экспансию, пишет The New York Times.

Опасения по поводу второго фронта усилились в воскресенье, когда вдоль северной границы Израиля вспыхнули интенсивные столкновения. "Полномасштабная атака на севере может сокрушить Израиль, поскольку большая часть его сил сосредоточена на потенциальном наземном вторжении в сектор Газа на юге", – говорится в публикации.

Министр обороны США Ллойд Остин в ходе последнего визита в Израиль встречался с рядом израильских чиновников и предложил им заключить соглашение: Израиль не должен нападать на Ливан первым, а взамен Вашингтон обещает помощь в случае, если "Хезболла" атакует израильскую территорию.

В случае нападения на Израиль с севера США обещали своему ближневосточному союзнику перебросить в регион авиацию. Израиль огласился на это предложение, пишет The New York Times.

Похоже, все эти соображения откладывали проведение наземной операции в Газе. И, если она не состоится в ближайшие недели, то можно предположить, что визит Байдена в Тель-Авив сыграл в этом определяющую роль. Хотя, повторимся, сам Израиль дает понять, что сухопутное наступление в Газе будет.