В Украине - очередной рекорд по вакансиям. По данным Центра экономической стратегии (они получены на основе мониторинга трех крупных агрегаторов - work.ua, robota.ua и jooble), за первую неделю октября количество предложений по работе заметно выросло, и составило 85% от довоенного уровня. Для сравнения: на аналогичную дату прошлого года этот показатель был меньше 60%.

Количество вакансий на крупных интернет-площадках по трудоустройству составляет порядка 100 тысяч на каждой, что на 3-5% больше, чем в предыдущем месяце, а его тоже считали "рекордным".

Такая активизация работодателей, на первый взгляд, позволяет говорить о быстром росте рынка труда, что в свою очередь, может свидетельствовать о восстановлении экономики.

Впрочем, по словам директора Института профессиональных квалификаций Родиона Колышко, на самом деле все далеко не так радужно.

"Главная причина рекордов по вакансиям - мобилизация людей и текучесть персонала. Новых рабочих мест, по-прежнему, мало",- говорит он.

Но даже при этом предложение по работе намного превышает спрос.

Очереди желающих устроиться на работу с каждым месяцем только уменьшаются. По данным ЦЭС, соискателей в октябре этого года на 20% меньше, чем за аналогичный период прошлого года и меньше, чем до войны, в 2021 году.

То есть, на рынке труда увеличивается дисбаланс между предложением и спросом, а это значит, что найти нужных специалистов компаниям все сложнее.

Эту тенденцию "Стране" подтверждают и работодатели.

По словам главы деревообрабатывающей компании ВГСМ Ирины Мацепуры, работники многих специальностей уже в дефиците, "очень сложно найти высококлассных мастеров", а многие из тех, кто работает, "постоянно в поиске более выгодных предложений или возможности уехать на заработки в Европу".

Глава общественной организации Save ФОП Сергей Доротич говорит, что многие работники - мужчины призывного возраста не хотят устраиваться официально, чтобы не попасть в поле зрения военкоматов (куда компании передают списки военнообязанных работников). И это одна из причин сокращения армии соискателей.

По логике, если есть дефицит на рынке труда, то ответом на него должен стать рост зарплат.

Но будет ли эта логика работать на практике - вопрос открытый с учетом дисбаланса спроса и предложения на рынке труда по специальностям (требуется специалисты не тех профессий, которые, преимущественно, ищут работу), также из-за тяжелого финансового состояния многих украинских компаний.

Подробнее читайте в статье "Страны".

"Ищут замену мобилизованным и беженцам"

Количество предложений по работе растет уже не первый месяц. Но именно сейчас оно вышло на пиковые с начала войны показатели. По данным ЦЭС, вакансий сейчас всего на 15% меньше, чем в довоенном 2021 году. Осенью прошлого года их было на 40% меньше, чем до войны.

Если динамика увеличения количества вакансий сохранится, рынок труда может выйти на довоенные показатели уже к концу этого - началу следующего года.

При этом работодатели стали реже искать сотрудников по официальным каналам. В базе Государственного центра занятости количество вакансий, наоборот, уменьшается.

По данным Государственного центра занятости, на 1 октября этого года числилось порядка 255,3 тысяч вакансий, а на аналогичную дату прошлого года - больше 325 тысяч.

Родион Колышко говорит, что главная причина - сокращение армии потенциальных работников, которые могут прийти в компании через биржи труда.

Скажем, на 1 октября прошлого года в Государственном центре занятости числилось около 785 тысяч безработных. На начало октября этого года их уже меньше 418 тысяч. О причинах резкого уменьшения официально зарегистрированных безработных мы уже писали. Их несколько - ограничения по выплатам (их платят не больше трех месяцев и максимум в размере минималки, но, как правило, меньше), требование приходить на биржу "через военкомат" (что резко отбивает желание получать статус безработного у мужчин призывного возраста) и т.д.

Почему растет количество вакансий на открытом рынке труда?

Частично эту тенденцию поясняет сезонный фактор.

"С осени начинается новый бизнес-сезон, компании запускают новые проекты, под которые ищут людей",- говорит глава секретариата Совета предпринимателей при Кабмине Андрей Забловский.

Но, как отметил Колышко, новых вакансий сейчас мало, в основном предприятия ищут людей на "старые" рабочие места. Что можно объяснить только увеличением текучести персонала.

"Главная причина, по которой массово "освобождаются" рабочие места, - продолжающаяся мобилизация. В экономическом плане она стала настоящей катастрофой для бизнеса, потому чсто ее нельзя спланировать и предусмотреть. Просто в какой-то момент освобождается рабочее место или десятки рабочих мест. И нужно срочно искать на них людей", - говорит Колышко.

По словам главы концерна "Ярослав" Александра Барсука, забронировать сотрудников очень сложно, массово идут отказы. Причем, если мобилизуют, к примеру, мастера по обслуживанию станков, то в один момент может остановится весь цех. Поэтому приходится срочно искать замену.

С женщинами, которых на фронт не забирают, другие проблемы. Глава Всеукраинского объединения агентств по международному трудоустройству Василий Воскобойник говорит, что продолжается отток беженцев в Европу, хоть и в меньших масштабах, чем в начале войны.

Ирина Мацепура добавила, что многие женщины "сделали уже по несколько ходок", то есть, выезжают за границу, затем возвращаются домой, устраиваются на работу, а через какое-то время снова едут в Европу. А те, кто никуда не едет, постоянно "смотрят по сторонам" в надежде найти более выгодную работу. Все это увеличивает текучесть персонала.

"То есть, к сожалению, увеличение количества вакансий пока мало связано с реальным экономическим ростом. Конечно, бизнес уже адаптировался к работе в условиях войны, некоторые расширяются, запускают новые проекты. Но этот фактор пока генерирует куда меньше предложений по работе, чем текучесть персонала или мобилизация", - отметил Колышко.

Кроме того, как говорят "Стране" предприниматели в производственной сфере, возможность уехать в Европу, получить там временное убежище, которое дает право на легальное трудоустройство, стимулирует массовый отток из Украины рабочих кадров (дефицит которых был в стране еще до войны), а также тех, кто готовы устраиваться на низкоквалифированный труд (уборщицы, упаковщики, работники складов, продавцы, официанты и т.д.). Таким категориям в ЕС платят в разы больше, чем в Украине и найти подобную работу вполне реально.

Почему в Украине "некому работать"

По словам Колышко, список наиболее востребованных специалистов не меняется. Это водители, рабочие различной специализации (строители, станочники, электрики и др), работники сферы услуг, учителя, медики.

По данным Государственного центра занятости, больше всего вакансий сейчас - для работников торговой сферы (около 44 тысяч), квалифицированных рабочих с инструментом (36,7 тысяч), рабочих по обслуживанию и эксплуатации оборудования и машин (38,3 тысячи), рабочих без квалификации (39,6 тысяч),

При этом, к примеру, вакансий главного агронома - всего 27 на всю страну, а главного лесничего и вовсе только 2 (обычных лесничих требуется 25).

Забловский отмечает, что с осени выросла потребность в маркетологах и специалистах по продажам, так как конкуренция на рынке растет, и привлекать потребителей становится все сложнее.

Эксперты отмечают также высокий спрос на специалистов в сфере энергетики, грамотных бухгалтеров, финансистов, фармацевтов.

"Многие фармацевты-женщины выехали в Европу, и в некоторых аптеках в буквальном смысле некому работать. Привлекают на эти должности медсестер, которые имеют право работать по данной специальности", - рассказала нам глава профильного объединения ФармРада Елена Прудникова.

Меньше всего нужны сейчас юристы, офисный персонал, рекламисты, турагенты. Между тем именно их сейчас больше всего "в активном поиске". То есть, по словам Колышко, спрос и предложение на рынке труда не совпадают.

Кроме того, армия желающих трудоустроиться в последнее время в целом сократилась.

Причины перекликаются с теми, что обеспечивают рост предложений по вакансиям - беженцы и мобилизация.

Как отметили в сети "Эпицентр", чувствуется нехватка персонала из-за того, что многие украинки выехали в Европу, а мужчины ушли воевать. Из-за мобилизации, в частности, есть конкретный дефицит претендентов на работу в торговых залах, а также грузчиков, кладовщиков, электриков, слесарей, водителей. Чтобы решить эту проблему, "Эпицентр" организовывает обучение для соискателей-женщин и пытается устроить их на "мужскую" работу, "где это возможно в соответствие с соблюдением норм по охране труда".

Большим компаниям в целом сложно найти работников-мужчин. По словам Барсука, украинцы призывного возраста не хотят оформляться в штат из-за рисков по мобилизации (предприятия должны подавать списки военнообязанных в ТЦК). Это подтверждает и Сергей Доротич, отмечая, что многие специалисты-мужчины предпочитают устраиваться на меньшие зарплаты, но без официального оформления.

Все это привело к тому, что конкурсы на одну вакансию резко снизились. По данным Государственного центра занятости, в торговой сфере на одну вакансию претендует в среднем два соискателя. Такое же соотношение по работникам сельского хозяйства (7,5 тысяч вакансий и 14,4 тысячи претендентов). По рабочим специальностям конкурс еще ниже - фактически один к одному (36,8 тысяч вакансий и 38,3 тысячи претендентов). То есть, выбирать работодателям фактически не из кого.

Высокие конкурсы сохраняются разве что на руководящие должности. Скажем, по данным Государственного центра занятости, на одну вакансию претендует до 10 соискателей.

Как прогнозируют эксперты, кадровый дефицит по мере восстановления экономики будет только усугубляться. В Минэкономики уже заявили, что после войны, когда придет время отстраивать страну, Украине будет не хватать порядка 4,5 млн работников.

Потребности в дополнительных специалистах на 2024 год Минэкономики оценивает в 481,57 тысяч человек. Больше всего - в промышленности (120,93 тысячи), строительстве (111,7 тысяч), торговле (46,7 тысяч), транспорте (19 тысяч).

Минимальные потребности будут в специалистах по недвижимости (всего 200 человек), работниках сферы искусства, спорта и развлечений (2,6 тысяч), финансистах и страховщиках (5,7 тысяч).

Но, скорее всего, реальное предложение рабочей силы по большинству направлений будет еще ниже, - считают кадровики.

Когда вырастут зарплаты

Растущий дефицит кадров в теории должен запустить увеличение зарплат.

Будут ли прибавки па практике?

По прогнозам Минэкономики, средняя зарплата в Украине до конца этого года составит 18 118 гривен, что на 22% больше, чем в прошлом году. Но инфляция в этом году выше, чем динамика по зарплатам, то есть, в реальности покупательская способность среднестатистической зарплаты не только не растет, но и, наоборот, сокращается.

При этом далеко не все украинцы получили хотя бы такую прибавку. Барсук говорит, что они повысили зарплаты в пределах 20%, а Мацепура отмечает, что вообще не повысили, так как не из чего. В итоге их предприятие не может "догнать" даже показатель средней зарплаты по региону (15 тысяч гривен).

В следующем году, как ожидается, средние зарплаты вырастут еще на 20,6% - до 21 852 гривен. При этом инфляция составит 10,8%, то есть, прибавка в окладах будет более заметной, чем в этом году, но это все равно вовсе не то "подорожание" специалистов, которое идет на волне "охоты за головами".

Родион Колышко говорит, что большинство работодателей могут повышать оклады лишь незначительно - в пределах 10-20%, и то не всем. Даже если при этом они остро нуждаются в специалистах. Причина - тяжелое финансовое положение многих компаний в условиях войны.

"Платить не из чего", - такой девиз сейчас у многих работодателей.

"С учетом войны и в условиях отсутствия реальных программ поддержки предпринимателей со стороны государства, беспредела со стороны проверяющих органов и силовиков, владельцы бизнесов крайне осторожно подходят к вопросам не только инвестиций, но и просто увеличения затратной части своих предприятий. Стараются тратить минимум, необходимый для поддержания нынешнего уровня продаж. О расширении же бизнеса вообще не приходится говорить. Построишь новый цех, а в него прилетит ракета. При этом компенсаций от государства или от кого бы то ни было ты не дождешься. Более-менее развиваются только те компании, которые имеют быструю оборачиваемость средств - купил-продал-вышел в кэш-снова купил и так далее. Например, те, кто завозит топливо и другие товары критического импорта", - сказал "Стране" один из крупных украинских предпринимателей.

При этом, если компаниям вдруг находится "с чего платить" повышенные зарплаты, проблема дефицита кадров тут же становится не такой и острой. К примеру, владелец сети АЗС "Прайм" Дмитрий Леушкин говорит, что они нехватки персонала не ощущают, в том числе, нет проблем с водителями, которые у других компаний остром дефиците.

"В целом ситуация на рынке труда неоднозначная. С одной стороны, растет число вакансий, с другой, повышение зарплат идет не систематично и зачастую не перекрывает даже инфляцию. И пока такие тенденции будут сохраняться", - говорит Забловский.