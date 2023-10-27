Сегодня, 27 октября, в крымской Ялте было совершено покушение на бывшего нардепа Рады Олега Царева.

Он, судя по всему, жив, но находится в тяжелом состоянии.

Что известно о случившемся и о самом Цареве - разбиралась "Страна".

Покушение на Олега Царева

Нападение на Олега Царева было совершено ночью в четверг в Ялте. Судя по видео, которые публиковалось в Сети, на месте стоит скорая, а территория оцеплена, и за нее никого не впускают. Российские телеграмм-каналы позже написали, что покушение произошло на территории санатория имени Кирова, которым, по их данным, Царев управлял. И жил там же на его территории.

Первые сообщения были о том, что Цареву нанесли удар ножом.

Но затем назначенные РФ "власти" Запорожской области заявил, что ранение было не ножевое, а огнестрельное. Стреляли дважды, и состояние Царева "очень тяжелое", он находится в реанимации, сказал Владимир Рогов.

Российские телеграм-каналы пишут, что нападавший скрылся и сейчас его разыскивают силовики.

Вскоре родные Олега Царева подтвердили покушение.

"Около полуночи на территории санатория, где он проживает, в него дважды стреляли. Информации о преступнике нет, работают силовики. На момент прибытия кареты скорой помощи Олег был без сознания, с большой кровопотерей. Информации о состоянии его здоровья на текущий момент нет", - говорится в сообщении в его официальном телеграм-канале.

Пока информации об этом покушении российские власти не публикуют.

При этом ряд российских телеграм-каналов пишут, что в полицию никаких заявлений о покушении на Царева не поступало. Они предполагают, что дело ведет ФСБ.

Также сообщают, что накануне покушения Царев вернулся из Москвы.

Из депутатов Рады - в спикеры "Новороссии"

Олег Царев родился 2 июня 1970 года в Днепропетровске. Окончил Московский инженерно-физический институт (МИФИ).

В 1990-х годах Царев занимался бизнесом в сфере торговли и недвижимости. В 2002 году он был избран депутатом Днепропетровского областного совета. В 2006 году Царев стал членом Партии регионов. В 2006-2012 годах он был депутатом Верховной Рады Украины V и VI созывов.

В 2010 году Царев был назначен заместителем председателя Государственной комиссии по вопросам регулирования деятельности субъектов естественных монополий. В этой должности он курировал вопросы газоснабжения Украины.

В 2012 году Царев был избран депутатом Верховной Рады VII созыва от Партии регионов. Во время Евромайдана активно поддерживал Януковича. Был одним из главных выступающих на Антимайдане.

В марте 2014 года он выдвинул свою кандидатуру на выборы президента Украины. Партия регионов его не поддержала и исключила из своих рядов. Через месяц депутата избили после эфира на "Свободе слова".

В конце апреля Царев снял свою кандидатуру с президентской гонки и призвал бойкотировать голосование, которое "проходит на фоне гражданской войны".

Стал лидером созданного в марте 2014 года общественного движения "Юго-Восток" в Харькове, целью которого называлось "формирование исторически сложившейся Юго-Восточной автономии".

По словам самого же Царева, он имел отношение к организации и финансированию "референдумов" в "ДНР" и "ЛНР" в 2014 году.

Выступил на митинге в уже неподконтрольном Украине Донецке в 2014 году, где он призвал к "изменению территориальной целостности страны путем ее федерализации". Он был лишен депутатского мандата. Против Царева возбудили несколько уголовных дел, объявили его розыск.

Но Цареву еще раньше удалось покинуть Украину. Точнее - переехать в Крым, аннексию которого он поддержал и получил гражданство РФ.

В июне 2014 года она стал "спикером парламента Новороссии" - проекта, который учредили "ДНР" и "ЛНР" с целью "интеграции" в него других областей юго-востока Украины. Однако после подписания Минских соглашений эти структуры были распущены (поскольку Россия официально согласилась вернуть под контроль Украины "ДНР" и "ЛНР" на базе особого статуса, не выдвигая претензий на остальные территории Украины).

После этих событий основным видом деятельности Олега Царева стало предпринимательство. Его семья арендовала шесть санаториев в Ялте, Алуште и Евпатории. В 2019 году он стал владельцем алуштинских пансионатов "Днепр" и "ХИИтовец".

После российского вторжения в Украину Царев снова появился на политических радарах. Он прибыл с войсками РФ в Киевскую область. Кадры с его участием в раздаче гуманитарной помощи в Бородянке публиковали российские телеканалы.

После этого Царева заочно приговорили к 12 годам лишения свободы за коллаборационизм и посягательство на целостность Украины.

Частым гостем федеральных политических ток-шоу и спикером Царев не был. Однако тем не менее из публичной плоскости не пропадал - вел паблик в телеграм-канале. В нем он ежедневно публиковал "сводку СВО", делился "патриотическими" новостями российских СМИ, критиковал украинскую власть, высказывал свое мнение о палестино-израильском конфликте. При этом довольно часто, хотя и осторожно, критиковал и некоторые действия российской власти касательно хода войны в Украине и ситуации на захваченных территориях.

Последний пост Царев в ТГ опубликован в 22:49 в четверг, 26 октября. Он поделился своим выступлением на канале "Царьград", где он принимал участие в обсуждении "украинского кризиса": влияния войны и политики Зеленского на бюджет Украины, новых настроениях в Европе, в частности в Словакии.