Игорь Коломойский заявил в суде, что дело в отношении него "сфальсифицировано".

"Это дело искажено, сфальсифицировано, но в этом потом уже будет разбираться следствие. Сейчас я заинтересован в том, чтобы самому разобраться в этом деле и восстановить своё честное имя", — заявил Коломойский.

Он также прокомментировал представленные на суде материалы дела.

"Ежедневно в банкоматах ПриватБанка находилось около 4 миллиардов гривен наличных средств. Если суммировать все наличные деньги, которые находились в ПриватБанке с учётом терминалов, банкоматов и касс, это около 7 миллиардов гривен. Следователи заявляют, что одномоментно я вывел из банка 4,8 миллиарда гривен. Соответственно если из 7 миллиардов отнять 4,8 миллиардов, то в банке останется 2,2 миллиарда, что просто невозможно. Вкладчики бы приходили в банкоматы, в кассы снять свои деньги, а там бы их не было. Также хочу напомнить, что вся деятельность банков на тот момент осуществлялась под контролем Нацбанка, который является регулятором, и такой кассовый разрыв сразу был бы заметен", — заявляет Коломойский.

Ранее суд отказал в ходатайстве перевести Коломойского под домашний арест из-за ухудшения состояния его здоровья.

Мы также сообщали, что Коломойский прокомментировал передачу своих прав на "1+1" гендиректору медиахолдинга.