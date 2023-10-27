Анализируем итоги 611-го дня войны в Украине.

Ситуация на фронте

Владимир Зеленский сегодня заявил о попытке армии РФ окружить Авдеевку. Об этом он сообщил в телефонном разговоре с британским премьером Риши Сунаком.

"Проинформировал Риши о попытках России окружить Авдеевку. Наши воины остановили их и нанесли врагу значительные потери, которые составили по меньшей мере бригаду личного состава", - пишет президент.

По данным Генштаба ВСУ, "безуспешными были наступательные действия противника в районах Степного, Авдеевки, Тоненького, Северного Донецкой области, где силами обороны отражено более 20 атак".

Украинские военные паблики сообщают о том, что, пользуясь плохой погодой, россияне укрепили свои позиции на захваченном недавно терриконе и пытаются закрепиться уже вплотную к Авдеевскому коксохиму.

"Именно его потеря, а не террикона создаст серьезные проблемы для всего гарнизона города", - предупреждает телеграм-канал Deep State.

При этом были новые попытки россиян, несмотря на погоду, атаковать на юге от Авдеевки, но они были отражены. Российские же паблики утверждают обратное - что они продвинулись от Опытного на полтора километра.

Украинский военный эксперт Константин Машовец пишет о том, что "противник преуспевает по направлению Водяное - Тоненькое", то есть наступая с юга.

По его словам, россияне под Авдеевкой применили новую для себя тактику. Они наступают "циклически", попеременно активируя то северную, то южную ударные группировки, отказавшись от тотального сплошного наступления, как это было на начальном этапе авдеевской операции.

В частности, это делается, чтобы "дезорганизовать ответную реакцию со стороны украинского командования", которое не может сконцентрировать силы для обороны.

"Следует констатировать, что в отличие от достаточно распространенного тезиса о том, что они "ничему и никак не учатся", это не совсем так. Русские в течение последнего полугода полностью научились соотносить объем и размеры своих "пожеланий" со своими реальными способностями. Превосходство и недооценка ВСУ в их оперативном планировании, и что самое тревожное - в текущих действиях и реакции их командования, очевидно, постепенно уходят в прошлое. В этом смысле, быстрое и оперативное изменение подходов и принципов в организации и ведении боевых действий со стороны российского командования на Авдеевском направлении – яркая иллюстрация. После того как "переломить" украинскую оборону быстро, одним мощным ударом не получилось, противник очень оперативно начал его менять на четко выверенные и обеспеченные (по мере реальных возможностей россиян) атаки и штурмовые действия на отдельных участках и направлениях", - пишет Машовец.

К другим участкам фронта.

В Запорожской области, по данным Deep State, идут встречные бои возле Вербового и Новопрокоповки. ВСУ улучшили свое тактическое положение у Нестерянки и Копаней.

При этом другие украинские паблики пишут о том, что начиная со вторника ВСУ потеряли под Работино пять танков Leopard 2A4. Публикуются кадры с подбитыми машинами.

Пишут, что они пострадали от дронов-камикадзе, поскольку не были оснащены антидроновой сеткой - "мангалом". Итого, говорится в сообщении, Украина потеряла 10 из 40 поставленных танков этой модификации.

В целом о ситуации на Запорожском фронте из российских и украинских военных пабликов, а также от западных СМИ и экспертов поступает разноречивая информации. Согласно одним данным, украинские войска здесь продолжают постоянно атаковать по разным направлениям крупными силами. По другим данным - ВСУ взяли "оперативную паузу", значительно снизив активность как по причине переброски резервов на другие направления (например, под Авдеевку), так и из-за ухудшения погодных условий.

Что касается других направлений, то россияне атакуют к северо-западу от Бахмута и на Лимано-Купянском направлении.

То есть в целом ситуация на фронте складывается так, что РФ пытается перехватить инициативу и практически везде атакует (кроме, пожалуй, Херсонской области, где ВСУ, согласно сообщениям российских пабликов, пытаются создать плацдарм на левом берегу Днепра). Даже на Запорожском фронте, где ранее наступали только ВСУ. Теперь там идут встречные атаки.

Судя по всему, эта ситуация и стала причиной широкой встречи главкома Залужного с западным командованием - главкомом Объединенных вооруженных Сил НАТО в Европе Кристофером Каволи и начальником Штаба обороны Великобритании Тони Радакиным.

"Во время переговоров подробно рассказал об обстановке на поле боя. Обсудили наши наступательные и оборонительные операции, ситуацию на наиболее сложных направлениях, а также действия и возможные планы противника", – рассказал Залужный.

При этом в США считают, что давление со стороны РФ на ближайшее время будет усиливаться.

Представитель совбеза при Байдене Джон Кирби вчера заявил, что "Россия до сих пор сохраняет определенный наступательный потенциал и может добиться определенных тактических успехов в ближайшие месяцы".

Атака вблизи Курской АЭС

За ночь Воздушные силы Украины сбили пять "Шахедов" из шести.

Беспилотники атаковали в пределах Херсонской и Николаевской областей. Также по Харьковской области ударила ракета "Искандер".

В последнем случае речь о прилете по зданию пожарной части города Изюм. Восемь спасателей пострадали, четверо из них в больнице. Также повреждено само здание и 13 единиц техники.

В Николаевской области "Шахед" ударил в окрестностях города Вознесенска. Куда он попал - не сообщалось, но пожар тушили несколько часов, до самого утра.

Вчера вечером Россия заявила об атаке беспилотников по району Курской АЭС и города Курчатова рядом с ней. Утром пресс-служба "Росатома" заявила, что именно станция была целью. Сообщается, что дронов было три.

По данным компании, АЭС работает в штатном режиме. Пострадавших и разрушений нет. Минобороны РФ заявляло, что один беспилотник перехватили в районе Курчатова, который находится восточнее АЭС.

Напомним, прошлой ночью российские беспилотники были сбиты недалеко от Хмельницкой АЭС. По официальной версии они не долетели и были сбиты, но падение их обломов привело к очень мощному взрыву - последствия были в радиусе десяти километров.

При этом британская разведка отмечает, что уже месяц россияне не наносят удары по Украине крылатыми ракетами. Это один из самых продолжительных перерывов с начала вторжения.

Разведка полагает, что РФ таким образом пополняет сокращающийся запас этих ракет, чтобы наносить удары по энергетической инфраструктуре Украины зимой. О чем украинские власти и военные уже неоднократно говорили тоже.

Американские горки с украинской помощью

Продолжается эпопея с тем, будут ли республиканцы голосовать за выделение новых средств для вооружения ВСУ.

Новый американский спикер Майк Джонсон вчера дал интервью Fox News, в котором, с одной стороны, заявил, что не против помощи Киеву. И что нельзя дать Путину победить в Украине - поскольку после этого Китай захочет вторгнуться на Тайвань.

Но при этом он заявил, что правительству США нужно будет отчитаться за каждый потраченный в Украине доллар. То есть уже сейчас он увязывает выделение новой помощи с тем, как отчитаются за старую.

Однако самое главное - Джонсон потребовал разделить помощь Израилю и Украине.

"Наш консенсус среди республиканцев Палаты представителей заключается в том, что мы должны разделить эти вопросы", – сказал спикер.

Ранее Байден внёс в Конгресс единый законопроект, где затребовал 106 миллиардов долларов - включая 61 млрд для Украины и 14 для Израиля. Но "Израиль - это отдельная тема", сказал спикер. О чем он уже уведомил Белый дом.

Джонсон также сказал, что США не просто "печатают деньги, чтобы отправить их за границу", и все эти траты отрываются от внутренних статей расходов.

То есть новый спикер Палаты представителей, по сути, пресекает попытку Белого дома протащить помощь Киеву в пакете с Израилем. Это означает высокий риск того, что сумма, запрашиваемая для Украины, будет пересмотрена в сторону снижения (иначе бы республиканцы просто утвердили ее в пакете с Израилем).

Отметим, что на данный момент Киев получил от США за все время войны 44,5 млрд долларов. Таковы озвученные сегодня данные Пентагона.

В запрашиваемых Байденом 61 млрд примерно 12 млрд предназначены для прямой бюджетной поддержки Украины. То есть на военные нужды заложено примерно столько же, сколько и в прошлый период 2022-2023 годов.

Но если республиканцы урежут этот объем, то Украина получит меньше оружия. Тем более что тогда аналогичные процессы начнутся и в Европе, которая по этим вопросам ориентируется на США.

Путин и переговоры

Китай отказывается принимать участие в новой встрече стран "глобального Юга" и Украины, которая пройдет на Мальте.

Как сообщает Bloomberg, в список участников встречи входят страны "Большой семерки", Катар, Южная Африка, Индия и Турция. Ожидается, что некоторые страны, такие как Бразилия и Чили, примут участие в конференции в режиме онлайн.

"Отсутствие Пекина станет разочарованием для президента Украины Владимира Зеленского, который пытается заручиться международной поддержкой своего проекта прочного и справедливого мира", - говорится в материале.

Если Китай действительно не приедет, это снизит вес данной конференции, где Украина пытается уговорить страны "глобального Юга" принять украинские условия мира.

Но все эти страны имеют крупные связи с Китаем, и его охлаждение к этому формату скажется и на позиции других государств.

Интересные новости из сферы возможных переговоров поступили из Москвы.

Вчера в Кремле произошла неожиданная встреча - по сообщениям пресс-службы оппозиционной партии "Яблоко", Путин принял ее лидера, Григория Явлинского.

"Главным предметом обсуждения была тема о необходимости соглашения о прекращении огня в Украине", - говорится в заявлении партии.

В релизе "Яблока" говорится, что необходимо "как можно скорее" начинать переговоры о прекращении огня, и Явлинский (к слову - он уроженец Львова) готов лично в них участвовать.

Что уже породило слухи и комментарии в СМИ о том, что Явлинский может стать посредником в таких переговорах.

Кремль этой встречи не комментировал.

Отметим, что Явлинский и его партия в самом начале полномасштабного вторжения в Украину осудили его.

А год назад, в ноябре 2022 года, Явлинский опубликовал свои предложения по окончанию войны в Украине. Они включают прекращение огня, обмен пленными всех на всех, создание международной гуманитарной миссии по защите гражданского населения на территориях, которые переходят из рук в руки, расследование военных преступлений, решение вопросов здравоохранения и продовольствия, поиск посредников.

Впрочем, пока нет никаких сигналов о том, что готовятся какие-либо переговоры по Украине. Позиция Украины остается неизменной: никаких переговоров до вывода всех российских войск на границы 1991 года. Позиция России также неоднократно озвучивалась: переговоры о прекращении огня возможны, но только при условии "учета реалий на земле" (то есть без вывода российских войск с захваченных ими территорий Украины).

Об изменении позиций сторон на данный момент не сообщалось (по крайней мере, публично).

Но тот факт, что Путин вдруг решил с Явлинским обсудить прекращение огня в Украине, может говорить о том, что, вероятно, некие процессы в данном направлении все ж таки идут.

Впрочем, эта встреча может иметь и лишь пиар-значение - Путин в очередной раз хочет показать, что он "за мир", но вот "Украина и Запад против".

Для самого Явлинского также важно показать свою позицию по Украине, с учетом того что он, вероятно, пойдет на выборы президента в качестве представителя "либеральной оппозиции".

Сторонники Навального традиционно обвиняют Явлинского в том, что он действует по согласованию с Кремлем, чтоб оттянуть на себя голоса оппозиции.

Явлинский это опровергает и обвиняет Навального в "популизме, национализме и вождизме". А в партии "Яблоко" после вчерашней встречи заявили, что тема выборов президента на ней не обсуждалась.