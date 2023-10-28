В субботу, 28 октября, в Украине идет 612-й день войны с Россией.

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28 октября

09:47 Россия утверждает, что сбила за ночь шесть украинских беспилотников - четыре над Орловской областью и два над Тульской.

Оба региона находятся к югу от Москвы - Тульская область граничит с Московской, а Орловская - с Тульской.

09:22 Так сейчас выглядит Авдеевка, которую российские войска пытаются взять в окружение.

Разрушения в городе катастрофические.

09:19 Воздушное командование заявляет, что сбило три из четырех ракет "Искандер", которые запускались ночью по Днепропетровской области.

Военные говорят, что четвертая, несбитая ракета "не достигла своей цели".

08:19 В Николаевской области в ночь на 28 октября, в 01:35 и 03:16, обстрелам подверглись акватории Очаковской общины, сообщают местные власти. Пострадавших нет.

08:05 Последствия вчерашнего обстрела Херсона.

07:50 Сегодня ночью силами ПВО было уничтожено три российские ракеты над Днепропетровской областью.

Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

"Ночью подразделения ПВК "Восход" уничтожили в небе над областью 3 российские ракеты", - написал он.

Также россияне обстреливали из тяжелой артиллерии Марганецкую громаду Никопольского района. Обошлось бе пострадавших.