Анализируем итоги 613-го дня войны в Украине.

Что происходит под Авдеевкой

Главное внимание по-прежнему приковано к Авдеевке.

В последние дни погода замедлила темп боевых действий, но сейчас она уже налаживается, и это значит, что наземные штурмы скоро возобновятся.

Основной накал боев идет в районе Авдеевского коксохимического завода. Судя по всему, это главный объект российских атак в северной части города, на который опирается, собственно, вся оборона ВСУ в Авдеевке.

Ситуация серьезная, и город оказался под угрозой окружения, считает военный эксперт немецкой газеты Bild Юлиан Рёпке.

В субботу он сообщил, что российские войска вышли к ж/д ветке на севере города и подошли к селу Северное на юге. В результате ширина коридора, по которому может снабжаться группировка ВСУ в Авдеевке, сократилась с девяти до семи километров

Единственный путь на подконтрольные Украине территории остался через село Орловка. За несколько недель штурма Россия потеряла более 2000 солдат, но не считается с потерями. "Если россиянам действительно удастся взять Авдеевку, это означало бы конец контрнаступления Украины", - считает Рёпке.

Другой западный эксперт - британский военный аналитик Майкл Кларк - считает, что Авдеевка становится для Украины "вторым Бахмутом". Но, в отличие от Бахмута, Авдеевка имеет реальную стратегическую ценность – она расположена на ключевом пути в Донецк.

По его мнению, последние три недели были "хорошим временем" для России в Украине. При этом Кларк, как и Репке, пишет о высоких российских потерях под Авдеевкой.

Украинский военный эксперт Константин Машовец отдельно коснулся этого вопроса. Он считает, что части, которые штурмуют город сейчас, были, по замыслу россиян, предназначены для таких потерь и первоначального "вгрызания" в оборону ВСУ. А прорываться в глубину будут другие войска, которые сейчас концентрирует Россия.

"Очевидно, по замыслу российского командования – их задача заключалась в начальной дезорганизации системы обороны ВСУ на Авдеевском направлении и достижении каких-то начальных, тактических успехов, а главное – принуждении украинского командования реагировать в нужном для россиян ключе, чтобы оно задействовало (и соответственно "потратило") на этом направлении свои оперативные резервы. А дальше, согласно замыслу российского командования, прорываться в глубину, очевидно, будут другие войска", - пишет Машовец.

Он считает, что именно с этим связано снижение интенсивности боев на Лиманском направлении - находящиеся там силы РФ готовят к броску на Авдеевку.

"Схема здесь проста – пока 1-й армейский корпус ("ДНР - Ред.) "вошел в клинч" с нашими войсками на Авдеевском направлении, изматывая их постоянными атаками и штурмовыми действиями, российское командование начинает перемещение сюда свежих войск с другого направления. К моменту их оперативного развертывания 1-й АК должен был, несмотря на потери и падение уровня своей боеспособности, добиться первоначального успеха", - пишет эксперт.

Обстрелы и новые дроны

Сегодня ночью Россия нанесла ракетный удар по Миргородскому району. По словам начальника Полтавской ОВА Пронина, пострадавших и ущерба гражданским объектам нет.

Напомним, РФ регулярно обстреливает Миргород, где расположен военный аэродром ВСУ. К слову, дроны сегодня атаковали также Хмельницкую область, где также регулярно подвергается ударам аэродром в Староконстантинове. Данных о попаданиях по нему, впрочем, нет.

Вчера Россия заявила, что сбила за ночь шесть украинских беспилотников - четыре над Орловской областью и два над Тульской.

Оба региона находятся к югу от Москвы - Тульская область граничит с Московской, а Орловская - с Тульской. То есть, не исключено, что беспилотники двигались в сторону российской столицы, по которой ВСУ не били дронами достаточно давно.

Сегодня РФ заявила о сбитии огромного количества украинских дронов - 36 - над Черным морем и северо-западном частью Крыма. Атака произошла этой ночью.

При этом в России официально не комментировали ЧП на Афипском нефтеперерабатывающем заводе в Краснодарском крае. Там ночью произошел пожар. Позже украинские СМИ со ссылкой на источники написали, что завод атаковали два дрона СБУ.

И Украина, и Россия внедряют новые вооружения, связанные с воздушными атаками и защитой от них.

"Институт изучения войны" (США) проанализировал новую версию российского дрона "Ланцет". Сообщается, что россияне начали использовать обновленный беспилотник-камикадзе "Изделие-53", судя по имеющимся данным, с 21 октября.

Этот беспилотник, по мнению экспертов, имеет систему автоматического наведения, которая может различать типы целей и повышать шансы успешного удара.

"Изделие-53" пока не используют широко, но военные сейчас испытывают беспилотники для массовых синхронизированных роевых ударов.

Полезная нагрузка беспилотников "Изделие-53" - от трех до пяти килограммов. Ранее ВСУ подтвердили, что "Ланцеты" увеличили дальность полета почти вдвое и могут атаковать цели в более глубоком тылу.

Украина же скоро обзаведется новыми системами ПВО, которые в Америке назвали FrankenSAM. Это гибриды, которые позволяют запускать современные зенитные ракеты западного калибра с модернизированных советских пусковых установок.

Один вариант сочетает пусковые установки "Бук" и ракеты Sea Sparrow, другой - советские радары и ракеты Sidewinder. Они прошли испытания на военных базах в США и поступят на вооружение ВСУ этой осенью.

Также издание пишет, что на этой неделе в Украине начала работать ракетная система Hawk времен холодной войны. NYT пишет, что Украина "отчаянно нуждается" в системах ПВО накануне зимы - но пусковых установок у США не хватает, и поэтому пошли на такой шаг.

Помощь Украине

Уже цитированный выше военный эксперт Майкл Кларк видит опасность, что Запад на фоне тупика на фронте может остановить военную помощь Украине.

"В Киеве беспокоятся, что Запад может прекратить оказывать ему помощь, если увидит, что ситуация на фронте зашла в тупик. Западные лидеры не заинтересованы в ведении войны на истощение, и хотят видеть успехи украинской армии на поле боя", - заявил эксперт.

Он также сообщил о другой дилемме внутри руководства Украины.

Среди военных ходят слухи, что главком Валерий Залужный и президент Владимир Зеленский по-разному смотрят на ситуацию. Залужный считает, что Украине следует сосредоточиться на удержании текущих позиций и подготовке к боевым действиям в 2024 году. Но с этим не согласен Зеленский, который, видимо, требует, продолжать наступление.

Но поскольку значимых результатов оно пока не дает, то разговоры об урезании западной помощи начали звучать уже в самой Украине.

Американцы могут ее "значительно уменьшить", считает экс-посол Украины в США Валерий Чалый.

"К сожалению, есть вероятность, что эта сумма будет значительно ниже той, которую сейчас предлагает Белый дом. И уже раздаются голоса о том, по каким статьям эту помощь можно уменьшить", - рассказал экс-дипломат в интервью "Киев пост".

Напомним, спикер Майк Джонсон уже дважды заявил, что требует отдельного голосования по Украине - вопреки законопроекту Байдена, который предлагает выделить деньги пакетом - для Украины, Израиля и на внутриамериканские нужды.

За помощь Израилю отдельно от Украины Конгресс будет голосовать уже на предстоящей неделе, заявил Джонсон. Украина при этом рассматриваться не будет.

Также американские СМИ торпедировали один из аргументов Байдена по выделению Украине 61 миллиарда долларов. Белый дом продвигает идею, что это поможет загрузить американскую промышленность (поскольку военные заказы пойдут на американские заводы).

Но телеканал NBC News пишет, что предыдущие затраты - более 40 миллиардов долларов только военной помощи - пока не повлияло на рост занятости в США.

"Количество рабочих мест было относительно небольшим по сравнению с общим размером отрасли, несмотря на поток федеральных долларов", - пишет издание со ссылкой на источники.

Проблема в том, что американский ВПК медленно адаптируется к новым вызовам.

Некоторым компаниям приходится возобновлять производство оружия, которое они не выпускали годами, что требует от них повторного найма рабочих и воссоздания производственных линий. Необходимо построить новые цеха или даже заводы, и этот процесс может занять несколько лет.

Также понадобится много времени, прежде чем производство достигнет пика, и "миллиарды долларов, выделенные на войну в Украине, начнут влиять на экономику в целом".

Но самый главный вопрос - сохранится ли спрос на продукцию новых производств настолько, чтобы они окупились.

"Как только это производство действительно наберет обороты, останется вопрос, будет ли это производство устойчивым или же США вступят в новый цикл подъемов и спадов", - пишет издание.

Встреча на Мальте

На Мальте в эти выходные прошел очередной раунд переговоров по миру в Украине.

Их провели Киев и западные страны с одной стороны и представители "глобального Юга" с другой. Встреча прошла за закрытыми дверями.

Украина планировала, что на этой встрече будет решен вопрос о проведении глобального мирного саммита позднее в этом году, сообщало агентство Reuters. Но по факту этот вопрос так решен и не был, что следует из "заявления сопредседателей", которое опубликовал глава ОП Андрей Ермак.

По его словам, договорено "осуществлять необходимые шаги для подготовки к проведению этого мероприятия". То есть конкретики по времени его проведения нет.

В остальном заявление содержит достаточно общие фразы.

Участники "предметно обсудили ключевые принципы, на которых должен быть достигнут и основываться всеобъемлющий, справедливый и крепкий мир для Украины". А также проработали следующие направления: "Ядерная и радиационная безопасность", "Продовольственная безопасность", "Энергетическая безопасность", "Освобождение всех пленных и депортированных лиц" и "Восстановление территориальной целостности Украины".

Что именно по итогу решили - не сообщается.

Также нет данных, кто из влиятельных игроков "глобального Юга" прислал своих представителей. Американские СМИ писали, что на встрече в этот раз не было Китая. Нет данных о том, присутствовали ли представители Саудовской Аравии (в списке встреч Ермака во время саммита они не упоминаются).

В целом саммит был заранее омрачен ситуацией на Ближнем Востоке. И тем, какую позицию заняла Украина по войне в секторе Газа.

Поддержка Израиля президентом Зеленским поставила под угрозу почти годовые усилия Киева по завоеванию поддержки мусульманских стран в войне против России, пишет The Washington Post.



Первые заявления Зеленского о поддержке Израиля после нападения ХАМАС, помогли Украине оставаться в центре внимания международного сообщества и поставили ее на сторону США.



Но при этом война в секторе Газа представляет собой одно из самых сложных дипломатических испытаний для Украины с февраля 2022 года, считает издание. Такие страны, как Турция, Саудовская Аравия и Катар, которые порой оказывали большую поддержку Украине, обвинили Запад в двойных стандартах в Газе, указывая на широкое осуждение гибели мирных жителей в Украине по сравнению с приглушенной критикой Израиля за бомбардировки Газы.



"Также Украине теперь приходится бороться с тем, что внимание мира в основном переключается на новую войну на Ближнем Востоке, а также с конкурирующими с Израилем требованиями военной поддержки США", - говорится в материале.