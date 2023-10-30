Анализируем итоги 614-го дня войны в Украине.

Ситуация на фронте

Под Авдеевкой россияне, по данным украинских военных пабликов, возобновили атаки возле Спартака (с юга) и Каменки (на севере).

К юго-западу от Авдеевки россиянам удалось выдавить ВСУ из карьера возле Водяного, сообщает телеграм-канал Deep State. С той же стороны РФ продолжает давление в сторону Северного и Тоненького, но там атаки отражаются.

Сейчас, по мнению паблика, россияне сосредотачивают силы для нового удара, выбирая между северным и южным флангами.

Что касается Бахмута, то там армия РФ также перешла к "активным действиям". Об этом сегодня заявил командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский.

"В районе Бахмута противник существенно усилил свою группировку и перешел от обороны к активным действиям", - сказал Сырский. По его словам, россияне пытаются остановить продвижение ВСУ и восстановить утраченное положение, используя десантные подразделения. На отдельных участках используются штурмовые группы "Шторм Z", сформированные из российских заключенных.

Ранее поступали сообщения, что россияне усиливают атаки в районе Хромово и Богдановки к северу и западу от Бахмута. Видимо, пытаясь сбить наступательный импульс ВСУ к югу от Бахмута, а также, возможно, создать фланговую угрозу для наступающих под Клещеевкой сил.

Также есть новости с Херсонского направления.

Российское государственное информагентство ТАСС пишет о смене российского командования на этом участке фронта. Снят командующий группировкой войск "Днепр" Олег Макаревич. На его место назначен командующий ВДВ и уроженец Донбасса Михаил Теплинский.

Официальных подтверждений этой информации нет. Ранее в российских военных пабликах появлялась информация о том, что подразделения ВСУ начали операции на левом, контролируемом Россией, берегу Днепра, и вошли там в отдельные деревни. Причем, по данным пабликов, в последние дни плацдарм там несколько расширился и ВСУ перебрасывают подкрепления.

При этом украинское командование ранее опровергало создание плацдарма ВСУ на левом берегу Днепра. Хотя недавно Путин говорил, что украинцы начали там наступление.

Deep State после информации о замене Макаревича на Теплинского впервые прокомментировал ситуацию на Херсонском направлении. "Третью неделю идет тяжелая кровопролитная операция на левом берегу. Часть Крынки под нашим контролем, но информация об освобождении села не является правдивой", - пишет украинский военный паблик.

Отметим, что до сих пор не очень понятно - что за операция проводится на левом берегу Днепра. Идет ли речь об отдельных диверсионных вылазках с целью оттянуть на херсонское направление часть российских сил с других фронтов, либо это первый этап полномасштабной операции по форсированию Днепра с целью высадиться на левый берег Днепра крупными силами и начать наступление на восток к границам Крыма и в тыл к группировке армии РФ на запорожском фронте.

Но то, что россияне на данном направлении сменили командующего и отправили сюда Теплинского, который считается одним из самых способных российских военачальников, показывает, что Москва уделяет очень серьезное внимание обороне левого берега Днепра.

Удары по Крыму и Одессе

Украина за ночь сбила 12 "Шахидов" и две ракеты Х-59. Их сбивали в пределах Николаевской, Херсонской Кировоградской, Черкасской, Житомирской, Хмельницкой и Днепропетровской областей. О каких-либо значительных прилетах информации нет.

Утром Россия нанесла ракетный удар по судоремонтному заводу под Одессой. Ранены четыре сотрудника предприятия, повреждены административное здание и техника.

Позже ракетный удар нанесли по пригороду Запорожья - разрушен объект социальной инфраструктуры.

Накануне ночью была новая атака на Крым.

Минобороны РФ заявило, что к Севастополю пытались прорваться два морских дрона, один из которых уничтожили, а второй развернулся и ушел.

В то же время российские паблики написали о ракетном прилете по ракетно-зенитному полку ПВО недалеко от села Оленевка, в результате которого ранены 17 военнослужащих РФ. ВСУ позже подтвердили эту информацию, но в РФ ее официально не комментировали.

Днем в Крыму снова раздались взрывы. Минобороны РФ заявило, что полуостров атаковали восемь ракет Storm Shadow, все они были сбиты. Российские паблики добавляют, что в атаке участвовали две ракеты "Нептун". Украина этого пока не комментировала. Об ущербе также ничего не известно.

Военные перспективы

Журнал Time сегодня выпустил большую инсайдерскую статью о взглядах Зеленского на войну и проблемах, с этим связанных. Материал вышел с комментариями президента и его окружения.

Интересно, что глава Офиса президента Ермак в своем телеграм-канале сначала порекомендовал его к прочтению, а затем удалил свой пост. Что вполне объяснимо, учитывая откровенно негативное в отношении украинской власти содержание статьи.

Как пишет издание, Зеленский был "злой" после поездки в США в сентябре, где ему поставили "условия" по борьбе с коррупцией и появились признаки усталости Запада от войны в Украине.

В последнее время президент потерял "обычный блеск оптимизма, чувство юмора и склонность оживить встречу в военной комнате шутками". "Теперь он приходит, получает новости, отдает приказы и уходит", - говорит один из давних членов его команды.

Другой представитель окружения президента говорит, что больше всего Зеленский чувствует себя преданным своими западными союзниками. Они оставили его без средств для победы в войне, а только с тем, чтобы выжить в ней.

Однако Зеленский твердо намерен продолжать воевать, а "его вера в окончательную победу Украины над Россией приобрела такую форму, которая беспокоит некоторых его советников", стала "непоколебимой" и "граничит с мессианством".

"Он обманывает себя. У нас нет вариантов. Мы не побеждаем. Но попробуй сказать ему это", - с разочарованием сказал изданию один из ближайших помощников президента. Поэтому сейчас вопрос перемирия является темой табу в команде президента.

"Для нас это означало бы оставить эту рану открытой для будущих поколений. Может быть, это успокоит некоторых людей внутри нашей страны и за ее пределами, по крайней мере, тех, кто хочет любой ценой довести дело до конца. Но для меня это проблема, потому что мы остаемся с этой взрывной силой. Мы лишь отсрочим ее детонацию", — сказал Зеленский журналу.

Он говорит, что внушение западным союзникам веры в возможную победу Украины "отнимает всю силу и энергию".

Еще один вызов ближайшего времени - возможные блэкауты этой зимой. Они могут вызвать недовольство общества работой властей. "В прошлом году люди обвиняли русских. На этот раз они обвинят нас в том, что мы не сделали достаточно для подготовки", - сказал собеседник издания.

Источники говорят, что зимой стоит ожидать серьезных изменений в военной стратегии Украины и встряски в команде президента.

Уволен будет как минимум один министр, а также старший генерал, отвечающий за контрнаступление, чтобы возложить на него ответственность за медленный прогресс Украины на фронте.

О ком идет речь, вариантов может быть, теоретически, всего три: главком ВСУ Валерий Залужный, командующий Сухопутных войск Александр Сырский, командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" (зона ответственности - в том числе и запорожский фронт) Александр Тарнавский.

Что до наступлений, то они забуксовали, признают в окружении президента. "Мы не движемся вперед", — заявил один из близких помощников Зеленского.

По его словам, некоторые командиры на передовой начали отказываться выполнять приказы о наступлении, даже если они исходили из Офиса президента.

"Они просто хотят сидеть в окопах и держать оборону. Но таким образом мы не сможем выиграть войну", - говорит собеседник.

По его данным, Банковая пытается показать успехи на фронте любыми средствами, но наталкивается на сопротивление военных.

В частности, источник издания описывает вопиющий случай: в начале октября политическое руководство страны потребовало проведения операции по освобождению Горловки. Ответ от военных пришел в виде вопроса: Чем? "Нет ни людей, ни оружия. Где оружие? Где артиллерия? Где новобранцы?", - сказал офицер.

В некоторых родах войск нехватка кадров стала даже более острой, чем дефицит оружия и боеприпасов. Один из близких помощников Зеленского говорит мне, что даже если США и их союзники предоставят все обещанное ими оружие, "у нас не будет людей, чтобы его использовать".

И усиление мобилизации в стране этого вопроса не решает. После массового увольнения Зеленским всех областных военкомов мобилизация в Украине сильно затормозилась, сообщил старший военный офицер в комментарии Time.

Уволенных оказалось трудно заменить, потому что репутация военкоматов была испорчена. "Кому нужна эта работа? Это все равно, что повесить на спину табличку с надписью: коррупционер", - сказал офицер.

Издание пишет, что потери ВСУ, которые Западом оцениваются в более, чем 100 тысяч человек, "настолько сильно подорвали ряды украинских вооруженных сил", что призывные пункты были вынуждены брать на военную службу все более старших людей.

В результате средний возраст украинского солдата увеличился примерно до 43 лет. "В армии теперь взрослые мужчины, и они изначально не настолько здоровые. Это Украина. Не Скандинавия", - говорит близкий помощник Зеленского.

В целом статья, как видим, довольно пессимистичная относительно способности Украины переломить ситуацию на поле боя и добиться решительной победы. Причем, не первая такая. Что отражает, не исключено, постепенное изменение настроений западных союзников, что, как следует из статьи, признают и у Зеленского.

Если этот тренд сохранится, возможно, придется пересматривать подходы не только к ведению войну и к тому, на каких условиях ее заканчивать.

Пессимистические заявления идут не только со страниц западной прессы. Также они появляются и на украинском телевидении.

Комбат ВСУ Дмитрий Кухарчук заявил в эфире одного из телеканалов, что стратегически Украина проигрывает войну - из-за того, что пропаганда "скорой победы" расслабила население.

Он говорит, в начале войны все украинцы были готовы защищать страну, было много добровольцев. Но после вывода российских войск из-под Киева ситуация изменилась.

"Сразу после этого я заметил, что в СМИ появились тезисы, что мы воюем с бомжами, что российская армия воевать не умеет, что в принципе победа будет через неделю-две, максимум месяц. Что сначала весной, потом летом, потом осенью, потом зимой, не уточняя, какой именно зимой, мы зайдем в Крым. Что победа в принципе победоносная. Таким образом люди были положены в теплую ванную. У нас произошел слом видения реальности. А в России он не произошел. Они начали понимать, что война не дастся им просто. Поняли, что воевать придется долго", - считает Кухарчук.

Он говорит, что россияне с каждым днем "становятся сильнее", а если бы Украина действительно воевала с "дегенератами", то уже давно победила их.

"Поэтому мы проигрываем. У них эти процессы происходят, у них готовность общества намного выше, чем готовность нашего общества. И когда они говорят про ядерную бомбу, войну всех на всех, мне почему-то кажется, что они к этим процессам готовы", - добавил комбат.

Смарт-мобилизация

Упомянутую выше проблему - нехватку новых солдат - в Украине собираются решать путем "смарт-мобилизации". Ее начало анонсировал глава Минцифры Михаил Федоров.

По его словам, суть ее будет в том, что призывник сможет самостоятельно выбрать специализацию, по которой он готов служить.

Уже "через месяц-два" планируют запустить пилотный проект по первой специальности - оператор дронов.

"Мы будем запускать пилот на операторов дронов, и этот человек выбирает, что он хочет стать оператором дронов, или вообще служить в роте ударных дронов. Это может быть сапер, водитель, все должности будут. Человек сможет посмотреть, что это вообще за подразделение, рота, какие обязательства, какие у тебя риски, как ты будешь учиться", - говорит Федоров.

Судя по его словам, человек должен будет самостоятельно, без получения повестки, оставить заявку на определенную специальность, пройти рекрутеров, тесты и обучение, и тогда он точно сможет попасть в роту дронов на ту должность, на которую сам себя "мобилизовал".

При том процедура будет проходить вне военкоматов, а через этих рекрутеров.

По словам Федорова, после запуска проекта можно будет увидеть, сколько украинцев хотят мобилизоваться самостоятельно, как они будут проходить отбор, как они после этого будут служить и насколько будут мотивированы.

"Есть люди, которые, возможно, хотят быть штурмовиками или занимать другие должности. Но они хотят понимать: мной руководит профессиональный человек, когда я буду в окопе, надо мной будет дрон, рядом будет бронированная техника, мой руководитель будет заботиться о моей жизни и у него точная качественная ситуационная осведомленность, для него моя жизнь – это самое главное и он будет о ней заботиться, и у меня будет доверие к этому руководителю", - сказал Федоров.

С одной стороны идея выглядит понятной - украинцам хотят дать альтернативу между военкоматом и неким вербовочным пунктом, где не будут (в теории) вручаться повестки. Но при этом на таком пункте можно будет узнать все о будущей службе и даже задать какие-то изначальные ее параметры, выбрав себе подходящую воинскую специальность. Либо вообще сделать это онлайн.

Таким образом действительно можно облегчить путь в армию для тех, кто в принципе не против пойти воевать, но опасается неадекватной работы военкомата, который может распределить "куда попало" или вообще отправить без подготовки на передовую.

С другой стороны, это вопрос доверия к государству. Часть граждан может решить, что нет никаких гарантий, что после "смарт-мобилизации" рекрут не окажется уже завтра на "передке". И совсем не по тому профилю, какой был обещан ранее.