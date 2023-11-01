Анализируем ситуацию на 616-й день войны в Украине.

Ситуация на фронте

Ключевые бои продолжаются под Авдеевкой, где ВСУ "стойко держат оборону", как сообщил командующий южным фронтом Александр Тарнавский.

ВСУ заявляет, что армия РФ безуспешно наступала в районах Новокалинового, Авдеевки, Опытного и Первомайского.

Тем временем подтверждаются данные, что Украина перебросила в Авдеевку с южного направления 47-ю механизированную бригаду с танками Leopard 2A6. Об этом сегодня написала газета Bild после анализа полученных видеозаписей.

Автор статьи, военный эксперт Юлиан Репке напоминает, что изначально эти немецкие танки передавались для освобождения юга Украины. Из чего он делает вывод, что 47-я механизированная бригада была передислоцирована из Запорожской области в Донецкую.

А это также свидетельствует о том, что контрнаступление на юге как минимум поставлено на длительную паузу.

Украинский военный телеграм-канал Deep State пишет, что 47-я бригада вступила в бои в районе Авдеевского террикона и запускает по российским позициям там ударные дроны. В то же время паблик отмечает, что погода сейчас мало способствует аэроразведке, поэтому россияне начинают закрепляться на этой возвышенности, и выбить их оттуда пока не удается.

Также части РФ пытаются продвинуться к Авдеевскому коксохимзаводу со стороны террикона - но пока, по данным паблика, безуспешно. Российские паблики заявляют о встречных боях рядом с заводом, а также о своих попытках пробиться к Степному под Красногоровкой.

На фронте армию РФ может ждать существенное усиление боеприпасами. Северная Корея передала России более миллиона артиллерийских снарядов, сообщает Bloomberg. Считается, что этого хватит примерно на два месяца - исходя из нынешнего уровня расхода боеприпасов.

Bloomberg напоминает, что Пхеньян обладает одними из крупнейших в мире запасов артиллерийских снарядов и ракет, совместимых с вооружением советских времен, которое использует РФ.

Взамен КНДР могла получить миллионы или даже миллиарды долларов, а также Путин пообещал Ким Чен Ыну помочь вывести на орбиту спутник-шпион для целеуказания баллистическим ракетам, пишет издание.

К обстрелам. Украина за ночь сбила 18 из 20 "Шахидов" и одну авиаракету Х-59, сообщают Воздушные силы.

Россияне при этом "нанесли удар по объектам критической инфраструктуры и военным объектам". А именно - прилет "Шахидов" вчера вечером был в Кременчуге - по нефтеперерабатывающему заводу. Был пожар.

Также в Полтавской области под обстрел попал объект энергетической инфраструктуры. Без света остались три населенных пункта.

Россияне сегодня заявили о попытке удара по Крыму ракетами (по всей вероятности, Storm Shadow). Утверждается, что они были перехвачены в Херсонской области.

Баталии вокруг помощи США

Интрига с выделением Украине новой американской помощи (старая подходит к концу) закручивается все сильнее.

Вчера министр обороны США Ллойд Остин и госсекретарь Энтони Блинкен выступили в Сенате по этому вопросу. Они затребовали срочно 44,4 миллиарда на помощь Украине и еще 10,6 - для Израиля. Они заявили, что отказ выделить эти средства будет равносилен выигрышу России в Украине.

Также свой ход сделал Белый дом, который требует голосовать за помощь Киеву и Тель-Авиву пакетом, но республиканцы от этого отказываются. У Байдена заявили, что ветируют законопроект о выделении помощи Израилю, если туда не включат помощь Украине.

Если такой законопроект будет проголосован Палатой представителей, это станет "ужасным сигналом России и всему остальному миру относительно решительности" Вашингтона, считают в Белом доме. Отметим, что республиканцы уже такой документ внесли. Там есть только помощь Израиля - при этом они настаивают на отдельном рассмотрении украинского вопроса. Что с высокой вероятностью означает его затягивание и снижение объема самой помощи.

В Республиканской партии тем временем ставят условия, на которых готовы одобрить помощь Украине. Список требований к Байдену публикует республиканец из Палаты представителей Майк Гарсиа.

Он пишет, что Байден вместе с президентом Зеленским должны предоставить Конгрессу "стратегию победы", которая будет содержать точные оценки, конечные цели и критерии завершения войны, а не заявления о том, что "будем помогать столько, сколько потребуется". Также Гарсиа требует, чтобы предоставлялся регулярный отчет о прогрессе на фронте и поставках оружия.

От Байдена и главы Пентагона Остина конгрессмен также хочет услышать обновленную информацию о наступлении ВСУ, совершенных поставках оружия, какое оружие может изменить ситуацию на фронте, что будет, если прекратить военную помощь Украине, и не ставит ли она под угрозу программы вооружения американской армии, а также помощи Тайваню и Израилю.

Казначейство и Минфин должны отчитаться Конгрессу об уровне использования антироссийских санкций, а также ввести более широкие ограничения, включающие все виды нефти, зерно и редкоземельные минералы.

По Крыму задается отдельный вопрос - считают ли США реальным его возвращение.

То есть, понятно, что требуемые Байденом деньги для Украины республиканцы так просто не согласуют.

В Украине это вызывает крайне тревожные настроения. "Украина умоляет США усилить поддержку против России", - с таким заголовком вышел материал в Politico.

Украинская делегация была в Вашингтоне в конце прошлой неделе.

"Визит является частью более масштабной кампании давления со стороны Украины и ее союзников с целью получения дополнительной помощи, поскольку международная поддержка, похоже, колеблется", - пишет издание.

Украинцы высказали в США свои последние "пожелания": обучение морской пехоты проведению операций "корабль-берег", новые средства ПВО для уничтожения российских планирующих бомб и модификацию ATACMS с одной боеголовкой, а не кассетной, которая была передана в прошлом месяце.

Касательно обучения морской пехоты десантированию на берег Роман Тычковский, бывший украинский морской пехотинец, который сейчас работает в министерстве обороны Украины, заявил Politico, что это нужно для подготовки операции по форсированию Днепра в Херсонской области с целью выхода на Крым.

"Как только мы сможем успешно пересечь реку и перебросить войска на другой берег, у нас не будет особых препятствий для быстрого продвижения поближе к Крыму", — сказал Тычковский.

Напомним, что в последнее время поступает много сообщений о попытке ВСУ создать плацдарм на левом берегу Днепра. Россияне, судя по поступающим сигналам, уделяют этому направлению повышенное внимание - на днях там сменили командующего группировкой российских войск.

Также группа европейских политиков планирует визит в США, чтобы попытаться убедить американцев, что помощь Украине создаст рабочие места в Штатах.

"Усталость" Мелони и план Арестовича

Однако не все европейские политики уверены в том, что поддержка продлится на должном уровне и считают, что нужен выход из войны.

Сегодня российские пранкеры Лексус и Вован выложили свой разговор с премьером Италии Джорджией Мелони, которой они представились одним из африканских политиков. В этом разговоре Мелони призналась, что "многие устали от Украины".

"Если говорить правду, то возможно мы близко к тому моменту, когда все поймут, что нам нужен выход. У меня есть некоторые соображения как справиться с этой ситуацией, но я жду подходящего момента, чтобы попытаться представить мои соображения. Контрнаступление Украины, возможно, идёт не так, как они ожидали. Оно идёт, но принципиально ничего не изменилось. Я имею в виду судьбу конфликта. Все понимают, что конфликт действительно может продлиться многие годы, если мы не попытаемся найти какие-то решения. Проблема в том, какое решение приемлемо для обоих, не начиная других конфликтов", - заявила она.

Один из таких вероятных "выходов" озвучил сегодня ушедший в оппозицию к Зеленскому экс-советник Офиса президента Алексей Арестович.

Он опубликовал свою политическую программу, где обращают на себя внимание два пункта:

- "на фронте становимся в стратегическую оборону. Меняем кадровую политику в Силах Обороны на человекоцентрическую: больше жизней сберечь, больше специалистов вырастить. Меняем систему мобилизации: вводим подготовку резервов на упреждение и ротацию мобилизованных. Выпускаем мужчин за границу - с условием возвращения в случае призыва".

- "предложение Западу – мы готовы к варианту Киссинджера – требуем вступления в НАТО с обязательством не отвоевывать оккупированные на момент вступления территории, а добиваться их возвращения только политическим путем".

Отметим, что последний пункт является одним из ключевых для сторонников точки зрения о том, что Украине не нужно продолжать войну до выхода на границы 1991 года, а нужно заключить перемирие по линии фронта и затем вступить в НАТО по описанной выше "формуле Киссинджера".

О таком варианте Арестович говорил ещё летом. Но официально этот вариант властью не рассматривается. И, судя по тому, что писала в своей нашумевшей статье "Тайм" - основным противником такого плана является президент Зеленский. При этом, судя по данным той же "Тайм", его окружение придерживается иного мнения.