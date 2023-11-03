2024-й – год Зеленого Деревянного Дракона. Как его задобрить?
2024 год по китайскому календарю - год Зеленого Деревянного Дракона. Он начнется 10 февраля 2024 года и закончится 28 января 2025 года.
Зеленый Деревянный Дракон - это знак, который олицетворяет силу, мощь и удачу. Он символизирует рост, развитие и обновление.
Удачными цвета для 2024 года считаются зеленый, синий, черный, золотой. Именно они могут преобладать в одежде, макияже и маникюре, общем убранстве дома на новогодние празднике.
Что год Зеленого Деревянного Дракона сулит знакам зодиака
Драконы: Год будет благоприятным для вас. Вы сможете достичь больших успехов в карьере и личной жизни.
Кролики: Вас ждет период перемен и новых возможностей. Будьте готовы к неожиданным поворотам судьбы.
Змеи: Год будет благоприятным для вашего здоровья и финансового благополучия.
Лошади: Вас ждет период новых начинаний и достижений.
Овцы: Вам необходимо будет приложить усилия, чтобы достичь своих целей.
Обезьяны: Вас ждет период радости и счастья.
Птицы: Вам необходимо будет быть более сдержанными и осмотрительными в своих поступках.
Собаки: Вас ждет период успеха и признания.
Свиньи: Вас ждет период стабильности и благополучия.
Советы астрологов на 2024 год
Также астрологи подготовили рекомендации о том, как сделать 2024 год успешным и каким образом для это нужно задобрить Зеленого Деревянного Дракона.
- Украсьте свой дом в зеленых, синих или черных тонах.
- Позаботьтесь о том, чтобы в вашем доме было много растений.
- Подарите Дракону подарок, который ему понравится.
- Будьте добрыми и сострадательными к окружающим.
Звезды советуют в 2024 году быть смелыми и решительными в своих поступках, не бояться перемен и новых возможностей, заботиться о своем здоровье и физическом состоянии.