2024 год по китайскому календарю - год Зеленого Деревянного Дракона. Он начнется 10 февраля 2024 года и закончится 28 января 2025 года.

Зеленый Деревянный Дракон - это знак, который олицетворяет силу, мощь и удачу. Он символизирует рост, развитие и обновление.

Удачными цвета для 2024 года считаются зеленый, синий, черный, золотой. Именно они могут преобладать в одежде, макияже и маникюре, общем убранстве дома на новогодние празднике.

Что год Зеленого Деревянного Дракона сулит знакам зодиака

Драконы: Год будет благоприятным для вас. Вы сможете достичь больших успехов в карьере и личной жизни.

Кролики: Вас ждет период перемен и новых возможностей. Будьте готовы к неожиданным поворотам судьбы.

Змеи: Год будет благоприятным для вашего здоровья и финансового благополучия.

Лошади: Вас ждет период новых начинаний и достижений.

Овцы: Вам необходимо будет приложить усилия, чтобы достичь своих целей.

Обезьяны: Вас ждет период радости и счастья.

Птицы: Вам необходимо будет быть более сдержанными и осмотрительными в своих поступках.

Собаки: Вас ждет период успеха и признания.

Свиньи: Вас ждет период стабильности и благополучия.

Советы астрологов на 2024 год

Также астрологи подготовили рекомендации о том, как сделать 2024 год успешным и каким образом для это нужно задобрить Зеленого Деревянного Дракона.

Украсьте свой дом в зеленых, синих или черных тонах.

Позаботьтесь о том, чтобы в вашем доме было много растений.

Подарите Дракону подарок, который ему понравится.

Будьте добрыми и сострадательными к окружающим.

Звезды советуют в 2024 году быть смелыми и решительными в своих поступках, не бояться перемен и новых возможностей, заботиться о своем здоровье и физическом состоянии.