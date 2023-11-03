Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу подал в отставку и объявил о завершении карьеры.

Об этом румынский специалист сообщил на пресс-конференции после матча с "Шахтером", проигранного 0:1.

"Сегодня не хотелось бы говорить об игре. Хочу сказать, что 15 лет отдал футболу Украины. На этом я решил окончить свою карьеру. Это была последняя игра. Я простился со своими игроками, с игроками "Шахтера". Благодарю всех. Хотелось бы завершить по-другому, но всему приходит конец – и футбольной карьере, и любви, и жизни. Всему есть начало и конец", - сказал Луческу.

Румынский специалист тренировал киевское "Динамо" с 2020 года. До этого 12 лет был главным тренером донецкого "Шахтера".

Известно, что в 2021 году "Динамо" продлило контракт с наставником до лета нынешнего года.

Напомним, в мае Луческу перенес оперативное вмешательство в Киеве. Операция на ноге прошла успешно.

Ранее мы рассказывали, что в прошлом году Мирча Луческу вошел в тройку лучших тренеров Европы по набранным их командами очкам в национальном турнирном первенстве в первой половине футбольного сезона.