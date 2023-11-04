В субботу, 4 ноября, в Украине идет 619-й день войны с Россией.

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4 ноября

08:15 Сегодня ночью Украину атаковали два "Шахеда". Оба сбиты над Сумской областью, сообщают Воздушные силы.

08:00 Сегодня ночью российские войска ударили из артиллерии по Никопольскому району Харьковской области.

"Сначала агрессор бил по Красногригорьевской громаде. Чуть позже – по Марганецкой. Более полудесятка снарядов попали по тамошним населенным пунктам", - написал он.

Погибших и пострадавших нет. Последствия выясняются.