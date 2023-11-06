Анализируем ситуацию на 621-й день войны в Украине.

Ситуация на фронте

Основное направление российских штурмов - Авдеевка.

Генштаб ВСУ сообщает об отражении десяти атак РФ на северном и южном флангах.

Украинские военные паблики заявляют, что в ночь на воскресенье россияне перешли железную дорогу под Степным (к северу от Авдеевки) и пытаются закрепиться в лесополосе западнее жд-полотна.

Южнее, в районе Водяного-Опытного ситуация, по данным паблика Deep State, намного тяжелее, чем у Степного - идут ежедневные штурмы, "периодически дающие результат". Россияне пытаются прорваться к Северному и Тоненькому, для чего уже подготовлены резервы. От Тоненького совсем близко до Орловки, через которую проходит главная дорога снабжения авдеевского гарнизона.

Также противник активизировался под Бахмутом. Генштаб сообщает, что россияне пытались восстановить утраченное положение в районах Клещеевки и Андреевки к югу от города.

Кроме того РФ атаковала вблизи Богдановки и Хромово (к западу от Бахмута).

Украинские военные паблики пишут о сильном ударе и продвижении россиян в районе Берховки к западу от Бахмута. Также российские войска усиливают давление на недавно потерянную ими Клещеевку.

На остальных участках нет существенных изменений.

При этом в районе Приютного (южный фронт, около Времьевского выступа) РФ использует новую методику применения fpv-дронов при штурме позиций ВСУ.

Как пишет паблик DeepState, прежде чем идет российская пехота, украинские окопы атакуют дроны. Таким образом РФ удалось убить семерых украинских бойцов, не потеряв ни одного своего, и захватить почти один километр лесополосы.

DeepState пишет, что Украина теперь должна усилить средства борьбы с этими дронами.

Удары по Одессе и Херсону

Вчера вечером был нанесен удар по Одессе.

Прилеты были в центре города.

Было поражено "неиспользовавшееся промышленное здание", а также пострадало множество строений. Среди них - здание Художественного музея. Картины при этом практически не пострадали.

Ночью на город была атака 22 "Шахидов". 15 из них удалось сбить. Дроны били по припортовой инфраструктуре - по официальным данным поражены складские помещения, спецтехника и автомобили с зерном.

Всего в результате обеих атак пострадали восемь человек и повреждены 32 жилых дома: 10 - в Приморском районе, 22 - в Хаджибейском.

Мощные авиаудары продолжаются по Херсонской области. За минувшие сутки там было выпущено 87 авиабомб – самое большое количество за все время с начала вторжения, сообщает МВД Украины.

По Херсону также ударила противорадиолокационная ракета Х-31. Прилет был по пятиэтажке. Ракета пробила крышу, пятый и четвертый этажи.

Что будет с энергетикой зимой?

Нельзя не заметить, что собственно ракеты Россия в последние месяцы использует крайне точечно. Но не исключена вероятность более массированно их применения - поскольку Москва накопила около 870 высокоточных ракет с дальностью полета более 350 километров.

По словам спикера ГУР Вадима Скибицкого, это почти столько же, сколько у россиян было год назад. Примерные цифры наличия ракет у РФ таковы:

- 165 "Калибров";

- 160 единиц Х-101, Х-555 и Х-55 с боевой частью;

- 290 "Искандер-М" и "Искандер-К";

- 80 "Кинжалов";

- 150 ракет Х-22/Х-32.

Скибицкий констатирует, что России удалось наладить производство ракет и поддерживать его на достаточном уровне для накопления запаса. Представитель разведки считает, что эти ракеты будут использованы для ударов по энергетике этой зимой.

В МИД Украины говорят о том же. Министр Дмитрий Кулеба заявляет, что украинцы закупают свечи и "готовятся к самой ужасной зиме". В интервью Welt он заявил, что от Запада срочно нужны системы ПВО.

"Мы готовимся к самой ужасной зиме в истории. Поэтому мы закроем глаза, если не получим Taurus (дальнобойные ракеты - Ред.), но получим системы ПВО. Мы стараемся защитить наши электростанции как можно лучше. Но русские учатся", – сказал Кулеба.

Отметим, что на данный момент об угрозе новой ракетной кампании по "выключению света" говорят власти Украины и представители Запада. Россия таких намерений не подтверждала.

В прошлом году массированные удары по энергетике Украины РФ начала еще в октябре - после подрыва СБУ Крымского моста. Также эта кампания была, видимо, призвана отвлечь внимание от чувствительных поражений российской армии в Харьковской, а затем и в Херсонской областях.

Но уже ближе к весне РФ изменила тактику и начала наносить точечные удары, смещая акцент на военные или инфраструктурные объекты.

Сейчас уже наступил ноябрь, но ударов десятками ракет за раз, как было тогда, мы пока не видим. И сочтет ли российское руководство целесообразным снова затратить сотни ракет на кампанию, которая не дала существенного результата в прошлом году - пока вопрос.

Тем более, что в этом году ВСУ получили от западных стран гораздо больше систем ПВО (хотя, судя по заявлениям Украины, их все еще недостаточно). И укрепила за счет разных приспособлений сами электростанции.

К тому же Украина в этом году сможет ответить тем же за счет дронов собственного производства.

"Укроборонпром" сегодня заявил о начале серийного производства украинского аналога "Шахедов" с дальностью полета до тысячи километров.

"В Украине много государственных и частных производителей. У нас есть аналог "Шахеда", а есть и более мощные модели, потому что "Шахеды" так далеко не летают. Мы сейчас сосредоточились на производстве более сложных и дорогостоящих проектов с высокими характеристиками", – сказал гендиректор концерна Герман Сметанин.

По его словам, Силы обороны уже заказывают новый дрон для своих операций.

Также, по его словам, Украина работает над созданием ракет, способных, по словам Сметанина, "у*бать по Москве".

"Есть государственная программа по наращиванию производства ракет. Люди работают, все они мотивированы и хотят у*бать по той Москве, чтобы там мало никому не показалось. Но во время войны это сверхсекретная информация, делиться которой я не могу", - сказал он.

При этом у РФ может быть один существенный аргумент наносить удары по электростанциям - если Украина начнет, как обещают власти, разворачивать в стране военное производство. А этот процесс уже, если верить Сметанину, происходит.

В прошлом году уже были данные о том, что из-за постоянных блэкаутов страдают армейские ремонтные мощности. То есть этот чисто военный резон вполне может рассматриваться в РФ как повод возобновить обстрелы энергетики.

Но будет ли принято такое решение с учетом других неоднозначных для России факторов - покажет ближайшее время.

Гибель бойцов 128 бригады. Продолжение

Сегодня 128-я штурмовая бригада ВСУ подтвердила гибель 19-ти своих бойцов в результате ракетного удара РФ. Ранее СМИ писали, что погибло 28 человек.

"Сейчас проводится тщательная проверка всех обстоятельств трагедии, до ее окончания просим не распространять непроверенную, часто фейковую информацию", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что бойцы попали под ракетный удар 3 ноября во время организованного командованием подразделения "торжественного построения". Теперь эту историю расследует ГБР.

Ведомство подтвердило, что построение имело место (ранее это было известно на уровне слухов): руководство бригады собрало бойцов отпраздновать день ракетных войск и артиллерии.

"Инициировано служебное расследование действий военных должностных лиц, организовавших мероприятие ко дню "Ракетных войск и артиллерии" вблизи линии фронта. Уголовное производство начато по ч. 4 ст. 425 УК Украины (небрежное отношение военного должностного лица к службе)", - говорится в сообщении.

На место празднования должен был прибыть комбриг 128-й штурмовой бригады Дмитрий Лысюк. Но получасовое опоздание спасло ему жизнь.

Причем, судя по поступающей информации, именно тот факт, что бойцы долго ждали командира, стал фатальным.

СМИ сообщают, что сначала награждение было запланировано на 9:00, затем перенесено на 9:30. В это время военные уже были выстроены и ждали командира. Около 10:10 случился прилет. А Лысюк приехал на место через несколько минут после этого.

Ударов было два: одна ракета попала в здание за местом сбора, вторая — по скоплению личного состава на улице.

Интересный факт о Лысюке опубликовал журналист Владимир Бойко. По его данным, комбриг был ранее судим за контрабанду сигарет.

В 2019 году Лысюк, тогда еще комбат из 10 отдельной горно-штурмовой бригады, был приговорен к штрафу за контрабанду и продажу партии сигарет из "ЛНР".

Батальон Лысюка тогда стоял у приграничного села Трехизбенка, куда сигареты переправили по реке Северский Донец.

"Подполковник Лысюк в конце декабря 2018 года забрал в лесопосадке в районе реки Северский Донец и транспортировал на военном грузовом автомобиле 290 ящиков (144 420 пачек) сигарет марки "Marlboro Red". 28-29 декабря 2018 года Лысюк перевез ящики с сигаретами в Соледар (Донецкая область) и продал неустановленным лицам", - утверждает Бойко со ссылкой на материалы дела.

В январе он пытался таким образом продать еще 150 ящиков, но был задержан в Северодонецке во время получения части суммы - 2300 долларов. В контрразведку СБУ Лысюка сдал его подельник, который ранее и предложил ему данную схему.

В ходе следствия и суда Лысюк вину признал и отделался штрафом в 119 тысяч гривен.

Военные перспективы

Выйти на границы 1991 года сейчас невозможно из-за дефицита оружия, считает снайпер ВСУ с позывным "Дед".

По его мнению, заморозка войны с "гарантиями реальной безопасности" для Украины может быть приемлемым вариантом для подготовки к "решающей битве" в будущем.

"Лично я не буду против этого. И ряд парней, с кем я общался, они тоже не будут против этого. Но надо понимание - заморозить на каких условиях? Давайте тут поставим какой-то забор и разойдемся? Во-первых так не получится, уже замораживали на Донбассе. Второе - какие действительно реальные гарантии безопасности будут у Украины на ближайшее время, если мы заморозим этот конфликт. Какие реальные планы нашего правительства в первую очередь и западных партнеров для того, чтобы у нас наконец-то начал работать ВПК. Какие планы на доукомплектацию армии, обучение армии и т.д. Если это случится ради того, чтобы подготовиться к решающей битве, это один вопрос. Но хуже, если это случится для того, чтобы мы опять условно ушли в какой-то запой духовный моральный - ничего абсолютно не делали и потом прогавили все остальное.

Невозможно сейчас выйти с тем, что у нас есть, на границы 91 года. Нравится это людям или не нравится. Мы положим еще 200 тысяч наших бойцов и не выйдем на границы 91 года. Потому что вопрос не в людях, а вооружениях, которых у нас нет. Россия работает, развивается, что делаем мы полтора года? У нас до сих пор нет патронного завода", - заявил Дед.

На Западе тоже продолжают обсуждать, что делать с Украиной после того, как контрнаступление на юге себя не оправдало, а россияне перешли в наступление.

"Украина сегодня оказалась в худшем положении, чем в ноябре прошлого года", - пишет в своей колонке для The Washington Post обозреватель Джейсон Уиллик.

"Ее войска устали и истощены, запасы оружия истощаются, а западное общество более поляризовано в отношении предоставления дальнейшей поддержки", - заявляет он.

Уиллик считает, что теперь "сторонникам Украины необходимо переосмыслить свою теорию победы".

"Контрнаступление Украины должно было поддержать политическую поддержку Киева, доказав, что он может вернуть утраченные территории. Теперь сторонникам Украины, возможно, придется привести обратный аргумент: Украина не отвоевывает значительную территорию, и помощь необходима на неопределенный срок, чтобы предотвратить разрушительное поражение", - пишет обозреватель WP.

Он считает, что возможность урегулирования путем переговоров на выгодных для Украины условиях, если и была, то уже наверняка закончилась, поскольку РФ считает, что у нее есть долгосрочное преимущество за счет живой силы.

США же должны переосмыслить свое видение победы в этой войне, сделав его более реалистичным. Тогда и помощь Украине в Конгрессе может быть разблокирована, пишет автор.