В субботу, 11 ноября, в Украине идет 626-й день войны с Россией.

Ниже новостная лента за сегодня. Онлайн обновляется.

11 ноября

13:27 О взрывах в Бердянске заявляют назначенные россиянами "власти". Они сообщают о ракетной атаке и о работе систем ПВО.

12:07 Воздушная тревога - на всей территории Украины. Причина - взлет МиГ-31К. Вчера тревога длилась три часа.

12:06 По Украине, в том числе и в Киеве, распространяется воздушная тревога.

11:44 Президент Украины Владимир Зеленский записал обращение к годовщине освобождения Херсона.

"Весь Юг Украины в прошлом году убедился, что Россия никогда не приходит "навсегда", сколько бы раз она это повторяла. Потому что Украина всегда возвращается", - заявил президент.

Напомним, российские войска закончили выход из Херсона 11 ноября 2022 года. Это произошло без боев за город.

11:13 Россияне вошли в село Степное к северо-западу от Авдеевки, пишет украинский военный паблик Deep State.

На окраине населенного пункта противник захватил несколько домов, которые уничтожила украинская артиллерия. Паблик ожидает, что российские части "еще не раз смогут зайти в Степное" при нынешней динамике боев.

Этот населенный пункт находится западнее железной дороги, которую россияне перерезали на этой неделе.

Степное играет важную роль в контроле над этой дорогой, а также с точки зрения приближения к другим путям снабжения авдеевского гарнизона ВСУ в Бердычах и Орловке.

11:04 Россияне ударили утром баллистической ракетой по Киеву, сообщил командующий Воздушных сил Олещук.

"Какого типа была ракета – баллистическая "Искандер-М" или зенитная управляемая С-400, потом выясним", - заявил командующий.

Он заявил, что ракету сбивал ЗРК "Пэтриот".

10:55 Новый взрыв в Киеве.

10:46 В Черниговской и Полтавской областях объявили тревогу.

10:45 Снова пишут о взрыве, который слышали жители левого берега Киева.

10:26 Дома, пострадавшие от взрывной волны в Киевской области, куда сегодня утром россияне нанесли два ракетных удара.

Фото публикует МВД Украины.

09:59 Во время утренней воздушной атаки две ракеты попали в поле между двумя населенными пунктами Киевской области.

Об этом заявил начальник ОВА Руслан Кравченко.

"По оперативной информации, взрывной волной повреждены пять частных жилых домов. В частности, кровли, выбиты окна. Также есть незначительные повреждения хозяйственных помещений и одного из частных предприятий. Погибшие и пострадавшие отсутствуют", - заявил Кравец.

Ранее паблики сообщали о прилете по Бориспольскому району.

09:13 По предварительной информации, Киевскую область атаковали баллистической ракетой.

Об этом заявил спикер Воздушных сил Юрий Игнат в эфире телемарафона.

По его словам, сигнал воздушной тревоги сработал с опозданием из-за скорости ракеты.

По словам Игната, силы ПВО отразили атаку.

08:58 Мэр Киева Виталий Кличко уточняет, что силы ПВО работали вблизи Киева, на левом берегу.

"В столице вызовов спасателей пока не было", - добавил мэр.

Тревога в городе продолжается.

08:40 К тревоге добавились Черниговская и Сумская области.

Мониторинговые телеграм-каналы пишут о новом полете ракеты в сторону Киева.

08:35 Мониторинговые паблики пишут, что россияне пытались атаковать Борисполь под Киевом, и что взрывы связаны с работой ПВО.

08:27 Власти Киевской области сообщили о работе ПВО в регионе.

08:22 Ермак после взрывов в Киеве пригрозил ответственностью за публикацию фото и видео работы ПВО.

08:12 Кличко заявил, что взрывы прозвучали на левом берегу в Киеве.

Мэр подтвердил работу ПВО.

08:08 Тревогу из-за ракетной атаки объявили в Одесской и Киевской областях.

08:07 Одесские паблики пишут о полете воздушных целей в сторону Затоки. Официально этого не подтверждали.

08:05 Воздушные силы заявили об угрозе ракетного удара по Киеву.

08:03 После взрывов в Киеве объявили воздушную тревогу.

08:02 В Киеве сообщают о сильных взрывах.

07:49 Удары "Шахедов" подтверждаются в Одесской области.

По словам представителя Сил обороны юга Натальи Гуменюк, прилеты были по неиспользуемым зданиям.

Ранее губернатор Олег Кипер сообщал об угрозе беспилотников в Одесском районе.

Телеграм-каналы ранее публиковали видео, как дроны в Одессе пытаются сбить.

07:40 В Днепропетровской области власти сообщают о прилетах двух "Шахедов" по зданиям.

Место и характер ущерба не уточняется.

На кадрах виден масштабный пожар.

07:39 Ночью Украину атаковал 31 "Шахед". Сбить удалось 19 из них, сообщают Воздушные силы.

Также россияне нанесли три ракетных удара: ракетами "Оникс", Х-31 и С-300.

ПВО работала в прифронтовых регионах, а также в Днепропетровской, Одесской, Кировоградской, Харьковской, Полтавской, Сумской и Киевской областях.