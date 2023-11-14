Анализируем итоги 629-го дня войны в Украине.

Ситуация на фронте

Российская армия усилила штурмы на ряде направлений: под Авдеевкой, Купянском и Донецком. Об этом по итогам селекторного совещания с военными заявил президент Владимир Зеленский.

Подробностей он не привел. Но украинские паблики сегодня написали о том, что российские войска продвинулись у Ягодного к западу от Бахмута.

Российские телеграм-каналы заявляют о том, что полностью вернули под свой контроль Берховское водохранилище, куда ВСУ вышли еще в мае.

На карте Deep State водохранилище полностью под контролем РФ.

На другом участке наступления РФ - под Авдеевкой - о существенных изменениях не сообщалось. Но известно, что россияне, судя по видео, ведут интенсивные обстрелы позиций ВСУ зажигательными боеприпасами.

Также продолжаются бои вокруг Крынок на левобережье Херсонской области. Там без существенных изменений.

При этом россияне говорят о том, что ВСУ смогли нарушить логистику противника на прибрежных территориях.

Об этом сообщил представитель назначенной РФ "администрации Запорожской области" Владимир Рогов в эфире российского ТВ. Он говорит, что нарушено снабжение по прямой дороге между Кинбурнской косой, Олешками и Новой Каховкой, поэтому приходится делать большой крюк в объезд.

Видимо, речь об автомобильной трассе, которая идет вдоль Днепра мимо села Крынки, за которое идут бои.

Украинские военные паблики сообщали, что ВСУ подходили к этой дороге в районе Крынок, но отступили оттуда.

Но, видимо, этот путь обстреливается со стороны ВСУ с правого берега. Причем, вероятно, уже давно - с тех пор как россияне ушли с правобережья (видео с ударами по этой дороге периодически появляются в соцсетях).

Также в российских военных пабликах не исключают, что бои в Крышках - это отвлекающий маневр, а основной удар ВСУ нанесут в другом месте - например, в районе Олешек, Голой Пристани или же Кинбурнской косы.

Ночью россияне запустили по Украине девять "Шахидов". Из них сбили семь, сообщают Воздушные силы. Два дрона ударили по предприятию в Изюмском районе. Также беспилотники сбивались в районе Староконстантинова Хмельницкой области, где расположен военный аэродром.

Россия заявляет, что за ночь сбила четыре украинских беспилотника над территорией Московской, Тамбовской и Брянской областей. Под Москвой дрон сбили в Коломне, где он пытался снова атаковать "КБ машиностроения".

Днем в Украине снова была длительная, почти трехчасовая тревога из-за МиГ-31К с "Кинжалами" на борту. Как сообщил спикер Воздушных сил Игнат, сделал две дозаправки в воздухе.

Военные перспективы и помощь Запада

Глава Офиса президента Андрей Ермак продолжает свой визит в США. Он сделал там ряд заявлений о перспективах войны.

По словам Ермака, 2024 год будет решающим, потому что "приближается поворотный момент в войне". Поэтому крайне важно, чтобы Запад сейчас не снижал темпов помощи (что по факту происходит).

В рамках просьбы увеличить помощь глава Офиса президента заявил американцам, что российская группировка в Украине с начала вторжения увеличилась втрое. Цифры он не назвал, но в сентябре ГУР говорило, что это 420 тысяч российских военных, не считая спецподразделений и Росгвардии.

Также Ермак прокомментировал идею бывшего генсека НАТО Расмуссена о вступление в Альянс без оккупированных территорий. "Это мнение Андерса. Он знает о наших принципах: независимость, территориальная целостность, суверенитет", — прокомментировал Ермак.

Телеведущий назвал идею Расмуссена неосуществимой. "Когда я в первый раз прочитал эту статью, я подумал так же", — ответил глава ОПУ.

При этом однозначного "нет" на предложения экс-генсека от Ермака не прозвучало.

Впрочем, пока вопрос вступления Украины в НАТО сколь-нибудь серьезно внутри западного альянса не обсуждается. Наиболее животрепещущая тема - та самая, по поводу которой приехал в Америку Ермак: что делать с военной помощью.

Пока, судя по публикациям западной прессы, этот вопрос застрял на мертвой точке.

В Конгрессе США желание продолжать финансировать Украину "достигло нового минимума", пишет The Washington Post.

"Мы рискуем потерпеть неудачу, подарить Путину победу именно тогда, когда он находится на грани поражения", — заявил коллегам сенатор-демократ Кристофер Кунс.

Но республиканцы все более "колеблются и отвлекаются". И началось это еще до того, как летнее наступление Украины не принесло ожидаемых результатов, а потому что в последние месяцы опросы общественного мнения показывают устойчивое снижение некогда сильной поддержки американского общества, пишет WP.

Война в Израиле и миграционный кризис на южной границе с Мексикой только усилили эти тенденции и могут стать "похоронным звоном для американской помощи" Украине.

По оценке издания, на это в последние дни намекали и демократы, и республиканцы - на фоне того, как Конгресс приближается к возможному шатдауну в ночь на воскресенье, и практически не осталось шансов объединить помощь Украине с какими-либо мерами, направленными на предотвращение этого.

В Пентагоне сообщили, что у них осталось около миллиарда долларов на помощь Киеву. Советник Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан заявил в понедельник, что способность Штатов "полностью финансировать" потребности Украины "становится все труднее и труднее" с каждой неделей.

"Окно закрывается", - говорит он.

Журнал Newsweek также пишет о том, что война в Украине "идёт не очень хорошо" из-за промедления с западной помощью. Об этом журналистам анонимно заявил сотрудник Конгресса.

"Я думаю, что проблема существует, и я ожидаю, что проблема будет расти. Давайте посмотрим правде в глаза: война в Украине идет не очень хорошо. Чтобы Украина одержала победу таким способом, который, очевидно, является победой, а не тем, что мы просто пытаемся притвориться, что это победа, Соединенным Штатам необходимо не только придерживаться выбранного курса — нам нужно ускорить его на порядок. К сожалению, я не вижу, чтобы мы это делали", - заявил собеседник.

Он считает, что предвыборная кампания Трампа только углубит разногласия в США по поводу помощи Украине.

Журнал The Economist в свою очередь пишет, что война в Украине может затянуться еще на пять лет при нынешнем объеме поставок западных вооружений. Но если хотя затянется конфликт в Израиле, то "со временем возникнут компромиссы" по Украине.

О затягивании войны заявил и генсек НАТО Столтенберг. Он призывает западных союзников "признать, что война Украины против России может занять больше времени, чем надеялись".

"Мы должны быть готовы к длительному пути. Войны по своей природе непредсказуемы. Что мы точно знаем, так это то, что происходящее за столом переговоров неразрывно связано с ситуацией на поле боя", — заявил Столтенберг.

Помощь в определенных объемах при этом продолжает поступать. Германия выделила Украине десять танков Leopard 1A5. А немецкий концерн Rheinmetall заключил с Украиной контракт на поставку еще 25-ти таких танков. Но их поставки ожидаются только в 2024 году.

При этом наиболее насущная потребность ВСУ - снаряды - Западом пока не закрыта. Сегодня в ЕС официально признали, что не смогут передать Украине обещанный миллион боеприпасов к марту 2024 года.

"Можно с уверенностью предположить, что цель в миллион боеприпасов не будет достигнута", - заявил министр обороны Германии Борис Писториус. А глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель заявил, что у Евросоюза нет "собственного склада боеприпасов" для Украины. То есть, пока производство будут наращивать, поставок боеприпасов со складов тоже ожидать не стоит.

Глава МИД Украины Кулеба на это заявил, что выполнить обещание о поставках снарядов Украине Евросоюзу мешают "плачевное состояние оборонной промышленности и складов, бюрократия и большое количество несинхронизированных вещей".

В том, почему Западу трудно утолить снарядный голод у ВСУ и в целом нарастить военную помощь Украине, мы детально разбирались в отдельном материале.

Слухи об увольнениях в ВСУ

Вчера Минобороны Украины опровергло слухи о возможных увольнениях в командовании ВСУ.

"Информация не соответствует действительности", – заявило министерство.

Ранее СМИ сообщили, что власти рассматривают возможность увольнения трех командующих. А экс-нардеп Борислав Береза заявил, что генералу Наеву и главкому Залужному хотят объявить подозрения.

Но, как видим, официально такие планы опровергаются.

При этом, судя по срочной поездке Ермака в США и комментариям руководителей Офиса президента накануне, Банковую тревожит эффект, который на западных союзников может произвести статья Залужного о тупике на фронте.

И нельзя исключать, что за неудачный ход контрнаступления на Банковой могут попытаться сделать ответственными отдельных военачальников.

Но увольнение командующего ССО Хоренко, воспринятое в информационном поле неоднозначно как в Украине, так и на Западе, показало Банковой, что симпатии в случае подобных решений будут скорее на стороне военных.

К тому же для западных партнеров это стало бы лишним свидетельством наличия конфликта между Банковой и Генштабом ВСУ, сам факт которого у президента отвергают. Также это может дать дополнительные аргументы тем силам на Западе, которые скептически относятся к дальнейшей поддержке Украины. А Банковая сейчас как раз пытается, наоборот, максимально "перебить" подобные настроения.